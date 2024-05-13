Zeilen in Oostenrijk
Oostenrijk, een land zonder grenzen, is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze voor een zeilvakantie. Hoewel het geen directe toegang tot de oceaan heeft, heeft het wel een aantal leuke alternatieven te bieden:
Oostenrijk heeft meer dan 25.000 meren groter dan 250 m2. 62 daarvan worden beschouwd als "grote meren" met een grootte van meer dan 50 ac, waarvan 43 worden beschouwd als "natuurlijk" en 19 als "kunstmatig". In totaal zijn er ongeveer 400 zwemmeren in Oostenrijk, en op de meeste daarvan kun je zeilen! Lees verder voor enkele suggesties.
Meer van Zell
Het kristalheldere meer van Zell, omringd door majestueuze bergtoppen, is een van de mooiste meren van Oostenrijk. En met watertemperaturen tot 23°C zorgt het voor een aangename verfrissing tijdens je zomervakantie. Leer je vaardigheden - of ga op je eerste zeilavontuur - samen met professionals in een van de twee zeilscholen.
Hoogte: 750 m
Oppervlakte: 4,55 km2
Max. waterdiepte: 73 m
Wolfgangsee
Op de grens van Opper-Oostenrijk en SalzburgerLand, De Wolfgangsee omgeven door bossen, weiden en bergen, terwijl de oevers bezaaid zijn met chocoladedoosdorpjes. Beginners en gevorderden vinden hier perfecte omstandigheden voor hun tochten.
Hoogte: 538 m
Oppervlakte: 12,4 km2
Gemiddelde waterdiepte: 52 m
Max. waterdiepte: 114 m
De Mattsee
De Mattsee, een van de warmste meren van het SalzburgerLand, heeft kristalhelder water. De surf- en zeilschool biedt het hele jaar door cursussen aan en de familie Steiner bouwt hier al meer dan 100 jaar boten en biedt zelfs cursussen aan om je eigen boot te bouwen.
Hoogte: 502,9 m
Oppervlakte: 3,6 km2
Gemiddelde waterdiepte: 17 m
Max. waterdiepte: 42 m
Wallermeer
De Wallersee, het grootste meer in het Salzburger merengebied, laat geen motorboten toe maar is erg populair om te zeilen, windsurfen en zwemmen.
De oostelijke baai bij Seekirchen is favoriet voor windsporten, vooral in het voor- en najaar.
Hoogte: 505 m
Oppervlakte: 6,1 km2 / 2,35 m²
Gemiddelde waterdiepte: 13,3 m
Max. waterdiepte: 23,3 m
Stubenbergsee
De Stubenbergsee is een van de grootste en warmste meren in Steiermark in het zuiden van Oostenrijk. Het dankt zijn geweldige zeilomstandigheden aan de lichte thermische wind. Boek een cursus bij de plaatselijke zeilschool of huur een boot voor een tochtje op eigen gelegenheid, als je je certificaat al hebt.
Hoogte: 380 m
Oppervlakte: 0,16 km2 / 0,06 m²
Gemiddelde waterdiepte: 3 m
Max waterdiepte: 8 m
Attersee meer
Het Attermeer in het merengebied van Oostenrijk staat bekend om zijn turquoise water en schilderachtige heuvels.
Neem deel aan een zeilcursus of huur een boot als je een certificaat hebt en lees de zeilregels van het meer.
Hoogte: 469 m
Oppervlakte: 46,2 km2 / 17,83 m²
Max. waterdiepte: 169 m
Traunsee
De Traunsee staat bekend om zijn uitdagende winden, waardoor het een zeilparadijs is. Zeilscholen en aanlegplaatsen langs de oevers bieden cursussen voor beginners en ervaren zeilers en verhuur van uitrusting. Dit is het diepste meer van Oostenrijk, met een gemiddelde watertemperatuur van 16°C.
Hoogte: 423 m
Oppervlakte: 24,5 km2 / 9,4 m²
Max. waterdiepte: 191 m
Mondsee-IJrsee
De Mondsee-Irrsee is favoriet bij surfers en zeilers vanwege de veranderlijke wind. Thermiek vanuit het westen naar het noorden kan windverschuivingen van 30-50 graden veroorzaken, terwijl de uitdagende oostenwinden kunnen resulteren in windverschuivingen van 120-150 graden. Oude zeilers beweren zelfs dat het mogelijk is om 180° te draaien zonder de zeilen aan te raken.
Hoogte: 493 m
Oppervlakte: 14,2 km2
Max. waterdiepte: 68 m
Stuwmeer Ottenstein in Waldviertel
Het Ottensteiner stuwmeer is het grootste van drie meren die samen het fjordachtige Kamp stuwmeer vormen in het Waldviertel in het noorden van Neder-Oostenrijk. Oorspronkelijk ontstaan door overstromingen, werd dit gebied in de Kamptal vallei gebruikt voor het opwekken van energie, maar vandaag de dag is het een enorm recreatiegebied voor zowel de lokale bevolking als bezoekers.
Zeilen is toegestaan op het meer, maar alleen als je je eigen boot meeneemt.
Feiten en cijfers
Oppervlakte: 4,5 km2 / 1,7 m²
Max. waterdiepte: 69 m
Faaker See
De Faaker See met zijn turquoise water en een idyllisch eiland in het midden lijkt wel een paradijs. Actieve vakantiegangers kunnen zich verheugen op allerlei activiteiten in en op het water. Met zijn lichte tot matige wind en aangename watertemperatuur is het de perfecte plek voor zeilers van elk niveau.
