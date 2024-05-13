Vorarlberg in de zomer

Vorarlberg staat bekend om zijn adembenemende natuurlijke schoonheid, genesteld tussen het Bodenmeer en de Alpen.

Als meest westelijke provincie van Oostenrijk is Vorarlberg een droombestemming voor zomerliefhebbers. Tussen zijn bergtoppen en dalen ligt een regio die uitnodigt om te ontspannen en te genieten. Het warme seizoen brengt het beste van de landschappelijke en culinaire schatten van Vorarlberg naar boven. Een cultureel hoogtepunt is het Bregenz Festivalmet zijn spectaculaire operavoorstellingen op het drijvende podium aan het Bodenmeer, die voor magische zomeravonden zorgen.

Bodensee

Het Bodenmeer strekt zich uit als een fonkelend juweel tegen de achtergrond van de Vorarlberger Alpen. De oevers bruisen van zomeractiviteit en levensvreugde: Zeilboten glijden over het water terwijl fietsers de paden langs het meer verkennen. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan het beste van de heldere lucht van het meer genieten tijdens een rustige wandeling of door een verfrissende duik in het water te nemen. Bregenz zelf biedt een schat aan cultuur en spannende bezienswaardigheden om te ontdekken.

Actief en duurzaam

In de zomer is Vorarlberg een paradijs voor actieve vakantiegangers. Dichte bossen, alpenweiden en kristalheldere bergmeren bieden de perfecte achtergrond om de natuur in al haar glorie te ervaren. Tegelijkertijd is de bescherming van deze unieke omgeving een belangrijke prioriteit: Het initiatief "Natuurdiversiteit Vorarlberg" zorgt ervoor dat duurzaam toerisme en milieubehoud hand in hand gaan, zodat de schoonheid van de regio ook voor toekomstige generaties behouden blijft.

Vers en lokaal

De zomer in Vorarlberg brengt ook de beste lokale producten op tafel. Zonovergoten alpenweiden zorgen voor verse ingrediënten voor culinaire hoogstandjes. Kaas, vooral uit de bergen van het Bregenzerwald, wordt nog steeds op traditionele wijze gemaakt in talrijke zuivelfabrieken en is van de hoogste kwaliteit. Langs de Bregenzerwald Kaasroute bieden boerderijen en pensions culinaire avonturen waar je de kenmerkende smaken van de regio echt kunt proeven.