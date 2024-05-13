Woman in bikini with wet hair at the lake shore, turquoise water and mountain panorama in the background.
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Ervaar het Oostenrijkse Lebensgefühl
'De Oostenrijkse synaps': een onvergetelijke ervaring

De Oostenrijkse synaps
Reizen verandert je. Nieuwe ervaringen prikkelen je zintuigen en blijven hangen. Het Lebensgefühl van Oostenrijk neem je mee naar huis.

Wie door Oostenrijk reist, neemt meer mee dan alleen maar mooie momenten. Het zijn ervaringen die verrassen en raken, je veranderen en lang blijven nazinderen. Met nieuwe inspiratie, frisse inzichten en ideeën.

Alpenlandschappen, meren, steden en activiteiten nestelen zich diep in je geheugen – als beeld, als een gevoel: de Oostenrijkse synaps.
Herinneringen aan bijzondere plekken en ontmoetingen die in je hoofd én je hart blijven.

Onze top regio's

Regio Murau

De regio Murau nodigt je uit voor een onvergetelijke vakantie in de adembenemende natuur van Stiermarken. Tussen imposante bergen en pittoreske dorpjes kom je tot rust..

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Hotels en accommodatie

Van zonovergoten meren tot frisse berglucht: hier geniet je van comfort, natuur en Oostenrijkse gastvrijheid. Perfect voor ontspannen én actief genieten.

AQUA DOME – Hotel. Thermen. Spa: ontspanning & avontuur

Actief genieten en ultieme wellness in het bekroonde AQUA DOME. Ontdek het Ötztal te voet of per (e-)bike en kom tot rust op 65.000 m² wellness in het luxe thermenresort.

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Culinaire verwennerij in het 5* hotel Burg Hotel in Lech

Geniet volop van het leven in 5* Burg Hotel Lech: wandelen of wellness, een snack of gastronomische menu. Vier het leven met champagne of geniet van een glas wijn.

Ervaar het #Burggefühl deze zomer!

Wellnesshotel Karwendel in Tirol is pure verwennerij

Een buitengewone ervaring met 2.800 m² wellness, culinaire hoogstandjes en adembenemende uitzichten tussen de Achensee en het Karwendelgebergte.

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Zomer in Hall-Wattens: natuur & avontuur

In het hart van Tirol biedt de regio Hall-Wattens de perfecte mix van ontspanning en actie in de bergen. Van uitdagende bergtochten tot ontspannen wandelingen.

Ontdek Hall-Wattens

Feuerberg Mountain Resort - wellness en natuur op 1.769 m

Ervaar zomervakantie in Feuerberg Mountain Resort: infinity-pools, rustoases, Family Spa en de magie van de bergen - goed voor lichaam én ziel.

Zomerverfrissing in de bergen

Wellness en bergen in Fernblick Montafon

In Hotel Fernblick Montafon ontmoet zomerse alpiene sfeer ontspanning - geniet hoog boven het dal van panorama-pools, rustige plekken en directe toegang tot wandelroutes.

Ervaar zomer & wellness in Montafon

Sôha Hotels – familiegerund & veelzijdig

Vier retreats in Salzburg: van familievakanties tot adults-only. Moderne alpiene luxe, warme gastvrijheid en verfijnde gastronomie om écht tot rust te komen.

Ervaar de alpine elegantie
Reizen verandert je

Versterk je Oostenrijkse synaps

Er zijn in Oostenrijk talloze ervaringen met een langdurig effect. Fietsen langs turquoise meren, de bergen in of door glooiende wijngaarden, de natuur écht voelen – rustig met het gezin, sportief op de mountainbike of in racefiets- en gravelmodus.

Ontspanning aan het water zit diep verankerd in Oostenrijk. De kristalheldere zwemmeren prikkelen je zintuigen en voeden de Oostenrijkse synaps. Beleef die typische Sommerfrische waar zelfs keizer Franz Joseph I. verliefd op werd.
Voor kinderen is een zomervakantie hier één groot avontuur: aan het water, in het bos, tijdens wandelingen of op de Almhütte. De natuur wordt een speelplaats. En wie weet het niet: de mooiste herinneringen zijn jeugdherinneringen.

Laad je jouw Oostenrijkse synaps het liefst op met cultuur en culinaire verwennerij? Ontdek dan de bruisende steden van Oostenrijk. Van hotels met sterrenkeukens tot stijlvolle rooftopbars: hier ervaar je urban lightness, nieuwe perspectieven en het echte Lebensgefühl van de stad.

Niet uit je hoofd te krijgen: het Oostenrijkse Lebensgefühl

In Oostenrijk worden ervaringen herinneringen die blijven. Of je nu fietst tussen meren en bergen, geniet van een zomervakantie aan het water of de stad induikt: natuur, cultuur en Lebensgefühl smelten samen tot een vakantie die bijblijft.

