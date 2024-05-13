Bergzomer in de Tiroler Zugspitz Arena
Vrijheid voelen – waar bergen en meren één worden
Introduction
Omringd door de Wetterstein, Mieminger Kette, Ammergauer en Lechtaler Alpen, is dit een paradijs voor wandelaars. Van relaxte tochten door bloeiende alpenweiden tot uitdagende hike-tours: er is voor elk niveau wat wils.
Fietsliefhebbers genieten van 17 bike-trails, ontspannen routes langs de Loisach en Via Claudia Augusta, de mooiste mountainbiketochten, of spectaculaire gravelbike-tours. Meer dan 1.000 kilometer aan fietspaden wachten op mountainbikers van elk niveau, inclusief drie trailgebieden met in totaal 17 lines. Het bikepark Lermoos-Biberwier maakt deel uit van de Gravity Card en behoort tot de “European Leading Bikeparks”. In het voorjaar van 2026 opent bovendien het nieuwe Bike Park Zugspitze am Wetterstein met drie lines. Voor genieters en e-bikers biedt de regio talrijke tochten, dalfietsroutes, zoals de Via Claudia Augusta, en een dicht netwerk van oplaadstations. Ook gravelbikers vinden in de Tiroler Zugspitz Arena ideale omstandigheden. De regio maakt deel uit van Gravel.tirol, waarschijnlijk de grootste gravelregio van Tirol. Talrijke fietsverhuurbedrijven, gecertificeerde accommodaties en cursussen maken het aanbod compleet.
Ook gezinnen komen aan hun trekken met digitale avonturenpaden en escape-trails vol raadsels en ontdekkingen. En wat te denken van het Waldrutschenpark Zugspitze (glijbanenpark in het bos, nieuw vanaf zomer 2026) in Ehrwald, het dieren- en speelpark in Bichlbach, het klimbos in Biberwier en Bichlbach, de klimhal in Ehrwald (ook als alternatief bij wat minder weer) en het 3D-boogparcours in Ehrwald. Na een actieve dag geniet je van Tiroolse specialiteiten in knusse berghutten.
Met zijn mix van bergen, water en gastvrijheid belooft de Tiroler Zugspitz Arena een onvergetelijke zomervakantie!
Daarom Tiroler Zugspitz Arena
Een prachtig natuurspektakel
Op iets minder dan 3.000 hoogte vind je de Zugspitz: een wereld vol unieke ervaringen en bijzondere activiteiten
Bergen, meren en een wereld vol avontuur
Wandelpaden, digitale avonturenroutes en natuurlijke juweeltjes zoals de Seebensee en de Heiterwanger See. De regio biedt volop natuurbelevenissen voor iedereen.
Gastenkaart en Z-ticket
Met de gastenkaart van de Tiroler Zugspitz Arena haal je alles uit je zomervakantie. Je geniet van tal van gratis extra’s en aantrekkelijke kortingen, waardoor elke dag weer nieuwe mogelijkheden biedt.
Zo reis je kosteloos met de bus door de regio, neem je de excursiebus naar Garmisch-Partenkirchen en kun je deelnemen aan begeleide wandelingen en culturele activiteiten. Daarnaast profiteer je van kortingen op zwembaden, tennisfaciliteiten, de klimhal, Burgenwelt Ehrenberg en het boogschietparcours. Ook leuke extra’s net over de grens in Duitsland zijn inbegrepen.
Het Z-Ticket, de zomeractiviteitenkaart van de Tiroler Zugspitz Arena, biedt vakantiegangers nog meer mogelijkheden om de regio actief te ontdekken. Met het Z-ticket zijn veel zomerattracties zoals bergbanen (waaronder een rit met de Tiroler Zugspitzbahn), zwembaden of gezinsvriendelijke activiteiten goedkoper of zelfs gratis te gebruiken. Ideaal om elke dag ten volle te genieten.
Activiteiten voor gezinnenDe Tiroler Zugspitz Arena biedt jouw gezin alles wat je hart begeert: avontuur, contact met de natuur, spannende activiteiten en individuele aanbiedingen voor onvergetelijke momenten.
