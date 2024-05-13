Skiër op de piste in skigebied Grubigstein Lermoos
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Tiroler Zugspitz Arena: echte winter, echte vrijheid
Winter beleven — zo eenvoudig, zo dichtbij

Natuur, authenticiteit en onvergetelijke wintersportervaringen. Momenten die je bijblijven.

Ruim 130 km aan geprepareerde pistes wachten op je. Met de Top Snow Card krijg je zelfs toegang tot meer dan 200 km pisteplezier verspreid over Tirol. Van de eerste bochten tot sportief carven: hier vindt elke skiër zijn ritme.

De zeven skigebieden in de Tiroler Zugspitz Arena variëren van rustige, brede pistes voor gezinnen tot uitdagende afdalingen voor gevorderden. Alle gebieden zijn gratis bereikbaar met de skibus door gebruik van de gastenkaart. Zo kan je elke dag een ander gebied verkennen.

In drie gecertificeerde Tiroler familieskigebieden (Ehrwalder Almbahn, Ehrwalder Wettersteinbahnen en de Bergbahnen Berwang) geniet je van kindvriendelijke pistes, gekwalificeerde skischolen en gezinsarrangementen. Op de Ehrwalder Alm vind je bovendien een Familypark, een Funslope en een snowpark voor freestylers. In Ehrwald en Berwang kun je ook 's avonds de piste op om te genieten van verlicht nachtskiën.

Dankzij het initiatief 'No Handicap' van Skischool Snowpower in Lermoos is skiën ook toegankelijk voor mensen met een beperking met bi-ski's en speciaal opgeleide instructeurs. Daarnaast biedt ook Chritsch Abenteuer Outdoor in Berwang begeleide bi-ski-tochten aan.

Na een dag op de piste sluiten authentieke Tiroolse hutten met regionaal eten en panoramaterras de dag perfect af.

Tiroler Zugspitz Arena
Skigebieden7
Skipiste130 km
Winterwandelpaden60+ km
Accommodaties600
Hoogste punt2.962 m (Zugspitze)
Aankomst
Contact
Evenementen
Accommodatie
Plattegrond
Gastenkaart
Meer lezen over Tiroler Zugspitz Arena

Wintersport in Tiroler Zugspitz Arena

Tiroler familieskigebieden

Drie gecertificeerde skigebieden met kindvriendelijke pistes, skischolen en gezinstarieven.

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Top Snow Card Skipas

Eén skipas om te genieten van meer dan 200 km piste in Tirol én Beieren. Beschikbaar vanaf 2 dagen.

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Nachtskiën in Ehrwald en Berwang

Na zonsondergang de verlichte pistes op. Een unieke winterervaring voor avonturiers en romantici.

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Meer winterplezier in de Tiroler Zugspitz Arena

Ook naast de piste is veel te beleven! De Tiroler Zugspitz Arena is meer dan skiën alleen. Of je nu soepel over het ijs glijdt, met sneeuw spat op een rodelbaan of in je eigen tempo door een besneeuwd landschap strijkt — hier vind je de perfecte winteractiviteiten.

Langlaufen aan de voet van de Zugspitze

Van hooggelegen loipes tot Zugspitz-panorama en uitzicht op het meer voor beginners en gevorderden. Alle loipes zijn gratis, skibus inbegrepen bij de gastenkaart.

Meer over langlaufen

Rodelen — overdag en 's avonds

Overdag of 's avonds de helling af in Lermoos en Berwang. In Ehrwald is er één keer per week een verlichte rodelavond. In Biberwier zijn er wekelijkse funsportavonden.

Meer over rodelen

Schaatsen & ijsstokschieten in Ehrwald

Glijden op de kunstijsbaan met uitzicht op de bergen. Ga ook nachtschaatsen en ijsstokschieten. Of moedig de lokale ijshockeyclub EC Ehrwald aan!

