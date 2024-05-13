Lech Zürs
Meer ruimte, meer tijd
Introduction
Op 1.450 meter hoogte geniet je in Lech Zürs het hele jaar door van ruimte om diep adem te halen. Sneeuwzekerheid in de winter en verfrissende alpenlucht in de zomer maken deze hooggelegen bestemming in elk seizoen een plek van balans, helderheid en natuurlijke kracht.
Als onderdeel van de Arlberg biedt Lech Zürs toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk, bekend om zijn uitgestrekte pistes, legendarisch freeride-terrein en alpiene diversiteit. De winter wordt gekenmerkt door ongerepte landschappen, onverstoorde afdalingen en een lange traditie van uitmuntend skiën.
Lech Zürs staat bekend als een gastronomische bestemming. Bekroonde restaurants, traditionele herbergen en eersteklas hotels vormen een culinaire scene waarin regionale kwaliteit samenkomt met internationale invloeden.
Natuur, kunst en cultuur ontmoeten elkaar op inspirerende manieren, van alpine ervaringen tot Skyspace-Lech van lichtkunstenaar James Turrell. Gecombineerd met rustige luxe, hoogwaardige spa’s en warme gastvrijheid, creëert Lech Zürs privé-luxemomenten – in elk seizoen.
Mis het niet
Oorspronkelijkheid & cultuurlandschap
In Lech Zürs bepaalt het charmante dorpskarakter de beleving: een vertrouwde sfeer en hartelijke gastvrijheid — heel natuurlijk en oprecht.
Alpiene ligging
Op 1.450 m hoogte biedt Lech Zürs sneeuwzekerheid in de winter en zomerse verfrissing — een alpiene plek vol energie die elk seizoen ruimte biedt om op adem te komen.
'Weltgourmetdorf'
Tussen toprestaurants, traditionele pensions en eersteklas hotels ontvouwt zich een wereld van verwennerij die ongeëvenaard is. Elk verblijf wordt een unieke ervaring.
Ski Arlberg
Lech Zürs biedt, als onderdeel van de Arlberg, toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk - eindeloze pistes, legendarische freeride-zones en alpiene diversiteit.
Kunst en cultuur van topklasse
In Lech Zürs komen natuur, kunst en cultuur natuurlijk samen. Inspirerende uitwisselingen, creatieve impulsen en oprechte ontmoetingen geven het zijn bijzondere karakter.
Een jaar in Lech ZürsDe winter gaat, de magie blijft, en elk seizoen in Lech Zürs vertelt zijn eigen verhaal. Van fonkelende sneeuw en een bloeiende bergzomer tot een gouden herfst ontstaan momenten die stil, intens en bijzonder zijn. Beleef Private Luxury Moments, het hele jaar door.
Gouden herfst
Als de dagen koeler worden, begint in Lech Zürs de gouden herfst. Vergezichten, gouden licht en stilte zorgen voor momenten van natuurbeleving en rust.
Wintermagie
Met de eerste sneeuw begint in Lech Zürs een seizoen dat al generaties lang voor bijzondere momenten zorgt. Ongerepte, uitdagende afdalingenng en pure winterse natuur.
Zonneskiën
Met elke langere zonnestraal krijgt de lente in Lech Zürs meer kracht. Ideale omstandigheden voor heerlijke afdalingen en onstpannen momenten op zonnige terrassen.
Winter in Lech ZürsVan skiën en freeriden tot rodelen en winterwandelen, van knusse berghutten tot bekroonde restaurants en charmante winterdorpjes - dit is jouw wintervakantie in Lech.
Winterwandelen
Beleef sneeuw op een bijzondere manier op het 'SchneeflockenPanoramaWeg' op het zonnige plateau van de Rüfikopf.
Rodelen
Geniet van snelle races op de geprepareerde rodelbaan, die van Oberlech naar het centrum van Lech loopt. Nachtrodelen is er mogelijk dankzij verlichting.
Paardensleeën
Glijd door een betoverend winterlandschap, alsof je een sprookje binnenstapt. Mogelijk zowel overdag als 's avonds.
Langlaufen
Tussen besneeuwde dalen en langs de Lech brengt langlaufen in Lech Zürs een bijzondere harmonie. Elke toch biedt nieuwe inzichten en pure rust in je eigen ritme.
Aanraders
Paragliding in Lech Zürs
Het hele jaar door biedt paragliding over Lech Zürs een uitzicht op een landschap dat van boven nog indrukwekkender is. Momenten vol lichtheid - midden in de Alpen!
Huber-Hus
Het Huber-Hus laat zien hoe het leven aan de Tannberg er vroeger uitzag. Oude vertrekken en goed bewaarde details maken een bezoek tot een rustige reis terug in de tijd. Een plek die de geschiedenis tastbaar en verrassend dichtbij brengt
Het summum van culinair genieten
In Lech Zürs beleef je culinaire gastronomie van een hoog niveau. Tussen toprestaurants, de traditionele herbergcultuur en eersteklas hotels ontvouwt zich een wereld van genot. Het uitzonderlijk hoge aantal sterren maakt Lech Zürs tot een van de meest gerenommeerde gastronomische hotspots in de Alpen. Hier komen regionale specialiteiten, internationale inlvoeden en levendige tradities samen en maken elk verblijf tot een bijzondere smaakbeleving.
Uitkijkpunten en fotospots
Balmalp
Op 2.100 m hoogte combineert de Balmalp stijlvolle beleving met weids uitzicht. Vanop het terras kijk je uit over winterse landschappen.
Zürser Täli
Wie op de Arlberg skiet, mag deze afdaling niet missen: weidse uitzichten en besneeuwde bergen. De piste heeft een lengte van 4,2 km en een hoogteverschil van 70 m.
Naturschutzgebiet Gipslöcher
Het landschap met dolines ontstond door het uitspoelen van gips. Tussen lichte rotsen, zachte kommen en alpenweiden verandert het beeld steeds opnieuw.
We entertainen je graag!
Winter RE:WIND Lech Zürs
Met Winter RE:WIND begint Lech Zürs het winterseizoen met een knaller: op 5 en 6 december zijn er overdag dj-sets in de berghutten en op festivalpodia, en ’s avonds in de bars en clubs. Voor iedereen die skiën, muziek en een alpine sfeer wil combineren.
Der Weiße Ring
De meest legendarische skiroute van de Alpen. Het verbindt al meer dan 60 jaar natuur en techniek, Lech en Zürs, Zug en Oberlech. Het is een sportieve uitdaging van een halve dag met 22 km afdalingen en 5.500 hoogtemeters.
FAQs
Lech-Zürs
Dorf 164
6764 Lech
Telefoon: +43 5583 2161-0