Ferienregion TirolWest
Ervaar natuur, avontuur en echte Tiroler charme
Introduction
Met zijn centrale ligging in West-Tirol is de regio een ideale uitvalsbasis voor actieve ontdekkingen in de hele regio.
In de zomer kun je genieten van zo'n 490 kilometer aan wandelpaden en panoramaroutes op de Venet en diverse fietsroutes voor e-bike en mountainbike - van rustige tochten tot stevige uitdagingen. Idyllische meren, berghutten met regionale specialiteiten en plekken zoals kastelen, kloven en het spectaculaire Zammer Lochputz zorgen voor belevenissen met extra karakter. Lokale producten – van verse ingrediënten tot bekroonde sterke dranken –zorgen voor een goed einde van elke dag.
In de winter transformeert de regio tot een rustig en indrukwekkend landschap. Skiën op de Venet, winter- en sneeuwschoenwandelingen, rodelen en met sneeuw bedekte bossen zorgen voor een mooie mix van activiteit en ontspanning. De nabijheid van meerdere top-skigebieden in de Alpen en een voordelige skibus bieden eenvoudig afwisseling op de pistes.
Met de TirolWest Card krijgen gasten tal van voordelen, waaronder het hele jaar door gratis gebruik van het openbaar vervoer in het hele district Landeck. TirolWest is geschikt voor iedereen die natuur, plezier en beweging wil combineren – ongeacht het seizoen.
6 dingen die Ferienregion TirolWest zo bijzonder maken
Natuurbelevenissen in de zomer
Van ontspannen wandelingen tot bergbeklimmen: ontdek de unieke natuur van Ferienregion TirolWest.
Grinner Heilquelle
Grinner Heilquelle combineert traditie met de kracht van zijn mineraalrijke water, dat al generaties lang deel uitmaakt van de gezondheidscultuur in de regio.
Fietsen
De regio TirolWest imponereert met gevarieerde routes, moderne infrastructuur en een perfecte ligging – een paradijs voor alle soorten fietsers.
Skisafari – grenzeloos skiplezier
Vanuit de regio TirolWest rijdt er dagelijks een skishuttle naar St. Anton am Arlberg, Ischgl en Serfaus-Fiss-Ladis – elke dag nieuwe pistes (tegen meerprijs).
Belevenissen naast de piste
Wandel door de betoverende kloof Zammer Lochputz of geniet ontspannen van het winterlandschap op langlaufski’s en sneeuwschoenen.
Stad, platteland, rivier en bergen
De zomer in Ferienregion TirolWest zorgt voor een ruim aanbod aan wandel- en fietsavonturen, van eenvoudige tochten tot meer uitdagende routes. Berghutten en almhutten nodigen je uit tot smakelijke pauzes – misschien een almbrunch op de Flathalm of een picknick bij de ruïne Kronburg tijdens de zonsondergang.
Mountainbikeroutes, rondjes voor racefietsen en e-bikepaden bieden volop mogelijkheden op twee wielen, terwijl plekken zoals de Tiroler Burgenweg en de verlichte Zammer Lochputz een mysterieuze dimensie toevoegen. Regionale specialiteiten zoals Stanzer Zwetschkenbrand, lokale chocoladesoorten en de Landecker Frischemarkt geven de zomer een smaakvolle toets.
Dit mag je niet missen
Ontdek het beste van de bergenIn het indrukwekkende Alpenlandschap biedt Ferienregion TirolWest belevenissen voor alle seizoenen – van de rust in het dal tot hoogalpiene avonturen, bij stralende zon of zachte sneeuwval. Hier ontstaan onvergetelijke momenten voor zowel groot als klein.
Brunch op Flathalm
Ga met de fiets of te voet naar Flathalm en geniet van een brunch met regionale specialiteiten met een prachtig uitzicht op de bergen.
Avondwandeling in Zammer Lochputz
Ervaar de meest mysterieuze kloof van Tirol in sfeervol avondlicht. Elke maandag en woensdag van begin december tot eind februari.
Zonsondergangpicknick bij ruïne Kronburg
Een avond bij de ruïne Kronburg combineert genieten en sfeer: met een picknick van regionale delicatessen en een prachtig uitzicht op de zonsondergang.
Huskywandeling in Naturpark Kaunergrat
Wandel door een fonkelend winterlandschap met een husky aan je zijde – een directe ontmoeting met de natuur en de dierenwereld.
Barbecueën in de bergen
Geniet van lokale specialiteiten bij de barbecue en een prachtig uitzicht op met sneeuw bedekte toppen – een smaakvolle ervaring voor alle natuurliefhebbers.
