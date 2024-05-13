Burgenland in de zomer
Vakantie vol zon, natuur, fietsen en wijnproeverijen
Burgenland
In Burgenland ontmoeten rustige landschappen levendige culturele scènes elkaar. De regio schittert door haar ongerepte natuur en diepgewortelde tradities, maar voelt nooit ouderwets aan. De glooiende heuvels, uitgestrekte wijngaarden en idyllische meren nodigen uit om te ontspannen en tot rust te komen. Traditionele festivals en warme gastvrijheid creëren een gastvrije sfeer. Hier mengt het moderne zich naadloos met het traditionele, waardoor Burgenland een plek is die voortdurend verrast en verrukt.
Pannonische vlakte
Een innovatieve geest in wijnbouw en keuken resulteert in uitstekende regionale producten. In de landelijke herbergen en wijnlokalen serveren de gastheren typische Pannonische specialiteiten. De plaatselijke keuken wordt ook beïnvloed door het klimaat in de Pannonische vlakte, dat bekend staat als warm, droog, mild en met weinig neerslag.
"Land van de zon"
Hete zomers en ongeveer 300 zonnige dagen per jaar hebben Burgenland de bijnaam "Land van de zon" opgeleverd - een zegen voor de vele wijngaarden en boomgaarden. De bekendste regio in Burgenland is misschien wel het Neusiedler meer. Dit steppe meer heeft het gebied tot een begeerde bestemming gemaakt, waar zonaanbidders en watersporters hun paradijs kunnen vinden in het nationale park. Het is ook een toevluchtsoord voor wilde dieren, met 340 vogelsoorten die hier hun beschermde thuis vinden. Sinds 2001 staat de regio zelfs op de Werelderfgoedlijst en de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Burgenland Card:
Kunst, cultuur en spannende aanbiedingen voor het hele gezin - het ticket voor de beste ervaringen.
Evenementen in Burgenland:
De evenementenkalender bevat een mix van traditionele en moderne hoogtepunten in de hele deelstaat.
Maak kennis met Burgenland
Top hoogtepunten
Tours
Regio's
Noord-Burgenland
Noord-Burgenland wordt gekoesterd om zijn mix van natuurlijke schoonheid, culturele schatten en culinaire hoogstandjes.
Midden-Burgenland-Rosalië
De uitlopers van de Alpen, de Blaufränkische wijngaarden, de natuurparken en kastelen en paleizen zijn kenmerkend voor deze regio.
Steden en plaatsen
Eisenstadt
Haydns thuisland combineert koninklijke elegantie met moderniteit. Het wordt omringd door wijngaarden en trekt bezoekers met zijn historische bezienswaardigheden.
Freistadt Rust
Rust heeft barokke en renaissance gevels die op de monumentenlijst staan en is de thuisbasis van de grootste ooievaarskolonie van het land.
Mörbisch
Of het nu in de steegjes, historische boerderijen of op het festival aan het meer is - gasten voelen de Pannonische manier van leven bij elke bocht.
Güssing
Het historische kasteel, omgeven door wijngaarden en een uitgedoofde vulkaan, kijkt uit over de stad en biedt zowel binnen als buiten een prachtig uitzicht.
Forchtenstein
Forchtenstein ligt in het hart van het Rosalia Natuurpark en betovert bezoekers met zijn kasteel, zeven langeafstandswandelpaden en diverse culinaire en culturele evenementen.
Bad Sauerbrunn
Het historische kuuroord trekt bezoekers met geneeskrachtige mineraalbronnen, ontspannende wandelingen in het Rosarium en een rijke geschiedenis van (wellness)cultuur.
Natuurlijk duurzaam
Claudia Fartek leeft duurzaamheid en regionaliteit uit oprechte overtuiging. Als hoofd van Hotel Landhofmühle in het Natuurpark Burgenland Raab, past ze al meer dan 30 jaar duurzame methoden toe. Waarom? Omdat het voor haar altijd zinvol is geweest, zowel vroeger als nu.
