Tiroler Zugspitz Arena: echte winter, echte vrijheid
Winter beleven — zo eenvoudig, zo dichtbij
Introduction
Ruim 130 km aan geprepareerde pistes wachten op je. Met de Top Snow Card krijg je zelfs toegang tot meer dan 200 km pisteplezier verspreid over Tirol. Van de eerste bochten tot sportief carven: hier vindt elke skiër zijn ritme.
De zeven skigebieden in de Tiroler Zugspitz Arena variëren van rustige, brede pistes voor gezinnen tot uitdagende afdalingen voor gevorderden. Alle gebieden zijn gratis bereikbaar met de skibus door gebruik van de gastenkaart. Zo kan je elke dag een ander gebied verkennen.
In drie gecertificeerde Tiroler familieskigebieden (Ehrwalder Almbahn, Ehrwalder Wettersteinbahnen en de Bergbahnen Berwang) geniet je van kindvriendelijke pistes, gekwalificeerde skischolen en gezinsarrangementen. Op de Ehrwalder Alm vind je bovendien een Familypark, een Funslope en een snowpark voor freestylers. In Ehrwald en Berwang kun je ook 's avonds de piste op om te genieten van verlicht nachtskiën.
Dankzij het initiatief 'No Handicap' van Skischool Snowpower in Lermoos is skiën ook toegankelijk voor mensen met een beperking met bi-ski's en speciaal opgeleide instructeurs. Daarnaast biedt ook Chritsch Abenteuer Outdoor in Berwang begeleide bi-ski-tochten aan.
Na een dag op de piste sluiten authentieke Tiroolse hutten met regionaal eten en panoramaterras de dag perfect af.
Wintersport in Tiroler Zugspitz Arena
Tiroler familieskigebieden
Drie gecertificeerde skigebieden met kindvriendelijke pistes, skischolen en gezinstarieven.
Top Snow Card Skipas
Eén skipas om te genieten van meer dan 200 km piste in Tirol én Beieren. Beschikbaar vanaf 2 dagen.
Meer winterplezier in de Tiroler Zugspitz ArenaOok naast de piste is veel te beleven! De Tiroler Zugspitz Arena is meer dan skiën alleen. Of je nu soepel over het ijs glijdt, met sneeuw spat op een rodelbaan of in je eigen tempo door een besneeuwd landschap strijkt — hier vind je de perfecte winteractiviteiten.
Langlaufen aan de voet van de Zugspitze
Van hooggelegen loipes tot Zugspitz-panorama en uitzicht op het meer voor beginners en gevorderden. Alle loipes zijn gratis, skibus inbegrepen bij de gastenkaart.
Rodelen — overdag en 's avonds
Overdag of 's avonds de helling af in Lermoos en Berwang. In Ehrwald is er één keer per week een verlichte rodelavond. In Biberwier zijn er wekelijkse funsportavonden.
Winter- en sneeuwschoenwandelen
Meer dan 60 km aan verzorgde winterwandelpaden en gevarieerde sneeuwschoentochten voeren je door besneeuwde bossen en open berglandschappen, met de Zugspitze als idrukwekkend decor. Onderweg wachten gezellige berghuten met regionale keuken.
Vier van de zeven digitale belevingsroutes — Cora in Ehrwald, Mia in Berwang, Finn in Heiterwang am See en Lila Lux in Lermoos — zijn ook in de winter toegankelijk en maken wandelen speels en interactief. Ideaal voor kinderen, maar zeker ook leuk voor nieuwsgierige volwassenen.
Een bijzondere winterervaring is een lamawandeling. Trek samen met een vriendelijke lama door besneeuwde bossen, met de bergen als decor. Ontspannen, sfeervol en verrassend bijzonder - ideaal voor koppels, gezinnen en vrienden. Inbegrepen bij de gastenkaart.
Zodra de zon ondergaat, begint een ander soort avontuur. Tijdens een fakkeltocht wandel je door een stille, besneeuwde omgeving, terwijl de sneeuw onder je voeten kraakt en de fakkels een warme gloed verspreiden. Onder een heldere sterrenhemel beleef je de winter op zijn mooist. De georganiseerde fakkeltochten zijn bovendien gratis met de gastenkaart.
Verhuur van sneeuwschoenen, gidsen en wekelijkse rondleidingen zijn beschikbaar in de hele regio. Bij de Gastenkaart zijn diverse begeleide winterwandel- en sneeuwschoentochten inbegrepen.
Skiliften voor voetgangers
Niet skieën maar wil je toch de winterse bergwereld in? Vijf kabelaben brengen ook voetgangers en dagbezoekers comfortabel naar boven. Dit kan bij de Tiroler Zugspitzbahn, Ehrwalder Almbahn, Grubigsteinbahn Lermoos, Marienbergbahn Biberwier en de Bergbahnen Berwang.
Zo bereik je moeiteloos berghutten, panoramaterrassen en unieke winterwandelpaden.
Wintervakantie met de gastenkaart
Met de gratis Gastenkaart van de Tiroler Zugspitz Arena profiteer je de hele winter van handige voordelen. Reis gratis met de ski- en winterbussen en de uitstapjesbus tussen alle dorpen, skigebieden en bestemmingen in de regio. Doe mee aan begeleide wandelingen, lama- en fakkeltochten, en volg wekelijks gratis langlaufcursussen. Ook skishows zijn inbegrepen, en je profiteert van kortingen op onder meer de klimhal. Zo haal je elke dag meer uit je verblijf.
Ook in de zomer kan je genieten van verschilende kortingen. Zo reis je kosteloos met de bus door de regio, neem je de excursiebus naar Garmisch-Partenkirchen en kun je deelnemen aan begeleide wandelingen en culturele activiteiten. Daarnaast profiteer je van kortingen op openluchtzwembaden, tennisfaciliteiten, de klimhal, Burgenwelt Ehrenberg en het boogschietparcours. Ook leuke extra's net over de grens in Duitsland zijn inbegrepen.
Het Z-Ticket, de zomeractiviteitenkaart van de Tiroler Zugspitz Arena, biedt vakantiegangers nog meer mogelijkheden om de regio actief te ontdekken. Met het Z-Ticket zijn veel zomerattracties zoals bergbanen, openluchtzwembaden en gezinsvriendelijke activiteiten goedkoper of zelfs gratis te gebruiken.
Snel en eenvoudig naar de Tiroler Zugspitz Arena
Met de auto
Vlot bereikbaar, net over de Duitse grens. Geen tol, geen vignet en geen bergpassen. Ideaal voor een rit vanuit België.
Met de trein
Met zes treinstations in de regio reis je vlot via München, Innsbruck of Stuttgart tot aan de voet van de Zugspitze.
Wintersport? Tiroler Zugspitz Arena
FAQ
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefoon: +43 567 320 000