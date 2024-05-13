St. Anton am Arlberg
Zomer in de bergen. Een belevenis die je wilt delen.
Introduction
Wanneer de bergen roepen, antwoordt St. Anton am Arlberg met zuivere lucht, weidse vergezichten en ruimte om te bewegen. De zomer onthult de regio in haar meest open en veelzijdige vorm: bloeiende alpenweiden, turquoise bergmeren en een netwerk van paden die je uitnodigen om op je eigen tempo op ontdekking te gaan.
Met meer dan 400 km angeduide wandelroutes en ongeveer 220 km fietspaden begint het avontuur direct voor de deur van het hotel. Van panoramische hoogalpiene wandelingen en klassieke bergtochten tot vloeiende fietsroutes, bergpassen voor wielrenners en combinaties van Bike & Hike – de Arlberg biedt variatie voor elk niveau. Gezinnen en wie op zoek is naar rustigere momenten vinden zachte dalroutes, themapaden en stille plekken om te ontspannen, terwijl adrenalinezoekers kiezen voor klettersteigroutes, canyoning, paragliding of fiets- en avonturengebieden in het Verwalldal. Culturele evenementen, concerten en traditionele feesten geven het dorpsleven gedurende de hele zomer extra energie, aangevuld met een levendige gastronomische scene – van rustieke berghutten tot verfijnde keuken.
Waarom St. Anton am Arlberg?
Een echte bestemming voor het hele jaar – van actieve ontspanning in de bergen in de zomer tot wereldberoemd skiën in de winter.
Directe toegang tot de bergen – kabelbanen, wandelpaden en bergtoppen beginnen direct in het dorp.
Diverse outdooractiviteiten – wandelen, fietsen, klimmen – allemaal in één compacte omgeving
Een balans tussen actie en rust – energieke avonturen in combinatie met rustige valleien, meren en panoramische uitzichten
Topklasse, maar toch authentiek – alpentraditie in combinatie met modern comfort en hoogwaardige service.
Ideaal voor koppels en gezinnen – een gevarieerd aanbod voor verschillende leeftijden, interesses en niveaus van activiteit
Levendig dorpsleven – evenementen, concerten, festivals en een rijke gastronomische scene
Uitstekende bereikbaarheid – gemakkelijk te bereiken met de trein of auto en gratis lokaal vervoer voor gasten
FAQs
Mis het niet
Bergmeren – een rustig wateroppervlak
In de zomer biedt de regio St. Anton am Arlberg ideale temperaturen voor actieve activiteiten in de bergen. In een van de kristalheldere meren kun je heerlijk afkoelen.
Wandelen
In de zomer toont de regio haar rustige kant – het is een echte tip voor wie in de natuur nieuwe energie wil opdoen, met meer dan 400 km aan wandelpaden.
Fietsen
Het goed uitgepijlde netwerk van fiets- en MTB‑routes in de regio St. Anton heeft een totale lengte van 220 km. Elke fietser komt hier volledig aan zijn trekken.
Ervaringen van de lente tot de herfstIn St. Anton am Arlberg vinden liefhebbers van bergsport een waar paradijs. Het brede aanbod aan activiteiten in de omgeving biedt avontuur voor iedereen – en tegelijkertijd voldoende ruimte voor ontspanning en rust.
Ontdek de lokale flora
Arlberg staat bekend om zijn rijke bergflora. Naast de weiden zijn ook de hellingen van de Rendl in de zomer bedekt met alpenrozen. Ontdek ze tijdens kruidenwandelingen.
Ga op een meerdaagse trektocht
Deze 40 km lange route verbindt alle vijf dorpen van de Arlberg‑regio en kan in drie etappes worden afgelegd – met gebruik van kabelbanen en bagagetransportmogelijkheden.
Via ferrata Arlberg
Het ligt hoog boven St. Anton en trekt de aandacht, niet alleen door de uitdaging, maar vooral door de indrukwekkende panoramische uitzichten op de omliggende Alpen.
Paragliding
Stijg op als een adelaar boven de Arlberg en ontdek de bergen vanuit vogelperspectief. Tandemvluchten worden aangeboden door TandemSky en Arlberg Air.
Golf op een negen-holesbaan
Geniet van een uitdagende en ontspannende tijd op de golfbaan voor zowel beginnende als gevorderde golfers. Met de Premium Summer Car ontvangt u één greenfee gratis.
Arlflow: yoga met uitzicht op de bergen
Er is een breed aanbod aan lessen voor zowel beginners als gevorderden in diverse yogastijlen. Het programma omvat ook kinderyoga, meditatie en ontspanningslessen.
EldoRADo
Het Bikepark EldoRADo is ideaal voor liefhebbers van fietsen. Er is ook e-motocross beschikbaar, inclusief verhuur van motoren ter plaatse.
Evenementen
Arlberg Giro
Klaar voor de uitdaging? Overwin 120 km en 2.500 m hoogteverschil. Adembenemende uitzichten zijn de bonus.
Obstakelparcours Arlberger Wadlbeisser
De Arlberger Wadlbeisser is een speciaal type obstakelparcours. Er zijn twee varianten: de lange route van 13,5 km met 24 hindernissen en de korte route van 7 km met 15 hindernissen.
Geheime tips
Uitkijkplatform Valluga
Op 2.811 meter hoogte kan je genieten van een adembenemend 360° panoramisch uitzicht op de bergen vanaf het ronde Valluga-platform, dat eenvoudig bereikbaar is met de kabelbaan.
Arlberg Wellcom
Arlberg WellCom is een modern wellnesscentrum. Het zorgt voor sportieve en ontspannende ervaringen dankzij het binnenzwembad en het verwarmde buitenzwembad.
St. Anton am Arlberg
Dorfstraße 8
6580 St. Anton am Arlberg
Telefoon: +43 5446 22690