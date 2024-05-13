Blooming alpine meadow with yellow flowers, wooden hut and snow-capped peaks in the background.
  1. Homepage
  2. De Oostenrijkse synaps
  3. Lech-Zürs

Lech Zürs
Meer ruimte, meer tijd

Een toevluchtsoord dat elk seizoen natuur, rust en exclusiviteit uitstraalt. Uitgestrekte bergen, een charmant alpendorp en een unieke cultuur. Laad je batterijen op.

Op 1.450 meter boven zeeniveau biedt Lech Zürs het hele jaar door ruimte om diep adem te halen. Sneeuwzekerheid in de winter en verfrissende alpenlucht in de zomer maken deze hooggelegen bestemming in elk seizoen een plek van balans, helderheid en natuurlijke kracht.

Als onderdeel van de Arlberg biedt Lech Zürs toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk, bekend om zijn uitgestrekte pistes, legendarisch freeride-terrein en alpine diversiteit. De winter wordt gekenmerkt door ongerepte landschappen, onverstoorde afdalingen en een lange traditie van uitmuntend skiën.

Met het wisselen van de seizoenen openen zich nieuwe horizonten. In de lente wordt heerlijk skiën met zonovergoten terrassen gecombineerd, terwijl de zomer uitnodigt om de bergen te verkennen via gevarieerde wandelroutes, bloeiende weiden en heldere bergstromen. Het gouden herfstseizoen brengt rust, weidse uitzichten en momenten van stilte voordat de winter terugkeert.

Lech Zürs staat bekend als een gastronomische bestemming. Bekroonde restaurants, traditionele herbergen en eersteklas hotels vormen een culinaire scene waarin regionale kwaliteit samenkomt met internationale invloeden.

Natuur, kunst en cultuur ontmoeten elkaar op inspirerende manieren, van alpine ervaringen tot Skyspace-Lech van lichtkunstenaar James Turrell. Gecombineerd met rustige luxe, hoogwaardige spa’s en warme gastvrijheid, creëert Lech Zürs privé-luxemomenten – in elk seizoen.

Feitjes & info
Wandelpaden350 km
Skipistes300 km Ski Arlberg
Kabelbanen6 (zomer), 85 (winter)
Berghutten & restaurants> 80
Hoogte 1,450 m
Accommodatie
Lech Card
Liftpas
Evenementen
Kabelbanen
Weerbericht
Wintersportbericht

Daarom naar Lech-Zürs

  • Hoog gelegen op een hoogte van 1.450 m met sneeuwzekerheid in de winter en verfrissende zomertemperaturen

  • Directe toegang to Ski Arlberg, het grootste skigebied van Oostenrijk, met uitgestrekte pistes en bekend freeride-terrein

  • Bergervaringen het hele jaar door, van lentenskiën en zomerse wandelingen tot rustige herfstdagen

  • Gastronomische bestemming van wereldklasse met een uitzonderlijke concentratie van bekroonde restaurants

  • Sterke focus op kwaliteit, duurzaamheid en het behouden van het traditionele dorpskarakter

  • Inspirerende combinatie van natuur, kunst en cultuur, inclusief Skyspace-Lech van James Turrell

  • Rustige luxe en diepe ontspanning, met hoogwaardige spa- en wellnesservaringen

  • Warme, oprechte gastvrijheid en een ontspannen sfeer die persoonlijk en authentiek aanvoelt

Ontdek de regio
Leer Lech Zürs kenneneen gastronomisch dorp in het hart van de Arlberg

FAQs

Met het vliegtuig:
De dichtsbijzijnde luchthavens zijn Innsbruch (120 km), Friedrichshafen in Duitsland (130 km) en Zürich in Zwitserland (200 km).

Met de trein/bus
Vanuit Zurich: directe trein naar St. Anton (2h 45 min), daarna een lokale taxi of bus (lijn 760) naar Lech Zürs (ongeveer 30 min).

