De regio Murau
Vakantie met hart en ziel voor iedereen!
Introduction
Hier, waar zachte heuvels overgaan in indrukwekkende bergen en schilderachtige dorpjes idyllisch in het landschap verscholen liggen, beleef je pure ontspanning. Natuur, kunst, cultuur en culinaire verwennerij maken hier een diepe indruk op bezoekers en geven hun een gelukkig gevoel. Van de Dachstein-gletsjer tot de culturele hoofdstad, en van gloeiende wijngaarden tot uitgestrekte landschappen: over nodigt je regio Murau je uit tot zomerontspanning.
De belevenisregio Murau toont je een van de mooiste kanten van Stiermarken. Wandelen is hier een onvergetelijke ervaring voor het hele gezin – ook met kinderen! Het gevarieerde landschap biedt tal van kindvriendelijke wandelroutes die makkelijk te doen zijn en voor fijne natuurbelevingen zorgen. Je geniet er overal van adembenemende uitzichten op de omliggende bergen. Ook fietsers beleven hier hun plezier: er zijn tal van eindeloze routes door groene bossen, langs kristalheldere bergbeekjes en helemaal tot op indrukwekkende bergtoppen.
Onderweg nodigen gezellige berghutten en herbergen je uit voor een ontspannende pauze met regionale specialiteiten. Daarnaast zijn er heel wat bezienswaardigheden te ontdekken, van historische gebouwen en musea tot authentieke culturele activiteiten. Ontspan, laat de dagelijkse drukte achter je en ontdek de charme van de regio. Hier gaan een actieve vakantie en pure ontspanning hand in hand – vakantie met hart en ziel!
Het Groene Hart heet je van harte welkom!
Echt Oostenrijks. #realAustriaHeel Stiermarken is trots op zijn regionale specialiteiten. Gastronomie is er een essentieel onderdeel van de levenscultuur. Beleef unieke ervaringen in de regio Murau en ontdek de charme van lokale tradities.
Zirbitzlamm: een regionale specialiteit van de Zirbitskogel
Op de bio-schapenboerderij Rodler vind je kwaliteitsvol lamsvlees, maar ook wol. De Zirbitzschapen brengen de zomer door op de alpenweiden van de berg Zirbitzkogel.
Muraurer biercultuur: heerlijk verfrissend
Muraurer bier wordt al meer dan 500 jaar gebrouwd. Bij de 'Brauerei der Sinne' kunnen bierliefhebbers deze traditie met al hun zintuigen beleven.
Naar de top in de regio Murau
Waar natuur authentiek aanvoelt en weidse uitzichten de oorsprong zijn - elke stap wordt beloond met een adembenemend uitzicht. De alpenweiden en bergstilte brengen rust.
Onvergetelijke belevenissen voor de hele familie
Wandelen in een prachtig berglandschap - Te voet of met kabelbanen ontdek je wandelroutes door groene bossen, langs bergbeken en naar hoge bergtoppen.
Fietsers vinden in de regio Murau tal van gezellige routes of etappes die langs schilderachtige panorama's lopen.
Tal van uitdagnde bergtochten en trails voor mountainbikers op zoek naar actie.
Onderweg nodigen talrijke berghutten en herbergen je uit voor een gezellige pauze met regionale specialiteiten.
Op zoek naar iets rustig? Tal an bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen, museau en culturele ervaringen wachten op jou.
Verbeter je handicap tijdens het golfen, neem een frisse duik in het zwembad, geniet van de natuur vanop een paard - in Murau vind je voor ieder wat wils.
3 highlights in de regio
Wildes Lachtal
Een 4,4 km lang natuurpad voor het hele gezin met 19 belevenisstations. Je komt er levensgrote dierenbeelden tegen!
Stoomtrein Murtalbahn
Een ritje met de stoomtrein Murtalbahn is de ideale manier om het schilderachtige landschap van Murau op nostaligsche manier te ontdekken.
