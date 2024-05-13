Zeilen in Oostenrijk

Oostenrijk heeft een grote dichtheid aan prachtige meren die perfecte zeilomstandigheden bieden voor zowel beginners als professionals!

Oostenrijk, een land zonder grenzen, is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze voor een zeilvakantie. Hoewel het geen directe toegang tot de oceaan heeft, heeft het wel een aantal leuke alternatieven te bieden:

Oostenrijk heeft meer dan 25.000 meren groter dan 250 m2. 62 daarvan worden beschouwd als "grote meren" met een grootte van meer dan 50 ac, waarvan 43 worden beschouwd als "natuurlijk" en 19 als "kunstmatig". In totaal zijn er ongeveer 400 zwemmeren in Oostenrijk, en op de meeste daarvan kun je zeilen! Lees verder voor enkele suggesties.