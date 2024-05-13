Winter in Oostenrijk 

Introduction
Skiën, langlaufen, freeriden, rodelen, winter- en sneeuwschoenwandelingen, of een rit met een arrenslee door een winters wonderland – in Oostenrijk kan het allemaal! Maar wat Oostenrijk écht bijzonder maakt, zijn de mensen en hun unieke levensstijl. Beleef de winter als een echte Oostenrijker! Geniet van de eerste glijdende beweging op verse sneeuw, de grap van je skileraar voordat je de piste afgaat, en de culinaire hoogstandjes zoals Käsespätzle en Kaiserschmarren op een zonnig bergterras.
Na een dag op de piste, sluit je af met een warme schnapps of aperol spritz, en daarna heerlijk ontspannen in een verwarmd buitenbad tussen de besneeuwde bergen. Of kruip binnen op een knusse stoel bij het haardvuur met een grote mok warme chocolademelk. Voel het Oostenrijkse "Lebensgefühl" in elk moment van je vakantie. Beleef het, omarm het, maak er deel van uit: de plek waar je thuishoort!
De mooiste regio´s voor de leukste winter
Zoveel winterplezier in deze regio´s
Tips voor schitterende overnachtingen
Landhotel Schermer: ski & wellness aan de lift
Direct aan de lift in Westendorf: ski & wellness voor families & stellen. 7 nachten HP+ & 6-daagse skipas met €96 voordeel of kinderskipassen gratis op selecte periodes.
Burg Hotel Lech am Arlberg: ski-in, culinair & warmte
Ski-in/ski-out op 1.650 m in autovrij Oberlech: glinsterende sneeuw, warme Alpen-gastvrijheid, twee wellnessoases en een kelder vol wijnen. Winter als sprookje.
Thurnher’s Alpenhof in Zürs: stille luxe aan de piste
Vijfsterren ski-in/ski-out met stille luxe: elegante kamers en suites, fijnproeverskeuken, kleine maar fijne spa met pool, sauna en stoombad, warm bij de haard.
Sendlhofer's Bad Hofgastein: wellness en winterpret
Lifestylehotel met Naturspa op thermaalwater, LUKE'S Wohnzimmer met alpine tapas, skibus naar Ski amadé en een relaxte sfeer voor gezinnen en vrienden.
Hall-Wattens: winterrust & warm verblijf
Slapen tussen pittoreske steegjes of hoog in de sneeuw op de Glungezer: in Hall-Wattens vind je knusse hotels & hutten, met winterwandelen, rodelpret en cultuur.
HOCHKÖNIGIN Maria Alm: sneeuw, stijl en stilte
Designhotel met uitzicht op het Steinerne Meer, drie spa’s met rooftoppool, fijne keuken en de piste voor de deur; HOCHKÖNIGIN is ideaal voor koppels en families.
Bad Gastein: Urban Nature & Straubinger Grand Hotel
Urban Nature met rooftoppool en restaurant Auntie Heidi en het Straubinger Grand Hotel met Senso Spa aan de waterval; twee iconische hotels op de Straubingerplatz.
JUFA Hotels
Direct naast een lift of piste, fair geprijsd en familievriendelijk. Overdag ski of rodel, daarna sauna en pool. Kids Club geregeld. JUFA is winter zonder gedoe.
Hotel AQUA DOME: winter en wellness in het Ötztal
Skiën in Sölden of rustig winterwandelen en daarna ontspannen in de bekroonde 65.000 m² spa – winnaar van de World Spa Award 2025! Dat is actieve ontspanning.