Meer over schaatsen
Sneeuw en stilte in de bergen

Winter- en sneeuwschoenwandelen

Meer dan 60 km aan verzorgde winterwandelpaden en gevarieerde sneeuwschoentochten voeren je door besneeuwde bossen en open berglandschappen, met de Zugspitze als idrukwekkend decor. Onderweg wachten gezellige berghuten met regionale keuken.

Vier van de zeven digitale belevingsroutes — Cora in Ehrwald, Mia in Berwang, Finn in Heiterwang am See en Lila Lux in Lermoos — zijn ook in de winter toegankelijk en maken wandelen speels en interactief. Ideaal voor kinderen, maar zeker ook leuk voor nieuwsgierige volwassenen.

Een bijzondere winterervaring is een lamawandeling. Trek samen met een vriendelijke lama door besneeuwde bossen, met de bergen als decor. Ontspannen, sfeervol en verrassend bijzonder - ideaal voor koppels, gezinnen en vrienden. Inbegrepen bij de gastenkaart.

Zodra de zon ondergaat, begint een ander soort avontuur. Tijdens een fakkeltocht wandel je door een stille, besneeuwde omgeving, terwijl de sneeuw onder je voeten kraakt en de fakkels een warme gloed verspreiden. Onder een heldere sterrenhemel beleef je de winter op zijn mooist. De georganiseerde fakkeltochten zijn bovendien gratis met de gastenkaart.

Verhuur van sneeuwschoenen, gidsen en wekelijkse rondleidingen zijn beschikbaar in de hele regio. Bij de Gastenkaart zijn diverse begeleide winterwandel- en sneeuwschoentochten inbegrepen.

Winter- en sneeuwschoenwandelingenWinterbelevenissen buiten de piste om
Omhoog zonder ski's, met uitzicht

Skiliften voor voetgangers

Niet skieën maar wil je toch de winterse bergwereld in? Vijf kabelaben brengen ook voetgangers en dagbezoekers comfortabel naar boven. Dit kan bij de Tiroler Zugspitzbahn, Ehrwalder Almbahn, Grubigsteinbahn Lermoos, Marienbergbahn Biberwier en de Bergbahnen Berwang.
Zo bereik je moeiteloos berghutten, panoramaterrassen en unieke winterwandelpaden.

Winterse panorama's voor wandelaars
Voordelige winter

Wintervakantie met de gastenkaart

Met de gratis Gastenkaart van de Tiroler Zugspitz Arena profiteer je de hele winter van handige voordelen. Reis gratis met de ski- en winterbussen en de uitstapjesbus tussen alle dorpen, skigebieden en bestemmingen in de regio. Doe mee aan begeleide wandelingen, lama- en fakkeltochten, en volg wekelijks gratis langlaufcursussen. Ook skishows zijn inbegrepen, en je profiteert van kortingen op onder meer de klimhal. Zo haal je elke dag meer uit je verblijf.

Ook in de zomer kan je genieten van verschilende kortingen. Zo reis je kosteloos met de bus door de regio, neem je de excursiebus naar Garmisch-Partenkirchen en kun je deelnemen aan begeleide wandelingen en culturele activiteiten. Daarnaast profiteer je van kortingen op openluchtzwembaden, tennisfaciliteiten, de klimhal, Burgenwelt Ehrenberg en het boogschietparcours. Ook leuke extra's net over de grens in Duitsland zijn inbegrepen.

Het Z-Ticket, de zomeractiviteitenkaart van de Tiroler Zugspitz Arena, biedt vakantiegangers nog meer mogelijkheden om de regio actief te ontdekken. Met het Z-Ticket zijn veel zomerattracties zoals bergbanen, openluchtzwembaden en gezinsvriendelijke activiteiten goedkoper of zelfs gratis te gebruiken.

Snel en eenvoudig naar de Tiroler Zugspitz Arena

Met de auto

Vlot bereikbaar, net over de Duitse grens. Geen tol, geen vignet en geen bergpassen. Ideaal voor een rit vanuit België.

