Welkom in een van de hipste skigebieden van Stiermarken, waar perfect geprepareerde pistes garant staan voor een hoge kwaliteit.

De regio Murau is in de winter een geschikte bestemming voor wie actief wil genieten. Moderne sneeuwkanonnen zorgen voor goede pistecondities. Liften en zetelliften brengen gasten veilig naar de bergstations, waarna ze via gevarieerde pistes terug naar het dal kunnen skiën.

Dankzij de ligging van de Turracher Höhe op ongeveer 1.800 m hoogte, wordt er vanuit gegaan dat er veel sneeuwzekerheid is en je van november tot mei kan genieten van winterlandschappen. Ook adrenalinejunkies zijn er in goede handen. Zij kunnen genieten van een 1,5 km lang snowpark met sprongen, golven, tunnels, ... Daarnaast kunnen jonge skiërs terecht bij Nocky's Winterzeit.

Skigebieden in de regio:

Turracher Höhe: veelzijdig winterparadijs op 1.800 m

Kreischberg: thuisbasis van freestylewereldbekers

Lachtal: hooggebergtekarakter

Grebenzen in St. Lambrecht: voor een pure natuurbeleving

Tonnerhüttenligt: perfect om te rodelen

Tonneralmlifte in Krakau: ideale keuze voor gezinnen

Familienskiloft Schöder: de beste keuze voor beginners

Ook naast de pistes biedt de regio Murau volop mogelijkheden voor winterse activiteiten. Van snowtuben op Kreischberg en rodelen op de Ziritzkogel tot een ritje in de alpiene achtbaan Nocky Flitzer op de Turracher Höhe: de bergen rond Murau vullen zich met plezier. Wie het liever rustiger aan doet, kan genieten van een romantische toct met een arrenslee of winterse wandelroutes.