Lechtal
De winter in het Tiroolse Lechtal
Introduction
Het Tiroler Lechtal is een authentieke winterbestemming voor wie houdt van sneeuw, natuur en rust. Die rust voel je elk seizoen. In de winter verandert het Lechtal in een sneeuwlandschap, met winterwandelingen langs de Lech, lanlaufloipes door besneeuwde bossen en skitochten door berglandschappen. Wie liever op de piste staat, kan terecht in familievriendelijke skigebieden of Ski Arlberg.
Maar het Lechtal draait niet enkel om wintersport. Oude tradities, ambachten en gebruiken worden van generatie op generatie doorgegeven. Van traditionele Tiroolse keuken tot klederdracht en lokale muziek: het authentieke karakter is overal voelbaar.
Het Lechtal is bovenal een plek om te vertragen, adem te halen en de ruimte te ervaren. Tijd voor rust!
Skiën in het Tiroler Lechtal
Ski Arlberg
Met meer dan 300 km piste, moderne liften en gevarieerde afdalingen maken Ski Arlberg tot een veelzijdig skigebeid. Je bereikt Warth gratis met de skibus.
Skiën met de familie
De Jöchelspitze en de dorps- en oefenliften in het Tiroler Lechtal staan garant voor heerlijke skidagen. Gevarieerde pistes en aanbod voor jong en oud.
Winter in het LechtalSkiën, winterplezier, langlaufen, rodelen of skitochten maken: het Tiroler Lechtal biedt volop winterplezier. 190 km loipes, 116 skitochtroutes, rodelbanen, ijsbanen en arrensleetochten zorgen voor afwisseling voor jong en oud.
Winterwandelen
Zo'n 130 km geruimde winterwandelpaden voeren langs de Lech, door stille bossen en naar zonnige plekken met uitzicht op de Lechtaler Alpen. Ontdek de winter op je tempo.
Genieten in de Winterzauber-hutten
Een winterdag in het Lechtal brengt je naar gezellige hutten met warme stubes, zonnige terrassen en regionale specialiteiten – soms met een rodelrit naar het dal.
Langlaufen en skitouren
Langlaufen langs de Lech over 190 km loipe en skitochten door de Lechtaler bergen brengen je midden in de ongerepte natuur, met besneeuwde bossen en weidse landschappen.
Winterplezier voor iedereen
Skiën, wandelen, langlaufen, rodelen, ... 190 km loipes, 116 routes, rodelbanen, ijsbanen en arrensleeën wachten op je.
Wintergenot
Tiroler specialiteiten en regionale producten horen bij de winter. 9 Winterzauber-hutten combineren gezelligheid met natuur: bereikbaar via winterwandelpaden.
Ontspanning na een winterdag
Als buiten de sneeuw glinsterd, biedt Erlebnisbad Aqua Nova in Steeg een warme pauze. Zwemmen, ontspannen of samen genieten: ideaal voor na een actieve winterdag.
Op stille sporen
Ontdek met een natuurgids rond het Naturparkhaus in Elmen welke dieren actief blijven en welke sporten in de sneeuw achterlaten.
Van herfst naar winterKleurrijke berglandschappen, heledere lucht en bijzonder natuurbelevenissen: in het Tiroler Lechtal heeft elk seizoen zijn eigen charme. De heerlijke herfst in de bergen en de afwisselende winter nodige uit tot waardevolle vakantiemomenten.
Herfst
Wanneer bergbossen zich in warme kleuren hullen, begint in het Tiroler Lechtal een bijzondere tijd. Wandelen, bergtochten en herfstkeuken maken dit seizoen uniek.
Houtsnijkunst van het Lechtal
De houtsnijkunst is al generaties lang diepgeworteld in het Lechtal. Vooral Elbigenalp staat bekend om zijn beeldhouwers, ateliers en de vakschool voor kunstnijverheid en design. Hier komen ambachtelijke tradities, artistieke opleidingen en hedendaagse vormgeving samen.
Laatste wildwaterrivier Noordelijke Kalkalpen
Turquoiseblauw water, uitgestrekte grindbanken en een rivierbedding die steeds opnieuw van vorm verandert: in het Tiroler Lechtal krijgt de Lech nog de ruimte om vrij te stromen. Als levensader van de regio staat de rivier symbool voor haar ongerepte natuur en begeleidt hij talrijke winterbelevnissen langs het dal.
Regionale brandewijnen en kaas
De winter in het Tiroler Lechtal heeft ook buiten besneeuwde paden en pistes veel te bieden. Bij regionale adressen voor fijnproevers maak je kennis met kazen, kruidenproducten en verfijnde distillaten uit het dal.
Hoe smaakt het Tiroler Lechtal? Naar ambacht, zorgvuldig geselecteerde ingrediënten en een grote liefde voor de streek. Bij Lechtaler HAUSSEGEN in Elbigenalp worden hoogwaardige destillaten gemaakt. De Naturkäserei in Steeg staat dan weer voor regionale kaasspecialiteiten. Twee bijzondere adressen waar bezoekers authentieke producten kunnen ontdekken en en kennismaken met de mensen die ze met passie maken.
Winterbelevenissen die bijblijvenHoog boven het dal, tussen besneeuwde bergtoppen, biedt het Tiroler Lechtal telkens nieuwe perspectieven. De hangbrug van Holzgau, de Jöchelspitze en fotopunten bij de Berhardseckhütte en Stablalm nodigen uit om te genieten en mooie vakantiemomenten vast te leggen.
Holzgauer Hängebrücke
Op 110 m hoogt overspant de 200 m lange hangbrurg de Höhenbachkloof. Geniet van het uitzicht op Holzgau en de besneeuwde bergen: een indrukwekkende fotospot en icoon.
Bergstation Jöchelspitze
Op 1.800 m hoogte heb je hier een weids uitzicht over het besneeuwde Lechtal. De omliggende toppen van de Lechtaler en Allgäuer Alpen vormen een indrukwekkend decor.
Fotopoint Bernhardseckhütte
Hoog boven de Elbigenalp biedt het fotopunt bij de Bernhardseckhütte een indrukwekkend uitzicht over het Lechtal. Bergtoppen bepalen hier het panorama.
Interessante aanbiedingen
Kleine skiërs, groot winterplezier
Met de actie Kinderschnee leren kinderen van 3 tot 6 jaar spelenderwijs skiën tijdens je gezinsvakantie in het Tiroler Lechtal. Bij 7 overnachtingen met minstens 1 volwassene in een deelnemende partneraccomodatie is er een gratis 6-daagse 3-Täler-Skipass en een vierdaags kinderskicursus inbegrepen. Ook een welkomstgeschenk, animatieprogramma en gratis skibus tot Warth-Schröcken maken deel uit van het aanbod. Het aanbod is uitsluitend rechtstreeks bij een deelnemende partneraccomodatie te boeken. De onderdeen zijn niet afzonderlijk beschikbaar.
Gratis skibus
Reis gratis met de skibus naar Ski Arlberg! Met een geldige Ski Arlberg-, 3Täler- of Warth-Schröcken-skipas brengt de bus je comfortabel naar Warth-Saloberlifte. Zo start je zorgeloos aan je skidag, zonder parkeerplaats te moeten zoeken. Groeps- en kortingspassen zijn uitgesloten.
Naturparkregion Tiroler Lechtal
Lechtal Tourismus
Dorf 46 6652 Elbigenalp, TIROL
Telefoon: +43 5634 5315