Fietsen in Oostenrijk
Plezier op twee wielen
Ontdekken, genieten, en steeds weer terugkomen
Fietsen is de ultieme manier om jezelf een gevoel van vrijheid te geven – puur genieten! En Oostenrijk is de perfecte plek om dat te beleven. Goed gemarkeerde paden leiden je langs prachtige meren, door uitdagende bergen, en op ontspannen routes door sfeervolle steden en charmante dorpjes. Alle negen regio’s bieden een mix van fietsroutes en mountainbiketrails met genoeg plekken om onderweg even te pauzeren en het uitzicht op te nemen.
Of je nu een uurtje trapt of een meerdaags avontuur aangaat, elke pedaalslag geeft je een flinke dosis geluk. Fietsen in Oostenrijk brengt plekken en mensen dichter bij elkaar.
Fietsvakantie in Oostenrijk
De mooiste fietsroutes langs het water
Landschappelijk en cultureel boeiende fietsroutes
Velovista – In de sporen van de Karinthische merenronde
Langs de Karinthische merenronde leidt "Velovista" in vijf etappes over afgesloten fietspaden en wegen van de regio Villach naar Zuid-Karinthië, verder naar Klagenfurt en via Midden-Karinthië en de Wörthersee terug naar Villach. Elke etappe wordt verrijkt met culinaire, culturele en muzikale highlights en biedt de deelnemers een unieke fietservaring, geïnspireerd op de autovrije dag aan de Wörthersee.
Het digitale fietsmagazine: Volle inspiratie
Oostenrijk ontvouwt zich als een walhalla voor fietsers, vol adembenemende panorama’s, verborgen singletracks, historische steden en pittoreske dorpen – perfect vastgelegd in het uitgebreide netwerk van fietsroutes. Van glooiende heuvels en dichte wouden tot eindeloze vlaktes: dit terrein biedt voor elke fietser iets passends. Of je nu kiest voor een relaxte tour rond een meer of je klimcapaciteiten wil testen op uitdagende trails, het Oostenrijkse landschap daagt je uit!
Het digitale fietsmagazine is je ideale compagnon: een compacte gids met de beste routes, culturele highlights en perfecte stopplekken voor een welverdiende break.