Burgenland in de zomer
Vakantie vol zon, natuur, fietsen en wijnproeverijen

Bezoek Burgenland in de winter
Mild klimaat, beschermde landschappen in de Seewinkel, wijngaarden en dorpen met traditionele boerderijen - de Pannonische vlakte is een uniek deel van Oostenrijk.

Burgenland

In Burgenland ontmoeten rustige landschappen levendige culturele scènes elkaar. De regio schittert door haar ongerepte natuur en diepgewortelde tradities, maar voelt nooit ouderwets aan. De glooiende heuvels, uitgestrekte wijngaarden en idyllische meren nodigen uit om te ontspannen en tot rust te komen. Traditionele festivals en warme gastvrijheid creëren een gastvrije sfeer. Hier mengt het moderne zich naadloos met het traditionele, waardoor Burgenland een plek is die voortdurend verrast en verrukt.

Pannonische vlakte

Een innovatieve geest in wijnbouw en keuken resulteert in uitstekende regionale producten. In de landelijke herbergen en wijnlokalen serveren de gastheren typische Pannonische specialiteiten. De plaatselijke keuken wordt ook beïnvloed door het klimaat in de Pannonische vlakte, dat bekend staat als warm, droog, mild en met weinig neerslag.

"Land van de zon"

Hete zomers en ongeveer 300 zonnige dagen per jaar hebben Burgenland de bijnaam "Land van de zon" opgeleverd - een zegen voor de vele wijngaarden en boomgaarden. De bekendste regio in Burgenland is misschien wel het Neusiedler meer. Dit steppe meer heeft het gebied tot een begeerde bestemming gemaakt, waar zonaanbidders en watersporters hun paradijs kunnen vinden in het nationale park. Het is ook een toevluchtsoord voor wilde dieren, met 340 vogelsoorten die hier hun beschermde thuis vinden. Sinds 2001 staat de regio zelfs op de Werelderfgoedlijst en de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Info over Burgenland
Hoofdstad:Eisenstadt
Bevolking:ca. 301.000 (vanaf 2024)
Nationale parken:1
Natuurparken:6
Thermale baden:6

Burgenland Card:
Kunst, cultuur en spannende aanbiedingen voor het hele gezin - het ticket voor de beste ervaringen.

Evenementen in Burgenland:
De evenementenkalender bevat een mix van traditionele en moderne hoogtepunten in de hele deelstaat.

Maak kennis met Burgenland

Top hoogtepunten

Natuurparadijs Neusiedler See

Eisenstadt: stad van Haydn

Paleis Esterhazy in Eisenstadt

De wijnstad Rust

Kasteel Forchtenstein in het Rosaliengebergte

Kelderwijk Heiligenbrunn

Meerfeest Mörbisch

Deel van de EuroVelo 13

Activiteiten in Burgenland

Tours

Jakobusweg: Bedevaartsroute

Boottocht

Ontdek het Nationaal Park Neusiedler See

Uitstapjes in Burgenland

Regio's

Noord-Burgenland

Noord-Burgenland wordt gekoesterd om zijn mix van natuurlijke schoonheid, culturele schatten en culinaire hoogstandjes.

Noord-Burgenland

Midden-Burgenland-Rosalië

De uitlopers van de Alpen, de Blaufränkische wijngaarden, de natuurparken en kastelen en paleizen zijn kenmerkend voor deze regio.

Midden-Burgenland-Rosalië

Zuid-Burgenland

Recreatiezoekers en cultuurliefhebbers zullen verrukt zijn over de geneeskrachtige thermale bronnen, de schilderachtige natuur en de levendige tradities.

Zuid-Burgenland

Steden en plaatsen

Eisenstadt

Haydns thuisland combineert koninklijke elegantie met moderniteit. Het wordt omringd door wijngaarden en trekt bezoekers met zijn historische bezienswaardigheden.

Eisenstadt

Freistadt Rust

Rust heeft barokke en renaissance gevels die op de monumentenlijst staan en is de thuisbasis van de grootste ooievaarskolonie van het land.

Rust

Mörbisch

Of het nu in de steegjes, historische boerderijen of op het festival aan het meer is - gasten voelen de Pannonische manier van leven bij elke bocht.

