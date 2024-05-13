In Obertauern, waar de sneeuw thuis is, beleef je winter op zijn best.

Van november tot mei ligt hier een dik pak natuursneeuw, goed voor eindeloze afdalingen op de legendarische Tauernrunde. Dankzij de unieke ligging in een ‘bergschaal’ vind je altijd de perfecte helling: zonovergoten of juist met knisperende, koele poedersneeuw.

Naast skiën wacht er een wereld aan verrassingen. Ontdek de speciale Bobby- en My Track-routes voor kinderen, waag je aan funparks en tijdparcoursen, of geniet van luxe en gastvrijheid in familiehotels waar de piste letterlijk voor de deur ligt. In Obertauern kies je zelf hoe je winteravontuur eruitziet – en het wordt altijd onvergetelijk.