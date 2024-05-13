Two people on snowy path, snow-covered mountain peaks in background, blue sky.
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Lech Zürs
Meer ruimte, meer tijd

Op 1.450 m hoogte komen eersteklas ervaringen, wandelhighlights en gastronomie samen. Er ontstaan 'Private Luxury Moments': natuurblevenissen, ontspanning en gastvrijheid

Op 1.450 meter hoogte geniet je in Lech Zürs het hele jaar door van ruimte om diep adem te halen. Sneeuwzekerheid in de winter en verfrissende alpenlucht in de zomer maken deze hooggelegen bestemming in elk seizoen een plek van balans, helderheid en natuurlijke kracht.

Als onderdeel van de Arlberg biedt Lech Zürs toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk, bekend om zijn uitgestrekte pistes, legendarisch freeride-terrein en alpiene diversiteit. De winter wordt gekenmerkt door ongerepte landschappen, onverstoorde afdalingen en een lange traditie van uitmuntend skiën.

Lech Zürs staat bekend als een gastronomische bestemming. Bekroonde restaurants, traditionele herbergen en eersteklas hotels vormen een culinaire scene waarin regionale kwaliteit samenkomt met internationale invloeden.

Natuur, kunst en cultuur ontmoeten elkaar op inspirerende manieren, van alpine ervaringen tot Skyspace-Lech van lichtkunstenaar James Turrell. Gecombineerd met rustige luxe, hoogwaardige spa’s en warme gastvrijheid, creëert Lech Zürs privé-luxemomenten – in elk seizoen.

Feitjes & info
Wandelpaden350 km
Skipistes300 km Ski Arlberg
Kabelbanen6 (zomer), 85 (winter)
Berghutten & restaurants> 80
Hoogte 1,450 m
Lech Card
Evenementen
Oorspronkelijkheid
Route
Accomodaties
Ontdek Lech Zürs

Mis het niet

Oorspronkelijkheid & cultuurlandschap

In Lech Zürs bepaalt het charmante dorpskarakter de beleving: een vertrouwde sfeer en hartelijke gastvrijheid — heel natuurlijk en oprecht.

Ontdek de regio

Alpiene ligging

Op 1.450 m hoogte biedt Lech Zürs sneeuwzekerheid in de winter en zomerse verfrissing — een alpiene plek vol energie die elk seizoen ruimte biedt om op adem te komen.

Ontdek de regio

'Weltgourmetdorf'

Tussen toprestaurants, traditionele pensions en eersteklas hotels ontvouwt zich een wereld van verwennerij die ongeëvenaard is. Elk verblijf wordt een unieke ervaring.

Ontdek de regio

Ski Arlberg

Lech Zürs biedt, als onderdeel van de Arlberg, toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk - eindeloze pistes, legendarische freeride-zones en alpiene diversiteit.

Ontdek de regio

Kunst en cultuur van topklasse

In Lech Zürs komen natuur, kunst en cultuur natuurlijk samen. Inspirerende uitwisselingen, creatieve impulsen en oprechte ontmoetingen geven het zijn bijzondere karakter.

Ontdek de regio

Skyspace Lech

Een bijzondere kunstinstallatie op 1.780 m hoote van de Amerikaans lichtkunstenaar James Turrel. Het verenigt kunst en natuur op een unieke manier — in alle seizoenen.

Ontdek de regio

Een jaar in Lech Zürs

De winter gaat, de magie blijft, en elk seizoen in Lech Zürs vertelt zijn eigen verhaal. Van fonkelende sneeuw en een bloeiende bergzomer tot een gouden herfst ontstaan momenten die stil, intens en bijzonder zijn. Beleef Private Luxury Moments, het hele jaar door.

Gouden herfst

Als de dagen koeler worden, begint in Lech Zürs de gouden herfst. Vergezichten, gouden licht en stilte zorgen voor momenten van natuurbeleving en rust.

