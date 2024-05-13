Five hikers on rocky mountain path, green valley with village and mountain range in background.
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St. Anton am Arlberg
Zomer in de bergen. Een belevenis die je wilt delen.

Van bloeiende alpenweiden tot panoramische bergpaden – St. Anton am Arlberg biedt in de zomer een actieve vakantie vol wandelen, fietsen en frisse berglucht.

Wanneer de bergen roepen, antwoordt St. Anton am Arlberg met zuivere lucht, weidse vergezichten en ruimte om te bewegen. De zomer onthult de regio in haar meest open en veelzijdige vorm: bloeiende alpenweiden, turquoise bergmeren en een netwerk van paden die je uitnodigen om op je eigen tempo op ontdekking te gaan.

Met meer dan 400 km angeduide wandelroutes en ongeveer 220 km fietspaden begint het avontuur direct voor de deur van het hotel. Van panoramische hoogalpiene wandelingen en klassieke bergtochten tot vloeiende fietsroutes, bergpassen voor wielrenners en combinaties van Bike & Hike – de Arlberg biedt variatie voor elk niveau. Gezinnen en wie op zoek is naar rustigere momenten vinden zachte dalroutes, themapaden en stille plekken om te ontspannen, terwijl adrenalinezoekers kiezen voor klettersteigroutes, canyoning, paragliding of fiets- en avonturengebieden in het Verwalldal. Culturele evenementen, concerten en traditionele feesten geven het dorpsleven gedurende de hele zomer extra energie, aangevuld met een levendige gastronomische scene – van rustieke berghutten tot verfijnde keuken.

De regio in een notendop
Wandelroutesmeer dan 400 km
Fietsroutesongeveer 220 km
Kabelbanen6
Berghutten29
Hoogte1 300 m
Zomerkaart
Evenementen
Kabelbanen
Weerbericht

Waarom St. Anton am Arlberg?

  • Een echte bestemming voor het hele jaar – van actieve ontspanning in de bergen in de zomer tot wereldberoemd skiën in de winter.

  • Directe toegang tot de bergen – kabelbanen, wandelpaden en bergtoppen beginnen direct in het dorp.

  • Diverse outdooractiviteiten – wandelen, fietsen, klimmen – allemaal in één compacte omgeving

  • Een balans tussen actie en rust – energieke avonturen in combinatie met rustige valleien, meren en panoramische uitzichten

  • Topklasse, maar toch authentiek – alpentraditie in combinatie met modern comfort en hoogwaardige service.

  • Ideaal voor koppels en gezinnen – een gevarieerd aanbod voor verschillende leeftijden, interesses en niveaus van activiteit

  • Levendig dorpslevenevenementen, concerten, festivals en een rijke gastronomische scene

  • Uitstekende bereikbaarheid – gemakkelijk te bereiken met de trein of auto en gratis lokaal vervoer voor gasten

Meer informatie over de regio

FAQs

Met de auto: De autorit loopt meestal via Luik, Aken, Stuttgart, Ulm en Innsbruck over de snelweg S16, van waar het nog maar een paar minuten naar St. Anton is. Vanuit Brussel duurt de rit ongeveer 9 tot 10 uur, afhankelijk van het actuele verkeer.

Met de trein: Het dorp heeft een eigen station direct in het centrum, slechts een paar minuten lopen van de hotels en kabelbanen. De meest gebruikelijke treinverbinding vanuit Brussel verloopt via een overstap in Keulen en Innsbruck, van waar je rechtstreeks naar St. Anton rijdt. De totale reistijd bedraagt ongeveer 9 tot 10 uur.

Reis naar St. Anton am Arlberg

St. Anton am Arlberg biedt een breed scala aan accommodaties – van comfortabele hotels in alle categorieën tot familiepensions, appartementen, chalets en vakantiehuizen.

Je kunt verblijven direct in het centrum van St. Anton of in de omliggende dorpen zoals St. Christoph, Pettneu, Schnann, Flirsch of Strengen. De meeste accommodaties liggen dicht bij de kabelbanen, wandelpaden en restaurants.

Dankzij het gevarieerde aanbod vinden zowel actieve sporters, gezinnen als gasten die op zoek zijn naar een rustige vakantie in de Alpen hier iets naar hun wens.

Verblijf hier

In St. Anton am Arlberg bevinden zich 29 berghutten. De populairste zijn:

Chalets in St. Anton

Het vakantiegebied St. Anton am Arlberg is een paradijs voor natuurliefhebbers. Je kunt er wandelen, fietsen, e‑biken, mountainbiken, klimmen, zwemmen, paragliden en golfen, om maar een paar mogelijkheden te noemen. De opties zijn hier gewoon eindeloos!

