Vorarlberg in de zomer
Vakantie tussen bergen, Bodenmeer en architectuur

Bezoek Vorarlberg in de winter
Vorarlberg staat bekend om zijn adembenemende natuurlijke schoonheid, genesteld tussen het Bodenmeer en de Alpen.

Als meest westelijke provincie van Oostenrijk is Vorarlberg een droombestemming voor zomerliefhebbers. Tussen zijn bergtoppen en dalen ligt een regio die uitnodigt om te ontspannen en te genieten. Het warme seizoen brengt het beste van de landschappelijke en culinaire schatten van Vorarlberg naar boven. Een cultureel hoogtepunt is het Bregenz Festivalmet zijn spectaculaire operavoorstellingen op het drijvende podium aan het Bodenmeer, die voor magische zomeravonden zorgen.

Bodensee

Het Bodenmeer strekt zich uit als een fonkelend juweel tegen de achtergrond van de Vorarlberger Alpen. De oevers bruisen van zomeractiviteit en levensvreugde: Zeilboten glijden over het water terwijl fietsers de paden langs het meer verkennen. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan het beste van de heldere lucht van het meer genieten tijdens een rustige wandeling of door een verfrissende duik in het water te nemen. Bregenz zelf biedt een schat aan cultuur en spannende bezienswaardigheden om te ontdekken.

Actief en duurzaam

In de zomer is Vorarlberg een paradijs voor actieve vakantiegangers. Dichte bossen, alpenweiden en kristalheldere bergmeren bieden de perfecte achtergrond om de natuur in al haar glorie te ervaren. Tegelijkertijd is de bescherming van deze unieke omgeving een belangrijke prioriteit: Het initiatief "Natuurdiversiteit Vorarlberg" zorgt ervoor dat duurzaam toerisme en milieubehoud hand in hand gaan, zodat de schoonheid van de regio ook voor toekomstige generaties behouden blijft.

Vers en lokaal

De zomer in Vorarlberg brengt ook de beste lokale producten op tafel. Zonovergoten alpenweiden zorgen voor verse ingrediënten voor culinaire hoogstandjes. Kaas, vooral uit de bergen van het Bregenzerwald, wordt nog steeds op traditionele wijze gemaakt in talrijke zuivelfabrieken en is van de hoogste kwaliteit. Langs de Bregenzerwald Kaasroute bieden boerderijen en pensions culinaire avonturen waar je de kenmerkende smaken van de regio echt kunt proeven.

Informatie over Vorarlberg
Hoofdstad:Bregenz
Oppervlakte:2.600 km²
Bevolking:ca. 394.000 (vanaf 2024)
Biosfeerreservaat:1
Natuurparken:1
Piz Buin berg:3.312m

Alle vakantieregio's van Vorarlberg bieden een Inclusieve Kaart geldig voor openbaar vervoer, kabelbanen, musea en nog veel meer - afhankelijk van de regio.

Evenementen in Vorarlberg
Traditionele en moderne hoogtepunten vind je in de Evenementenkalender

Maak kennis met Vorarlberg

Top hoogtepunten

Alpentoppen verkennen en genieten van de rust in de dalen

Zeilen, fietsen en cultuur aan de oevers van het Bodenmeer

Pfänderbahn kabelbaan voor het beste uitzicht op Bregenz en het meer

Moderne houten architectuur ontmoet tijdloze bouwcultuur

Traditionele kaas, handgemaakt en regionaal verfijnd

Avontuur, natuur en tijd met het hele gezin

Bregenz Festival podium aan het meer: Achtergrond en evenementenpodium

Activiteiten in Vorarlberg

Tours

Rondreis vanuit Bregenz met Vorarlberg Lines

Architecturale tour naar moderne en traditionele gebouwen

In 31 etappes langs de "Min Weag" door Vorarlberg

Uitstapjes in de omgeving

Regio's

Alpengebied Vorarlberg

Gezinsvriendelijke regio tussen Brandnertal, Bludenz, Klostertal en het Großes Walsertal. Heerlijk om te wandelen en te fietsen.

Alpengebied Vorarlberg

Bodensee-Vorarlberg

Geniet van kunst, dans, muziek en levendigheid aan het Bodenmeer in Bregenz, Dornbirn, Hohenems en Feldkirch. Cultureel hoogtepunt: het Bregenz Festival.

Bodensee-Vorarlberg

Bregenzerwald

Houten architectuur en vakmanschap vermengen zich met culinaire creativiteit, terwijl de bossen volop mogelijkheden bieden voor wandelingen en andere activiteiten.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Een wandelparadijs in de Alpen, alleen toegankelijk vanuit Duitsland, bekend om zijn brede scala aan sportieve activiteiten.

Kleinwalsertal

Montafon

Het dal wordt omringd door hoge bergen en biedt charmante bergdorpjes en alpenweiden voor ontspanning, plus skiën, snowboarden en bergbeklimmen.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

In de zomer is het bekende skigebied een prachtige plek om te wandelen, golfen en mountainbiken tussen bergmeren en natuur.

