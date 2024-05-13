Versterk je Oostenrijkse synaps

Er zijn in Oostenrijk talloze ervaringen met een langdurig effect. Fietsen langs turquoise meren, de bergen in of door glooiende wijngaarden, de natuur écht voelen – rustig met het gezin, sportief op de mountainbike of in racefiets- en gravelmodus.

Ontspanning aan het water zit diep verankerd in Oostenrijk. De kristalheldere zwemmeren prikkelen je zintuigen en voeden de Oostenrijkse synaps. Beleef die typische Sommerfrische waar zelfs keizer Franz Joseph I. verliefd op werd.

Voor kinderen is een zomervakantie hier één groot avontuur: aan het water, in het bos, tijdens wandelingen of op de Almhütte. De natuur wordt een speelplaats. En wie weet het niet: de mooiste herinneringen zijn jeugdherinneringen.

Laad je jouw Oostenrijkse synaps het liefst op met cultuur en culinaire verwennerij? Ontdek dan de bruisende steden van Oostenrijk. Van hotels met sterrenkeukens tot stijlvolle rooftopbars: hier ervaar je urban lightness, nieuwe perspectieven en het echte Lebensgefühl van de stad.