St. Anton am Arlberg
Ga op reis naar St. Antonvoor een actieve vakantie

Mis het niet

Bergmeren – een rustig wateroppervlak

In de zomer biedt de regio St. Anton am Arlberg ideale temperaturen voor actieve activiteiten in de bergen. In een van de kristalheldere meren kun je heerlijk afkoelen.

Bergmeren

Wandelen

In de zomer toont de regio haar rustige kant – het is een echte tip voor wie in de natuur nieuwe energie wil opdoen, met meer dan 400 km aan wandelpaden.

Tochten in de berglucht

Fietsen

Het goed uitgepijlde netwerk van fiets- en MTB‑routes in de regio St. Anton heeft een totale lengte van 220 km. Elke fietser komt hier volledig aan zijn trekken.

Met de fiets op avontuur

Gastronomie

Een spritz bij zonsondergang of een Tiroler Gröstl? Meer dan 40 restaurants, bars en cafés bieden een gevarieerde selectie van regionale en internationale gerechten.

Specialiteiten

Ervaringen van de lente tot de herfst

In St. Anton am Arlberg vinden liefhebbers van bergsport een waar paradijs. Het brede aanbod aan activiteiten in de omgeving biedt avontuur voor iedereen – en tegelijkertijd voldoende ruimte voor ontspanning en rust.

Ontdek de lokale flora

Arlberg staat bekend om zijn rijke bergflora. Naast de weiden zijn ook de hellingen van de Rendl in de zomer bedekt met alpenrozen. Ontdek ze tijdens kruidenwandelingen.

Op zoek naar bloemen in de bergen

Ga op een meerdaagse trektocht

Deze 40 km lange route verbindt alle vijf dorpen van de Arlberg‑regio en kan in drie etappes worden afgelegd – met gebruik van kabelbanen en bagagetransportmogelijkheden.

Meerdaagse trektocht

Via ferrata Arlberg

Het ligt hoog boven St. Anton en trekt de aandacht, niet alleen door de uitdaging, maar vooral door de indrukwekkende panoramische uitzichten op de omliggende Alpen.

Het uitzicht

Paragliding

Stijg op als een adelaar boven de Arlberg en ontdek de bergen vanuit vogelperspectief. Tandemvluchten worden aangeboden door TandemSky en Arlberg Air.

Uitzicht vanuit vogelperspectief

Golf op een negen-holesbaan

Geniet van een uitdagende en ontspannende tijd op de golfbaan voor zowel beginnende als gevorderde golfers. Met de Premium Summer Car ontvangt u één greenfee gratis.

Golfen in een prachtig landschap

Arlflow: yoga met uitzicht op de bergen

Er is een breed aanbod aan lessen voor zowel beginners als gevorderden in diverse yogastijlen. Het programma omvat ook kinderyoga, meditatie en ontspanningslessen.

Yoga in het hart van de natuur

EldoRADo

Het Bikepark EldoRADo is ideaal voor liefhebbers van fietsen. Er is ook e-motocross beschikbaar, inclusief verhuur van motoren ter plaatse.

Genieten op twee wielen

MTB-tocht naar de Heilbronner Hütte

De route is 20 km lang en overbrugt via asfalt- en grindpaden in totaal 1.600 hoogtemeters. Ze kan worden gecombineerd met andere routes.

Ontdek de nieuwe route

Evenementen

Arlberg Giro

2/8/2026
St. Anton am Arlberg

Klaar voor de uitdaging? Overwin 120 km en 2.500 m hoogteverschil. Adembenemende uitzichten zijn de bonus.

Meer informatie

Obstakelparcours Arlberger Wadlbeisser

29/8/2026
St. Anton am Arlberg

De Arlberger Wadlbeisser is een speciaal type obstakelparcours. Er zijn twee varianten: de lange route van 13,5 km met 24 hindernissen en de korte route van 7 km met 15 hindernissen.

Meer informatie

Mountain Yoga Festival

3/9/2026 – 6/9/2026
St. Anton am Arlberg

Het Mountain Yoga Festival richt zich op holistische yoga van topniveau. Ervaren instructeurs bieden een gevarieerde mix van stijlen.

Meer informatie

Geheime tips

Uitkijkplatform Valluga

Op 2.811 meter hoogte kan je genieten van een adembenemend 360° panoramisch uitzicht op de bergen vanaf het ronde Valluga-platform, dat eenvoudig bereikbaar is met de kabelbaan.

Arlberg Wellcom

Arlberg WellCom is een modern wellnesscentrum. Het zorgt voor sportieve en ontspannende ervaringen dankzij het binnenzwembad en het verwarmde buitenzwembad.

UitkijkplatformWellness
Contactgegevens

St. Anton am Arlberg

Dorfstraße 8

6580 St. Anton am Arlberg

Telefoon: +43 5446 22690

info@stantonamarlberg.com
www.stantonamarlberg.com
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