WaterpretLekker genieten van het water wordt gecombineerd met de magie van de bergen: kristalheldere meren, watervallen en zwembaden... je vindt het er allemaal.
De beste bergervaringenVoor gezinnen, avonturiers en natuurliefhebbers: één groot zomers avontuur!
Wandelen en puzzelen in één: escape trails
Een escape room in de open lucht? Puzzels oplossen en het spectaculaire landschap verkennen - attracties voor puzzelliefhebbers in Berwang en Rinnen.
Gloeiende bergen
In de Tiroler Zugspitz Arena speelt vuur een magische rol. Elk jaar tijdens de zomerzonnewende lichten de bergen op met duizenden bergvuren die mythische figuren vormen en de nachtelijke hemel verlichten.
Deze eeuwenoude traditie, ontstaan in de 14e eeuw om kwade geesten te verdrijven, fascineert tot op de dag van vandaag. Sinds 2010 staan de bergvuren zelfs op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.
Het is een adembenemend spektakel waarin Tiroolse traditie en pure bergmagie samenkomen. De flikkerende vlammen tegen de donkere hemel zorgen voor een ervaring die je nooit zult vergeten!
De beste fietsroutes en fietspadenBike-Trails, grindfietspaden en recreatieve fietspaden: ontdek de diverse mogelijkheden van ontspannende wandelingen tot de Zugspitz 8 - voor gezinnen, kenners en MTB-enthousiastelingen!
E-biken: relax in de bergen
Met elektrische ondersteuning via de Tiroler Zugspitz Arena: gevarieerde routes, adembenemende uitzichten en een goed ontwikkeld netwerk van oplaadstations wachten op je!
Alles over fietsen in de Tiroler Zugspitz Arena
Een handig en uitgebreid overzicht voor iedere fietsfanaat.
Trails, flow & action voor afdalingen
Gravity Card Bike-Park Lermoos-Biberwier, nieuw Bike-Park Zugspitze am Wetterstein, singletrails in Berwang en Bichlbach en nog veel meer wachten op beginners en profs!
MTB-avonturen rond de Zugspitz
Meer dan 30 MTB-routes bieden alles, van ontspannen tochten tot uitdagende tochten. Ontdek de Tiroler Zugspitz Arena op twee wielen!
Tiroler Zugspitzgolf
Wie op zoek is naar een bijzondere sportieve ervaring, zit goed op de 9-holes golfbaan van de Tiroler Zugspitz Arena. Omringd door het indrukwekkende Wettersteinmassief, met zicht op de Zugspitze en de Sonnenspitze, wordt elke slag gespeeld tegen een adembenemend Alpenpanorama. Klaar voor een afslag met uitzicht dat je niet snel vergeet?
De ruim opgezette fairways liggen idyllisch in het vlakke dal en zijn aangelegd op natuurlijke weiden. Zacht mos en vijvers vormen een mooi contrast met de ruige bergtoppen van het Wettersteinmassief. Dankzij de afwisselende tee-posities kan de baan bovendien als 18 holes worden gespeeld, wat Zugspitzgolf tot een van de mooiste 9-holes banen van Oostenrijk maakt.
De uitstekend onderhouden baan biedt vlakke en eerlijke speellijnen voor zowel beginners als ervaren golfers. Ook de faciliteiten laten niets te wensen over: een goed uitgeruste pro shop, persoonlijke golflessen bij Golfschool Ortner, uitstekende gastronomie en een modern clubhuis maken de golfbeleving compleet.
Praktische info
De Tiroler Zugspitz Arena ligt direct achter de Duitse grens en is bijzonder gemakkelijk bereikbaar – zowel met de auto, trein als bus. Dankzij de nabijheid van Duitsland en Nederland begint de vakantie al tijdens de reis ernaartoe. Bij aankomst via Duitsland zijn geen paswegen, vignetten of tol nodig.
