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Franz Schubert
De meester van de melancholie

De stem van de romantiek klinkt nog altijd door in het werk van Schubert – in Wenen, tijdens zomerse uitstapjes en op historische plekken.

Franz Schubert belichaamde de echte Wiener: stadsjongen, vrijdenker en muzikaal genie. Geboren op 31 januari 1797 in Himmelpfortgrund, een buitenwijk van Wenen, bracht hij vrijwel zijn hele leven door in de stad. Hier ontwikkelde hij een revolutionaire muzikale taal die gevoelens niet alleen uitdrukte, maar ze hoorbaar tastbaar maakte.

Al op jonge leeftijd begon Schubert te componeren. Als tiener schreef hij zijn eerste werken, en in zijn korte leven componeerde hij meer dan 600 liederen, zeven voltooide symfonieën, kamermuziek, pianowerken, koormuziek en opera’s. Ondanks vele uitdagingen – zoals het ontbreken van vast werk, financiële zorgen en gezondheidsproblemen – bleef muziek zijn drijvende kracht. Zoals hij zelf zei: “Ik ben nergens anders voor geboren dan voor het componeren.”

Schubert had een uitzonderlijk gehoor en wist poëzie te vangen in het alledaagse. In liederen als “Die Forelle”, “Der Erlkönig” en het aangrijpende “Winterreise” gaf hij klank aan diepe emoties – krachtig, helder en tijdloos. Zijn iconische “Onvoltooide Symfonie” werd, net als veel van zijn werk, pas na zijn dood ontdekt. Een bewijs van zijn tijdloze creativiteit.

Terwijl andere componisten carrière maakten aan het hof, vond Schubert zijn plek tussen vrienden. In huiskamers, salons en herbergen ontstonden de muzikale avonden die later “Schubertiades” zouden heten. Wenen was zijn creatieve thuis – hier componeerde, lachte en worstelde hij.

Pas na zijn dood in november 1828 op 31-jarige leeftijd kreeg Schubert wereldwijde erkenning. Componisten als Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy en Franz Liszt ontdekten en verspreidden zijn muziek. Tegenwoordig wordt Schubert beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de vroege romantiek en een invloedrijke pionier van de klassieke muziek.

Zijn invloed reikt inmiddels ver buiten de grenzen van Wenen, maar de ziel van zijn muziek blijft onlosmakelijk verbonden met de stad – met een leven vol melancholie, vreugde en ingetogen grootsheid.

Franz Schubert
Geboren:31 January 1797, Himmelpfortgrund (vandaag) in Wenen
Overleden:19 November 1828, Wieden in Wenen
Bijnaam:"Schwammerl" ("kleine paddenstoel") - hij was slechts 1,56 m lang en had een rond postuur.
Erfenis:De melodie en harmonie in meer dan 600 liedjes
Beroemd om:Reis van de winter, Ave Maria, De Erlking, Forellenkwintet, De mooie dochters van de molenaar,

Franz Schubert was tijdens zijn leven nauwelijks beroemd en werd pas postuum gevierd. Ziekte, armoede en het gebrek aan premières hielden hem tegen. Het waren componisten als Schumann en Mendelssohn die zijn muziek onsterfelijk maakten.

Franz Schubert vanuit elk perspectief

In Schuberts voetsporen in Wenen

Franz Schubert was meer dan een componist uit Wenen – hij was een echte stadsbewoner met een scherp gevoel voor poëzie, klank en samenleving. Wenen was zijn thuis, zijn werkplek en zijn muze. Tussen koffiehuizen, concertzalen en huiskamers vond hij zijn inspiratie.

Herdenkingsplaat aan het Konvikt

Op zijn elfde werd Schubert koorzanger aan het Konvikt, waar Antonio Salieri zijn talent ontdekte – dezelfde Salieri die ooit Mozart beconcurreerde.

Dr.-Ignaz-Seipel-Platz

Schubert en het Augarten

In 1824 trad Schubert op in de Augartensaal. Vandaag is daar het Porseleinmuseum met een speciale Schubert-porseleinlijn.

Augarten

Schuberts geboorteplaats

Hier begon het allemaal: in een kleine keuken werd Franz Schubert geboren. Vandaag is het een museum waar portretten en persoonlijke spullen zijn wereld tot leven brengen

Schubert Geburtshaus

Laatste rustplaats

Tussen Beethoven en Strauss ligt Schubert in het ereveld voor grote componisten – een stille plek waar muziekgeschiedenis voelbaar is.

Zentralfriedhof Wenen

Collectie Historische Muziekinstrumenten

Schuberts vierkante piano toont hoe muziek in de huiskamer tot leven kwam – perfect voor zijn intieme Schubertiades met vrienden.

Historische instrumentencollectie

Doopkerk van Schubert

Hier werd Schubert gedoopt, zong hij in het koor en speelde hij op het orgel – dat vandaag nog te zien is. De kerk organiseert nu concerten en een jaarlijks festival.

Lichtentaler Schubertkirche

Laatste woning van Schubert

Hij stierf op 31-jarige leeftijd in het appartement van zijn broer. Een haarlok, zijn piano en laatste compositie tonen hoe nauw leven, dood en muziek samenhingen..