Sportieve diversiteit, prachtige natuur en gastvrijheid
Omringd door een imposant berglandschap biedt de regio toegang tot het skigebied Venet en ligt het dicht bij enkele van de bekendste skigebieden van de Alpen. Hier vind je alles, van snelle afdalingen tot rustige skitochten – en met de dagelijkse skisafari-shuttle bereik je elke dag een nieuw top-skigebied zoals Arlberg, Ischgl en Serfauss-Fiss-Ladis voor slechts 10 €.
Maar de winter in TirolWest draait om meer dan alleen skiën. Winterwandelroutes, door met sneeuw bedekte bossen en dorpen, sneeuwschoenwandelingen, rodelen, schaatsen en curling zorgen voor een heerlijke variatie. Met de gratis TirolWest Card krijgen gasten bovendien gratis toegang tot geselecteerde bezienswaardigheden, korting in het Naturpark Kaunergrat en een gevarieerd weekprogramma vol sportieve, culturele en culinaire ervaringen.
Op en naast de pisteFerienregion TirolWest biedt indrukwekkend aanbod aan bergbelevenissen die zowel natuurliefhebbers als avontuurlijke wintersporters aantrekken. Zowel op als naast de pistes is hier veel te ontdekken:
TirolWest Card: de slimme kaart
Met de TirolWest Card krijg je tal van gratis activiteiten en mooie kortingen – al vanaf één overnachting. De kaart is geldig in de hele regio en maakt het eenvoudig om meer te beleven voor minder.
Dit is inbegrepen
Gratis openbaar vervoer het hele jaar door
Reis eenvoudig zonder auto – alle buslijnen in het hele district Landeck zijn inbegrepen.
Gratis toegang tot bezienswaardigheden
Bijvoorbeeld kasteel Landeck, de musea in Fließ en de mysterieuze kloof Zammer Lochputz (binnen de geldende openingstijden).
Gratis schaatsen
Vrije toegang tot meerdere ijsbanen in de regio.
Wekelijks begeleide winterervaringen
Zoals heksenwandelingen, avondtochten en sfeervolle winterbarbecues.
Korting bij thema- en ski-ervaringen
Onder andere op winterwandelingen en in het skigebied GenussSkigebiet Venet.
Het hele jaar door duurzaam reizen - met de TirolWest Card
Met de TirolWest Card reis je gratis met het openbaar vervoer in het hele district Landeck – 365 dagen per jaar. Een eenvoudige, comfortabele en milieuvriendelijke manier om de regio zonder auto te ontdekken.
Door de bus te kiezen in plaats van de auto verklein je je CO₂-voetafdruk en help je de alpiene natuur te behouden. De kaart geeft je toegang tot een uitgebreid netwerk van buslijnen – van stadsvervoer tot wandelbussen – die je het hele jaar door naar de mooiste plekken van de regio brengen.
Reis duurzaam, beleef meer en geniet van de vrijheid om je met een gerust hart te verplaatsen – allemaal met één kaart.
Geheime tips
Uitkijkplaatsen
Naturpark Kaunergrat – uitkijkplatform
Fantastisch uitzicht over het bovenste Inndal.
Skigebied Venet
360 graden uitzicht over het hele Tiroler Oberland.
Met prachtig uitzicht over het Inndal en de omliggende bergen.
Het eindpunt van de klimroute wordt beloond met een schitterend uitzicht.
Berghutten
Zammer Alm
Gelegen in het skigebied Venet, direct aan de piste - perfect voor een warme chocolademelk tussen het skiën.
Gogles Alm
Gezellige rustplaats direct bij de rodelbaan aan de zuidkant - ideaal voor het hele gezin.
Culinair genot
Ferienregion WestTirol heeft veel te bieden op het gebied van eten. Hier zijn enkele toppers:
Uitkijkplaatsen
Naturpark Kaunergrat – uitkijkplatform
Fantastisch uitzicht over het bovenste Inndal.
Skigebied Venet
360 graden uitzicht over het hele Tiroler Oberland.
Met prachtig uitzicht over het Inndal en de omliggende bergen.
Het eindpunt van de klimroute wordt beloond met een schitterend uitzicht.
Berghutten
Zammer Alm
Gelegen in het skigebied Venet, direct aan de piste - perfect voor een warme chocolademelk tussen het skiën.
Gogles Alm
Gezellige rustplaats direct bij de rodelbaan aan de zuidkant - ideaal voor het hele gezin.
Culinair genot
Ferienregion WestTirol heeft veel te bieden op het gebied van eten. Hier zijn enkele toppers:
Ferienregion TirolWest
Malserstraße 47a
6500 Landeck/Tirol
Telefoon: +43 544 265 600