Three skiers are sitting on a ski lift in the Lech Valley, with a snow-covered mountain range stretching out in the background.
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Lechtal
De winter in het Tiroolse Lechtal

Beleef de winter in het Tiroler Lechtal: afwisselende pistes, 130 km winterwandelwegen en gezellige hutten. Ski, wandel en geniet van een winter naar wens.

Het Tiroler Lechtal is een authentieke winterbestemming voor wie houdt van sneeuw, natuur en rust. Die rust voel je elk seizoen. In de winter verandert het Lechtal in een sneeuwlandschap, met winterwandelingen langs de Lech, lanlaufloipes door besneeuwde bossen en skitochten door berglandschappen. Wie liever op de piste staat, kan terecht in familievriendelijke skigebieden of Ski Arlberg.

Maar het Lechtal draait niet enkel om wintersport. Oude tradities, ambachten en gebruiken worden van generatie op generatie doorgegeven. Van traditionele Tiroolse keuken tot klederdracht en lokale muziek: het authentieke karakter is overal voelbaar.

Het Lechtal is bovenal een plek om te vertragen, adem te halen en de ruimte te ervaren. Tijd voor rust!

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Skiën in het Tiroler Lechtal

Ski Arlberg

Met meer dan 300 km piste, moderne liften en gevarieerde afdalingen maken Ski Arlberg tot een veelzijdig skigebeid. Je bereikt Warth gratis met de skibus.

Beleef Ski Arlberg

Skiën met de familie

De Jöchelspitze en de dorps- en oefenliften in het Tiroler Lechtal staan garant voor heerlijke skidagen. Gevarieerde pistes en aanbod voor jong en oud.

Beleef familieskiën

6 skigebieden

In het Tiroler Lechtal geniet je van zo'n 14 km aan pistes. Gezinnen, beginners en mensen die meer willen, vinden er geschikte afdalingen om samen in de sneeuw te zijn.

Beleef skiën in het Lechtal

Winter in het Lechtal

Skiën, winterplezier, langlaufen, rodelen of skitochten maken: het Tiroler Lechtal biedt volop winterplezier. 190 km loipes, 116 skitochtroutes, rodelbanen, ijsbanen en arrensleetochten zorgen voor afwisseling voor jong en oud.

Winterwandelen

Zo'n 130 km geruimde winterwandelpaden voeren langs de Lech, door stille bossen en naar zonnige plekken met uitzicht op de Lechtaler Alpen. Ontdek de winter op je tempo.

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Genieten in de Winterzauber-hutten

Een winterdag in het Lechtal brengt je naar gezellige hutten met warme stubes, zonnige terrassen en regionale specialiteiten – soms met een rodelrit naar het dal.

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Langlaufen en skitouren

Langlaufen langs de Lech over 190 km loipe en skitochten door de Lechtaler bergen brengen je midden in de ongerepte natuur, met besneeuwde bossen en weidse landschappen.

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Winterplezier voor iedereen

Skiën, wandelen, langlaufen, rodelen, ... 190 km loipes, 116 routes, rodelbanen, ijsbanen en arrensleeën wachten op je.

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Wintergenot

Tiroler specialiteiten en regionale producten horen bij de winter. 9 Winterzauber-hutten combineren gezelligheid met natuur: bereikbaar via winterwandelpaden.

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Ontspanning na een winterdag

Als buiten de sneeuw glinsterd, biedt Erlebnisbad Aqua Nova in Steeg een warme pauze. Zwemmen, ontspannen of samen genieten: ideaal voor na een actieve winterdag.

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Op stille sporen

Ontdek met een natuurgids rond het Naturparkhaus in Elmen welke dieren actief blijven en welke sporten in de sneeuw achterlaten.

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De vier dorpen van het Lechtal

Gramais, Hinterhornbach, Pfafflar en Kaiser liggen in de zijdalen van het Lechtal. Weg van grote hotel- en liftcomplexen nodigen besneeuwde landschappen je uit tot rust.

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Van herfst naar winter

Kleurrijke berglandschappen, heledere lucht en bijzonder natuurbelevenissen: in het Tiroler Lechtal heeft elk seizoen zijn eigen charme. De heerlijke herfst in de bergen en de afwisselende winter nodige uit tot waardevolle vakantiemomenten.

Herfst

Wanneer bergbossen zich in warme kleuren hullen, begint in het Tiroler Lechtal een bijzondere tijd. Wandelen, bergtochten en herfstkeuken maken dit seizoen uniek.

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Winter

Skiën in Ski Arlberg of de familievriendelijke skigebieden van het Lechtal, winterwandelen, langlaufen, rodelen of genieten in een sfeervolle berghut.