Lech Zürs am Arlberg

Steden en plaatsen

Bludenz

Historisch juweeltje in het zuiden van het land, een combinatie van natuur, cultuur en zuidelijke flair.

Bludenz

Feldkirch

Een betoverende middeleeuwse oude stad met kleine steegjes en het historische kasteel Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

De stad heeft een rijke geschiedenis met de ruïnes van kasteel Alt-Ems en het renaissancepaleis.

Hohenems

Dornbirn

Het Rode Huis uit 1639, het marktplein en de St. Martinuskerk zijn historische hoogtepunten.

Dornbirn

Immaterieel UNESCO cultureel erfgoed

Levende tradities in Vorarlberg

Op de eerste zondag na Aswoensdag ontbrandt elk jaar op veel plaatsen in Vorarlberg een eeuwenoude traditie: het traditionele branden van vonken. Dit gebruik is bedoeld om de winter te verdrijven en de mensen geluk te brengen. Kunstig gestapelde houten torens worden in brand gestoken, met als hoogtepunt de explosie van de met poeder gevulde "vonkenheks" op de top.

In Montafon wordt op Vonkzondag ook "Scheibenschlagen" gevierd. Schijven van elzen- en berkenhout worden op hazelaarstokken gelegd, aangestoken en tegen een schijfstok geslagen. De gloeiende schijven creëren lichtbogen in de duisternis. Dit vurige spektakel wordt begeleid door muziek, samen met heerlijk eten en drinken - vooral de "Funkaküachli", een traditionele gisttaart.

Top evenementen

Bregenz Festival

16-7-2025 – 17-8-2025
Seebühne Bregenz, 6897 Bregenz

Voor het eerst in zijn geschiedenis presenteert het Bregenz Festival de opera "Der Freischütz" van Carl Maria von Weber op het spectaculair vormgegeven podium in het Bodenmeer.

Festival Bregenz

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

26-4-2025 – 5-10-2025

Tot op de dag van vandaag is de intimiteit van de oorspronkelijk besloten huisconcerten bewaard gebleven.

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

Lente van Bregenz

Festspielhaus Bregenz, 6900 Bregenz

Gerenommeerde dansformaties met uitstekende choreografieën leiden impulsief de toekomst van de hedendaagse dans in.

Lente van Bregenz

Unieke plekken om te verblijven

Schwanen: Verfijnde architectuur en duurzaam dineren

Hotel Post: Puristische kamers en holistische regionale keuken

Walliserhof: Waar design en sportiviteit elkaar ontmoeten

Krone: Regionaal houten meubilair en gastronomische keuken

Info over klimaatbescherming

Monumentenzorg: Een synoniem voor duurzaamheid

Het behoud van historische gebouwen is een uitstekend initiatief in Oostenrijk voor klimaatbescherming. Waarom is dit belangrijk?

  • Monumentenzorg bespaart hulpbronnen en voorkomt de afsluiting van groene ruimten.

  • Het speelt ook een belangrijke sociaal-culturele rol: het behoud van deze structuren is goed voor de hele regio en inspireert gasten met zijn historische architectuur.

  • Veel historische gebouwen zijn gemaakt van natuurlijke materialen die lokaal worden gewonnen. Bij professionele reparaties wordt de voorkeur gegeven aan deze regionale materialen om hun originaliteit te behouden.

  • Bovendien wordt het bestaan van verschillende dier- en plantensoorten beschermd. Monumentenzorg is een cruciale stap voor ecologische duurzaamheid.

Monumentenzorg in Oostenrijk

FAQs

Natuurlijke schoonheid en culturele rijkdom ontmoeten elkaar in Vorarlberg en bieden een breed scala aan zomeractiviteiten. Er is voor elk wat wils: natuurliefhebbers, cultuurfanaten en avontuurlijke sporters.

De skigebieden van Vorarlberg staan bekend om hun sneeuwzekere omstandigheden: ongeveer tweederde van de regio ligt boven de 1.000 m. Veel skigebieden liggen tussen 1.400 m en 2.400 m hoogte. Vorarlberg biedt talloze activiteiten in de winter:

Brandnertal: Het dal in Vorarlberg biedt indrukwekkende bergen, meren en alpenweiden. Het is een ideale bestemming voor vakanties met kinderen en iedereen die rust en natuurlijke ontspanning zoekt.

Kleinwalsertal: Hoewel het geografisch gezien deel uitmaakt van Vorarlberg, is het Kleinwalsertal alleen toegankelijk via Duitsland. Het staat bekend om zijn alpiene landschap, met talloze wandelpaden.

Klostertal: Dit rustige dal maakt indruk met zijn rijke natuurlijke diversiteit en dient als toegangspoort tot enkele van de bekendste skigebieden van Oostenrijk. In de zomer verandert het dal in een wandelparadijs met vele routes door het alpenlandschap.

Großes Walsertal: In dit UNESCO Biosfeerreservaat leven mensen al eeuwenlang in harmonie met de natuur en is duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen vanzelfsprekend. Het reservaat wordt gekenmerkt door alpenweiden, bossen en bergbeekjes, waar traditie en natuurbehoud elkaar aanvullen.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk