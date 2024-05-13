Regio Murau
Doet je goed
Introduction
De regio Murau is in de winter een geschikte bestemming voor wie actief wil genieten. Moderne sneeuwkanonnen zorgen voor goede pistecondities. Liften en zetelliften brengen gasten veilig naar de bergstations, waarna ze via gevarieerde pistes terug naar het dal kunnen skiën.
Dankzij de ligging van de Turracher Höhe op ongeveer 1.800 m hoogte, wordt er vanuit gegaan dat er veel sneeuwzekerheid is en je van november tot mei kan genieten van winterlandschappen. Ook adrenalinejunkies zijn er in goede handen. Zij kunnen genieten van een 1,5 km lang snowpark met sprongen, golven, tunnels, ... Daarnaast kunnen jonge skiërs terecht bij Nocky's Winterzeit.
Skigebieden in de regio:
Turracher Höhe: veelzijdig winterparadijs op 1.800 m
Kreischberg: thuisbasis van freestylewereldbekers
Lachtal: hooggebergtekarakter
Grebenzen in St. Lambrecht: voor een pure natuurbeleving
Tonnerhüttenligt: perfect om te rodelen
Tonneralmlifte in Krakau: ideale keuze voor gezinnen
Familienskiloft Schöder: de beste keuze voor beginners
Ook naast de pistes biedt de regio Murau volop mogelijkheden voor winterse activiteiten. Van snowtuben op Kreischberg en rodelen op de Ziritzkogel tot een ritje in de alpiene achtbaan Nocky Flitzer op de Turracher Höhe: de bergen rond Murau vullen zich met plezier. Wie het liever rustiger aan doet, kan genieten van een romantische toct met een arrenslee of winterse wandelroutes.
Bijzonderheden in de regio
Sleeën
Geen zin om je slee zelf de berg op te slepen? In Murau word je met de slee aan een sleeplift omhooggetrokken. Daarna volgt de afdaling.
Tourskiën
In de adembenemende natuur rond de Frauenalpe wachten sportievelingen bijzondere ervaringen tijdens een skitocht. Na afloop is een bezoek aan de Murauer Hütte de moeite.
7 skibergen
De 7 skibergen rond Murau bieden mooie skipistes. Her skigebied kreeg van Skiresort.de 5*.
Beleef de winterOp de skipiste, in de berghut, tijdens het langlaufen of het winterwandelen - in regio Murau valt er vanalles te ontdekken.
Topbelevenissen in de bergenOntdek de winterse afwisseling in de regio Murau: plezier en afwisseling zijn gegarandeerd en zorgen voor onvergetelijke belevenissen.
Activiteiten naast de pisteOntdek de winterse afwisseling en de vele mogelijkheden naast de skipistes.
Met de paardenkoets door het winterlandschap
De familie Putzenbacher neemt je mee door de idyllische natuur van St. Peter am Kammersberg en laat je de betoverende regio zien.
Snowtubing in Kreischberg
Aan het bovenste sation van de kabelbaan kun je van je ski's of snowboard overstappen op een funtube en op een van de drie afgesloten pistes naar beneden suizen.
Accomodaties in de regio
Berghutten en uitkijkpuntenBezoek de beste berghutten en uitkijkpunten in de regio en geniet van prachtige panorama's en lekkernijen.
Onze favoriete berghutten
Eagle am Kreischberg
Geniet hier van de moderne architectuur, gastronomische gerechten en adembenemend uitzicht.
s' Hüttenplatzerl
Ontdek een met hart en ziel gerund familiebedrijf op 1.836 m hoogte dat direct aan de piste gelegen is. Je kan hier smullen van regionale, seizoensgebonden en huisgemaakte producten.
De mooiste uitkijkpunten
Grebenzen Gipfel
Op de top van Grebenzen heb je uitzicht op St. Lambrecht en de omliggende bergen.
Frauenalpen Gipfel
Op de top van de Frauenalpen heb je uitzicht op het Tauern-massief en bij helder weer kan je zelf de Großglockner spotten.
Onze favoriete berghutten
Eagle am Kreischberg
Geniet hier van de moderne architectuur, gastronomische gerechten en adembenemend uitzicht.
s' Hüttenplatzerl
Ontdek een met hart en ziel gerund familiebedrijf op 1.836 m hoogte dat direct aan de piste gelegen is. Je kan hier smullen van regionale, seizoensgebonden en huisgemaakte producten.
De mooiste uitkijkpunten
Grebenzen Gipfel
Op de top van Grebenzen heb je uitzicht op St. Lambrecht en de omliggende bergen.
Frauenalpen Gipfel
Op de top van de Frauenalpen heb je uitzicht op het Tauern-massief en bij helder weer kan je zelf de Großglockner spotten.
Evenementen
De Pistenbutler van Turracher Höhe
Al meer dan 20 jaar zorgt een echte original op de Turracher Höhe ervoor dat de skidag van vakantiegangers zo perfect mogelijk verloopt.
Als serviceprofessional is hij dagelijks in het skigebied onderweg om gasten te verwennen met kleine attenties zoals zakdoekjes, zonnecrème, iets lekkers voor de kinderen of een glaasje prosecco voor volwassenen. Gasten die in een van de 19 Butleraccomodaties verblijven, kunnen bovendien gratis deelnemen aan het gevarieerde butlerprogramma.
Bier van een goed merk
Niet alleen in het hart van de stad, maar ook in het oudste gebouw van de stad is na een grondige renovatie een nieuwe ontmoetingsplek ontstaan. Hier komen geschiedenis en de kunst en traditie van bierbrouwen samen.
De e-night taxi van Murau
Sinds 2023 rijdt er in Murau, Ranten, St. Georgen am Kreischberg en Stadl-Predlitz een nieuwe nachttaxiservice, opgezet in samenwerking met POWER eTaxi. De e-night taxi's zijn van donderdag tot en met zaterdag beschikbaar van 19u tot 2u.
Het groene hart van Oostenrijk nodigt je uit
In de winter toont het 'Groene Hart' van Stiermarken zich van zijn mooiste kant. Terwijl de bossen bedekt zijn met sneeuw en de skipistes je roepen, zorgen restaurants en berghutten voor heerlijke winterse smaken. Denk aan dampende soepen met pompoenpitolie, boven het vuur geroosterde kastanjes en heerlijk gerijpt spek.
De Stiermarkse keuken is hartig, warm en boordevol smaak. Na een actieve dag op de ski's of sneeuwschoenen schuif je dan ook graag aan voor een gezellig diner.
Ook naast de pistes valt er volop te genieten. Ontspan in warme thermen of maak een avondwandeling door de stad die baadt in duizend lichtjes. Tijdens de advent zorgen sfeervolle kerstmarkten voor extra gezelligheid. De geur van kaneel en geroosterde amandelen hengt in de lucht, muziek en koorzang vullen de pleinen en kraampjes met ambachtelijke en regionale producten nodigen uit om rond te snuisteren. Met een warme glühwein in de hand is het heerlijk genieten.
Ontdek deze winter hoe Stiermarken saakt.
Het groene hart klopt voor jou.
Tourismusverband Murau
Liechtensteinstraße 3-5
8850 Murau
Telefoon: +43 3532 2720