In de afgelopen jaren zijn duurzaamheid, regionaliteit en consistentie steeds belangrijkere factoren geworden voor vakantiegangers. Voor de familie Fartek zijn deze idealen echter altijd een tweede natuur geweest, gevormd door de locatie van Landhofmühle in het hart van het natuurpark Raab in Burgenland.
Hun toewijding heeft zijn vruchten afgeworpen: Hotel Landhofmühle werd het eerste natuur Idylle Hotel in Burgenland en het eerste hotel met het ecolabel. Naast de erkenning door de Nature Idyll Hotels, is Landhofmühle nu ook gecertificeerd met de AMA GENUSS REGIO keurmerk, een teken van gecontroleerde kwaliteit en regionale herkomst.
Top evenementen
Liszt Festival
Op het Liszt Festival in Raiding komt Franz Liszts visie "Zonder verbeelding is er geen kunst" tot leven met concerten naast zijn geboorteplaats.
Mörbisch Meer Festival
Beleef spectaculaire optredens met beroemde artiesten aan de oevers van het Neusiedl meer tijdens het beroemde jaarlijkse operette festival onder leiding van Alfons Haider.
Steengroeve St. Margarethen
Klassieke opera's en internationale muzieksterren brengen het indrukwekkende openluchtpodium in de oudste steengroeve van Europa tot leven.
Kasteelconcerten Halbturn
Waar klassieke muziek, barokke architectuur en het Pannonische landschap samenkomen voor een onvergetelijke ervaring.
Kamermuziekfestival Lockenhaus
Geniet van kamermuziek in een intieme setting aan de voet van de Geschriebenstein-heuvel in Lockenhaus, waar verrassingen op je wachten.
Beroemde personen
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
Haydn werkte 30 jaar als kapelmeester voor de Esterházys en gaf met zijn werken vorm aan het Weense classicisme.
De familie Esterházy
De Esterházys, een belangrijke adellijke familie, gaven vorm aan de regio met hun culturele mecenaat en prachtige kastelen.
Franz Liszt (1811 - 1886)
De componist en pianist, geboren in Raiding in Burgenland, was een oogverblindende figuur met een unieke carrière.
Unieke plekken om te verblijven
Tips voor klimaatbescherming
Respecteer de natuur: Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.
Gebruik duurzaam vervoer. Kies voor openbaar vervoer of verken de omgeving met de fiets.
Houd rekening met wilde dieren. Observeer dieren vanaf een veilige afstand.
Geniet bewust (en biologisch): Kies voor lokale, biologische voeding en producten.
Ondersteun biodiversiteit: Het beschermen van biodiversiteit is de sleutel tot ecologisch evenwicht.
Lichtroze, kersenrood of lichtgeel: de Uhudler is er in verschillende kleuren, maakt deel uit van de identiteit en culinaire traditie van Zuid-Burgenland en wordt op 300 hectare verbouwd. Het bouquet heeft aroma's van wilde bessen, frambozen, aardbeien en een vleugje "foxton".
Deze fruitwijn is afkomstig van Amerikaanse druiven (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), is zeer resistent tegen plagen en schimmelziekten en wordt geproduceerd als een puur natuurproduct. Uhudler bereikt zijn optimale drinkrijpheid na 2 tot 10 jaar, met een alcoholpercentage van 10 tot 12 volumeprocent.
Uhudler wijnbouw was tot de jaren 1990 verboden vanwege de scepsis tegenover deze direct-producerende variëteiten, maar dit werd later weerlegd. Sindsdien is de teelt van Uhudler toegestaan in Burgenland.
Dialect en volkstaal
Van Kuh tot Khui - in Burgenland spreken ze de Ui dialect. Het zgn Hianzisch maakt deel uit van de Centraal-Beierse dialectgroep en werd veel gesproken, zelfs tot in Wenen tijdens het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Dit betekende dat Burgenlanders hetzelfde dialect spraken als keizerin Elisabeth en elkaar in die tijd perfect begrepen zouden hebben.
Tegenwoordig is het Burgenlandse dialect geleidelijk aan het verdwijnen onder invloed van de taalkundige tendensen uit Wenen en Neder-Oostenrijk.