Een onvergetelijke belevenis voor het hele gezinGa met je gezin naar boerderij Prieler en ontdek meer dan 40 diersoorten en 250 dieren. Bezoek dierenpark Scheifling met wilde, tamme en boerderijdieren. Of verken het houtmuseum met hout-water-speeltuin en het NaLeMuseum voor een interactieve ontdekking van de natuur.
Top wandelingen
Höhenweg Scharfes Eck
Afhankelijk van het seizon bloeien langs deze wandeling weerderige bloementuinen met verschillende soorten orchideeën en zeldzame kalkflora.
Unieke belevenissen
Bergruïne Steinschloss
Boven het dal van de rivier de Mur, op een steile rots, ligt een imposante kasteelruïne. Het kasteel had vroeger een verdedigingsburcht met vijf torens. Tegenwoordig behoort de ruïne vanwege haar ligging en omvang tot de meest indrukwekkende kastelen van Midden-Europa.
Je kan de ruïne vrij bezoeken of het in de zomermaanden met een gids verkennen. Breng ook een bezoek aan de Steinschlosshütte, een idyllische gelegen berghut.
Waterval Günster
Met een valhoogte van 65 meter is deze waterval de hoogste van Stiermarken. Elke seconde stort 250 tot 300 liter water door twee bassins en via de drie indrukwekkende watervallen naar beneden.
Vanaf de talrijke bruggen heb je telkens een fascinerend uitzicht op de kolkende kracht van het water. Een uitstap naar de waterval Günster is ideaal voor jong en oud. Vanaf het startpunt 'Jausenstation Wedam' bereik je de waterval in enkele minuten.
Nocky-Flitzer & Nockys Almzeit
De Alpenbaan Nocky-Flitzer is een rodelbaan waarmee je veilig naar het dal raast. Strakke bochten, rotondes, heuvels en sprongen maken uit van het unieke parcours en zorgen voor een sepctaculaire ervaring.
Op het hoogplateau bij het bergstation van de panoramabaan kunnen ouders en kinderen genieten van Nocky's Almzeit - een avontuurlijke natuurwandeling met zeven boeiende stations rond het thema tijd.
Ontbijt in een gondel
Beleef de zomer op hoogte met de 10-persoonsgondel Grebenzen in St. Lambrecht. Terwijl je rustig omhooggaat, kan je genieten van een adembenemend panorama met zicht op de bergen en het groene dal.
Dat is niet alles: in de gondel kan je heerlijke streekgerechten en verfrissende drankjes proeven, waardoor een ritje met de Bregenzen voor een onvergetelijke combinatie van avontuur en smaakbeleving zorgt.
Schloss Murau
Het kasteel boven Murau domineert het landschap en vormt een herkenningspunt voor de regio. Tijdens rondleidingen kun je het kasteelmuseum bezoeken.
In de schilderijengalerij, de ridderzaal, de Katzensaal, het gevangenisvertrek en de kapel krijg je een beeld van het leven in het kasteel, de geschiedenis van de familie en hun heerschappij.
Murau GästeCard - haal meer uit je vakantie
Kom eenvoudig aan en geniet! Met de Murau GästeCard profiteer je vanaf de eerste dag van gratis of gereduceerde toegang en goedkoper openbaar vervoer.
Het aanbod is veelzijdig: van natuurbelevenissen, plezier voor jong en oud, kunst en cultuur, geschiedenis en sport tot spannende bergervaringen in de zomer. De Murau GästerCard is geldig van 1 mei tot 2 november 2026 en is direct te verkrijgen bij de deelnemende accomodaties.
Bergruïne Steinschloss
Boven het dal van de rivier de Mur, op een steile rots, ligt een imposante kasteelruïne. Het kasteel had vroeger een verdedigingsburcht met vijf torens. Tegenwoordig behoort de ruïne vanwege haar ligging en omvang tot de meest indrukwekkende kastelen van Midden-Europa.
Je kan de ruïne vrij bezoeken of het in de zomermaanden met een gids verkennen. Breng ook een bezoek aan de Steinschlosshütte, een idyllische gelegen berghut.
Waterval Günster
Met een valhoogte van 65 meter is deze waterval de hoogste van Stiermarken. Elke seconde stort 250 tot 300 liter water door twee bassins en via de drie indrukwekkende watervallen naar beneden.
