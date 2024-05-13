Populaire fietsroutes in Oostenrijk
Fietsen is de perfecte manier om het Oostenrijkse landschap en de sfeervolle stadjes te verkennen. Van rustige rivierdalen tot bergachtige routes met uitzicht. Dit zijn de mooiste tochten om op twee wielen te beleven:
De Donau-fietsroute
De route begint bij de historische Duitse grensstad Passau en volgt de Donau (de op één na grootste rivier van Europa) door het prachtige landschap van de Boven-Donauvallei naar Wenen. De tocht voert langs steden uit de Romeinse tijd, barokke kloosters en kerken naar de wilde romantiek van de Strudengau en naar Grein. Onderweg zie je de stad Linz, de barokke abdij van St. Florian, vele nabijgelegen kastelen en natuurlijk de beroemde "Wachau" regio met zijn charmante dorpjes, wijngaarden en romantische fruitboomgaarden. Mis een bezoek aan de barokke Abdij van Melk met uitzicht op de Donau.
Andere must-see stops op de tour zijn Dürnstein, met de ruïnes waar koning Richard Leeuwenhart gevangen werd genomen op zijn terugweg van de kruistochten, en de 1000 jaar oude stad Krems. Voor diegenen die verder voorbij Wenen willen fietsen, is het gebied Hainburg dicht bij de grens met Slowakije het einde van de gemarkeerde fietsroute.
Afstanden: 317 km (197 mi)
Start: Passau
Finish: Hainburg
Kenmerken: 90% verkeersvrije fietspaden langs de Donau, praktisch vlak of licht bergafwaarts. Sommige bezienswaardigheden vereisen korte beklimmingen.
Tauernradweg
Dit is misschien wel een van de spannendste fietstochten in Europa. Landschappelijke schoonheid, Krimml: Hoogste watervallen van Europa, een bezoek aan Salzburg, en talloze andere attracties. Hoogtepunten zijn onder andere Liechtenstein kloof en Kasteel Hohenwerfen. Het startpunt van deze fietstocht is het kleine dorpje Krimml, midden in het Nationaal Park Hohe-Tauern regio. Met zijn indrukwekkende watervallen en spannende wandeltochten kun je misschien beter een extra dag inplannen voordat je Krimml verlaat en aan je reis begint.
De fietsroute volgt de rivier de Salzach door kleine dorpjes naar Zell am See, een schilderachtig zomer- en winterresort. Hier heb je twee opties voor je verdere reis naar Salzburg: Verder langs de rivier de Salzach met de kans om 's werelds grootste ijsgrotten in Werfen te bezoeken, of de zoutmijnen in Hallein. Of neem de (nog mooiere) route langs de rivier de Saalach, bezoek charmante plaatsjes zoals Maria Alm en Lofer en neem een kortere weg door Beieren naar Salzburg.
Vanuit Salzburg voert de fietsroute noordwaarts door Oberndorf naar de Duitse grensstad Passau waar je kunt aansluiten op de Donauradweg richting Wenen.
Afstanden: 326 km, 177 km van Krimml naar Salzburg
Start: Krimml (bereikbaar met de smalspoortrein vanuit Zell am See)
Eindpunt: Passau
Kenmerken: Licht bergafwaarts met slechts enkele kleine klimmetjes, meestal over verharde paden en of kleine wegen met bestemmingsverkeer. Sommige grind- of bergpaden worden gebruikt (niet aanbevolen voor racefietsen).
Salzkammergut Merendistrict Tour
Deze fietstocht laat je kennismaken met de geweldige regio Salzkammergut, brengt je naar niet minder dan 13 meren en biedt je de kans om het fietsen te onderbreken met zwemmen, vissen, zeilen en wandelen. Deze tocht is een lus waardoor je je avontuur overal langs de route kunt beginnen.
Het officiële startpunt is Salzburg. Vanaf daar gaat de route verder in zuidoostelijke richting naar St. Gilgen aan de Wolfgangsee, en dan verder naar St. Wolfgang en Bad Ischl, het favoriete verblijf van onze voormalige keizer Franz Joseph (we raden je aan zijn voormalige jachthuis te bezoeken).
Verder naar het zuiden leidt de route je naar het pittoreske stadje Hallstatt. Voor een perfect uitzicht op de stad neem je de veerboot en geniet je van een van de beste fotomomenten van het land. Stop bij de ijsgrotten bij Obertraun. De lus gaat verder via de Traunsee, Attersee en Mondsee, die allemaal geweldige wateractiviteiten bieden.
Afstand: 309 km (192 mi) lus
Start en finish: in Salzburg
Kenmerken: voornamelijk fietspaden en zijwegen met weinig verkeer. Voor korte afstanden waar snelwegen worden gebruikt, bieden trein- of buslijnen een alternatief.
Vorarlbergpad & Bodenmeerlus
Deze populaire fietsroute loopt langs de Oostenrijkse, Duitse en Zwitserse oevers van het Bodenmeer en is bezaaid met talloze attracties - vergeet je paspoort niet mee te nemen! Omringd door majestueuze bergen en genesteld tussen vijf valleien ligt het middeleeuwse Alpenstadje Bludenz het perfecte startpunt voor dit Alpenavontuur. Bludenz is gemakkelijk per trein te bereiken (het dichtstbijzijnde vliegveld is Zürich), en naast fietsen kun je er ook geweldig wandelen, vissen en winkelen. Chocoladeliefhebbers moeten zeker een bezoek brengen aan de Milka-Lädele (Milka is de paarse chocolade die je in elke Oostenrijkse winkel vindt), en leer wat je altijd al wilde weten over chocolade.
Het fietspad volgt de Ill naar Feldkirch met zijn middeleeuwse stadscentrum en het majestueuze kasteel Schattenburg. Als je de Rijn naar het noorden volgt, bereik je uiteindelijk Bregenz, dat bekend staat om zijn muziekfestivaloptredens in de zomer op een drijvend podium op het Bodenmeer. Vanuit Bregenz sluit je aan op de internationale Bodensee-rondvaart, waardoor je ook Duitsland en Zwitserland kunt bezoeken. Als je benen moe zijn, kun je een kortere weg nemen met de veerboot naar Konstanz. De lus brengt je terug naar Bregenz aan de zuidoever van het meer. Voor extra afwisseling kunnen delen van de lus per boot worden afgelegd.
Afstand: Totaal 321 km, inclusief Bodensee rondwandeling
Startpunt: Bludenz
Start en finish voor Bodensee rondwandeling: Bregenz
Eigenschappen: Geasfalteerde fietspaden of wegen met zeer weinig verkeer. Meestal vlak.