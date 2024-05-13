Een toevluchtsoord dat elk seizoen natuur, rust en exclusiviteit uitstraalt. Uitgestrekte bergen, een charmant alpendorp en een unieke cultuur. Laad je batterijen op.

Op 1.450 meter boven zeeniveau biedt Lech Zürs het hele jaar door ruimte om diep adem te halen. Sneeuwzekerheid in de winter en verfrissende alpenlucht in de zomer maken deze hooggelegen bestemming in elk seizoen een plek van balans, helderheid en natuurlijke kracht.

Als onderdeel van de Arlberg biedt Lech Zürs toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk, bekend om zijn uitgestrekte pistes, legendarisch freeride-terrein en alpine diversiteit. De winter wordt gekenmerkt door ongerepte landschappen, onverstoorde afdalingen en een lange traditie van uitmuntend skiën.

Met het wisselen van de seizoenen openen zich nieuwe horizonten. In de lente wordt heerlijk skiën met zonovergoten terrassen gecombineerd, terwijl de zomer uitnodigt om de bergen te verkennen via gevarieerde wandelroutes, bloeiende weiden en heldere bergstromen. Het gouden herfstseizoen brengt rust, weidse uitzichten en momenten van stilte voordat de winter terugkeert.

Lech Zürs staat bekend als een gastronomische bestemming. Bekroonde restaurants, traditionele herbergen en eersteklas hotels vormen een culinaire scene waarin regionale kwaliteit samenkomt met internationale invloeden.

Natuur, kunst en cultuur ontmoeten elkaar op inspirerende manieren, van alpine ervaringen tot Skyspace-Lech van lichtkunstenaar James Turrell. Gecombineerd met rustige luxe, hoogwaardige spa’s en warme gastvrijheid, creëert Lech Zürs privé-luxemomenten – in elk seizoen.