Hoogte: 565 m
Oppervlakte: 2,2 km2 / 0,84 m²
Gemiddelde waterdiepte: 16,1 m
Max. waterdiepte: 29,5 m
Ossiacher See
De Ossiacher See heeft ook een mild klimaat en aangename watertemperaturen, perfecte omstandigheden voor een zeiltocht. Leren door te doen is het motto in de zeilscholen rond beide meren, die regelmatige cursussen aanbieden en de juiste uitrusting voor zowel beginners als professionals.
Hoogte: 501 m
Oppervlakte: 10,38 km2
Gemiddelde waterdiepte: 19,6 m
Max. waterdiepte: 52,6 m / 173 ft
Millstätter See
De Millstätter See staat bekend als het juweel van Karinthië. Het is het op één na grootste meer van de provincie en met 27°C in de zomer de perfecte vakantiebestemming voor alle activiteiten in en op het water. De plaatselijke zeilschool biedt cursussen voor beginners en gevorderden en verhuur van uitrusting.
Hoogte: 588 m
Oppervlakte: 13,3 km2
Gemiddelde waterdiepte: 89 m
Max. waterdiepte: 142 m
Wörthersee
De Wörthersee is een van de grootste en warmste Alpenmeren van Europa met watertemperaturen tot 27°C. De constante bries maakt het een geweldig zeil- en watersportgebied. Langs de oevers van het meer vind je tal van zeilscholen (voor alle niveaus) en bootverhuurders.
Hoogte: 450 m
Oppervlakte: 19,4 km2 / 7,49 m²
Gemiddelde waterdiepte: 42,1 m
Max waterdiepte: 85,2 m
Weissensee
De Weissensee is grotendeels vrij en biedt verborgen baaien en charmes met zijn fjordachtige lay-out, omgeven door weelderige weiden en beboste bergen. In de zomer warmt het op tot ongeveer 25°C, waardoor het een perfecte plek is voor watersporten. En mocht je er ooit in vallen en een onvrijwillige slok van het water nemen - maak je geen zorgen - het heeft drinkwaterkwaliteit!
Hoogte: 930 m
Oppervlakte: 6,5 km2
Max. waterdiepte: 99 m
Neusiedler See
Het steppenmeer Neusiedler See in Burgenland, de meest oostelijke provincie van Oostenrijk, is een begrip onder zeilers. De golven zijn kort en steil door de constante wind en het ondiepe water - ideale omstandigheden voor watersporten. Rondom het meer vind je tal van zeilscholen die cursussen aanbieden voor zowel beginners als gevorderden. Als je al een vaarbewijs hebt, kun je gewoon een boot huren voor een paar uur en gaan. Wees wel voorzichtig met het weer, want dat kan heel snel omslaan!
Hoogte: 115 m
Oppervlakte: 320 km2
Gemiddelde waterdiepte: 1 m
Max waterdiepte: 2 m
Achensee meer
De Achensee is het grootste meer van Tirol en het best uitgerust voor zeilen. Verwacht 's ochtends een lichte zuidenwind en 's middags een krachtige noordenwind. Het meer is geschikt voor zeilers van elk niveau - van beginners tot professionals. Op het Achenmeer worden internationale regatta's gehouden.
Hoogte: 929 m / 3.048 ft
Oppervlakte: 6,8 km2
Gemiddelde waterdiepte: 67 m
Max. waterdiepte: 133 m
Plansee & Heiterwanger See
De Plansee is het op één na grootste natuurlijke meer in Tirol en wordt gevoed door de Heiterwanger See, die door een smal kanaal met elkaar verbonden is. Het fjordachtige meer ligt tussen de beboste bergkammen van de Zwiesel en de Spießberg. Keizer Maximiliaan I van Oostenrijk was enthousiast over de dichtheid en de grote verscheidenheid van de vispopulatie.
Hoogte: 976 m
Oppervlakte: 2,87 km2 / 1,11 m²
Max. waterdiepte: 76,5 m
Bodenmeer
Het Bodenmeer is het op twee na grootste binnenmeer van Europa. Het is een zeilparadijs voor zowel beginners als gevorderden, omgeven door prachtige landschappen. Lichte briesjes zijn ideaal voor diegenen die net beginnen met hun zeilervaring, terwijl harde wind en goede golven perfect zijn voor diegenen die op zoek zijn naar een uitdaging. Voor de gelukkigen die al een zeilcertificaat hebben, zijn er talloze verhuurstations.
Hoogte: 395 m
Oppervlakte: 536 km2
Max. waterdiepte: 251 m
Ja, dat lees je goed: Je kunt zeilen in Wenen!
Zeilen is toegestaan op de Boven Oude Donau, de Beneden Oude Donau en de Nieuwe Donau.
Wenen heeft 7 zeilclubs en 3 zeilscholen die cursussen voor beginners en professionals aanbieden, evenals materiaalverhuur. Combineer je stedentrip Wenen met een dag op de rivier of boek een 3-daagse zeilcursus voor beginners
"Huisregels" op de meren van Oostenrijk
- Controleer altijd het weerbericht: onweer en harde wind kunnen snel voorkomen in de berggebieden en kunnen gevaarlijk zijn.
- Zorg voor de juiste uitrusting.
- Blijf binnen de aangewezen gebieden voor de betreffende watersport.
- Maak jezelf vertrouwd met de navigatieregels.
- Respecteer de hiërarchie van gebruikers van het meer: wind, mens, motor.
- Houd afstand en respecteer de veiligheid van iedereen die het meer met jou deelt.
- Verkeerssignalen op het water: boeien, blikjes, markeringen.
- Win informatie in over waterstanden en stromingen voordat je het water op gaat.
- Wees vriendelijk voor het milieu en neem afval altijd mee of gooi het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
