Ferienregion TirolWest, met steden Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins en Stanz, combineert stadsleven, dorpssfeer, bergen en biedt een veelzijdige belevenis.

Met zijn centrale ligging in West-Tirol is de regio een ideale uitvalsbasis voor actieve ontdekkingen in de hele regio.

In de zomer kun je genieten van zo'n 490 kilometer aan wandelpaden en panoramaroutes op de Venet en diverse fietsroutes voor e-bike en mountainbike - van rustige tochten tot stevige uitdagingen. Idyllische meren, berghutten met regionale specialiteiten en plekken zoals kastelen, kloven en het spectaculaire Zammer Lochputz zorgen voor belevenissen met extra karakter. Lokale producten – van verse ingrediënten tot bekroonde sterke dranken –zorgen voor een goed einde van elke dag.

In de winter transformeert de regio tot een rustig en indrukwekkend landschap. Skiën op de Venet, winter- en sneeuwschoenwandelingen, rodelen en met sneeuw bedekte bossen zorgen voor een mooie mix van activiteit en ontspanning. De nabijheid van meerdere top-skigebieden in de Alpen en een voordelige skibus bieden eenvoudig afwisseling op de pistes.

Met de TirolWest Card krijgen gasten tal van voordelen, waaronder het hele jaar door gratis gebruik van het openbaar vervoer in het hele district Landeck. TirolWest is geschikt voor iedereen die natuur, plezier en beweging wil combineren – ongeacht het seizoen.