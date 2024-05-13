Beleef de winter in het Tiroler Lechtal: afwisselende pistes, 130 km winterwandelwegen en gezellige hutten. Ski, wandel en geniet van een winter naar wens.

Het Tiroler Lechtal is een authentieke winterbestemming voor wie houdt van sneeuw, natuur en rust. Die rust voel je elk seizoen. In de winter verandert het Lechtal in een sneeuwlandschap, met winterwandelingen langs de Lech, lanlaufloipes door besneeuwde bossen en skitochten door berglandschappen. Wie liever op de piste staat, kan terecht in familievriendelijke skigebieden of Ski Arlberg.

Maar het Lechtal draait niet enkel om wintersport. Oude tradities, ambachten en gebruiken worden van generatie op generatie doorgegeven. Van traditionele Tiroolse keuken tot klederdracht en lokale muziek: het authentieke karakter is overal voelbaar.

Het Lechtal is bovenal een plek om te vertragen, adem te halen en de ruimte te ervaren. Tijd voor rust!