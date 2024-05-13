Van bloeiende alpenweiden tot panoramische bergpaden – St. Anton am Arlberg biedt in de zomer een actieve vakantie vol wandelen, fietsen en frisse berglucht.

Wanneer de bergen roepen, antwoordt St. Anton am Arlberg met zuivere lucht, weidse vergezichten en ruimte om te bewegen. De zomer onthult de regio in haar meest open en veelzijdige vorm: bloeiende alpenweiden, turquoise bergmeren en een netwerk van paden die je uitnodigen om op je eigen tempo op ontdekking te gaan.

Met meer dan 400 km angeduide wandelroutes en ongeveer 220 km fietspaden begint het avontuur direct voor de deur van het hotel. Van panoramische hoogalpiene wandelingen en klassieke bergtochten tot vloeiende fietsroutes, bergpassen voor wielrenners en combinaties van Bike & Hike – de Arlberg biedt variatie voor elk niveau. Gezinnen en wie op zoek is naar rustigere momenten vinden zachte dalroutes, themapaden en stille plekken om te ontspannen, terwijl adrenalinezoekers kiezen voor klettersteigroutes, canyoning, paragliding of fiets- en avonturengebieden in het Verwalldal. Culturele evenementen, concerten en traditionele feesten geven het dorpsleven gedurende de hele zomer extra energie, aangevuld met een levendige gastronomische scene – van rustieke berghutten tot verfijnde keuken.