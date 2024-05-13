St. Johann in Salzburg
perfecte gezinsvakantie in de bergen
Introduction
JO, op naar het BeJO Salzburg - een zomer voor families met kinderen!
In St. Johann in Salzburg voelt de zomer als één groot avontuur. De regio zet ook deze zomer weer volop in op gezinnen, met een programma dat kinderen van het dal tot de bergen boeit: betoverende wandelingen, spannende ontdekkingstochten hoog in de bergen. Indrukwekkende watervallen in de Liechtensteinklamm, kilometers aan wandelroutes, klim- en klauterplezier, en nog veel meer maken een vakantie in JO Salzburg onvergetelijk.
'Gspensti & Spuki' openen de zomer in JO Salzburg en leiden jonge gasten door vier werelden van aarde, vuur, water en lucht. Ook 'Drachi's Klettersteig' is weer geopend, waar kinderen vanaf 12 jaar samen met hun ouders een 40 meter hoge rotswand beklimmen. De Geisterberg is een van de belangrijkste attracties in St. Johann en toont de regio op zijn best.
In de zomer transformeren de skipistes tot groene weides, idyllische alpengebieden en panoramische uitzichten. De Alpendorf Bergbahn brengt je tot 1.600 meter, waar je te voet of met een gids elke dag iets nieuw ontdekt. Wandelen wordt extra leuk met het Salzburger Gipfelspiel, en onderweg wachten knusse berghutten met heerlijke lekkernijen op jouw komst. Wie liever fietst, kan met mountainbike, racefiets of e-bike de omgeving ontdekken - St. Johann is de perfecte uitvalsbasis.
In mei start het gratis 'JO Xund & Fit'-programma, met begeleide e-biketochten en klimtochten, golfcursussen, sunrise Jo-GA en veel meer. Vanaf juli starten de vakantieweken voor gezinnen, met kinderyoga, kruidenwandelingen, culturele activiteiten en verfrissende duiken in nabijgelegen meren. In augustus vindt het populaire kinderfeest 'JoKiWo Reloaded' plaats.
In St. Johann voelt elke dag als een nieuwe ontdekking. Omringd door de schoonheid van de Alpen, beleef je er samen een zomer om nooit te vergeten.
Zomeraanbevelingen in St. Johann in Salzburg
Kabelbaan Alpendorf (Snow Space Salzburg) - klim naar wandelgebied rond Gernkogel/Hirschkogel/Sonntagskogel op 1.600 m
Avonturenpark Geisterberg met familieattracties (glijbanen, waterspelletjes, ...)
Fietspaden & routes
Tauernradweg (voor gezinnen)
Alpe-Adria-Radweg
Wandelen
Salzburger Almenweg (350 km)
Alpenweiden & hutten
Obergassalm, SternAlm, Gernkogelalm, Buchauhütte, Heiben Alm, Rettenebenalm en meer
Sport & fun
Zwemmen in het boszwembad of in meren zoals Badesee Plankenau en Badesee Schlosshof
Outdoor-activiteiten: boomklimparcours bij Hahnbaum, minigolf (JOAdventure), kruidenwandelingen, boogschieten, fitnessparcours
Hardlopen en nordic walking langs de Salzach en in de natuur
Actief onderweg
In de zomer biedt St. Johann talrijke activiteiten die het Oostenrijkse Lebensgefühl combineren met bewegen in de natuur.
Wandelen en bergbeklimmen: van gemakkelijke tot veeleisende tochten - voor ieder wat wils
Fietsen en mountainbiken: St. Johann heeft een uitgebreid netwerk van fietspaden en trails die je uitnodigen om de regio op een sportieve manier te ontdekken
Waterpret: zwembaden en meren bieden verkoeling en ontspanning op warme zomerdagen
'Xund & Fit' is het zomerse motto van St. Johann in Salzburg. Het afwisselende en actieve zomerprogramma begint midden mei en is gratis voor gasten van JO-partners. Het programma is een geweldige invulling voor een vakantie in het hart van het SalzburgerLand. Naast fiets- en wandeltochten, kun je er ook je eerste ervaringen opdoen in klimsport onder begeleiding van een ervaren berggids, genieten van een ontspannende yogasessie of je uitleven op de JO Adventure-Minigolfbaan.
Daarom St. Johann in SalzburgNog niet overtuigd? Er zijn verschillende goede redenen waarom St. Johann de ideale zomervakantie is voor jou en jouw gezin.
Natuur vol avontuur voor het hele gezin
De Geisterberg (geestenberg) biedt gezinnen 40 belevenisstations, panoramaroutes en avontuurpaden. St. Johann is de ideale bestemming voor een familievakantie.
Centrale ligging en bereikbaarheid
De centrale ligging in SalzburgerLand en de optie voor een klimaatvriendelijke reis met ÖBB en WESTbahn maken St. Johann makkelijk bereikbaar.
Kunst & cultuurOok de culturele aspecten van het Oostenrijkse 'Lebensgefühl' zijn terug te vinden tijdens een zomervakantie in St. Johann.
Zomerconcerten
Lokale muzikanten en ensembles zorgen voor muzikale ontspanning en genot midden in de bergen.
Ambacht en traditie
Gasten kunnen ontdekken hoe lokale ambachtslieden werken en orginele streekproducten als souveniers meenemen.
Parochiekerk
Deze tweetorige parochiekerk ter ere van H. Johannes de Doper en Johannes de Evangilist met gotisch houtsnijwerk en neogotische altaren is gelegen boven het Salzachtal - een architecturaal hoogtepunt.
Zomerconcerten
Lokale muzikanten en ensembles zorgen voor muzikale ontspanning en genot midden in de bergen.
