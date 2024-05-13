Winter in Oostenrijk 

Wat een wintervakantie in Oostenrijk zo uniek maakt? Het zijn de locals, hun levensstijl en houding, of zoals wij het graag noemen: het Oostenrijkse "Lebensgefühl"

Skiën, langlaufen, freeriden, rodelen, winter- en sneeuwschoenwandelingen, of een rit met een arrenslee door een winters wonderland – in Oostenrijk kan het allemaal! Maar wat Oostenrijk écht bijzonder maakt, zijn de mensen en hun unieke levensstijl. Beleef de winter als een echte Oostenrijker! Geniet van de eerste glijdende beweging op verse sneeuw, de grap van je skileraar voordat je de piste afgaat, en de culinaire hoogstandjes zoals Käsespätzle en Kaiserschmarren op een zonnig bergterras.

Na een dag op de piste, sluit je af met een warme schnapps of aperol spritz, en daarna heerlijk ontspannen in een verwarmd buitenbad tussen de besneeuwde bergen. Of kruip binnen op een knusse stoel bij het haardvuur met een grote mok warme chocolademelk. Voel het Oostenrijkse "Lebensgefühl" in elk moment van je vakantie. Beleef het, omarm het, maak er deel van uit: de plek waar je thuishoort!