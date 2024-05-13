Smiling man wearing ski helmet and yellow jacket on a ski slope, snow-covered mountains in the background.

Winter in Oostenrijk 
Waar je thuis hoort!

De mooiste regiosHotels en accommodaties
Two people in winter clothing on snowy ground, laughing, snow-covered mountains in the background.
Wat een wintervakantie in Oostenrijk zo uniek maakt? Het zijn de locals, hun levensstijl en houding, of zoals wij het graag noemen: het Oostenrijkse "Lebensgefühl"

Skiën, langlaufen, freeriden, rodelen, winter- en sneeuwschoenwandelingen, of een rit met een arrenslee door een winters wonderland – in Oostenrijk kan het allemaal! Maar wat Oostenrijk écht bijzonder maakt, zijn de mensen en hun unieke levensstijl. Beleef de winter als een echte Oostenrijker! Geniet van de eerste glijdende beweging op verse sneeuw, de grap van je skileraar voordat je de piste afgaat, en de culinaire hoogstandjes zoals Käsespätzle en Kaiserschmarren op een zonnig bergterras.

Na een dag op de piste, sluit je af met een warme schnapps of aperol spritz, en daarna heerlijk ontspannen in een verwarmd buitenbad tussen de besneeuwde bergen. Of kruip binnen op een knusse stoel bij het haardvuur met een grote mok warme chocolademelk. Voel het Oostenrijkse "Lebensgefühl" in elk moment van je vakantie. Beleef het, omarm het, maak er deel van uit: de plek waar je thuishoort!

De mooiste regio´s voor de leukste winter

Zoveel winterplezier in deze regio´s

Tips voor schitterende overnachtingen

Landhotel Schermer: ski & wellness aan de lift

Direct aan de lift in Westendorf: ski & wellness voor families & stellen. 7 nachten HP+ & 6-daagse skipas met €96 voordeel of kinderskipassen gratis op selecte periodes.

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Burg Hotel Lech am Arlberg: ski-in, culinair & warmte

Ski-in/ski-out op 1.650 m in autovrij Oberlech: glinsterende sneeuw, warme Alpen-gastvrijheid, twee wellnessoases en een kelder vol wijnen. Winter als sprookje.

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Thurnher’s Alpenhof in Zürs: stille luxe aan de piste

Vijfsterren ski-in/ski-out met stille luxe: elegante kamers en suites, fijnproeverskeuken, kleine maar fijne spa met pool, sauna en stoombad, warm bij de haard.

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Sendlhofer's Bad Hofgastein: wellness en winterpret

Lifestylehotel met Naturspa op thermaalwater, LUKE'S Wohnzimmer met alpine tapas, skibus naar Ski amadé en een relaxte sfeer voor gezinnen en vrienden.

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Hall-Wattens: winterrust & warm verblijf

Slapen tussen pittoreske steegjes of hoog in de sneeuw op de Glungezer: in Hall-Wattens vind je knusse hotels & hutten, met winterwandelen, rodelpret en cultuur.

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HOCHKÖNIGIN Maria Alm: sneeuw, stijl en stilte

Designhotel met uitzicht op het Steinerne Meer, drie spa’s met rooftoppool, fijne keuken en de piste voor de deur; HOCHKÖNIGIN is ideaal voor koppels en families.

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Bad Gastein: Urban Nature & Straubinger Grand Hotel

Urban Nature met rooftoppool en restaurant Auntie Heidi en het Straubinger Grand Hotel met Senso Spa aan de waterval; twee iconische hotels op de Straubingerplatz.

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JUFA Hotels

Direct naast een lift of piste, fair geprijsd en familievriendelijk. Overdag ski of rodel, daarna sauna en pool. Kids Club geregeld. JUFA is winter zonder gedoe.

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Hotel AQUA DOME: winter en wellness in het Ötztal

Skiën in Sölden of rustig winterwandelen en daarna ontspannen in de bekroonde 65.000 m² spa – winnaar van de World Spa Award 2025! Dat is actieve ontspanning.

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Hotel Das Karwendel: 4 sterren Superior

Voel de allure van de prachtige bergen en het meer bij Wellnesshotel Karwendel: de Sky Spa en Sky Pool combineren zwemplezier en ontspanning met een prachtig uitzicht.

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Jouw actieve wintervakantie

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