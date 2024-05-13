Two skiers on groomed slope, snow-covered mountain range and valley in background.
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Obertauern
Van eerste sneeuwvlok tot laatste zonnestraal, altijd perfect

In Obertauern, waar de sneeuw thuis is, beleef je winter op zijn best.

Van november tot mei ligt hier een dik pak natuursneeuw, goed voor eindeloze afdalingen op de legendarische Tauernrunde. Dankzij de unieke ligging in een ‘bergschaal’ vind je altijd de perfecte helling: zonovergoten of juist met knisperende, koele poedersneeuw.

Naast skiën wacht er een wereld aan verrassingen. Ontdek de speciale Bobby- en My Track-routes voor kinderen, waag je aan funparks en tijdparcoursen, of geniet van luxe en gastvrijheid in familiehotels waar de piste letterlijk voor de deur ligt. In Obertauern kies je zelf hoe je winteravontuur eruitziet – en het wordt altijd onvergetelijk.

Feiten & cijfers
Hoogte skigebied1630 - 2313 meter
Pistes100 km
Gemiddelde hoeveelheid sneeuw264 cm
Skischolen7
Liften26
Huts & restaurants15
Hoe er te geraken
Accommodaties
Events
Ski Pass
Ski Map
Ski Lifts
SneeuwzekerHier is het écht winter

Waarom Obertauern bezoeken?

- Sneeuwzekerste skigebied van Oostenrijk – Met gemiddeld 264 cm sneeuw over de afgelopen 30 jaar staat Obertauern bovenaan de lijst van sneeuwrijke wintersportplaatsen.

- Ski-in Ski-out gemak – De meeste accommodaties liggen direct aan de piste, zodat je nog vóór het ontbijt de eerste sporen kunt trekken.

- Legendarische Tauernrunde100 km pistes rond het dorp, te skiën met of tegen de klok in, met 11 instappunten.

- Voor elk niveau – 61% blauwe, 35% rode en 4% zwarte pistes, plus de Gamsleiten 2: een van de steilste afdalingen in de Alpen.

- Winteravonturen buiten de piste – Probeer snowkiten, sterrenkijken, fatbiken of rodelen voor een afwisselende dag.

- Lokale smaken en knusse après-ski – Warm op met bekroonde schnaps of regionale lekkernijen in gezellige berghutten.

- Vroege-vogel skiën: “Ontbijt kan wachten” – Vanaf zonsopkomst de eerste sporen in de verse sneeuw trekken, daarna ontbijten in je hotel aan de piste.

Lees meer over de regio

Ervaringen op de piste

Skiën in Obertauern

Obertauern biedt meer dan 100 km perfect geprepareerde pistes — van brede blue runs tot de uitdagende Gamsleiten 2 — met moderne liften tot aan mei.

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Vrijheid op verse sneeuw

Obertauern biedt fantastische freeride-gebieden, makkelijk bereikbaar met korte klimpartijen—ideaal voor sporen in de poeder en adrenaline.

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Snowbiken

Snowbiken is dé nieuwe wintersporttrend! Beleef de piste op een nieuwe manier, raas de hellingen af en voel de kick. Na korte instructie ben je klaar – actie verzekerd!

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Alles op loopafstand voor families

Obertauern is het ultieme familieresort: ski-in / ski-out, Bobby’s Kinderland, ski-kleuterschool en volop cross-country-loipes.

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Ervaringen naast de piste

Ski- & Snowboardscholen

Leer skiën of snowboarden in Obertauern! Van beginners tot gevorderden: professionele lessen zorgen voor snelle vooruitgang en veel plezier op de piste.

Winterwandelen & Sneeuwschoentochten

Ontdek Obertauerns winterwonderland te voet. Brede paden en begeleide tochten brengen je naar de mooiste besneeuwde uitzichten.

Restaurants & Hüttengezelligheid

Van knusse berghutten tot culinaire hoogtepunten: in Obertauern geniet je van regionale specialiteiten met uitzicht op de witte bergwereld.

Culinaire hoogtepuntjes

In Obertauern gaan wintersport en gastronomie hand in hand. Na een dag op de pistes of in de poedersneeuw lonken meer dan twintig gezellige berghutten en sfeervolle restaurants. Laat je verwarmen door het knisperende haardvuur, proef regionale specialiteiten zoals Kasnocken, Kaiserschmarrn of een kruidige Tiroler Gröstl, en ontdek moderne interpretaties van de Alpenkeuken. Of je nu kiest voor een knusse houten Stube met uitzicht op de besneeuwde bergtoppen, een trendy bergrestaurant met creatieve gerechten of een romantisch diner bij kaarslicht — in Obertauern vind je voor elke smaak en stemming een perfecte plek.

Heerlijk eten en drinken

Ontspannen en genieten buiten de piste

Ook wie geen ski’s onderbindt, kan in Obertauern volop genieten. Dompel je onder in warme wellnessoases en voel de spieren ontspannen na een dag in de sneeuw. Struin langs knusse Stuben en berghutten met knisperend haardvuur en proef de smaken van het Salzburger Land – van stevige regionale klassiekers tot verfijnde culinaire creaties. Een bijzondere tip is de Almenkessel op de Gnadenalm, waar authentieke huttencharme en lokale lekkernijen samenkomen in een betoverend winterdecor. Hier beleef je het pure wintergevoel, ook ver weg van de pistes.

Ontdek de Gnadenalm

FAQ

Obertauern ligt centraal en is goed bereikbaar met auto, trein en vliegtuig. Plan je reis eenvoudig via de officiële informatiepagina.

In Obertauern hebben 100% van de accommodaties directe toegang tot de piste. Zo sta je meteen op de ski’s zonder lange transfers en blijft het verkeer in de regio – zelfs in het hoogseizoen – beperkt. Bekijk het actuele aanbod hier.

Ook buiten de piste valt er veel te beleven: wellness, winterwandelen, culinaire ontdekkingen en evenementen zoals liveconcerten en sportwedstrijden. Ontdek het volledige programma.

Dankzij de hoge ligging valt er in Obertauern ruim voldoende natuurlijke sneeuw, waardoor er circa 50% minder kunstsneeuw nodig is dan in vergelijkbare skigebieden. Waar toch besneeuwd wordt, gebeurt dit efficiënt: pistemachines zijn uitgerust met GPS om de exacte sneeuwdiepte te meten, zodat alleen wordt bijgespoten waar nodig.

Praktische info

Hoe er te geraken

Ontdek hoe je Obertauern het beste bereikt – met de auto, trein of het vliegtuig.

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Accommodaties

Van luxe hotels tot gezellige pensions – bekijk het uitgebreide aanbod in Obertauern.

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Evenementen

Van sportwedstrijden tot muziek en feest: zie wat er op de kalender staat.

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Skigebiedskaart

Ontdek alle pistes, liften en routes in één handig overzicht.

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Alles over het skigebied

Lees alles over het veelzijdige skigebied van Obertauern en plan je wintersport.

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Contactgegevens

Tourismusverband Obertauern

Pionierstraße 1

5562 Obertauern

Telefoon: +43064567252

info@obertauern.com
www.obertauern.com
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