Vanuit Innsbruck: directe trein naar St. Antond (1 h 7 min), daarna een lokale taxi of bus (lijn 720) naar Lech Zürs (ongeveer 30 min) of naar het station van Langen am Arlberg (1 h 15 min) eb daarna een lokale taxi of bus naar Zürs of Lech.

Vanuit Friedrichshafen: trein met 2 of 3 overstappen naar St. Anton (3 h 15 min), daarna een lokale taxi of bus (lijn 720) naar Lech Zürs of een trein naar Langen am Arlberg (2 h 30 min) voor verdere locale connecties naar Stuben, Zürs of Lech.

Vanuit Wenen: directe trein naar St. Anton (6 h), daarna een locale taxi of bus (lijn 720) naar Lech Zürs (ongeveer 30 min) of een trein naar Langen am Arlberg (6 h).

Hoe geraak ik in Lech Zürs

De volgende berghutten bevinden zich in het gebied Lech Zürs:

  • Älpele

  • Restaurant Bodenalpe

  • Rud-Alpe

  • Rüfikopf panorama restaurant

  • Kriegeralpe (voor wandelaars)

  • Seekopf mountain restaurant

  • Freiburger hut

  • Göppinger hut

  • Stuttgarter hut

  • Ravensburger hut

Berghutten in Lech Zürs

  • Gipslöcher nature reserve

    Een zeldzaam en fascinerend geologisch schouwspel.

  • Mohnenfluh

    Op meer dan 2500 meter hoogte ontvouwt zich een weids uitzicht over bergtoppen en valleien - vooral indrukwekkend wanneer de zon langzaam ondergaat.

  • Balmalp

    Op een hoogte van 2.100 meter combineert de Balmalp een stijlvolle ervaring met onbelemmerd uitzicht (met een terras).

  • Zürser Täli

    Mis deze afdaling niet als je gaat skiën in de Arlberg - een spectaculaire skipiste met een prachtig uitzicht.

Ja, Lech Zürs is een uitstekende regio voor een zomervakantie met het gezin - en kan snel veranderen in een echt familieavontuur. Er is een kinderavonturenprogramma en er worden veel buitenactiviteiten aangeboden door bergschool 'Arlberg Alpin.'

Naast wandelen, fietsen en zwemmen kun je ook boogschieten, canyoning en klimmen uitproberen - met ervaren gidsen en geschikt voor het hele gezin!

Jouw familievakantie in Lech Zürs

Met het grootste skigebied van Oostenrijk direct voor de deur, zorgt Lech Zürs voor een uitstekende winterervaring. Van skiën op perfect geprepareerde pistes en freeriden in een diepe laag poedersneeuw tot dag- en nachtrodelen en een uitgebreid netwerk van winterwandelpaden. Lech Zürs biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten om het hele skiseizoen van te genieten.

Winter in Lech Zürs

Mis het niet

Lech Zürs is een Walser-dorp

In Lech Zürs worden ervaringen bepaald door het charmante dorpskarakter, met een vertrouwde sfeer en warme gastvrijheid die natuurlijk en oprecht aanvoelen.

Originaliteit & cultureel landschap

Culinair genot van hoogste niveau

Tussen toprestaurants, traditionele pensions en eersteklas hotels ontvouwt zich een wereld van verwennerij die ongeëvenaard is. Elk verblijf wordt een unieke ervaring.

World gourmet village

Kunst en cultuur van topklasse

In Lech Zürs komen natuur, kunst en cultuur natuurlijk samen. Inspirerende uitwisselingen, creatieve impulsen en oprechte ontmoetingen geven het zijn bijzondere karakter.

Laat je inspireren

Skyspace-Lech

Een bijzondere kunstinstallatie op 1.780 m, van de Amerikaanse lichtkunstenaar James Turrell, verenigt kunst en natuur op eenunieke manier - in de zomer en in de winter.

Lichtinstallatie op de berg

Het grootste skigebied van Oostenrijk

Lech Zürs biedt, als onderdeel van de Arlberg, toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk - eindeloze pistes, legendarische freeride-zones en alpiene diversiteit.

