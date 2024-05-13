Pitztal
Een verborgen parel in de Alpen
Introduction
In het Pitztal kom je als gast en word je een vriend. En aan vrienden vertellen ze graag waar het in Pitztal het mooist, het spannendst en het gezelligst is.
Het Pitztal is een van de mooiste, sneeuwzekere en wildste zijdalen van Tirol — ingesloten tussen gletsjers en besneeuwde bergtoppen. Een echte insidertip voor wintersporters die perfecte pistes en sneeuwzekerheid net evenveel waarderen als rust en een afgelegen bergsfeer. Of je nu op de piste staat, op skitour gaat, freeride, langlauft, ijsklimt of sneeuwschoenenwandelt — in het Pitztal wordt iedereen bergverslaafd.
De drie skigebieden — Hochzeiger, Rifflsee en de Pitztaler Gletsjer — bieden sneeuwzekerheid van september tot mei, met 90% van de pistes boven 2.000 meter hoogte. Buiten de piste wachten 85 km winterwandelpaden, 75 km langlaufloipes en meer dan 45 ijswatervallen voor ijsklimmen, met de Wildspitze op 3.774 meter als majestueuze blikvanger.
Het Pitztal is het hele jaar de moeite waard. In de zomer wachten meer dan 380 km wandelpaden, uitgebreid klimaanbod en de Pitztal Sommer Card, waarmee je kosteloos gebruikmaakt van bergliften en attracties. voor gratis gebruik van bergliften en andere belevenissen.
Winter in het Pitztal
Drie skigebieden, 21 liften en pistes die geopend zijn van september tot mei: het Pitztal combineert vroeg seizoen met gegarandeerde sneeuwkwaliteit. Negentig procent van de pistes ligt boven de 2.000 meter hoog. Het familieskigebied Hochzeiger heeft 54 km piste met een 360°-panorama en een verlichte rodelbaan van 6 km. De Pitztaler Gletsjer — het hoogste gletsjerskigebied van Oostenrijk — en het aangrenzende skigebied Rifflsee bieden samen 67 km piste op brede natuursneeuw, met de Wildspitze als decor. Met een skipass van twee dagen of meer kun je afwisselend in elk van de drie gebieden skiën. Wie vroeg boekt, betaalt tot 30% minder.
Vakantie op de gletscher
Skigebieden in het Pitztal
Hochzeiger - Familieskigebied met 360°-panorama
54 km zonnige pistes, een Easy Skier Line voor beginners, een snowpark en een verlichte rodelbaan van 6 km. Vijf sterren van skiresort.de.
Pitztaler Gletsjer & Rifflsee: Hoogste gebied van Oostenrijk
67 km piste op natuursneeuw, open van september tot mei. Café 3.440 op de top — het hoogste koffiehuis van Oostenrijk, met uitzicht op de Wildspitze.
Ski Inclusive Weeks & gratis kinderskicursussen
Van 4 t/m 20 december 2026 bieden de Ski Inclusive Weeks in het skigebied Hochzeiger verblijf inclusief gratis skipas — beschikbaar bij geselecteerde partners vanaf vier nachten. Inbegrepen is ook een skipas op de Pitztaler Gletsjer. Met als hoogteputen de Hochzeiger Openair op 12 december met Sportfreunde Stiller — het laatste concert van hun jubileumtournee, live op 2.000 meter hoogte.
Kinderen tot 6 jaar kunnen op vaste data gratis deelnemen aan de Pitzi-kinderskicursussen. Met de Pitzi Freeskipass skiën kinderen tot 10 jaar gratis op de Hochzeiger, en tot 8 jaar gratis op de Pitztaler Gletsjer en Rifflsee.
De mooiste winter berghutten
Café 3.440 op de Pitztaler Gletsjer serveert huisgemaakte taarten, Tirols hoogste ontbijt en hartige gerechten — met de Wildspitze als uitzicht.
Stalderhütte is een authentieke hut op de Hochzeiger met hartelijke culinaire lekkernijen en overnachtingsmogelijkheden.
Tanzalm is een toplocatie aan de verlichte Hochzeiger-rodelbaan, met donderdag ribbetjesdag.
Hochzeiger Haus bevindt zich midden in het skigebied Hochzeiger, waardoor je vanuit je bed zo de piste op kunt stappen.
Riffelseehütte ligt boven de Riffelsee en heeft vanop het zonneterras een prachtig uitzicht op het Taschachtal.
Gogles Alm ligt op 2.017 meter hoogte, waar Tiroolse specialiteiten, een panoramisch uitzicht en een familiale sfeer op je wachten. Je kan ook vanaf daar van de berg rodelen.
Nog meer winteractiviteiten in PitztalWintersport óp de piste ken je, maar in het Pitztal zijn ook voldoende leuke activiteiten naast de piste te vinden. Een hele winter-wereld gaat voor je open.
Sleeën en rodelen
Verzorgde rodelbanen in het hele dal. Op de Hochzeiger een verlichte baan van 6 km — ook 's avonds te gebruiken.
Langlaufen - Vanaf oktober
75 km loipes, van de trainingsloipe in Mandarfen op 1.700 m tot de hooggelegen loipe op de Pitztaler Gletsjer op 2.741 m. Mogelijk vanaf midden oktober.
Naturpark Kaunergrat
Hier beleef je een waar paradijs vol natuurlijke rijkdommen. Op de Kaunergrat ervaar je echt de winterse natuur.
Skitour naar de Wildspitze
De Wildspitze is het absolute hoogtepunt van het Pitztal — letterlijk en figuurlijk. Routes voor beginners én gevorderden, begeleiding door lokale berggidsen beschikbaar.
Winterwandelen & sneeuwschoenwandelen
Van ontspannen sneeuwwandelingen door het dal tot de Sechszeiger Panoramarunde op 2.300 m — met uitzicht tot diep in het Inntal.