Schubert Sterbewohnung

Schubert-monument in het Stadtpark

Midden in het park zit Schubert – stil, dromerig, verzonken in de muziek. Een teder contrast met het nabijgelegen vergulde monument van Johann Strauss.

Schubert monument

Stadsbibliotheek in het stadhuis

De grootste collectie in zijn soort: honderden eerste drukken van Schuberts werken, plus persoonlijke documenten.

Stadsbibliotheek Wenen

Schubert's graf

Oorspronkelijk werd Schubert begraven naast Beethoven op een oude begraafplaats. Zijn originele grafsteen staat er nog steeds – een blijvend eerbetoon.

Währinger Schubertpark
Een muzikale buurt

Het Schubertkwartier in Wenen

Wie het geluid van Franz Schubert wil ervaren, begint het best hier – in het 9e district, waar alles begon. Het Schubertkwartier rond de Nußdorfer Straße is veel meer dan een woonwijk – het ademt muziek, geschiedenis en Weens leven.

In een huis met een piepkleine keuken werd Schubert in 1797 geboren. Nu is het een museum dat zijn jeugd en eerste composities tot leven brengt – met audiofragmenten, portretten en zijn beroemde bril.

Een paar stappen verder ligt de Himmelpfortstiege: kinderkopjes, een markthal en het echte “Grätzl”-gevoel – het Weense woord voor buurt.

Centraal in de wijk ligt het Sobieskiplein – onopvallend maar betoverend. Hier voel je de stadsgeschiedenis en het gemeenschapsgevoel van het Wenen dat Schubert gevormd heeft.

Tussen historische gebouwen en het ritme van het dagelijks leven heerst een unieke sfeer: rustig, charmant en echt. Met bankjes en een kabbelende fontein is het niet moeilijk je voor te stellen hoe Schubert en zijn vrienden hier ooit wandelden. Wie hier zit of rondloopt, voelt het meteen: Schubert leeft hier nog altijd voort in de muziek.

In Schuberts voetsporen in Oostenrijk

Graz

In 1827 bezocht hij de familie Pachler, waar “Der Erlkönig” werd opgevoerd. Hij keerde terug met de “Grazer Walzer” en “Grazer Galopp”.

Graz

Gmunden

Aan het Traunmeer bracht hij in 1825 weken door met vriend Michael Vogl.

Gmunden

Vorarlberg – Schubertiade in Hohenems en Schwarzenberg

Wat begon als huiskamerconcerten groeide uit tot het belangrijkste Schubertfestival ter wereld.

Schubertiade

Kasteel Steyregg

Ave Maria is gebaseerd op Walter Scotts gedicht en werd vermoedelijk hier uitgevoerd voor gravin Weissenwolff.

Kasteel Steyregg

Haydn Mausoleum in Eisenstadt

In 1828 bezocht Schubert met zijn broer het graf van Joseph Haydn.

Eisenstadt

Kremsmünster Abdij

Hier speelde hij met pater Heinrich Hassak. Manuscripten en vroege drukken zijn hier nog bewaard.

Kremsmünster Abdij

Steyr – Das Stalzerhaus

Hier schreef hij het beroemde Forellenkwintet tijdens een zomervakantie op het platteland.

Steyr – Das Stalzerhaus

Abdij van St. Florian

Hier werd zijn werk vaak opgevoerd, mede dankzij vriend/librettist Johann Mayrhofer.

Abdij van St. Florian

Linz

Hier vond Schubert zijn eerste literaire vriendenkring – de basis voor latere Schubertiades.

Linz

Luisteren naar Schubert: concerten en festivals

Zomer- en Herfstconcerten in de Schubertkerk (Wenen)

Schubertiades in Slot Atzenbrugg (Niederösterreich)

Festivalweken Gmunden

Concerten in Kremsmünster Abdij

Concerten in het MuTh (Wenen)

Concerten in het Wiener Konzerthaus

Schubertiade in Vorarlberg

Muzikale avonden

Schubertiades

Schubert had het vaak financieel moeilijk. Hij logeerde bij vrienden en had lang geen eigen piano.

Zijn muziek leefde vooral in kleine kring – tijdens gezellige, muzikale avonden met vrienden: de beroemde Schubertiades. In het Wenen van de 19e eeuw waren deze bijeenkomsten al snel hét gesprek van de dag.

Er werd gedanst, gezongen, gedronken, gedicht, gespeeld – en natuurlijk muziek gemaakt. Schubert kwam in deze intieme sfeer echt tot leven.

Die geest leeft voort tijdens het Schubertiade Festival in Vorarlberg, begonnen in 1976 in Hohenems. Het doel: Schuberts plek in de muziekgeschiedenis verstevigen.

Vandaag is het festival in Hohenems en Schwarzenberg het grootste in zijn soort. Nergens anders hoor je in korte tijd zoveel topuitvoeringen van zijn liederen. Toch blijft de sfeer trouw aan het origineel: intiem, kleinschalig en van hoog artistiek niveau.

Schubertiade

Wist je dat...

Slapen met zijn bril op

Volgens de legende sliep Schubert zelfs met zijn bril op, zodat hij meteen ideeën kon noteren als hij wakker werd.

Meest productieve componist aller tijden

Met meer dan 600 liederen bewees Schubert veruit de meest creatieve componist in de muziekgeschiedenis te zijn als het gaat om prachtige melodieën.

Hij zette poëzie om in muziek, zoals Goethe's"De Erlking" en"Gretchen aan het spinnewiel". Deze liederen dragen een krachtige ondertoon van mysterie, licht en duisternis met zich mee, zoals je nog nooit eerder gehoord hebt.

Een muzikaal icoon geëerd door vrienden

Tegenwoordig wordt Franz Schubert beschouwd als een sleutelfiguur in zowel de klassieke als de romantische muziek.

Na zijn dood in 1829 wijdden zijn vrienden een gedenkteken aan hem met een inscriptie van de dichter Franz Grillparzer: "Hier heeft de muziek een rijke erfenis te ruste gelegd; maar nog mooiere hoop."

Het verhaal achter Die Forelle

Er wordt gezegd dat Schubert op een avond zijn nieuwe lied "Die Forelle" ten gehore bracht en dat iemand in het publiek opmerkte dat het hem deed denken aan Beethovens Coriolan Ouverture.

Schubert was zo overstuur dat hij bijna het manuscript verscheurde. Gelukkig werd hij overgehaald om niet te vernietigen wat nu een van zijn beroemdste liederen is.

Was Schubert homoseksueel?

“In Schuberts tijd was biseksualiteit normaal. Niemand gaf er echt om. Hij identificeerde zich niet als homo of hetero – hij wás gewoon seksueel.” – Leon Botstein

Citaten van en over Schubert

  • “Ik ben voor niets anders geboren dan om te componeren.” – Franz Schubert

  • “Mozart en Beethoven reiken naar de hemel – Schubert komt ervandaan.” – Oskar Werner

  • “Schubert is de meest poëtische muzikant die ooit geleefd heeft.” – Franz Liszt

  • “Een echt goede melodie schrijven is het moeilijkste wat er is – en Schubert was daar een meester in.” – Leon Botstein

Tour door Schuberts Wenen Ga mee met muzikant Bryan Benner op een rondleiding door het Wenen van Schubert. Bryan woont en werkt in de stad en is zanger en gitarist van The Erlkings – een band die Schuberts liederen in een nieuw jasje steekt.

FAQs

Franz Schubert leefde van 1797 tot 1828.

Hij werd geboren op 31 januari 1797 in Wenen, waar hij ook overleed op 19 november 1828, slechts 31 jaar oud.

Franz Schubert ligt begraven in een eregraf op de centrale begraafplaats van Wenen (Groep 32 A, nr. 28), in de buurt van Beethoven en Johann Strauss.

Oorspronkelijk werd hij begraven op de plaatselijke begraafplaats Währing, voordat zijn overblijfselen in 1888 werden verplaatst.

Franz Schubert componeerde een indrukwekkende verscheidenheid aan werken die hem tot een van de belangrijkste componisten van de Romantiek maakten. Zijn belangrijkste werken zijn:

  • Liederencycli: "Winterreis" ("Winterreise") en "Het mooie meisje van de molen" ("Die schöne Müllerin") - beide vertellen poëtische verhalen over verlangen, eenzaamheid en onbeantwoorde liefde.

  • Symfonieën: "The Unfinished" (nr. 8 in B mineur) en "The Great" (nr. 9 in C majeur) worden beschouwd als meesterwerken van de romantische orkestmuziek.

  • Pianomuziek: De "Impromptus" en late pianosonates zoals D 960 tonen zijn lyrische diepte en emotionele gevoeligheid.

  • Kamermuziek: Het "Forellenkwintet" ("Forellenquintett") en het "Strijkkwartet "Dood en het Meisje" ("Der Tod und das Mädchen") blijven tot op de dag van vandaag geliefde klassiekers.

  • Liederen: Met werken als "De Erlking" ("Der Erlkönig") en "Ave Maria" toonde Schubert zijn buitengewone vermogen om literatuur in muziek om te zetten.

  • Toneelwerken: Zijn toneelmuziek voor "Rosamunde" en de opera "Alfonso und Estrella" ("Alfonso en Estrella") laten zijn veelzijdigheid op dramatisch gebied zien.

Deze werken illustreren hoe diep Schubert emoties kon vertalen in muziek - soms teder en intiem, dan weer gepassioneerd en dramatisch.

Franz Schubert componeerde meer dan 600 liederen in zijn 15-jarige carrière. Het exacte aantal varieert een beetje afhankelijk van de bron, maar over het algemeen zijn het meer dan 630 liederen. Daarmee is hij een van de meest productieve liedcomponisten uit de muziekgeschiedenis.

Naast liederen omvat Schuberts oeuvre ook wereldlijke en geestelijke koormuziek, zeven complete en vijf onvoltooide symfonieën, ouvertures, toneelwerken, pianomuziek en kamermuziek. Het exacte aantal van zijn werken is echter moeilijk vast te stellen vanwege mogelijk verloren of onontdekte composities.

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