Mörbisch

Güssing

Het historische kasteel, omgeven door wijngaarden en een uitgedoofde vulkaan, kijkt uit over de stad en biedt zowel binnen als buiten een prachtig uitzicht.

Güssing

Forchtenstein

Forchtenstein ligt in het hart van het Rosalia Natuurpark en betovert bezoekers met zijn kasteel, zeven langeafstandswandelpaden en diverse culinaire en culturele evenementen.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

Het historische kuuroord trekt bezoekers met geneeskrachtige mineraalbronnen, ontspannende wandelingen in het Rosarium en een rijke geschiedenis van (wellness)cultuur.

Bad Sauerbrunn

Natuurlijk duurzaam

Hotel Landhofmühle in Zuid-Burgenland

Claudia Fartek leeft duurzaamheid en regionaliteit uit oprechte overtuiging. Als hoofd van Hotel Landhofmühle in het Natuurpark Burgenland Raab, past ze al meer dan 30 jaar duurzame methoden toe. Waarom? Omdat het voor haar altijd zinvol is geweest, zowel vroeger als nu.

In de afgelopen jaren zijn duurzaamheid, regionaliteit en consistentie steeds belangrijkere factoren geworden voor vakantiegangers. Voor de familie Fartek zijn deze idealen echter altijd een tweede natuur geweest, gevormd door de locatie van Landhofmühle in het hart van het natuurpark Raab in Burgenland.

Hun toewijding heeft zijn vruchten afgeworpen: Hotel Landhofmühle werd het eerste natuur Idylle Hotel in Burgenland en het eerste hotel met het ecolabel. Naast de erkenning door de Nature Idyll Hotels, is Landhofmühle nu ook gecertificeerd met de AMA GENUSS REGIO keurmerk, een teken van gecontroleerde kwaliteit en regionale herkomst.

Hotel LandhofmühleVideo

Top evenementen

Liszt Festival

Raiding

Op het Liszt Festival in Raiding komt Franz Liszts visie "Zonder verbeelding is er geen kunst" tot leven met concerten naast zijn geboorteplaats.

Liszt Festival in Raiding

Mörbisch Meer Festival

Mörbisch

Beleef spectaculaire optredens met beroemde artiesten aan de oevers van het Neusiedl meer tijdens het beroemde jaarlijkse operette festival onder leiding van Alfons Haider.

Mörbisch Meer Festival

Steengroeve St. Margarethen

St. Margarethen

Klassieke opera's en internationale muzieksterren brengen het indrukwekkende openluchtpodium in de oudste steengroeve van Europa tot leven.

St. Margarethen

Kasteelconcerten Halbturn

Halbturn

Waar klassieke muziek, barokke architectuur en het Pannonische landschap samenkomen voor een onvergetelijke ervaring.

Kasteelconcerten Halbturn

Kamermuziekfestival Lockenhaus

Lockenhaus

Geniet van kamermuziek in een intieme setting aan de voet van de Geschriebenstein-heuvel in Lockenhaus, waar verrassingen op je wachten.

Lockenhaus

Klassiek.Esterházy

Eisenstadt

Een festival van klanken ontvouwt zich in de barokke balzaal van paleis Esterházy in Eisenstadt tijdens Classic.Esterházy.

Klassiek.Esterházy

Beroemde personen

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Haydn werkte 30 jaar als kapelmeester voor de Esterházys en gaf met zijn werken vorm aan het Weense classicisme.

Haydn

De familie Esterházy

De Esterházys, een belangrijke adellijke familie, gaven vorm aan de regio met hun culturele mecenaat en prachtige kastelen.

De prinselijke familie Esterházy

Franz Liszt (1811 - 1886)

De componist en pianist, geboren in Raiding in Burgenland, was een oogverblindende figuur met een unieke carrière.

De opkomst van een komeet

Erwin Moser

Het Erwin Moser Museum in Gols viert de creatieve nalatenschap van de kinderboekenschrijver met een tentoonstelling.

Erwin Moser

Unieke plekken om te verblijven

Scheiblhofer

Kellerstöckl

Kasteel Bernstein

Taubenkobel

Landgoed Purbach

Nils

De Träumerei

Ratschen

Tips voor klimaatbescherming

Wat kunnen we doen om biodiversiteit te beschermen?

  • Respecteer de natuur: Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.

  • Gebruik duurzaam vervoer. Kies voor openbaar vervoer of verken de omgeving met de fiets.

