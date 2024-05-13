In het Pitztal geniet je van indrukwekkende berglandschappen, pure natuur, warme gastvrijheid en comfort zonder drukte.

In het Pitztal kom je als gast en word je een vriend. En aan vrienden vertellen ze graag waar het in Pitztal het mooist, het spannendst en het gezelligst is.

Het Pitztal is een van de mooiste, sneeuwzekere en wildste zijdalen van Tirol — ingesloten tussen gletsjers en besneeuwde bergtoppen. Een echte insidertip voor wintersporters die perfecte pistes en sneeuwzekerheid net evenveel waarderen als rust en een afgelegen bergsfeer. Of je nu op de piste staat, op skitour gaat, freeride, langlauft, ijsklimt of sneeuwschoenenwandelt — in het Pitztal wordt iedereen bergverslaafd.

De drie skigebieden — Hochzeiger, Rifflsee en de Pitztaler Gletsjer — bieden sneeuwzekerheid van september tot mei, met 90% van de pistes boven 2.000 meter hoogte. Buiten de piste wachten 85 km winterwandelpaden, 75 km langlaufloipes en meer dan 45 ijswatervallen voor ijsklimmen, met de Wildspitze op 3.774 meter als majestueuze blikvanger.

Het Pitztal is het hele jaar de moeite waard. In de zomer wachten meer dan 380 km wandelpaden, uitgebreid klimaanbod en de Pitztal Sommer Card, waarmee je kosteloos gebruikmaakt van bergliften en attracties. voor gratis gebruik van bergliften en andere belevenissen.