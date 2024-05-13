Op 1.450 m hoogte komen eersteklas ervaringen, wandelhighlights en gastronomie samen. Er ontstaan 'Private Luxury Moments': natuurblevenissen, ontspanning en gastvrijheid

Op 1.450 meter hoogte geniet je in Lech Zürs het hele jaar door van ruimte om diep adem te halen. Sneeuwzekerheid in de winter en verfrissende alpenlucht in de zomer maken deze hooggelegen bestemming in elk seizoen een plek van balans, helderheid en natuurlijke kracht.

Als onderdeel van de Arlberg biedt Lech Zürs toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk, bekend om zijn uitgestrekte pistes, legendarisch freeride-terrein en alpiene diversiteit. De winter wordt gekenmerkt door ongerepte landschappen, onverstoorde afdalingen en een lange traditie van uitmuntend skiën.

Lech Zürs staat bekend als een gastronomische bestemming. Bekroonde restaurants, traditionele herbergen en eersteklas hotels vormen een culinaire scene waarin regionale kwaliteit samenkomt met internationale invloeden.

Natuur, kunst en cultuur ontmoeten elkaar op inspirerende manieren, van alpine ervaringen tot Skyspace-Lech van lichtkunstenaar James Turrell. Gecombineerd met rustige luxe, hoogwaardige spa’s en warme gastvrijheid, creëert Lech Zürs privé-luxemomenten – in elk seizoen.