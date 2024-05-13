Oostenrijkse deelstaten
Tussen bergtoppen en kunstschatten, Alpenkeuken en wijngebieden
Bergen en meren, alpine keuken en wijngebieden, historische en moderne hoge cultuur: De negen deelstaten van Oostenrijk hebben voor ieder wat wils: zowel voor gezinnen met kinderen als voor soloreizigers, vriendengroepen en stellen.
Burgenland
In Burgenland wordt wijn van wereldklasse geproduceerd: Rondom de Neusiedler See bloeien Zweigelt-druiven, terwijl in het westen de vruchten voor de rode en witte DAC-wijnen rijpen.
De liefde van de regio voor lekker eten en sociale bijeenkomsten draait om wijn. De harmonieuze relatie tussen mensen en natuur maakt de charme van Burgenland compleet - zoals te voelen is in het Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel.
Karinthië
De meest zuidelijke provincie van Oostenrijk is beroemd om zijn kristalheldere turquoise meren en om zijn mensen, die bekend staan om hun levenslust en liefde voor de natuur.
Het milde mediterrane klimaat nodigt uit tot eindeloze mogelijkheden, zowel aan het water als in de bergen: een wandeling of fietstocht rond het meer, een wandeling door alpenweiden of gewoon genieten van een glas wijn op een terras aan het meer.
Niederösterreich
Geen reis naar de schilderachtige regio's van Niederösterreich is compleet zonder een culinaire stop in een traditionele wijnbar of herberg. Eén ding mag niet ontbreken: de wijn.
Vanwege het hoge aanzien en de uitzonderlijke kwaliteit heeft deze edele drank zelfs zijn eigen "vijfde seizoen" Van augustus tot november wordt de zogenaamde wijnherfst groots gevierd.
Oberösterreich
Heeft het omringende landschap invloed op de ziel en geest? Volgens de mensen in Oberösterreich wel.
Deze regio herbergt een aantal van de meest schilderachtige gebieden van Oostenrijk, waar je hart echt sneller gaat kloppen - van het romantische Salzkammergut tot het ruige Mühlviertel. Deze vredige, gezellige plekjes hebben zelfs hun eigen speciale naam: Gschmå-Platzl.
SalzburgerLand
De mensen in het SalzburgerLand hebben een grote liefde voor de natuur - en voor alle buitensportactiviteiten die daarbij horen. Hoe kan het ook anders, met zo'n overvloed aan schoonheid in de meren van de uitlopers van de Alpen, alpenweiden, bossen en bergen?
En in de stad van Mozart schitteren de culturele en architectonische schatten.
Steiermark
De Steiermark, die bekend staat als het "Groene Hart van Oostenrijk", verdient deze titel met de hoogste bosbedekking van het land. Daarnaast is de regio door het milde klimaat een belangrijk wijnproducerend gebied in Oostenrijk.
Bezoekers kunnen zich verheugen op warme gastvrijheid en vriendelijkheid, het beste te ervaren in een van de vele traditionele wijnlokalen (Buschenschanken) in de hele regio.
Tirol
Geluk leeft in de bergen - althans, dat geloven de mensen in Tirol. Als je hier een drankje na het werk regelt, moet je niet verbaasd zijn als de reactie is: "Natuurlijk! Welke berghut?" - Deze kleine anekdote laat zien hoezeer de bergen worden gekoesterd.
En dat is geen wonder, want in Tirol heersen de Alpen met een deel van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk.
Vorarlberg
De meest westelijke provincie van Oostenrijk wordt beschouwd als een openluchtpodium voor zowel traditionele als moderne houten architectuur, en als een paradijs van bergmeren, bossen en alpenweiden. Een diepe waardering voor kunst en duurzaamheid maakt hier deel uit van het dagelijks leven.
In Vorarlberg wordt alles "ghörig" (goed) gedaan - van het onderhouden van het culturele landschap tot het produceren van kaas.
Wenen
Wenen is de groenste stad ter wereld, heeft een uitzonderlijk hoge levenskwaliteit en staat synoniem voor muziek, kunst en cultuur.
Wat Wenen zo charmant maakt, is de unieke mix van haar levensstijl: Een dosis relaxte houding, veel charme, een vleugje Granteln (chagrijnigheid) en de legendarische Schmäh (een aparte vorm van humor).
Hoe kunnen we het bergmilieu beschermen?
Neem alles wat je meeneemt naar de berg mee terug - tissues, verpakkingen, waterflessen, etc.
Blijf altijd op de gemarkeerde wandelpaden! Dit helpt om wilde dieren en jonge bossen te beschermen.
Let op dieren! Bekijk koeien, schapen en wilde dieren alleen van een afstand.
Maak gebruik van het uitgebreide netwerk van regionale treinen en wandelbussen.
Kies hutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.
Inspireer je kinderen om van de natuur te houden! Wat ze kennen, zullen ze leren waarderen.
Bescherm de biodiversiteit: De rangers in de nationale parken laten je zien hoe.