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Ambachtelijke kunst met geschiedenis

Houtsnijkunst van het Lechtal

De houtsnijkunst is al generaties lang diepgeworteld in het Lechtal. Vooral Elbigenalp staat bekend om zijn beeldhouwers, ateliers en de vakschool voor kunstnijverheid en design. Hier komen ambachtelijke tradities, artistieke opleidingen en hedendaagse vormgeving samen.

Ontdek de kunst
Wild en vrij door het Tiroler Lechtal

Laatste wildwaterrivier Noordelijke Kalkalpen

Turquoiseblauw water, uitgestrekte grindbanken en een rivierbedding die steeds opnieuw van vorm verandert: in het Tiroler Lechtal krijgt de Lech nog de ruimte om vrij te stromen. Als levensader van de regio staat de rivier symbool voor haar ongerepte natuur en begeleidt hij talrijke winterbelevnissen langs het dal.

Ontdek de wilwaterrivier de Lech
Genot in het Lechtal

Regionale brandewijnen en kaas

De winter in het Tiroler Lechtal heeft ook buiten besneeuwde paden en pistes veel te bieden. Bij regionale adressen voor fijnproevers maak je kennis met kazen, kruidenproducten en verfijnde distillaten uit het dal.

Hoe smaakt het Tiroler Lechtal? Naar ambacht, zorgvuldig geselecteerde ingrediënten en een grote liefde voor de streek. Bij Lechtaler HAUSSEGEN in Elbigenalp worden hoogwaardige destillaten gemaakt. De Naturkäserei in Steeg staat dan weer voor regionale kaasspecialiteiten. Twee bijzondere adressen waar bezoekers authentieke producten kunnen ontdekken en en kennismaken met de mensen die ze met passie maken.

Eten & drinken in het Lechtal

Winterbelevenissen die bijblijven

Hoog boven het dal, tussen besneeuwde bergtoppen, biedt het Tiroler Lechtal telkens nieuwe perspectieven. De hangbrug van Holzgau, de Jöchelspitze en fotopunten bij de Berhardseckhütte en Stablalm nodigen uit om te genieten en mooie vakantiemomenten vast te leggen.

Holzgauer Hängebrücke

Op 110 m hoogt overspant de 200 m lange hangbrurg de Höhenbachkloof. Geniet van het uitzicht op Holzgau en de besneeuwde bergen: een indrukwekkende fotospot en icoon.

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Bergstation Jöchelspitze

Op 1.800 m hoogte heb je hier een weids uitzicht over het besneeuwde Lechtal. De omliggende toppen van de Lechtaler en Allgäuer Alpen vormen een indrukwekkend decor.

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Fotopoint Bernhardseckhütte

Hoog boven de Elbigenalp biedt het fotopunt bij de Bernhardseckhütte een indrukwekkend uitzicht over het Lechtal. Bergtoppen bepalen hier het panorama.

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Fotopoint bij de Stablalm

De Stablalm ligt op 1.412 m boven Elmen en wordt ook wel het 'balkon van het Lechtal' genoemd. Vanaf het fotopunt reikt het zicht over het dal, de Lech en het landschap.

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Mis het niet!

Interessante aanbiedingen

Kleine skiërs, groot winterplezier

Met de actie Kinderschnee leren kinderen van 3 tot 6 jaar spelenderwijs skiën tijdens je gezinsvakantie in het Tiroler Lechtal. Bij 7 overnachtingen met minstens 1 volwassene in een deelnemende partneraccomodatie is er een gratis 6-daagse 3-Täler-Skipass en een vierdaags kinderskicursus inbegrepen. Ook een welkomstgeschenk, animatieprogramma en gratis skibus tot Warth-Schröcken maken deel uit van het aanbod. Het aanbod is uitsluitend rechtstreeks bij een deelnemende partneraccomodatie te boeken. De onderdeen zijn niet afzonderlijk beschikbaar.

Gratis skibus

Reis gratis met de skibus naar Ski Arlberg! Met een geldige Ski Arlberg-, 3Täler- of Warth-Schröcken-skipas brengt de bus je comfortabel naar Warth-Saloberlifte. Zo start je zorgeloos aan je skidag, zonder parkeerplaats te moeten zoeken. Groeps- en kortingspassen zijn uitgesloten.

Gratis skipas kinderenGratis skibus
Contactgegevens

Naturparkregion Tiroler Lechtal

Lechtal Tourismus

Dorf 46 6652 Elbigenalp, TIROL

Telefoon: +43 5634 5315

info@lechtal.at

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