Ambacht en traditie
Gasten kunnen ontdekken hoe lokale ambachtslieden werken en orginele streekproducten als souveniers meenemen.
Parochiekerk
Deze tweetorige parochiekerk ter ere van H. Johannes de Doper en Johannes de Evangilist met gotisch houtsnijwerk en neogotische altaren is gelegen boven het Salzachtal - een architecturaal hoogtepunt.
Gastronomie in St. Johann
In St. Johann in Salzburg worden fijnproevers en levensgenieters volledig verwend. Hier draait hier om culinaire kwaliteit en lokale producten. Tal van restaurants, gasthuizen en berghutten bereiden met de beste ingrediënten tal van lekkernijen.
Specialiteiten uit de regio - duurzaam en smakelijk:
De Pongauer Bauernladen is een boerenwinkel die lokale producten verkoopt. Je vindt er kaas, honing, wijn, taart en nog zo veel meer - allemaal biologisch.
Picknickmand:
De picknickmand van St. Johann combineert lokale producten en bewust eten, met schapenyoghurt, vlees, kaas en vers geoogste groenten - de ideale mix.
De zomer staat ook in het teken van gastronomie. De Oostenrijkse keuken wordt in de zomer gekenmerkt door verse, lokale ingrediënten en alpiene kookkunst. In St. Johann kan je de regio het beste proeven in:
Berghutten:
Na een wandeling vind je traditionele gereichten zoals Kasnocken, Speckjause en alpenboter rechstreeks van de boerderijen.
Boerenwinkel:
Lokale boeren bieden hier hun producten aan, van vers geplukte bessen tot zelfgebakken brood en kaas.
Gewoon lekker: Pofesen
Familievakantie in St. JohannDe centrale ligging van St. Johann zorgt ervoor dat het dorp de ideale uitvalsbasis is voor uitstapjes in het Salburger Land. Vooral gezinnen voelen zich hier helemaal thuis. De stad biedt alles wat een familie nodig heeft voor een ontspannen vakantie.
Het spookt op 1.750 m - de Geisterberg
Op de Gernkogel ontwaken de geesten van de vier elementen zodra de bergtoppen sneeuwvrij zijn. Het 360° uitkijkplatform biedt uitzicht op de omliggende bergen.
JO Family Partner
De familieexperts van St. Johann, de JO Family Partners, weten precies wat belangrijk is voor gezinnen en vervullen de wensen van de kinderen.
Natuurspektakel Liechtensteinklamm
Belevenissen in de bergen Liechtensteinklamm – Een spectaculair natuurspektakel Wandel door een van de diepste en indrukwekkendste kloven van de Alpen.
Charmante omgeving
St. Johann biedt zowel vrijetijdsmogelijkheden als stedelijke flair. Van hotels en winkels voor Dirndls, sportuitrusting en trendy mode - je vindt er altijd wat je zoekt!
Kinderprogramma
Van juli tot augustus kunnen kleine gasten zich verheugen op een kleurrijk vakantieprogramma vol avontuur, spel en creatieve activiteiten - ontdek elke dag iets nieuws!
De Liechtensteinklamm betovert met watervallen, mosrijke rotsen en een magisch lichtspel
Je hoeft niet stil te zitten
Minigolf XXL
Op de 18-holes minigolfbaan ontdek je op speelse wijze bezienswaardigheden zoals de Pongauer Dom, Geisterberg en de Pongauer Almenwelt, als miniatuurversie nagebouwd.
Boekbare arrangementen - een verfrissende break in de bergen
Evenementen
Kinderweek JoKiWo
Spel, plezier en avontuur staan centraal bij JoKiWo Zomer Reloaded! Een week vol spannende activiteiten, creatieve workshops en buitenpret voor jonge ontdekkers.
Klammwolke in der Liechtensteinklamm
De 'Klammwolke' in de Liechtensteinklamm zorgt drie avonden voor een indrukwekkende ervaring: de kloof wordt verlicht en klassieke muziek zorgt voor een gezellige sfeer.
Verborgen parels met prachtig uitzicht
Hochgründeck - uitzicht op de gebergtes Hohe Tauern, Niedere Tauern, Tennengebirge en Hagengebirge
Sonntagskogel - uitzicht op de gebergtes Hohe Tauern, Niedere Tauern, Tennengebirge en Hagengebirge
Stern Alm - uitzicht op Alpendorf, St. Johann im Pongau en de gebergtes Hohe Tauern, Niedere Tauern, Tennengebirge en Hagengebirge
Alpendorf bomenpad - wandel over dit rustige bospad boven Alpendorf en ontdek een verborgen uitkijkpunt met panoramisch uitzicht op het Salzachdal
Hoe geraak je er
Met de trein
Neem de trein
Directe Nightjet naar Salzburg (zonder overstappen) en neem dan een trein naar St. Johann im Pongau (1uur treinrit)
Met de auto
Vanuit Salzburg: Neem snelweg A10, afslag Pongau, dan de B311 via Bischofshofen, ca. 5 km naar St. Johann
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Salzburg (60 km van St. Johann)
München, Duitsland (200 km van St. Johann)
Met de trein
Neem de trein
Directe Nightjet naar Salzburg (zonder overstappen) en neem dan een trein naar St. Johann im Pongau (1uur treinrit)
Met de auto
Vanuit Salzburg: Neem snelweg A10, afslag Pongau, dan de B311 via Bischofshofen, ca. 5 km naar St. Johann
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Salzburg (60 km van St. Johann)
München, Duitsland (200 km van St. Johann)
Tourismusverband St. Johann in Salzburg
Ing. Ludwig Pech-Straße 1
5600 St. Johann im Pongau
Telefoon: +43 6412 6036