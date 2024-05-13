Lech Zürs
Meer ruimte, meer tijd
Introduction
Op 1.450 meter boven zeeniveau biedt Lech Zürs het hele jaar door ruimte om diep adem te halen. Sneeuwzekerheid in de winter en verfrissende alpenlucht in de zomer maken deze hooggelegen bestemming in elk seizoen een plek van balans, helderheid en natuurlijke kracht.
Als onderdeel van de Arlberg biedt Lech Zürs toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk, bekend om zijn uitgestrekte pistes, legendarisch freeride-terrein en alpine diversiteit. De winter wordt gekenmerkt door ongerepte landschappen, onverstoorde afdalingen en een lange traditie van uitmuntend skiën.
Met het wisselen van de seizoenen openen zich nieuwe horizonten. In de lente wordt heerlijk skiën met zonovergoten terrassen gecombineerd, terwijl de zomer uitnodigt om de bergen te verkennen via gevarieerde wandelroutes, bloeiende weiden en heldere bergstromen. Het gouden herfstseizoen brengt rust, weidse uitzichten en momenten van stilte voordat de winter terugkeert.
Lech Zürs staat bekend als een gastronomische bestemming. Bekroonde restaurants, traditionele herbergen en eersteklas hotels vormen een culinaire scene waarin regionale kwaliteit samenkomt met internationale invloeden.
Natuur, kunst en cultuur ontmoeten elkaar op inspirerende manieren, van alpine ervaringen tot Skyspace-Lech van lichtkunstenaar James Turrell. Gecombineerd met rustige luxe, hoogwaardige spa’s en warme gastvrijheid, creëert Lech Zürs privé-luxemomenten – in elk seizoen.
Daarom naar Lech-Zürs
Hoog gelegen op een hoogte van 1.450 m met sneeuwzekerheid in de winter en verfrissende zomertemperaturen
Directe toegang to Ski Arlberg, het grootste skigebied van Oostenrijk, met uitgestrekte pistes en bekend freeride-terrein
Bergervaringen het hele jaar door, van lentenskiën en zomerse wandelingen tot rustige herfstdagen
Gastronomische bestemming van wereldklasse met een uitzonderlijke concentratie van bekroonde restaurants
Sterke focus op kwaliteit, duurzaamheid en het behouden van het traditionele dorpskarakter
Inspirerende combinatie van natuur, kunst en cultuur, inclusief Skyspace-Lech van James Turrell
Rustige luxe en diepe ontspanning, met hoogwaardige spa- en wellnesservaringen
Warme, oprechte gastvrijheid en een ontspannen sfeer die persoonlijk en authentiek aanvoelt
FAQs
Mis het niet
Lech Zürs is een Walser-dorp
In Lech Zürs worden ervaringen bepaald door het charmante dorpskarakter, met een vertrouwde sfeer en warme gastvrijheid die natuurlijk en oprecht aanvoelen.
Culinair genot van hoogste niveau
Tussen toprestaurants, traditionele pensions en eersteklas hotels ontvouwt zich een wereld van verwennerij die ongeëvenaard is. Elk verblijf wordt een unieke ervaring.
Kunst en cultuur van topklasse
In Lech Zürs komen natuur, kunst en cultuur natuurlijk samen. Inspirerende uitwisselingen, creatieve impulsen en oprechte ontmoetingen geven het zijn bijzondere karakter.
Skyspace-Lech
Een bijzondere kunstinstallatie op 1.780 m, van de Amerikaanse lichtkunstenaar James Turrell, verenigt kunst en natuur op eenunieke manier - in de zomer en in de winter.
Het grootste skigebied van Oostenrijk
Lech Zürs biedt, als onderdeel van de Arlberg, toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk - eindeloze pistes, legendarische freeride-zones en alpiene diversiteit.
Ervaringen in de lente, zomer en herfstMajestueuze bergketens, frisse berglucht, heldere bergstromen en meren, weelderige, bloeiende groene weiden - dat is jouw zomervakantie in Lech Zürs.
Skiën in de zon
Skiën in de lente? Natuurlijk! De beste omstandigheden voor heerlijke bochten, terwijl de zonovergoten terrassen uitnodigen om tussen de afdalingen door te ontspannen.
Wandelen tussen bloeiende weiden
Ontdek de bergen op jouw manier - van gevarieerde wandelroutes en kabbelende stromen tot bloeiende weiden.
Fietsen en mountain biking
Kriegerhorn en Stierloch - populair bij skiërs in de winter, en in de zomer een bestemming voor wandelaars en fietsers. De routes zijn geschikt voor alle niveaus.
Neem een verfrissende duik
Of het nu een duik in een boszwembad of een pauze bij een van de rustige bergmeren: de zomer in Lech Zürs laat zich van een verfrissende kant zien.
Hoogste golfbaan van Oostenrijk
In Lech Zürs wordt golf een natuurervaring: tussen alpiene weiden, met uitzicht op de Rote Wand en het geluid van de Lech-rivier.
Trail running
In Lech Zürs vind je routes voor elk niveau - van rustige panoramaroutes tot uitdagende bergpaden.
Ervaringen in de winterVan skiën en freeriden tot rodelen en winterwandelen, van knusse berghutten tot bekroonde restaurants en charmante winterdorpjes - dit is jouw wintervakantie in Lech.
Wintermagie in Lech Zürs
Ongerept hellingen, uitdagende afdalingen en een ongerept winterlandschap - speciale winterlandschappen gegarandeerd!
Winterwandelen
Beleef sneeuw op een bijzondere manier op het 'SchneeflockenPanoramaWeg' op het zonnige plateau van de Rüfikopf.
Rodelen
Geniet van snelle races op de geprepareerde rodelbaan, die van Oberlech naar het centrum van Lech loopt. Nachtrodelen is er mogelijk dankzij verlichting.
Paardensleeën
Glijd door een betoverend winterlandschap, alsof je een sprookje binnenstapt. Mogelijk zowel overdag als 's avonds.
We entertainen je graag!
Geheimte tips
Paragliding in Lech Zürs
Het hele jaar door biedt paragliding over Lech Zürs een uitzicht op een landschap dat van boven nog indrukwekkender is. Momenten vol lichtheid - midden in de Alpen!
Barbecue in de bergen
Een knetterend kampvuur, de geur van gegrild eten - zo voelen warme zomeravonden in Lech Zürs. In de hele regio vind je verschillende barbecueplekken op bijzondere locaties. In het midden van het berglandschap wordt elke barbecue een bijzondere gebeurtenis.
Lech-Zürs
Dorf 164
6764 Lech
Telefoon: +43 5583 2161-0