Ervaar de rust

Wintermagie

Met de eerste sneeuw begint in Lech Zürs een seizoen dat al generaties lang voor bijzondere momenten zorgt. Ongerepte, uitdagende afdalingenng en pure winterse natuur.

Voel de winter

Zonneskiën

Met elke langere zonnestraal krijgt de lente in Lech Zürs meer kracht. Ideale omstandigheden voor heerlijke afdalingen en onstpannen momenten op zonnige terrassen.

Verzamel zonnestralen

Alpiene zomer

De zomer in Lech Zürs nodigt uit om de bergen op je eigen manier te ontdekken. Wandelpaden, bloeiende weiden, kabbelende beekjes en plekken waar drukte vanzelf verdwijnt.

Beleef de bergzomer

Winter in Lech Zürs

Van skiën en freeriden tot rodelen en winterwandelen, van knusse berghutten tot bekroonde restaurants en charmante winterdorpjes - dit is jouw wintervakantie in Lech.

Winterwandelen

Beleef sneeuw op een bijzondere manier op het 'SchneeflockenPanoramaWeg' op het zonnige plateau van de Rüfikopf.

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Rodelen

Geniet van snelle races op de geprepareerde rodelbaan, die van Oberlech naar het centrum van Lech loopt. Nachtrodelen is er mogelijk dankzij verlichting.

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Paardensleeën

Glijd door een betoverend winterlandschap, alsof je een sprookje binnenstapt. Mogelijk zowel overdag als 's avonds.

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Langlaufen

Tussen besneeuwde dalen en langs de Lech brengt langlaufen in Lech Zürs een bijzondere harmonie. Elke toch biedt nieuwe inzichten en pure rust in je eigen ritme.

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Ochtendafdalingen Langer Zug

Voor de eerste pistes opengaan, beginnen vroege vogels sportief aan de dag. Daal de 'Langer Zug', een van de stijlste pistes ter wereld, in de beste omstandigheden af.

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Aanraders

Paragliding in Lech Zürs

Het hele jaar door biedt paragliding over Lech Zürs een uitzicht op een landschap dat van boven nog indrukwekkender is. Momenten vol lichtheid - midden in de Alpen!

Huber-Hus

Het Huber-Hus laat zien hoe het leven aan de Tannberg er vroeger uitzag. Oude vertrekken en goed bewaarde details maken een bezoek tot een rustige reis terug in de tijd. Een plek die de geschiedenis tastbaar en verrassend dichtbij brengt

ParaglidingBarbecue
Weltgourmetdorf Lech Zürs

Het summum van culinair genieten

In Lech Zürs beleef je culinaire gastronomie van een hoog niveau. Tussen toprestaurants, de traditionele herbergcultuur en eersteklas hotels ontvouwt zich een wereld van genot. Het uitzonderlijk hoge aantal sterren maakt Lech Zürs tot een van de meest gerenommeerde gastronomische hotspots in de Alpen. Hier komen regionale specialiteiten, internationale inlvoeden en levendige tradities samen en maken elk verblijf tot een bijzondere smaakbeleving.

Ontdek het 'Weltgourmetdorf'

Uitkijkpunten en fotospots

Balmalp

Op 2.100 m hoogte combineert de Balmalp stijlvolle beleving met weids uitzicht. Vanop het terras kijk je uit over winterse landschappen.

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Zürser Täli

Wie op de Arlberg skiet, mag deze afdaling niet missen: weidse uitzichten en besneeuwde bergen. De piste heeft een lengte van 4,2 km en een hoogteverschil van 70 m.

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Naturschutzgebiet Gipslöcher

Het landschap met dolines ontstond door het uitspoelen van gips. Tussen lichte rotsen, zachte kommen en alpenweiden verandert het beeld steeds opnieuw.

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Mohnenfluh

Op meer dan 2.500 m hoogte ontvouwt zich een weids uitzicht over bergtoppen en valleien. Indrukwekkends als de zon ondergaat en het landschap in warm licht baadt.

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We entertainen je graag!

