De mooiste bezienswaardigheden in Oberösterreich

Oberösterreich, met de hoofdstad Linz, is de perfecte bestemming voor wie op zoek is naar een mix van futuristische technologie en unieke natuurervaringen.

Het beste uitzicht over de stad Linz heb je vanaf de Pöstlingberg. Linz's Lentos Museum toont hedendaagse Oostenrijkse kunst en 's avonds interageert de kleurrijke glazen kubus met de veranderende LED-gevel van het Ars Electronica Center. Het Muziektheater in de Volksgarten maakt indruk met zijn moderne architectuur en mediatechnologie. In de Mural Harbor Gallery is grootschalige stedelijke kunst te zien.

Unieke natuurbelevenissen

Opper-Oostenrijk biedt een aantal bijzonder mooie plekken voor een natuurontsnapping: het 5-vinger uitzichtplatform, de “Schlögener Schlinge” met een prachtig uitzicht op de Donau, of de Dachsteingrotten. Neem de Schafbergbahn van St. Wolfgang naar de top van de Schafberg, ontdek het romantische slot Ort midden in het meer Traun of dompel je onder in de levendige middeleeuwse sfeer van slot Clam.

Plaatsen van ontmoeting

De Augustijner kanunnikenabdij St. Florian bij Linz is een bekend bedevaartsoord met een indrukwekkende bibliotheek en een juweel van Oostenrijkse barokarchitectuur. De abdij van Schlägl dient als spiritueel centrum van het Mühlviertel en is beroemd om zijn orgelconcerten. In de abdij van Schlierbach wordt biologische kaas gemaakt door de monniken. In de moderne kaasmakerij kunnen bezoekers de kaasmakers aan het werk zien en de beroemde Schlierbacher kaas proeven.

Stad van de toekomst aan de Donau

De hoofdstad, Linz

Ars Electronica Centrum

Telefoneren met een androïde, een robotzeehond aaien of je favoriete plant klonen onder deskundige begeleiding: het Ars Elektronica Centrum is een interactief museum gewijd aan hands-on leren over wetenschappelijke ontdekkingen en technologische connecties. Het is een idee met echte impact, weerspiegeld in de levendige, van kleur veranderende LED-gevel van 5.100 vierkante meter van de glazen kubus aan de Donau.

De interactie tussen experts op het gebied van kunst en wetenschap en hun publiek kenmerkt ook het Ars Electronica Festival, dat jaarlijks in Linz wordt gehouden. Dit evenement brengt digitale mediakunst in de publieke sfeer en maakt het zichtbaar en toegankelijk voor iedereen.

Andere bezienswaardigheden in de stad Linz

Lentos Kunstmuseum

Het museum toont hedendaagse kunst in Oostenrijk. De opvallende gevel van glas en sierbeton aan de Donau is net zo dynamisch als de kunst binnenin.

Lentos

Staatstheater en muziektheater

In het moderne operagebouw bij de Volksgarten is het publiek zelfs buiten de voorstellingen welkom voor een rondleiding achter de schermen.

Musiktheater

Muur haven

De galerie toont het volledige spectrum van stedelijke kunst op groot formaat. Bezoeken zijn mogelijk als onderdeel van een rondleiding met een geboekte gids.

Muurschildering Haven

Pöstlingberg

Een ritje met de tram op de Pöstlingberg is een geweldige ervaring. Geniet op de bestemming van een prachtig uitzicht over Linz, inclusief de barokke bedevaartsbasiliek, de dierentuin en de Grottenbahn.

Pöstlingberg
In de bergen, aan de Donau en aan het meer

Natuurbelevenissen in Oberösterreich

uitkijkplatform 5 vingers

Op het Dachstein Krippenstein plateau steekt het uitkijkplatform uit boven een 400 meter hoge val. De vijf verschillende wandelpaden bieden een spectaculair uitzicht op de meren in het Salzkammergut - een werkelijk adembenemend panorama. Het platform is tot middernacht verlicht, waardoor het al van verre zichtbaar is.

Uitkijkplatform 5vingers

Eén loopbrug is helemaal van glas en zal je hart sneller doen slaan. Niet voor bangeriken!

Meer natuurhoogtepunten in Oberösterreich

Stap in een wereld vol belevenissen aan de Donau, aan de meren van Oberösterreich en in de bergen.

