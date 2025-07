🎤 ‘Wij zijn geen kampeerders, maar dit was top!’

Interview met de prijswinnaars van de Glamping-trip

Hoe kwamen jullie op Glamping Nassfeld terecht?

"We hadden het geluk een prijsvraag van austria.info te winnen! Een week op deze glamping in Karinthië, dat klonk fantastisch. En Oostenrijk heeft sowieso ons hart gestolen."

Hoe beviel de glamping-ervaring?

"Fantastisch! We zijn geen echte kampeerders, maar deze safaritent had alles: een keuken, badkamer én airco. Dat mag geen kamperen heten, toch?"

Wat was jullie favoriete moment?

"Moeilijk kiezen! Misschien de ochtendwandelingen langs de Pressegger See, of dat ijsje na een spannende rit over de Nassfeld-pas. Oh, en de avonden op ons terras, waar de hond steevast een ligbed inpikte."

Gaan jullie terug?

"Zeker! Misschien proberen we de volgende keer een boomhut. Eén ding is zeker: Oostenrijk blijft onze favoriet!"