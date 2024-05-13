In de regio Murau maak je kennis met één van de mooiste plekjes van Stiermarken. Wandel- en fietsroutes, gezellige berghutten en meer tonen je de charme van de regio.

Hier, waar zachte heuvels overgaan in indrukwekkende bergen en schilderachtige dorpjes idyllisch in het landschap verscholen liggen, beleef je pure ontspanning. Natuur, kunst, cultuur en culinaire verwennerij maken hier een diepe indruk op bezoekers en geven hun een gelukkig gevoel. Van de Dachstein-gletsjer tot de culturele hoofdstad, en van gloeiende wijngaarden tot uitgestrekte landschappen: over nodigt je regio Murau je uit tot zomerontspanning.

De belevenisregio Murau toont je een van de mooiste kanten van Stiermarken. Wandelen is hier een onvergetelijke ervaring voor het hele gezin – ook met kinderen! Het gevarieerde landschap biedt tal van kindvriendelijke wandelroutes die makkelijk te doen zijn en voor fijne natuurbelevingen zorgen. Je geniet er overal van adembenemende uitzichten op de omliggende bergen. Ook fietsers beleven hier hun plezier: er zijn tal van eindeloze routes door groene bossen, langs kristalheldere bergbeekjes en helemaal tot op indrukwekkende bergtoppen.

Onderweg nodigen gezellige berghutten en herbergen je uit voor een ontspannende pauze met regionale specialiteiten. Daarnaast zijn er heel wat bezienswaardigheden te ontdekken, van historische gebouwen en musea tot authentieke culturele activiteiten. Ontspan, laat de dagelijkse drukte achter je en ontdek de charme van de regio. Hier gaan een actieve vakantie en pure ontspanning hand in hand – vakantie met hart en ziel!

Het Groene Hart heet je van harte welkom!