Ook de trein brengt gasten gemakkelijk naar de regio: zes haltes in Ehrwald, Lermoos, Bichlbach, Lähn en Heiterwang zijn rechtstreeks aangesloten op het spoorwegnet. De stations van de Tiroler Zugspitz Arena zijn bereikbaar vanuit München en Innsbruck via Garmisch-Partenkirchen of via Kempten en Pfronten-Steinach.
Ter plaatse zorgen bussen, die met de gastenkaart gratis te gebruiken zijn, voor mobiliteit tussen de plaatsen en vertrekpunten voor activiteiten. Voor bestuurders van elektrische auto's is er een dicht netwerk van oplaadpunten beschikbaar, zodat vakantiegangers flexibel en duurzaam kunnen reizen.
Extra voordeel? De gratis gastenkaart, waarmee je profiteert van gratis busvervoer, begeleide wandelingen, korting op entreegelden en leuke activiteiten voor het hele gezin. Zo begint jouw avontuur in Tirol direct goed!
Lente aan de zonnige kant van de Zugspitze
’s Ochtends op de piste, ’s middags op de fiets? Dat is de lente in de Tiroler Zugspitz Arena!
Wanneer de dalen frisgroen kleuren en de voorjaarszon voor aangename warmte zorgt, breekt de ideale periode aan voor ontspanning en de eerste actieve momenten in de buitenlucht.
In idyllische dorpen wachten rust, milde temperaturen en frisse berglucht. De lente nodigt uit om de ontluikende natuur te ontdekken tijdens wandelingen, ontspannen uitstappen of de eerste fietstochten.
Tegelijk genieten ski- en langlaufliefhebbers van zonnig voorjaarskiën en mooie rondes op hooggelegen loipes. De hoogteloipe in Berwang biedt – bij goede sneeuwcondities – tot ver in het voorjaar uitstekend langlaufplezier.
Veel skigebieden blijven tot in april geopend en nodigen uit voor zonnige skidagen. Koude nachten en mildere dagen zorgen voor perfect geprepareerde pistes.
Met de Tiroler Zugspitzbahn ga je tot half april omhoog naar het gletsjerskigebied op bijna 3.000 meter hoogte, waar zonnig skiën op fijne natuursneeuw wacht.
Het voorjaar is ook ideaal om – buiten de schoolvakanties – met jonge kinderen de eerste ski-avonturen te beleven, met gecertificeerde familieskigebieden, skischolen en verhuur.
Of je nu actief bent of wilt ontspannen: de lente in de Zugspitz Arena is perfect om lichaam en geest op te laden en de Alpen in volle kleurenpracht te ervaren.
Start van het fietsseizoen
Op 14 mei opent de Tiroler Zugspitz Arena het fietsseizoen met het grote Bike Opening bij de Grubigsteinbahnen in Lermoos.
Herfst in de Tiroler Zugspitz Arena
Ontdek de Tiroler Zugspitz Arena wanneer de bladeren goud kleuren en de rust terugkeert. Voor velen is de herfst het mooiste seizoen, ideaal voor de laatste wandelingen vóór de winter. Zonnige dagen, aangename temperaturen en helder bergzicht zorgen voor perfecte omstandigheden om nieuwe energie op te doen.
In de herfst ervaar je hier ook levende tradities. De terugkeer van de dieren uit de alpenweiden wordt gevierd met de kleurrijke almabtrieb en de schafschoad, waar versierde koeien, muziek en Tiroler specialiteiten samenkomen.
Gezinnen en wandelliefhebbers genieten van digitale belevingsroutes en escape trails, waar interactieve opdrachten en raadsels elke tocht bijzonder maken. Ook fietsers vinden rust, natuur en avontuur op de trails in herfstkleuren.
Een hoogtepunt zijn de zonsondergangsritten met de Tiroler Zugspitzbahn, waar de bergen baden in gouden licht.
Culinair staat de herfst in het teken van regionaal wild, paddenstoelen en pompoen, aangevuld met verrassende lokale wijn.
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefoon: +43 567 320 000