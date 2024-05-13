St. Johann in Salzburg - de perfecte plek voor een gezinsvakantie vol avontuur, ontspanning en uitstapjes in prachtige natuur.

JO, op naar het BeJO Salzburg - een zomer voor families met kinderen!

In St. Johann in Salzburg voelt de zomer als één groot avontuur. De regio zet ook deze zomer weer volop in op gezinnen, met een programma dat kinderen van het dal tot de bergen boeit: betoverende wandelingen, spannende ontdekkingstochten hoog in de bergen. Indrukwekkende watervallen in de Liechtensteinklamm, kilometers aan wandelroutes, klim- en klauterplezier, en nog veel meer maken een vakantie in JO Salzburg onvergetelijk.

'Gspensti & Spuki' openen de zomer in JO Salzburg en leiden jonge gasten door vier werelden van aarde, vuur, water en lucht. Ook 'Drachi's Klettersteig' is weer geopend, waar kinderen vanaf 12 jaar samen met hun ouders een 40 meter hoge rotswand beklimmen. De Geisterberg is een van de belangrijkste attracties in St. Johann en toont de regio op zijn best.

In de zomer transformeren de skipistes tot groene weides, idyllische alpengebieden en panoramische uitzichten. De Alpendorf Bergbahn brengt je tot 1.600 meter, waar je te voet of met een gids elke dag iets nieuw ontdekt. Wandelen wordt extra leuk met het Salzburger Gipfelspiel, en onderweg wachten knusse berghutten met heerlijke lekkernijen op jouw komst. Wie liever fietst, kan met mountainbike, racefiets of e-bike de omgeving ontdekken - St. Johann is de perfecte uitvalsbasis.

In mei start het gratis 'JO Xund & Fit'-programma, met begeleide e-biketochten en klimtochten, golfcursussen, sunrise Jo-GA en veel meer. Vanaf juli starten de vakantieweken voor gezinnen, met kinderyoga, kruidenwandelingen, culturele activiteiten en verfrissende duiken in nabijgelegen meren. In augustus vindt het populaire kinderfeest 'JoKiWo Reloaded' plaats.

In St. Johann voelt elke dag als een nieuwe ontdekking. Omringd door de schoonheid van de Alpen, beleef je er samen een zomer om nooit te vergeten.