  • Houd rekening met wilde dieren. Observeer dieren vanaf een veilige afstand.

  • Geniet bewust (en biologisch): Kies voor lokale, biologische voeding en producten.

  • Ondersteun biodiversiteit: Het beschermen van biodiversiteit is de sleutel tot ecologisch evenwicht.

Duurzaam reizen
Wat Burgenland nog meer te bieden heeft
De wijnspecialiteit van Zuid-Burgenland

Lichtroze, kersenrood of lichtgeel: de Uhudler is er in verschillende kleuren, maakt deel uit van de identiteit en culinaire traditie van Zuid-Burgenland en wordt op 300 hectare verbouwd. Het bouquet heeft aroma's van wilde bessen, frambozen, aardbeien en een vleugje "foxton".

Deze fruitwijn is afkomstig van Amerikaanse druiven (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), is zeer resistent tegen plagen en schimmelziekten en wordt geproduceerd als een puur natuurproduct. Uhudler bereikt zijn optimale drinkrijpheid na 2 tot 10 jaar, met een alcoholpercentage van 10 tot 12 volumeprocent.

Uhudler wijnbouw was tot de jaren 1990 verboden vanwege de scepsis tegenover deze direct-producerende variëteiten, maar dit werd later weerlegd. Sindsdien is de teelt van Uhudler toegestaan in Burgenland.

Dialect en volkstaal

Dialect in Burgenland

Van Kuh tot Khui - in Burgenland spreken ze de Ui dialect. Het zgn Hianzisch maakt deel uit van de Centraal-Beierse dialectgroep en werd veel gesproken, zelfs tot in Wenen tijdens het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Dit betekende dat Burgenlanders hetzelfde dialect spraken als keizerin Elisabeth en elkaar in die tijd perfect begrepen zouden hebben.

Tegenwoordig is het Burgenlandse dialect geleidelijk aan het verdwijnen onder invloed van de taalkundige tendensen uit Wenen en Neder-Oostenrijk.

FAQ

Burgenland werd op 4 oktober 1921 officieel een deel van Oostenrijk.

Tot 1918 maakte het huidige Burgenland deel uit van de Hongaarse helft van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Na de ineenstorting van het rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de status van de regio opnieuw bepaald door het Verdrag van Saint-Germain in 1919. Het verdrag bepaalde dat het gebied, dat toen bekend stond als Duits West-Hongarije, moest worden geannexeerd door de Republiek Oostenrijk. De daadwerkelijke inlijving van Burgenland in Oostenrijk werd echter uitgesteld tot 1921/22, toen het uiteindelijk een "zelfbesturende, gelijkwaardige deelstaat" van de Republiek Oostenrijk werd.

  • De Neusiedler See is een van de grootste steppemeren van Europa. Het nationale park staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en heeft een unieke flora en fauna.

  • Cultuur: Burgenland is rijk aan geschiedenis en cultuur, met een verscheidenheid aan kastelen en paleizen, en gastheer van talrijke culturele evenementen en festivals.

  • Dankzij het gematigde landklimaat is de regio ideaal voor wijnbouw en is een van de toonaangevende wijnbouwgebieden van Oostenrijk.

Met de Burgenland Card kunnen gasten tijdens hun verblijf profiteren van vele gratis diensten en kortingen bij attracties. De Burgenland Card is inbegrepen bij een overnachting in een partneraccommodatie.

Burgenland Card

In Burgenland, dat bekend staat om zijn rijke geschiedenis en cultuur, liggen talloze kastelen en paleizen verspreid over de regio. Hoewel het exacte aantal onzeker is, wordt vaak gezegd dat er ongeveer 100 tot 120 verschillende kastelen en paleizen zijn. Deze historische locaties variëren van goed bewaard gebleven forten tot romantische ruïnes en bieden een grote verscheidenheid aan architectonische stijlen en historische perioden. Enkele van de bekendste voorbeelden zijn kasteel Forchtenstein, kasteel Bernstein, het vredesslot Schlaining, kasteel Güssing en kasteel Lockenhaus, die allemaal een belangrijke rol hebben gespeeld in de regionale geschiedenis van Burgenland.

Burgenland stond vroeger bekend als "Duits West-Hongarije" toen het deel uitmaakte van het Koninkrijk Hongarije binnen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk