Four people sitting on an alpine meadow with a view of mountain panorama and alpine huts at sunset.
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St. Johann in Salzburg
perfecte gezinsvakantie in de bergen

St. Johann in Salzburg - de perfecte plek voor een gezinsvakantie vol avontuur, ontspanning en uitstapjes in prachtige natuur.

JO, op naar het BeJO Salzburg - een zomer voor families met kinderen!

In St. Johann in Salzburg voelt de zomer als één groot avontuur. De regio zet ook deze zomer weer volop in op gezinnen, met een programma dat kinderen van het dal tot de bergen boeit: betoverende wandelingen, spannende ontdekkingstochten hoog in de bergen. Indrukwekkende watervallen in de Liechtensteinklamm, kilometers aan wandelroutes, klim- en klauterplezier, en nog veel meer maken een vakantie in JO Salzburg onvergetelijk.

'Gspensti & Spuki' openen de zomer in JO Salzburg en leiden jonge gasten door vier werelden van aarde, vuur, water en lucht. Ook 'Drachi's Klettersteig' is weer geopend, waar kinderen vanaf 12 jaar samen met hun ouders een 40 meter hoge rotswand beklimmen. De Geisterberg is een van de belangrijkste attracties in St. Johann en toont de regio op zijn best.

In de zomer transformeren de skipistes tot groene weides, idyllische alpengebieden en panoramische uitzichten. De Alpendorf Bergbahn brengt je tot 1.600 meter, waar je te voet of met een gids elke dag iets nieuw ontdekt. Wandelen wordt extra leuk met het Salzburger Gipfelspiel, en onderweg wachten knusse berghutten met heerlijke lekkernijen op jouw komst. Wie liever fietst, kan met mountainbike, racefiets of e-bike de omgeving ontdekken - St. Johann is de perfecte uitvalsbasis.

In mei start het gratis 'JO Xund & Fit'-programma, met begeleide e-biketochten en klimtochten, golfcursussen, sunrise Jo-GA en veel meer. Vanaf juli starten de vakantieweken voor gezinnen, met kinderyoga, kruidenwandelingen, culturele activiteiten en verfrissende duiken in nabijgelegen meren. In augustus vindt het populaire kinderfeest 'JoKiWo Reloaded' plaats.

In St. Johann voelt elke dag als een nieuwe ontdekking. Omringd door de schoonheid van de Alpen, beleef je er samen een zomer om nooit te vergeten.

Handige feiten en info
Wandelpaden90 km
Berghutten11
Kabelbanen en gondels4
Natuurzwembad1
Zwemmeer1
Hoogste berg Sonntagskogel 1.850 meter
Hoe geraak je er?
Accommodatie
Evenementen
Wandelingen
Kabelbanen en liften
Overzicht

Zomeraanbevelingen in St. Johann in Salzburg

  • Kabelbaan Alpendorf (Snow Space Salzburg) - klim naar wandelgebied rond Gernkogel/Hirschkogel/Sonntagskogel op 1.600 m

  • Avonturenpark Geisterberg met familieattracties (glijbanen, waterspelletjes, ...)

Fietspaden & routes

  • Tauernradweg (voor gezinnen)

  • Alpe-Adria-Radweg

Wandelen

  • Salzburger Almenweg (350 km)

Alpenweiden & hutten

  • Obergassalm, SternAlm, Gernkogelalm, Buchauhütte, Heiben Alm, Rettenebenalm en meer

Sport & fun

  • Zwemmen in het boszwembad of in meren zoals Badesee Plankenau en Badesee Schlosshof

  • Outdoor-activiteiten: boomklimparcours bij Hahnbaum, minigolf (JOAdventure), kruidenwandelingen, boogschieten, fitnessparcours

  • Hardlopen en nordic walking langs de Salzach en in de natuur

FamilievriendelijkJouw zomer in de bergen
Sport & beweging

Actief onderweg

In de zomer biedt St. Johann talrijke activiteiten die het Oostenrijkse Lebensgefühl combineren met bewegen in de natuur.

  • Wandelen en bergbeklimmen: van gemakkelijke tot veeleisende tochten - voor ieder wat wils

  • Fietsen en mountainbiken: St. Johann heeft een uitgebreid netwerk van fietspaden en trails die je uitnodigen om de regio op een sportieve manier te ontdekken

  • Waterpret: zwembaden en meren bieden verkoeling en ontspanning op warme zomerdagen

'Xund & Fit' is het zomerse motto van St. Johann in Salzburg. Het afwisselende en actieve zomerprogramma begint midden mei en is gratis voor gasten van JO-partners. Het programma is een geweldige invulling voor een vakantie in het hart van het SalzburgerLand. Naast fiets- en wandeltochten, kun je er ook je eerste ervaringen opdoen in klimsport onder begeleiding van een ervaren berggids, genieten van een ontspannende yogasessie of je uitleven op de JO Adventure-Minigolfbaan.

Sportief op pad

Daarom St. Johann in Salzburg

Nog niet overtuigd? Er zijn verschillende goede redenen waarom St. Johann de ideale zomervakantie is voor jou en jouw gezin.

Natuur vol avontuur voor het hele gezin

De Geisterberg (geestenberg) biedt gezinnen 40 belevenisstations, panoramaroutes en avontuurpaden. St. Johann is de ideale bestemming voor een familievakantie.

Ontdek de geestenberg

Centrale ligging en bereikbaarheid

De centrale ligging in SalzburgerLand en de optie voor een klimaatvriendelijke reis met ÖBB en WESTbahn maken St. Johann makkelijk bereikbaar.

Neem de trein naar St. Johann

Veelzijdige vrijetijdsmogelijkheden

St. Johann biedt een breed scala aan zomeractiviteiten, van wandel- en fietstochten tot verfrissende uitstapjes naar meren - perfect voor een actieve zomervakantie.

Actieve vakantie in St. Johann

Kunst & cultuur

Ook de culturele aspecten van het Oostenrijkse 'Lebensgefühl' zijn terug te vinden tijdens een zomervakantie in St. Johann.

Zomerconcerten

Lokale muzikanten en ensembles zorgen voor muzikale ontspanning en genot midden in de bergen.

Meer informatie

Ambacht en traditie

Gasten kunnen ontdekken hoe lokale ambachtslieden werken en orginele streekproducten als souveniers meenemen.

Meer informatie

Parochiekerk

Deze tweetorige parochiekerk ter ere van H. Johannes de Doper en Johannes de Evangilist met gotisch houtsnijwerk en neogotische altaren is gelegen boven het Salzachtal - een architecturaal hoogtepunt.

Meer informatie

Gastronomie in St. Johann

In St. Johann in Salzburg worden fijnproevers en levensgenieters volledig verwend. Hier draait hier om culinaire kwaliteit en lokale producten. Tal van restaurants, gasthuizen en berghutten bereiden met de beste ingrediënten tal van lekkernijen.

  • Specialiteiten uit de regio - duurzaam en smakelijk:
    De Pongauer Bauernladen is een boerenwinkel die lokale producten verkoopt. Je vindt er kaas, honing, wijn, taart en nog zo veel meer - allemaal biologisch.

  • Picknickmand:
    De picknickmand van St. Johann combineert lokale producten en bewust eten, met schapenyoghurt, vlees, kaas en vers geoogste groenten - de ideale mix.

De zomer staat ook in het teken van gastronomie. De Oostenrijkse keuken wordt in de zomer gekenmerkt door verse, lokale ingrediënten en alpiene kookkunst. In St. Johann kan je de regio het beste proeven in:

  • Berghutten:
    Na een wandeling vind je traditionele gereichten zoals Kasnocken, Speckjause en alpenboter rechstreeks van de boerderijen.

  • Boerenwinkel:
    Lokale boeren bieden hier hun producten aan, van vers geplukte bessen tot zelfgebakken brood en kaas.

Proef St. Johann

Gewoon lekker: Pofesen

Ontdek deze lekkernij

Familievakantie in St. Johann

De centrale ligging van St. Johann zorgt ervoor dat het dorp de ideale uitvalsbasis is voor uitstapjes in het Salburger Land. Vooral gezinnen voelen zich hier helemaal thuis. De stad biedt alles wat een familie nodig heeft voor een ontspannen vakantie.

Het spookt op 1.750 m - de Geisterberg

Op de Gernkogel ontwaken de geesten van de vier elementen zodra de bergtoppen sneeuwvrij zijn. Het 360° uitkijkplatform biedt uitzicht op de omliggende bergen.

JO Family Partner

De familieexperts van St. Johann, de JO Family Partners, weten precies wat belangrijk is voor gezinnen en vervullen de wensen van de kinderen.

Natuurspektakel Liechtensteinklamm

Belevenissen in de bergen Liechtensteinklamm – Een spectaculair natuurspektakel Wandel door een van de diepste en indrukwekkendste kloven van de Alpen.

Charmante omgeving

St. Johann biedt zowel vrijetijdsmogelijkheden als stedelijke flair. Van hotels en winkels voor Dirndls, sportuitrusting en trendy mode - je vindt er altijd wat je zoekt!

Kinderprogramma

Van juli tot augustus kunnen kleine gasten zich verheugen op een kleurrijk vakantieprogramma vol avontuur, spel en creatieve activiteiten - ontdek elke dag iets nieuws!

De Liechtensteinklamm betovert met watervallen, mosrijke rotsen en een magisch lichtspel

Ga op avontuur

Je hoeft niet stil te zitten

Minigolf XXL

Op de 18-holes minigolfbaan ontdek je op speelse wijze bezienswaardigheden zoals de Pongauer Dom, Geisterberg en de Pongauer Almenwelt, als miniatuurversie nagebouwd.

Meer info

JODY’s Bomenparcours

Beleef het bos van bovenaf op JODY’s bomenparcours op de Hahnbaum. Klim, balanceer en hang op verschillende routes tot 20 meter hoog. Een avontuur voor het hele gezin.

Meer info

Boekbare arrangementen - een verfrissende break in de bergen

  • 2 overnachtingen in een 4* hotel

  • Kruidenwandeling - verken samen met kruidenexpert Vikotria Obinger een kostbaar stukje natuur en leer meer over eetbare en geneeskrachtige planten

  • Yoga in de natuur - kom samen met yogalerares Carina tot rust aan de hand van ademhalingsoefeningen en asana's

  • Family Day - een belevenis die niet alleen de kleinste begverkenners versteld doet staan

Aanbieding geldig van begin juni tot eind september

Tijd doorbrengen met het gezin is het mooiste wat er bestaat. Of je nu in de bergen bent met zicht op eindeloze natuur of je verkiest flaneren in de stad - geniet van tijd met je dierbaren.

  • 4 overnachtingen in een 4* hotel (inclusief halfpension) voor 2 volwassenen en 2 kinderen (tot 11 jaar)

  • inclusief een ticket voor de Geisterberg (beg- en dalvaart met de kabelbaan Alpendorf)

  • inclusief kinderprogramma

Aanbieding geldig van juni tot september

Een afwisselende zomervakantie met het hele gezin en als hoogtepunt een gratis bezoek aan de Geisterberg voor alle gezinsleden, inclusief een ritje met de Alpendorf-kabelbaan.

  • 4 overnachtingen in een appartement met 2 aparte slaapkamers voor 2 volwassenen en 2 kinderen (tot 15 jaar)

  • inclusief ticket voor de Geisterberg

  • gratis gebruik van de wandelbussen

Evenementen

Kinderweek JoKiWo

3/8/2026 – 7/8/2026
St. Johann in Salzburg

Spel, plezier en avontuur staan centraal bij JoKiWo Zomer Reloaded! Een week vol spannende activiteiten, creatieve workshops en buitenpret voor jonge ontdekkers.

Het leukste kinderevenement

Klammwolke in der Liechtensteinklamm

28/5/2026 – 30/5/2026
Liechtensteinklamm

De 'Klammwolke' in de Liechtensteinklamm zorgt drie avonden voor een indrukwekkende ervaring: de kloof wordt verlicht en klassieke muziek zorgt voor een gezellige sfeer.

Klammwolke

Tour of Austria Ettapenort St. Johann Alpendorf

7/7/2026 – 12/7/2026
Salzburg

De Tour of Austria is niet alleen een van de belangrijkste sportevenementen van het land, maar ook een van de mooiste manieren om de regio te ontdekken.

Tour of Austria

Verborgen parels met prachtig uitzicht

  • Hochgründeck - uitzicht op de gebergtes Hohe Tauern, Niedere Tauern, Tennengebirge en Hagengebirge

  • Sonntagskogel - uitzicht op de gebergtes Hohe Tauern, Niedere Tauern, Tennengebirge en Hagengebirge

  • Stern Alm - uitzicht op Alpendorf, St. Johann im Pongau en de gebergtes Hohe Tauern, Niedere Tauern, Tennengebirge en Hagengebirge

  • Alpendorf bomenpad - wandel over dit rustige bospad boven Alpendorf en ontdek een verborgen uitkijkpunt met panoramisch uitzicht op het Salzachdal

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Hoe geraak je er

Met de trein

Neem de trein

  • Directe Nightjet naar Salzburg (zonder overstappen) en neem dan een trein naar St. Johann im Pongau (1uur treinrit)

Meer informatie

Met de auto

  • Vanuit Salzburg: Neem snelweg A10, afslag Pongau, dan de B311 via Bischofshofen, ca. 5 km naar St. Johann

Meer informatie

Met het vliegtuig

De dichtstbijzijnde luchthavens zijn

  • Salzburg (60 km van St. Johann)

  • München, Duitsland (200 km van St. Johann)

Meer informatie
Neem contact op met

Tourismusverband St. Johann in Salzburg

Ing. Ludwig Pech-Straße 1

5600 St. Johann im Pongau

Telefoon: +43 6412 6036

info@josalzburg.com
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