Schlögener Schlinge

Een beroemd natuurjuweel is de Schlögener Schlinge. Vanaf het uitzichtspunt "Steiner Felsen" geniet je van een adembenemend, uniek uitzicht op de Donau.

Schlögener Schlinge

SchafbergBahn aan de Wolfgangsee

Sinds 1893 baant de stoomtrein - de steilste tandradbaan van Oostenrijk - zich een weg van St. Wolfgang naar de top van de Schafberg.

SchafbergBahn

Reusachtige ijsgrot Dachstein

Zo prachtig als de buitenkant van het Dachsteinmassief is, zo indrukwekkend is ook de binnenkant. Vooral de reusachtige ijsgrot is indrukwekkend.

Grot Dachstein
Plaatsen van kunst, kennis en bezinning

Abdijen, kastelen en paleizen in Oberösterreich

De keizerlijke villa in Bad Ischl: Zomerresidentie van de keizerlijke familie

"O, wat verlang ik naar het lieve, lieve Ischl," schreef de 15-jarige kroonprins Frans Jozef in 1845 aan zijn moeder. Een bezoek aan de Kaiservilla - het huwelijksgeschenk van aartshertogin Sophie aan het jonge paar Frans Jozef I en Elisabeth - laat zien waarom deze neoklassieke residentie veel meer het hart van de keizer veroverde dan de pracht en praal van zijn Weense paleizen.

De kamers ademen nog steeds de geest van een vervlogen tijdperk uit; het voelt alsof keizer Frans Jozef I net uit zijn werkkamer is gestapt om zijn favoriete bezigheid, jagen, te beoefenen.

Keizerlijke Villa

Tot op de dag van vandaag viert Bad Ischl op 18 augustus de geboortedag van Frans Jozef I met het "Kaiserfest", een ceremonieel evenement vol vreugde en traditie.

Meer abdijen, kastelen en paleizen in Oberösterreich

Kastelen, kloosters en burchten in Oberösterreich openen graag hun deuren en betoveren bezoekers met rondleidingen door weelderige pronkkamers, musea, bibliotheken, kaasmakerijen of boeiende orgelconcerten.

Kasteel Ort aan de Traunsee

Vanwege de schilderachtige ligging - op een klein eiland midden in het meer Traun, bereikbaar via een houten brug - is dit kasteel een populaire bestemming voor dagtochten.

Kasteel Ort

Schloss Clam in het Mühlviertel

Dit middeleeuwse kasteel is nog steeds een centrum van activiteit: bezoekers kunnen een volledig ingerichte en bewoonde vesting verkennen. In de zomer komt het concertterrein tot leven met rockmuziek.

Kasteel Clam

Abdij St. Florian bij Linz

Het barokke Augustijner klooster maakt indruk met zijn grote bibliotheek, de marmeren hal, het "Bruckner-orgel" in de basiliek en de crypte van componist Anton Bruckner.

Abdij St. Florian

Abdij Schlierbach

Dit prachtige barokke klooster staat bekend om zijn glas-in-lood en biologische kaasspecialiteiten. Dompel jezelf onder in de spirituele wereld van het klooster tijdens een rondleiding.

Abdij Schlierbach

Abdij Schlägl in het Mühlviertel

Luisteren naar de orgelconcerten in de abdij is een bijzondere ervaring. We raden ook een bezoek aan de abdijkelder en een rondleiding door de abdijbrouwerij aan.

Abdij Schlägl

Natuur waarderen, natuur beschermen

Vakantie in de Oostenrijkse natuur

In Oostenrijk zet de natuur de toon: natuurreservaten, nationale parken, ongerepte meren en schitterende landschappen. Als pionier op het gebied van biologische landbouw is Oostenrijk leider in Europa wat betreft biologische landbouwgrond, met biodiversiteit behoud een belangrijke rol speelt. In het hele land zijn mensen zich zeer bewust van hun ecologische schatten, waardoor ze zich inzetten voor duurzaamheid. Bossen en alpenweiden worden zorgvuldig onderhouden, waterwegen worden schoongehouden en natuurgebieden worden beschermd, allemaal om de biodiversiteit te bevorderen. Het behoud van deze habitats voor mensen, dieren, planten en het klimaat is een vooruitstrevende prioriteit in Oostenrijk.

Hoe geweldig dat de balans tussen persoonlijk welzijn en verantwoordelijkheid zo natuurlijk is. Gasten hier omarmen de mogelijkheid voor een echt duurzame vakantie.