Oostenrijkse zwemmeren: actief en ontspannend

Gelegen te midden van een Alpenlandschap staan de meren van Oostenrijk bekend om hun waterkwaliteit: belevenissen en ontspanning aan het water die je bijblijven.

Eten en drinken op bijzondere Oostenrijkse locaties

In Oostenrijk gaat eten verder dan smaak: het is een belevenis op zich. Culinair genieten op een bergtop, in een iglo bar of in een gondel van het Weense reuzenrad.

Fietsen in Oostenrijk: Routes, inspiratie en tips

Langs kabbelende rivieren, door glooiende heuvels of over uitdagende bergtrails: fietsen in Oostenrijk is meer dan alleen voortbewegen – het is een Lebensgefühl.

Wandelen met kinderen: gezinsvriendelijke routes

Culinaire hotspots

Wanneer wijnen, gerechten en culturele landschappen samensmelten, proef je de regio in je glas en op je bord.

Culinair genieten

Oostenrijkse steden: stadse luchtigheid en cultuur

Versterk je Oostenrijkse synaps!

Vakantie die verandert. Ervaringen die blijven.

Ervaringen, activiteiten en Lebensgefühl aan het water

Als het om schoon, helder water gaat, is Oostenrijk helemaal in zijn element. Duik in watersport of geniet van pure ontspanning: water is een sprong naar geluk – en recht in het Oostenrijkse Lebensgefühl.

Waterpret in Oostenrijk: Zwemmen, wandelen en fietsen

Watervallen van Krimml: De hoogste watervallen van Europa

CoolCation: Hier koel je deze zomer af

Wandelen langs meren en rivieren

Zwemmen in Oostenrijkse rivieren

100 % schoon drinkwater in Oostenrijk

Avontuur, ontdekkingen en alpien Lebensgefühl

De alpiene landschappen van Oostenrijk laten een blijvende indruk achter: glooiende heuvels, bossen, kristalheldere meren en indrukwekkende Alpen met toppen, rotswanden en Almwiesen. Het decor voor een actieve vakantie, precies zoals jij wilt.

Vakantie in de bergen van Oostenrijk

Wandelen in Oostenrijk: Actief of ontspannen genieten

Vakantie met kinderen in Oostenrijk: Natuur en avontuur

Magische Krachtplekken: Energiebronnen uit de natuur

Actie- en avontuurlijke vakanties in Oostenrijk

Activiteiten in Oostenrijk

De mooiste uitzichtplatforms en -torens

Nationale parken en biosfeerreservaten in Oostenrijk

Het stadse Lebensgefühl tussen kunst en cultuur

Kunst en cultuur vormen het hart van het Oostenrijkse Lebensgefühl. Historische steden, paleistuinen, bezienswaardigheden, musea en galerieën bieden nieuwe perspectieven en activeren ''De Oostenrijkse synaps''.

Kunst en cultuur: Musea, burchten, muziek en festivals

Kleine historische steden: routes dwars door de geschiedenis

Wenen, de groene stad: koele plekjes in de zomer

De mooiste paleistuinen in Oostenrijk

Bezienswaardigheden in Oostenrijk: stadse cultuurschatten

Musea en galerijen: inspiratie voor nieuwe perspectieven

Culinair Lebensgefühl voor levensgenieters

Het Oostenrijkse Lebensgefühl proef je bij eten en drinken. Elk gerecht vertelt verhalen over Alpen, meren, bossen en weiden. Van Almjause tot sterrenkeuken: regionale producten nemen je mee op een smaakvolle reis door Oostenrijk.

Bekroonde chefkoks van Oostenrijk: Creatief en charismatisch

Culinaire specialiteiten: Iedere regio haar schat

Vegan-vegetarische keuken: Geraffineerd en regionaal

Eten in Oostenrijk: Authentiek genieten

Taart en desserts: Het land van duizend gebakjes

Chalets en huttendorpen in Oostenrijk: Landelijk comfortabel

Culinaire hoogstandjes op unieke locaties

Lebensgefühl op de skipiste en in de sneeuw

Waarom we ski- en wintervakanties in Oostenrijk zo liefhebben? Omdat het om meer gaat dan sport. In de Alpenregio’s komen pisteplezier en sneeuwgenot samen, Hüttenzauber en hartelijkheid. Levendig en dicht bij de natuur – zo voelt The Austrian Synapse in de winter.

Skigebieden voor beginners en herstarters: helemaal top!

Wintervakantie naast de piste: van rodelen tot ijsbaden

16 sneeuwzekere skigebieden: natuursneeuw op hoogte

Familieskigebieden in Oostenrijk: veilig en overzichtelijk

Ontdek het beste van Oostenrijk

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