Vanaf de talrijke bruggen heb je telkens een fascinerend uitzicht op de kolkende kracht van het water. Een uitstap naar de waterval Günster is ideaal voor jong en oud. Vanaf het startpunt 'Jausenstation Wedam' bereik je de waterval in enkele minuten.
Nocky-Flitzer & Nockys Almzeit
De Alpenbaan Nocky-Flitzer is een rodelbaan waarmee je veilig naar het dal raast. Strakke bochten, rotondes, heuvels en sprongen maken uit van het unieke parcours en zorgen voor een sepctaculaire ervaring.
Op het hoogplateau bij het bergstation van de panoramabaan kunnen ouders en kinderen genieten van Nocky's Almzeit - een avontuurlijke natuurwandeling met zeven boeiende stations rond het thema tijd.
Ontbijt in een gondel
Beleef de zomer op hoogte met de 10-persoonsgondel Grebenzen in St. Lambrecht. Terwijl je rustig omhooggaat, kan je genieten van een adembenemend panorama met zicht op de bergen en het groene dal.
Dat is niet alles: in de gondel kan je heerlijke streekgerechten en verfrissende drankjes proeven, waardoor een ritje met de Bregenzen voor een onvergetelijke combinatie van avontuur en smaakbeleving zorgt.
Schloss Murau
Het kasteel boven Murau domineert het landschap en vormt een herkenningspunt voor de regio. Tijdens rondleidingen kun je het kasteelmuseum bezoeken.
In de schilderijengalerij, de ridderzaal, de Katzensaal, het gevangenisvertrek en de kapel krijg je een beeld van het leven in het kasteel, de geschiedenis van de familie en hun heerschappij.
Murau GästeCard - haal meer uit je vakantie
Kom eenvoudig aan en geniet! Met de Murau GästeCard profiteer je vanaf de eerste dag van gratis of gereduceerde toegang en goedkoper openbaar vervoer.
Het aanbod is veelzijdig: van natuurbelevenissen, plezier voor jong en oud, kunst en cultuur, geschiedenis en sport tot spannende bergervaringen in de zomer. De Murau GästerCard is geldig van 1 mei tot 2 november 2026 en is direct te verkrijgen bij de deelnemende accomodaties.
Smaakt nog beter met uitzicht
Dreiwiesenhütte
Bij deze berghut geniet je van pure alpenromantiek op een groot zonneterras. De hut is met de auto bereikbaar en op 15 min bereik je de top van de berg.
Karlhütte
Bij deze berghut word je omringd door de Krakauerse bergen. Op slechts 5 min wandelen kan je het idyllische Etrachmeer ontdekken.
Evenementen
Stiermarken smaakt goed en doed goed
Veelzijdig, rijk aan ervaringen en vol genot: tijdens je vakantie laat Stiermarken zich van haar mooiste kant zien. Tussen gletsjers en wijngaarden ontdek je moeiteloos diverse natuurlandschappen, culturele schatten en typische Stiermarkse lekkernijen. Goed voor jezelf zorgen was nog nooit zo eenvoudig! De regio wordt niet voor niets de delicatessenwinkel van Oostenrijk genoemd - de vele lokale lekkernijen verschuilen achter elke hoek. Of geniet in alle rust van het gezonde thermale water van de thermen en de kristalheldere meren in het groene land. Te mooi om er maar kort te verblijven.
Praktische informatie
Hoe kom je hier? De handigste manier om in Murau te komen is met de auto. Je kunt hier op 5 stations uitstappen.
Waar kun je overnachten? Of je nu in een hotel direct aan de piste, in het dal of op een boerderij wilt verblijven, je hebt een ruime keuze opties.
Wat kun je beleven? Vul je tijd buiten de pistes met interessante evenementen.
Waar kan ik heen? Combineer actieve ontspanning met culturele verrijking.
Waar kan ik meer informatie krijgen? Neem contact op met
Region Murau
Liechtensteinstraße 3-5
8850 Murau
Telefoon: +4335322720