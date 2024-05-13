Nieuwjaarsvieringen in Oostenrijk

Het Weense Nieuwjaarsconcert

Het is een lange filharmonische traditie om nieuwjaarsdag te vieren met een levendig - en tegelijkertijd nostalgisch - muziekprogramma uit het uitgebreide repertoire van de familie Johann Strauss en tijdgenoten. Het Weens Nieuwjaarsconcert kan je live meemaken in de Musikverein, of zoals velen wereldwijd dat doen, via (online) tv en radio.

Zoek je een ticket? De vraag is veel groter dan het aantal beschikbare plaatsen en ze worden elk jaar opnieuw vergeven. Registreer je interesse hier elk jaar in februari, en blijf dan duimen.

Uitgezonden op het PBS-netwerk en BBC 2 en vele andere wereldwijde tv-stations, trekt het Weense Nieuwjaarsconcert traditioneel zo'n 50 miljoen kijkers in meer dan 90 landen - waardoor het het beroemdste klassieke concert ter wereld is.