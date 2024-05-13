Sappige almen, ruige bergtoppen, glooiende velden en glinsterende meren – op de racefiets schieten ze aan je voorbij. De ideale plek daarvoor? Natuurlijk Oostenrijk.

Wielrennen in Oostenrijk? Wat een ervaring! Hier wachten epische bergpassen, strak asfalt en een landschap dat zelfs doorgewinterde renners enthousiast maakt. De legendarische Großglockner daagt je benen uit, terwijl panoramwegen in SalzburgerLand en rond de Karinthische meren pure wielermagie beloven.

De Oostenrijkse fietscultuur maakt het compleet: perfect onderhouden wegen, slimme bewegwijzering en een infrastructuur waar wielerharten sneller van gaan kloppen. Op warme zomerdagen zorgt de frisse berglucht voor een extra boost – ideaal voor ontspannen ritten of een grote Alpenchallenge.

In fietsvriendelijke accommodaties gaat gezelligheid hand in hand met professionele knowhow: veilige fietsgarages, digitale routetips en na de rit regionale specialiteiten en een groot glas bier als beloning.