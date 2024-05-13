De mooiste bezienswaardigheden in Oberösterreich

Oberösterreich, met de hoofdstad Linz, is de perfecte bestemming voor wie op zoek is naar een mix van futuristische technologie en unieke natuurervaringen.

Het beste uitzicht over de stad Linz heb je vanaf de Pöstlingberg. Linz's Lentos Museum toont hedendaagse Oostenrijkse kunst en 's avonds interageert de kleurrijke glazen kubus met de veranderende LED-gevel van het Ars Electronica Center. Het Muziektheater in de Volksgarten maakt indruk met zijn moderne architectuur en mediatechnologie. In de Mural Harbor Gallery is grootschalige stedelijke kunst te zien.

Unieke natuurbelevenissen

Opper-Oostenrijk biedt een aantal bijzonder mooie plekken voor een natuurontsnapping: het 5-vinger uitzichtplatform, de “Schlögener Schlinge” met een prachtig uitzicht op de Donau, of de Dachsteingrotten. Neem de Schafbergbahn van St. Wolfgang naar de top van de Schafberg, ontdek het romantische slot Ort midden in het meer Traun of dompel je onder in de levendige middeleeuwse sfeer van slot Clam.

Plaatsen van ontmoeting

De Augustijner kanunnikenabdij St. Florian bij Linz is een bekend bedevaartsoord met een indrukwekkende bibliotheek en een juweel van Oostenrijkse barokarchitectuur. De abdij van Schlägl dient als spiritueel centrum van het Mühlviertel en is beroemd om zijn orgelconcerten. In de abdij van Schlierbach wordt biologische kaas gemaakt door de monniken. In de moderne kaasmakerij kunnen bezoekers de kaasmakers aan het werk zien en de beroemde Schlierbacher kaas proeven.