Obertauern
Van eerste sneeuwvlok tot laatste zonnestraal, altijd perfect
Introduction
Van november tot mei ligt hier een dik pak natuursneeuw, goed voor eindeloze afdalingen op de legendarische Tauernrunde. Dankzij de unieke ligging in een ‘bergschaal’ vind je altijd de perfecte helling: zonovergoten of juist met knisperende, koele poedersneeuw.
Naast skiën wacht er een wereld aan verrassingen. Ontdek de speciale Bobby- en My Track-routes voor kinderen, waag je aan funparks en tijdparcoursen, of geniet van luxe en gastvrijheid in familiehotels waar de piste letterlijk voor de deur ligt. In Obertauern kies je zelf hoe je winteravontuur eruitziet – en het wordt altijd onvergetelijk.
Waarom Obertauern bezoeken?
- Sneeuwzekerste skigebied van Oostenrijk – Met gemiddeld 264 cm sneeuw over de afgelopen 30 jaar staat Obertauern bovenaan de lijst van sneeuwrijke wintersportplaatsen.
- Ski-in Ski-out gemak – De meeste accommodaties liggen direct aan de piste, zodat je nog vóór het ontbijt de eerste sporen kunt trekken.
- Legendarische Tauernrunde – 100 km pistes rond het dorp, te skiën met of tegen de klok in, met 11 instappunten.
- Voor elk niveau – 61% blauwe, 35% rode en 4% zwarte pistes, plus de Gamsleiten 2: een van de steilste afdalingen in de Alpen.
- Winteravonturen buiten de piste – Probeer snowkiten, sterrenkijken, fatbiken of rodelen voor een afwisselende dag.
- Lokale smaken en knusse après-ski – Warm op met bekroonde schnaps of regionale lekkernijen in gezellige berghutten.
- Vroege-vogel skiën: “Ontbijt kan wachten” – Vanaf zonsopkomst de eerste sporen in de verse sneeuw trekken, daarna ontbijten in je hotel aan de piste.
Ervaringen op de piste
Skiën in Obertauern
Obertauern biedt meer dan 100 km perfect geprepareerde pistes — van brede blue runs tot de uitdagende Gamsleiten 2 — met moderne liften tot aan mei.
Vrijheid op verse sneeuw
Obertauern biedt fantastische freeride-gebieden, makkelijk bereikbaar met korte klimpartijen—ideaal voor sporen in de poeder en adrenaline.
Snowbiken
Snowbiken is dé nieuwe wintersporttrend! Beleef de piste op een nieuwe manier, raas de hellingen af en voel de kick. Na korte instructie ben je klaar – actie verzekerd!
Ervaringen naast de piste
Ski- & Snowboardscholen
Leer skiën of snowboarden in Obertauern! Van beginners tot gevorderden: professionele lessen zorgen voor snelle vooruitgang en veel plezier op de piste.
Winterwandelen & Sneeuwschoentochten
Ontdek Obertauerns winterwonderland te voet. Brede paden en begeleide tochten brengen je naar de mooiste besneeuwde uitzichten.
Introduction
In Obertauern gaan wintersport en gastronomie hand in hand. Na een dag op de pistes of in de poedersneeuw lonken meer dan twintig gezellige berghutten en sfeervolle restaurants. Laat je verwarmen door het knisperende haardvuur, proef regionale specialiteiten zoals Kasnocken, Kaiserschmarrn of een kruidige Tiroler Gröstl, en ontdek moderne interpretaties van de Alpenkeuken. Of je nu kiest voor een knusse houten Stube met uitzicht op de besneeuwde bergtoppen, een trendy bergrestaurant met creatieve gerechten of een romantisch diner bij kaarslicht — in Obertauern vind je voor elke smaak en stemming een perfecte plek.
Ontspannen en genieten buiten de piste
Ook wie geen ski’s onderbindt, kan in Obertauern volop genieten. Dompel je onder in warme wellnessoases en voel de spieren ontspannen na een dag in de sneeuw. Struin langs knusse Stuben en berghutten met knisperend haardvuur en proef de smaken van het Salzburger Land – van stevige regionale klassiekers tot verfijnde culinaire creaties. Een bijzondere tip is de Almenkessel op de Gnadenalm, waar authentieke huttencharme en lokale lekkernijen samenkomen in een betoverend winterdecor. Hier beleef je het pure wintergevoel, ook ver weg van de pistes.
FAQ
Praktische info
Hoe er te geraken
Ontdek hoe je Obertauern het beste bereikt – met de auto, trein of het vliegtuig.
Accommodaties
Van luxe hotels tot gezellige pensions – bekijk het uitgebreide aanbod in Obertauern.
Alles over het skigebied
Lees alles over het veelzijdige skigebied van Obertauern en plan je wintersport.
Hoe er te geraken
Ontdek hoe je Obertauern het beste bereikt – met de auto, trein of het vliegtuig.
Accommodaties
Van luxe hotels tot gezellige pensions – bekijk het uitgebreide aanbod in Obertauern.
Alles over het skigebied
Lees alles over het veelzijdige skigebied van Obertauern en plan je wintersport.
Tourismusverband Obertauern
Pionierstraße 1
5562 Obertauern
Telefoon: +43064567252