Paardensleetochten door het achterste Pitztal
Een besneeuwde winteromgeving, snuivende paarden en het geluid van belletjes — een klassieke winterervaring in het achterste dal.
Evenementen im het Pitztal
Pitztaler Bergadvent
Elke dag opent een venster van de adventskalender in Plangeross — bezinnlijk, authentiek en zonder drukte.
Eis Total — IJsklimfestival
Het grootste ijsklimfestival van Oostenrijk, met workshops en festival in de Eiswelt Taschachschlucht.
Fasnacht in het Pitztal: Een oude traditie in Arzl en Wald
Eens in de vier jaar neemt de Fasnacht Arzl en Wald over: houten maskers, zware bellen en eeuwenoude figuren in een levend gevecht tussen winter en lente.
Authentieke gastvrijheid in het Pitztal
In het hart van Tirol ligt het Pitztal, waar 90% van de accommodaties door lokale families wordt gerund. Je beleeft er echte Tiroler gastvrijheid en een warme, persoonlijke sfeer.
Van luxe hotels tot knusse pensions en appartementen, er is voor ieder wat wils. De lokale eigenaren geven je graag hun beste tips voor onvergetelijke avonturen in de regio. Veel accommodaties hebben wellnessfaciliteiten om heerlijk te ontspannen na een actieve dag.
Dankzij de ideale ligging kan je direct vanuit je verblijf aan prachtige wandelingen of mountainbiketocht starten. Het Pitztal is dé bestemming voor natuurliefhebbers die comfort en hartelijkheid zoeken!
Daarom het Pitztal
Weg van de drukte
Ongerepte natuur, imposante bergtoppen en volop rust. In het Pitztal geniet je van ruimte en stilte, met comfort, charme en Tiroolse gastvrijheid binnen handbereik.
Pitztaler Gletscher
Beleef de wereld van de drieduizenders op de Pitztaler Gletscher. Met Café 3440, het hoogste café van Oostenrijk, en uitzicht dat blijft verbazen.
Contrast en veelzijdigheid
Zachte almen en ruige gletsjers boven 3.400 meter: in het Pitztal komen rust en avontuur samen voor elk type bergliefhebber.
Familiegeluk aan de Hochzeiger
Wandelen, spelen en actie in een indrukwekkend bergdecor. Met het Zirbenpark, mountaincarts, biketrails en 360°-panorama’s.
Pitztal Sommer Card
De Pitztal Sommer Card is de ideale vakantiekaart voor een zorgeloze zomer — met gratis bergbanen, vrije toegang tot attracties en tal van kortingen. De kaart is verkrijgbaar bij partneraccommodaties of als losse kaart.
Tiroler Steenbokcentrum
Het Tiroler Steinbockzentrum is een rolstoelvriendelijk gebouw met een bijzondere architectuur. Beleef de interactieve tentoonstelling over de veranderende geschiedenis van de relatie tussen mens, natuur en cultuur in het Pitztal. Op het terrein vind je ook gebouw WEIDtBLICK, waar je een tentoonstelling over de jacht in het Pitztal en de wilde dieren van de Kaunergrat en Geigenkamm bergketens kan bekijken. De twee tentoonstellingen zijn met elkaar verbonden door een korte rondwandeling door het steenbokkenverblijf. Het Ansitz am Schrofen café en winkel met regionale producten sluiten je bezoek af.
Wist je bijvoorbeeld dat steenbokken uit stand tot wel 4 meter hoog kunnen springen?
Pitztal: duurzaam gecertificeerd en toekomstgericht
Het Pitztal heeft het Oostenrijkse Milieukeurmerk voor toeristische bestemmingen ontvangen. Concreet betekent dit dat ze aandacht hebben voor natuur- en klimaatbescherming, regionale waardecreatie en milieuvriendelijke mobiliteit.
Het Naturpark Kaunergrat speelt een centrale rol in het behoud van het cultuurlandschap en de biodiversiteit van de regio. Bezoekers kunnen via het natuurparkcentrum kennismaken met de bijzondere natuur van het gebied.
De Gletschermarathon en de Pitz Nordics worden georganiseerd als Green Events, met concrete maatregelen op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid.
Praktische info
Hoe kom je er?
Of je nu komt met de trein – station in Imst - met de bus of auto? Het Pitztal is goed bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Met de handige zoek & boek functie vind je eenvoudig jouw gewenste accommodatie in dit dal.
Bergbanen en liften
Omhoog met de Hochzeiger, Pitztaler Gletscher of Rifflesee gondel en je bergavonturen kunnen beginnen.
Wat is er te doen?
Check thuis alvast via de evenementenkalender wat er in deze regio georganiseerd wordt.
Ontdek de gastenkaart
Met de Pitztal Sommer Card stap je 1x per dag gratis in de gondels. Je krijgt ‘m bij de aangesloten partneraccommodaties.
Hoe kom je er?
Of je nu komt met de trein – station in Imst - met de bus of auto? Het Pitztal is goed bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Met de handige zoek & boek functie vind je eenvoudig jouw gewenste accommodatie in dit dal.
Bergbanen en liften
Omhoog met de Hochzeiger, Pitztaler Gletscher of Rifflesee gondel en je bergavonturen kunnen beginnen.
Wat is er te doen?
Check thuis alvast via de evenementenkalender wat er in deze regio georganiseerd wordt.
Ontdek de gastenkaart
Met de Pitztal Sommer Card stap je 1x per dag gratis in de gondels. Je krijgt ‘m bij de aangesloten partneraccommodaties.
FAQ
Contactgegevens
Tourismusverband Pitztal
Unterdorf 18
6473 Wenns
Telefoon: +43 5414 86 999