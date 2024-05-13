Burgenland in de zomer

Mild klimaat, beschermde landschappen in de Seewinkel, wijngaarden en dorpen met traditionele boerderijen - de Pannonische vlakte is een uniek deel van Oostenrijk.

Burgenland

In Burgenland ontmoeten rustige landschappen levendige culturele scènes elkaar. De regio schittert door haar ongerepte natuur en diepgewortelde tradities, maar voelt nooit ouderwets aan. De glooiende heuvels, uitgestrekte wijngaarden en idyllische meren nodigen uit om te ontspannen en tot rust te komen. Traditionele festivals en warme gastvrijheid creëren een gastvrije sfeer. Hier mengt het moderne zich naadloos met het traditionele, waardoor Burgenland een plek is die voortdurend verrast en verrukt.

Pannonische vlakte

Een innovatieve geest in wijnbouw en keuken resulteert in uitstekende regionale producten. In de landelijke herbergen en wijnlokalen serveren de gastheren typische Pannonische specialiteiten. De plaatselijke keuken wordt ook beïnvloed door het klimaat in de Pannonische vlakte, dat bekend staat als warm, droog, mild en met weinig neerslag.

"Land van de zon"

Hete zomers en ongeveer 300 zonnige dagen per jaar hebben Burgenland de bijnaam "Land van de zon" opgeleverd - een zegen voor de vele wijngaarden en boomgaarden. De bekendste regio in Burgenland is misschien wel het Neusiedler meer. Dit steppe meer heeft het gebied tot een begeerde bestemming gemaakt, waar zonaanbidders en watersporters hun paradijs kunnen vinden in het nationale park. Het is ook een toevluchtsoord voor wilde dieren, met 340 vogelsoorten die hier hun beschermde thuis vinden. Sinds 2001 staat de regio zelfs op de Werelderfgoedlijst en de Werelderfgoedlijst van UNESCO.