Ski Arlberg

De Groene Ring

In de voetsporen van het legendarisch skicircuit 'De Witte Ring', voert deze route je door indrukwekkende bergwerelden, langs meren, bossen en legendarische stations.

Begin je ontdekkingsreis

Ervaringen in de lente, zomer en herfst

Majestueuze bergketens, frisse berglucht, heldere bergstromen en meren, weelderige, bloeiende groene weiden - dat is jouw zomervakantie in Lech Zürs.

Skiën in de zon

Skiën in de lente? Natuurlijk! De beste omstandigheden voor heerlijke bochten, terwijl de zonovergoten terrassen uitnodigen om tussen de afdalingen door te ontspannen.

Wandelen tussen bloeiende weiden

Ontdek de bergen op jouw manier - van gevarieerde wandelroutes en kabbelende stromen tot bloeiende weiden.

Fietsen en mountain biking

Kriegerhorn en Stierloch - populair bij skiërs in de winter, en in de zomer een bestemming voor wandelaars en fietsers. De routes zijn geschikt voor alle niveaus.

Neem een verfrissende duik

Of het nu een duik in een boszwembad of een pauze bij een van de rustige bergmeren: de zomer in Lech Zürs laat zich van een verfrissende kant zien.

Hoogste golfbaan van Oostenrijk

In Lech Zürs wordt golf een natuurervaring: tussen alpiene weiden, met uitzicht op de Rote Wand en het geluid van de Lech-rivier.

Trail running

In Lech Zürs vind je routes voor elk niveau - van rustige panoramaroutes tot uitdagende bergpaden.

Mountain yoga

Als onderdeel van het LechErleben-programma ontmoet Oosterse spiritualiteit de hooggebergteomgeving van Lech Zürs.

Ervaringen in de winter

Van skiën en freeriden tot rodelen en winterwandelen, van knusse berghutten tot bekroonde restaurants en charmante winterdorpjes - dit is jouw wintervakantie in Lech.

Wintermagie in Lech Zürs

Ongerept hellingen, uitdagende afdalingen en een ongerept winterlandschap - speciale winterlandschappen gegarandeerd!

Winterwandelen

Beleef sneeuw op een bijzondere manier op het 'SchneeflockenPanoramaWeg' op het zonnige plateau van de Rüfikopf.

Rodelen

Geniet van snelle races op de geprepareerde rodelbaan, die van Oberlech naar het centrum van Lech loopt. Nachtrodelen is er mogelijk dankzij verlichting.

Paardensleeën

Glijd door een betoverend winterlandschap, alsof je een sprookje binnenstapt. Mogelijk zowel overdag als 's avonds.

Ski Arlberg

Lech Zürs biedt toegang tot het grootste skigebied van Oostenrijk - eindeloze pistes en legendarische freeriding wachten op je.

We entertainen je graag!

Jazz Stage Lech

12/8/2026 – 16/8/2026
Lech

Lech Zürs verandert tijdens het Lech Jazz Festival in een alpiene podium voor internationale jazzartiesten. Het festival biedt meerdere dagen concerten van topklasse in de 'Lechwelten' - een evenement voor jazzliefhebbers in een buitengewone omgeving.

Ontdek meer

Geheimte tips

Paragliding in Lech Zürs

Het hele jaar door biedt paragliding over Lech Zürs een uitzicht op een landschap dat van boven nog indrukwekkender is. Momenten vol lichtheid - midden in de Alpen!

Barbecue in de bergen

Een knetterend kampvuur, de geur van gegrild eten - zo voelen warme zomeravonden in Lech Zürs. In de hele regio vind je verschillende barbecueplekken op bijzondere locaties. In het midden van het berglandschap wordt elke barbecue een bijzondere gebeurtenis.

ParaglidingBarbecue
Contactgegevens

Lech-Zürs

Dorf 164

6764 Lech

Telefoon: +43 5583 2161-0

info@lechzuers.com
www.lechzuers.com
Ontdek het beste van Oostenrijk

Abbonneer je nu op onze nieusbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepunten en recepten

  • Unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials