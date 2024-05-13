Ervaar het Oostenrijkse Lebensgefühl
'De Oostenrijkse synaps': een onvergetelijke ervaring
Introduction
Wie door Oostenrijk reist, neemt meer mee dan alleen maar mooie momenten. Het zijn ervaringen die verrassen en raken, je veranderen en lang blijven nazinderen. Met nieuwe inspiratie, frisse inzichten en ideeën.
Alpenlandschappen, meren, steden en activiteiten nestelen zich diep in je geheugen – als beeld, als een gevoel: de Oostenrijkse synaps.
Herinneringen aan bijzondere plekken en ontmoetingen die in je hoofd én je hart blijven.
Onze top regio's
Hotels en accommodatieVan zonovergoten meren tot frisse berglucht: hier geniet je van comfort, natuur en Oostenrijkse gastvrijheid. Perfect voor ontspannen én actief genieten.
AQUA DOME – Hotel. Thermen. Spa: ontspanning & avontuur
Actief genieten en ultieme wellness in het bekroonde AQUA DOME. Ontdek het Ötztal te voet of per (e-)bike en kom tot rust op 65.000 m² wellness in het luxe thermenresort.
Culinaire verwennerij in het 5* hotel Burg Hotel in Lech
Geniet volop van het leven in 5* Burg Hotel Lech: wandelen of wellness, een snack of gastronomische menu. Vier het leven met champagne of geniet van een glas wijn.
Wellnesshotel Karwendel in Tirol is pure verwennerij
Een buitengewone ervaring met 2.800 m² wellness, culinaire hoogstandjes en adembenemende uitzichten tussen de Achensee en het Karwendelgebergte.
Zomer in Hall-Wattens: natuur & avontuur
In het hart van Tirol biedt de regio Hall-Wattens de perfecte mix van ontspanning en actie in de bergen. Van uitdagende bergtochten tot ontspannen wandelingen.
Feuerberg Mountain Resort - wellness en natuur op 1.769 m
Ervaar zomervakantie in Feuerberg Mountain Resort: infinity-pools, rustoases, Family Spa en de magie van de bergen - goed voor lichaam én ziel.
Wellness en bergen in Fernblick Montafon
In Hotel Fernblick Montafon ontmoet zomerse alpiene sfeer ontspanning - geniet hoog boven het dal van panorama-pools, rustige plekken en directe toegang tot wandelroutes.
Sôha Hotels – familiegerund & veelzijdig
Vier retreats in Salzburg: van familievakanties tot adults-only. Moderne alpiene luxe, warme gastvrijheid en verfijnde gastronomie om écht tot rust te komen.
Versterk je Oostenrijkse synaps
Er zijn in Oostenrijk talloze ervaringen met een langdurig effect. Fietsen langs turquoise meren, de bergen in of door glooiende wijngaarden, de natuur écht voelen – rustig met het gezin, sportief op de mountainbike of in racefiets- en gravelmodus.
Ontspanning aan het water zit diep verankerd in Oostenrijk. De kristalheldere zwemmeren prikkelen je zintuigen en voeden de Oostenrijkse synaps. Beleef die typische Sommerfrische waar zelfs keizer Franz Joseph I. verliefd op werd.
Voor kinderen is een zomervakantie hier één groot avontuur: aan het water, in het bos, tijdens wandelingen of op de Almhütte. De natuur wordt een speelplaats. En wie weet het niet: de mooiste herinneringen zijn jeugdherinneringen.
Laad je jouw Oostenrijkse synaps het liefst op met cultuur en culinaire verwennerij? Ontdek dan de bruisende steden van Oostenrijk. Van hotels met sterrenkeukens tot stijlvolle rooftopbars: hier ervaar je urban lightness, nieuwe perspectieven en het echte Lebensgefühl van de stad.
Niet uit je hoofd te krijgen: het Oostenrijkse LebensgefühlIn Oostenrijk worden ervaringen herinneringen die blijven. Of je nu fietst tussen meren en bergen, geniet van een zomervakantie aan het water of de stad induikt: natuur, cultuur en Lebensgefühl smelten samen tot een vakantie die bijblijft.
Oostenrijkse zwemmeren: actief en ontspannend
Gelegen te midden van een Alpenlandschap staan de meren van Oostenrijk bekend om hun waterkwaliteit: belevenissen en ontspanning aan het water die je bijblijven.
Eten en drinken op bijzondere Oostenrijkse locaties
In Oostenrijk gaat eten verder dan smaak: het is een belevenis op zich. Culinair genieten op een bergtop, in een iglo bar of in een gondel van het Weense reuzenrad.
Fietsen in Oostenrijk: Routes, inspiratie en tips
Langs kabbelende rivieren, door glooiende heuvels of over uitdagende bergtrails: fietsen in Oostenrijk is meer dan alleen voortbewegen – het is een Lebensgefühl.
Culinaire hotspots
Wanneer wijnen, gerechten en culturele landschappen samensmelten, proef je de regio in je glas en op je bord.
Versterk je Oostenrijkse synaps!Vakantie die verandert. Ervaringen die blijven.