Winter RE:WIND Lech Zürs

5/12/2026 – 6/12/2026
Lech Zürs

Met Winter RE:WIND begint Lech Zürs het winterseizoen met een knaller: op 5 en 6 december zijn er overdag dj-sets in de berghutten en op festivalpodia, en ’s avonds in de bars en clubs. Voor iedereen die skiën, muziek en een alpine sfeer wil combineren.

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Der Weiße Ring

16/1/2027
Lech Zürs

De meest legendarische skiroute van de Alpen. Het verbindt al meer dan 60 jaar natuur en techniek, Lech en Zürs, Zug en Oberlech. Het is een sportieve uitdaging van een halve dag met 22 km afdalingen en 5.500 hoogtemeters.

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Tanzcafé Arlberg Music Festival

Arlberg

Sinds 2013 biedt Tanzcafé Arlberg Music Festival de perfecte gelegenheid om het skiseizoen af te sluiten met unieke muzikale hoogtepunten. Geniet van dit unieke muziek- en dansspektakel in St. Anton, St. Christoph, Stuben, Zürs en Lech.

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FAQs

Met het vliegtuig:
De dichtsbijzijnde luchthavens zijn Innsbruch (120 km), Friedrichshafen in Duitsland (130 km) en Zürich in Zwitserland (200 km).

Met de trein/bus
Vanuit Zurich: directe trein naar St. Anton (2h 45 min), daarna een lokale taxi of bus (lijn 760) naar Lech Zürs (ongeveer 30 min).

Vanuit Innsbruck: directe trein naar St. Antond (1 h 7 min), daarna een lokale taxi of bus (lijn 720) naar Lech Zürs (ongeveer 30 min) of naar het station van Langen am Arlberg (1 h 15 min) eb daarna een lokale taxi of bus naar Zürs of Lech.

Vanuit Friedrichshafen: trein met 2 of 3 overstappen naar St. Anton (3 h 15 min), daarna een lokale taxi of bus (lijn 720) naar Lech Zürs of een trein naar Langen am Arlberg (2 h 30 min) voor verdere locale connecties naar Stuben, Zürs of Lech.

Vanuit Wenen: directe trein naar St. Anton (6 h), daarna een locale taxi of bus (lijn 720) naar Lech Zürs (ongeveer 30 min) of een trein naar Langen am Arlberg (6 h).

Hoe geraak ik in Lech Zürs

De volgende berghutten bevinden zich in het gebied Lech Zürs:

  • Älpele

  • Restaurant Bodenalpe

  • Rud-Alpe

  • Rüfikopf panorama restaurant

  • Kriegeralpe (voor wandelaars)

  • Seekopf mountain restaurant

  • Freiburger hut

  • Göppinger hut

  • Stuttgarter hut

  • Ravensburger hut

Berghutten in Lech Zürs

  • Gipslöcher nature reserve

    Een zeldzaam en fascinerend geologisch schouwspel.

  • Mohnenfluh

    Op meer dan 2500 meter hoogte ontvouwt zich een weids uitzicht over bergtoppen en valleien - vooral indrukwekkend wanneer de zon langzaam ondergaat.

  • Balmalp

    Op een hoogte van 2.100 meter combineert de Balmalp een stijlvolle ervaring met onbelemmerd uitzicht (met een terras).

  • Zürser Täli

    Mis deze afdaling niet als je gaat skiën in de Arlberg - een spectaculaire skipiste met een prachtig uitzicht.

Met het grootste skigebied van Oostenrijk direct voor de deur, zorgt Lech Zürs voor een uitstekende winterervaring. Van skiën op perfect geprepareerde pistes en freeriden in een diepe laag poedersneeuw tot dag- en nachtrodelen en een uitgebreid netwerk van winterwandelpaden. Lech Zürs biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten om het hele skiseizoen van te genieten.

Winter in Lech Zürs
Contactgegevens

Lech-Zürs

Dorf 164

6764 Lech

Telefoon: +43 5583 2161-0

info@lechzuers.com
www.lechzuers.com
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