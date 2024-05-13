De stem van de romantiek klinkt nog altijd door in het werk van Schubert – in Wenen, tijdens zomerse uitstapjes en op historische plekken.

Franz Schubert belichaamde de echte Wiener: stadsjongen, vrijdenker en muzikaal genie. Geboren op 31 januari 1797 in Himmelpfortgrund, een buitenwijk van Wenen, bracht hij vrijwel zijn hele leven door in de stad. Hier ontwikkelde hij een revolutionaire muzikale taal die gevoelens niet alleen uitdrukte, maar ze hoorbaar tastbaar maakte.

Al op jonge leeftijd begon Schubert te componeren. Als tiener schreef hij zijn eerste werken, en in zijn korte leven componeerde hij meer dan 600 liederen, zeven voltooide symfonieën, kamermuziek, pianowerken, koormuziek en opera’s. Ondanks vele uitdagingen – zoals het ontbreken van vast werk, financiële zorgen en gezondheidsproblemen – bleef muziek zijn drijvende kracht. Zoals hij zelf zei: “Ik ben nergens anders voor geboren dan voor het componeren.”

Schubert had een uitzonderlijk gehoor en wist poëzie te vangen in het alledaagse. In liederen als “Die Forelle”, “Der Erlkönig” en het aangrijpende “Winterreise” gaf hij klank aan diepe emoties – krachtig, helder en tijdloos. Zijn iconische “Onvoltooide Symfonie” werd, net als veel van zijn werk, pas na zijn dood ontdekt. Een bewijs van zijn tijdloze creativiteit.

Terwijl andere componisten carrière maakten aan het hof, vond Schubert zijn plek tussen vrienden. In huiskamers, salons en herbergen ontstonden de muzikale avonden die later “Schubertiades” zouden heten. Wenen was zijn creatieve thuis – hier componeerde, lachte en worstelde hij.

Pas na zijn dood in november 1828 op 31-jarige leeftijd kreeg Schubert wereldwijde erkenning. Componisten als Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy en Franz Liszt ontdekten en verspreidden zijn muziek. Tegenwoordig wordt Schubert beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de vroege romantiek en een invloedrijke pionier van de klassieke muziek.

Zijn invloed reikt inmiddels ver buiten de grenzen van Wenen, maar de ziel van zijn muziek blijft onlosmakelijk verbonden met de stad – met een leven vol melancholie, vreugde en ingetogen grootsheid.