Met de auto

Met de trein

Met zes treinstations in de regio reis je vlot via München, Innsbruck of Stuttgart tot aan de voet van de Zugspitze.

Met de trein

Ter plaatse

Met de gastenkaart reis je gratis met de skibus tussen de dorpen en skigebieden. Reis je elektrisch? Maak dan gebruik van een uitgebreid netwerk van laadpalen.

Ter plaatse

Wintersport? Tiroler Zugspitz Arena

FAQ

De regio ligt net achter de Duitse grens en is vlot bereikbaar vanuit België - zonder tol, vignet of bergpassen. Met de trein reis je via München of Innsbruck naar een van de zes stations in de regio, waaronder Ehrwald en Lermoos. Ook vanuit België zijn er goede verbindingen richting München. Ter plaatse brengen gratis skibussen met de gastenkaart je eenvoudig tussen de dorpen en skigebieden. Voor elektrische auto's is er bovendien een uitgebreid netwerk van laadpalen.

Absoluut. Drie van de zeven skigebieden zijn gecertificeerd als Tirols familieskigebied: de Ehrwalder Alm, de Ehrwalder Wettersteinbahnen en de Skiarena Berwang-Bichlbach. Je vindt er kindvriendelijke pistes, gekwalificeerde skischolen en gezinsarrangementen. Op de Ehrwalder Alm kan je bovendien genieten van een Familypark, een Funslope en een snowpark. Speciale kinder- en gezinstarieven maken het extra toegankelijk.

De Tiroler Zugspitz Arena telt zeven skigebieden rondom de Zugspitze: Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen, Marienberg Biberwier, Grubigstein Lermoos, Skiarena Berwang-Bichlbach, het skigebied Zugspitze en Karlift Heiterwang. In totaal vind je er ruim 130 km aan verzorgde pistes voor alle niveaus. Met de Top Snow Card loopt dat op tot meer dan 200 km, verspreid over skigebieden in zowel Tirol als Beieren. Alle gebieden zijn met de gastenkaart gratis bereikbaar met de skibus.

De Top Snow Card is een grensoverschrijdende skipas die geldig is in alle skigebieden van de Tiroler Zugspitz Arena. Daarmee krijg je toegang tot meer dan 200 km piste. De pas is beschikbaar vanaf twee dagen en ideaal voor skiërs die maximale variatie willen. De Karlift Heiterwang is de enige uitzondering en is niet inbegrepen in de skipas.

Het aanbod van activiteiten naast de piste is uitgebreid. Meer dan 60 km winterwandelpaden en sneeuwschoentochten voeren door besneeuwde landschappen. Rodelen kan overdag én 's nachts op verlichte banen in Lermoos, Berwang en Ehrwald. Verder zijn er langlaufloipes, een kunstijsbaan in Ehrwald met nachtschaatsen, ijsstokschieten en sfeervolle fakkeltochten — de meeste activiteiten zijn gratis inbegrepen bij de gastkaart.

Ja, de Tiroler Zugspitzbahn brengt ook wandelaars en dagjesmensen comfortabel omhoog naar bijna 3.000 meter. Vanop het panoramaterras kan je op heldere dagen tot wel 400 bergtoppen in vier landen zien. Ter plaatse vind je het belevingsmuseum Faszination Zugspitze, een glazen vloer en een panoramarestaurant op de top. De baan viert in 2026 haar 100-jarig jubileum, wat de ervaring nog bijzonderder maakt.

Ja. Dankzij het initiatief No Handicap van Skischool Snowpower in Lermoos is skiën toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Met bi-ski's en speciaal opgeleide instructeurs wordt skiën op maat aangeboden. Aanvullend verzorgt Chritsch Abenteuer Outdoor bi-ski-guiding in Berwang. De regio zet actief in op inclusief wintersporten voor iedereen.

Contactgegevens

Tiroler Zugspitz Arena

Schmiede 15

6632 Ehrwald

Telefoon: +43 567 320 000

info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com
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