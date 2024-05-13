Natuur, authenticiteit en onvergetelijke wintersportervaringen. Momenten die je bijblijven.

Ruim 130 km aan geprepareerde pistes wachten op je. Met de Top Snow Card krijg je zelfs toegang tot meer dan 200 km pisteplezier verspreid over Tirol. Van de eerste bochten tot sportief carven: hier vindt elke skiër zijn ritme.

De zeven skigebieden in de Tiroler Zugspitz Arena variëren van rustige, brede pistes voor gezinnen tot uitdagende afdalingen voor gevorderden. Alle gebieden zijn gratis bereikbaar met de skibus door gebruik van de gastenkaart. Zo kan je elke dag een ander gebied verkennen.

In drie gecertificeerde Tiroler familieskigebieden (Ehrwalder Almbahn, Ehrwalder Wettersteinbahnen en de Bergbahnen Berwang) geniet je van kindvriendelijke pistes, gekwalificeerde skischolen en gezinsarrangementen. Op de Ehrwalder Alm vind je bovendien een Familypark, een Funslope en een snowpark voor freestylers. In Ehrwald en Berwang kun je ook 's avonds de piste op om te genieten van verlicht nachtskiën.

Dankzij het initiatief 'No Handicap' van Skischool Snowpower in Lermoos is skiën ook toegankelijk voor mensen met een beperking met bi-ski's en speciaal opgeleide instructeurs. Daarnaast biedt ook Chritsch Abenteuer Outdoor in Berwang begeleide bi-ski-tochten aan.

Na een dag op de piste sluiten authentieke Tiroolse hutten met regionaal eten en panoramaterras de dag perfect af.