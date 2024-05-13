Vorarlberg in de zomer
Vakantie tussen bergen, Bodenmeer en architectuur
Als meest westelijke provincie van Oostenrijk is Vorarlberg een droombestemming voor zomerliefhebbers. Tussen zijn bergtoppen en dalen ligt een regio die uitnodigt om te ontspannen en te genieten. Het warme seizoen brengt het beste van de landschappelijke en culinaire schatten van Vorarlberg naar boven. Een cultureel hoogtepunt is het Bregenz Festivalmet zijn spectaculaire operavoorstellingen op het drijvende podium aan het Bodenmeer, die voor magische zomeravonden zorgen.
Bodensee
Het Bodenmeer strekt zich uit als een fonkelend juweel tegen de achtergrond van de Vorarlberger Alpen. De oevers bruisen van zomeractiviteit en levensvreugde: Zeilboten glijden over het water terwijl fietsers de paden langs het meer verkennen. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan het beste van de heldere lucht van het meer genieten tijdens een rustige wandeling of door een verfrissende duik in het water te nemen. Bregenz zelf biedt een schat aan cultuur en spannende bezienswaardigheden om te ontdekken.
Actief en duurzaam
In de zomer is Vorarlberg een paradijs voor actieve vakantiegangers. Dichte bossen, alpenweiden en kristalheldere bergmeren bieden de perfecte achtergrond om de natuur in al haar glorie te ervaren. Tegelijkertijd is de bescherming van deze unieke omgeving een belangrijke prioriteit: Het initiatief "Natuurdiversiteit Vorarlberg" zorgt ervoor dat duurzaam toerisme en milieubehoud hand in hand gaan, zodat de schoonheid van de regio ook voor toekomstige generaties behouden blijft.
Vers en lokaal
De zomer in Vorarlberg brengt ook de beste lokale producten op tafel. Zonovergoten alpenweiden zorgen voor verse ingrediënten voor culinaire hoogstandjes. Kaas, vooral uit de bergen van het Bregenzerwald, wordt nog steeds op traditionele wijze gemaakt in talrijke zuivelfabrieken en is van de hoogste kwaliteit. Langs de Bregenzerwald Kaasroute bieden boerderijen en pensions culinaire avonturen waar je de kenmerkende smaken van de regio echt kunt proeven.
Alle vakantieregio's van Vorarlberg bieden een Inclusieve Kaart geldig voor openbaar vervoer, kabelbanen, musea en nog veel meer - afhankelijk van de regio.
Maak kennis met Vorarlberg
Top hoogtepunten
Tours
Regio's
Alpengebied Vorarlberg
Gezinsvriendelijke regio tussen Brandnertal, Bludenz, Klostertal en het Großes Walsertal. Heerlijk om te wandelen en te fietsen.
Bodensee-Vorarlberg
Geniet van kunst, dans, muziek en levendigheid aan het Bodenmeer in Bregenz, Dornbirn, Hohenems en Feldkirch. Cultureel hoogtepunt: het Bregenz Festival.
Bregenzerwald
Houten architectuur en vakmanschap vermengen zich met culinaire creativiteit, terwijl de bossen volop mogelijkheden bieden voor wandelingen en andere activiteiten.
Kleinwalsertal
Een wandelparadijs in de Alpen, alleen toegankelijk vanuit Duitsland, bekend om zijn brede scala aan sportieve activiteiten.
Montafon
Het dal wordt omringd door hoge bergen en biedt charmante bergdorpjes en alpenweiden voor ontspanning, plus skiën, snowboarden en bergbeklimmen.
Steden en plaatsen
Bludenz
Historisch juweeltje in het zuiden van het land, een combinatie van natuur, cultuur en zuidelijke flair.
Feldkirch
Een betoverende middeleeuwse oude stad met kleine steegjes en het historische kasteel Schattenburg.
Hohenems
De stad heeft een rijke geschiedenis met de ruïnes van kasteel Alt-Ems en het renaissancepaleis.
Immaterieel UNESCO cultureel erfgoed
Op de eerste zondag na Aswoensdag ontbrandt elk jaar op veel plaatsen in Vorarlberg een eeuwenoude traditie: het traditionele branden van vonken. Dit gebruik is bedoeld om de winter te verdrijven en de mensen geluk te brengen. Kunstig gestapelde houten torens worden in brand gestoken, met als hoogtepunt de explosie van de met poeder gevulde "vonkenheks" op de top.
In Montafon wordt op Vonkzondag ook "Scheibenschlagen" gevierd. Schijven van elzen- en berkenhout worden op hazelaarstokken gelegd, aangestoken en tegen een schijfstok geslagen. De gloeiende schijven creëren lichtbogen in de duisternis. Dit vurige spektakel wordt begeleid door muziek, samen met heerlijk eten en drinken - vooral de "Funkaküachli", een traditionele gisttaart.
Top evenementen
Bregenz Festival
Voor het eerst in zijn geschiedenis presenteert het Bregenz Festival de opera "Der Freischütz" van Carl Maria von Weber op het spectaculair vormgegeven podium in het Bodenmeer.
Schubertiade Schwarzenberg Hohenems
Tot op de dag van vandaag is de intimiteit van de oorspronkelijk besloten huisconcerten bewaard gebleven.
Unieke plekken om te verblijven
Info over klimaatbescherming
Het behoud van historische gebouwen is een uitstekend initiatief in Oostenrijk voor klimaatbescherming. Waarom is dit belangrijk?
Monumentenzorg bespaart hulpbronnen en voorkomt de afsluiting van groene ruimten.
Het speelt ook een belangrijke sociaal-culturele rol: het behoud van deze structuren is goed voor de hele regio en inspireert gasten met zijn historische architectuur.
Veel historische gebouwen zijn gemaakt van natuurlijke materialen die lokaal worden gewonnen. Bij professionele reparaties wordt de voorkeur gegeven aan deze regionale materialen om hun originaliteit te behouden.
Bovendien wordt het bestaan van verschillende dier- en plantensoorten beschermd. Monumentenzorg is een cruciale stap voor ecologische duurzaamheid.