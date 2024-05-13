Franz Schubert
De meester van de melancholie
Introduction
Franz Schubert belichaamde de echte Wiener: stadsjongen, vrijdenker en muzikaal genie. Geboren op 31 januari 1797 in Himmelpfortgrund, een buitenwijk van Wenen, bracht hij vrijwel zijn hele leven door in de stad. Hier ontwikkelde hij een revolutionaire muzikale taal die gevoelens niet alleen uitdrukte, maar ze hoorbaar tastbaar maakte.
Al op jonge leeftijd begon Schubert te componeren. Als tiener schreef hij zijn eerste werken, en in zijn korte leven componeerde hij meer dan 600 liederen, zeven voltooide symfonieën, kamermuziek, pianowerken, koormuziek en opera’s. Ondanks vele uitdagingen – zoals het ontbreken van vast werk, financiële zorgen en gezondheidsproblemen – bleef muziek zijn drijvende kracht. Zoals hij zelf zei: “Ik ben nergens anders voor geboren dan voor het componeren.”
Schubert had een uitzonderlijk gehoor en wist poëzie te vangen in het alledaagse. In liederen als “Die Forelle”, “Der Erlkönig” en het aangrijpende “Winterreise” gaf hij klank aan diepe emoties – krachtig, helder en tijdloos. Zijn iconische “Onvoltooide Symfonie” werd, net als veel van zijn werk, pas na zijn dood ontdekt. Een bewijs van zijn tijdloze creativiteit.
Terwijl andere componisten carrière maakten aan het hof, vond Schubert zijn plek tussen vrienden. In huiskamers, salons en herbergen ontstonden de muzikale avonden die later “Schubertiades” zouden heten. Wenen was zijn creatieve thuis – hier componeerde, lachte en worstelde hij.
Pas na zijn dood in november 1828 op 31-jarige leeftijd kreeg Schubert wereldwijde erkenning. Componisten als Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy en Franz Liszt ontdekten en verspreidden zijn muziek. Tegenwoordig wordt Schubert beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de vroege romantiek en een invloedrijke pionier van de klassieke muziek.
Zijn invloed reikt inmiddels ver buiten de grenzen van Wenen, maar de ziel van zijn muziek blijft onlosmakelijk verbonden met de stad – met een leven vol melancholie, vreugde en ingetogen grootsheid.
Franz Schubert was tijdens zijn leven nauwelijks beroemd en werd pas postuum gevierd. Ziekte, armoede en het gebrek aan premières hielden hem tegen. Het waren componisten als Schumann en Mendelssohn die zijn muziek onsterfelijk maakten.
Franz Schubert vanuit elk perspectief
In Schuberts voetsporen in WenenFranz Schubert was meer dan een componist uit Wenen – hij was een echte stadsbewoner met een scherp gevoel voor poëzie, klank en samenleving. Wenen was zijn thuis, zijn werkplek en zijn muze. Tussen koffiehuizen, concertzalen en huiskamers vond hij zijn inspiratie.
Herdenkingsplaat aan het Konvikt
Op zijn elfde werd Schubert koorzanger aan het Konvikt, waar Antonio Salieri zijn talent ontdekte – dezelfde Salieri die ooit Mozart beconcurreerde.
Schubert en het Augarten
In 1824 trad Schubert op in de Augartensaal. Vandaag is daar het Porseleinmuseum met een speciale Schubert-porseleinlijn.
Schuberts geboorteplaats
Hier begon het allemaal: in een kleine keuken werd Franz Schubert geboren. Vandaag is het een museum waar portretten en persoonlijke spullen zijn wereld tot leven brengen
Laatste rustplaats
Tussen Beethoven en Strauss ligt Schubert in het ereveld voor grote componisten – een stille plek waar muziekgeschiedenis voelbaar is.
Collectie Historische Muziekinstrumenten
Schuberts vierkante piano toont hoe muziek in de huiskamer tot leven kwam – perfect voor zijn intieme Schubertiades met vrienden.
Doopkerk van Schubert
Hier werd Schubert gedoopt, zong hij in het koor en speelde hij op het orgel – dat vandaag nog te zien is. De kerk organiseert nu concerten en een jaarlijks festival.
Laatste woning van Schubert
Hij stierf op 31-jarige leeftijd in het appartement van zijn broer. Een haarlok, zijn piano en laatste compositie tonen hoe nauw leven, dood en muziek samenhingen..
Schubert-monument in het Stadtpark
Midden in het park zit Schubert – stil, dromerig, verzonken in de muziek. Een teder contrast met het nabijgelegen vergulde monument van Johann Strauss.
Stadsbibliotheek in het stadhuis
De grootste collectie in zijn soort: honderden eerste drukken van Schuberts werken, plus persoonlijke documenten.
Het Schubertkwartier in Wenen
Wie het geluid van Franz Schubert wil ervaren, begint het best hier – in het 9e district, waar alles begon. Het Schubertkwartier rond de Nußdorfer Straße is veel meer dan een woonwijk – het ademt muziek, geschiedenis en Weens leven.
In een huis met een piepkleine keuken werd Schubert in 1797 geboren. Nu is het een museum dat zijn jeugd en eerste composities tot leven brengt – met audiofragmenten, portretten en zijn beroemde bril.
Een paar stappen verder ligt de Himmelpfortstiege: kinderkopjes, een markthal en het echte “Grätzl”-gevoel – het Weense woord voor buurt.
Centraal in de wijk ligt het Sobieskiplein – onopvallend maar betoverend. Hier voel je de stadsgeschiedenis en het gemeenschapsgevoel van het Wenen dat Schubert gevormd heeft.
Tussen historische gebouwen en het ritme van het dagelijks leven heerst een unieke sfeer: rustig, charmant en echt. Met bankjes en een kabbelende fontein is het niet moeilijk je voor te stellen hoe Schubert en zijn vrienden hier ooit wandelden. Wie hier zit of rondloopt, voelt het meteen: Schubert leeft hier nog altijd voort in de muziek.
In Schuberts voetsporen in Oostenrijk
Graz
In 1827 bezocht hij de familie Pachler, waar “Der Erlkönig” werd opgevoerd. Hij keerde terug met de “Grazer Walzer” en “Grazer Galopp”.
Vorarlberg – Schubertiade in Hohenems en Schwarzenberg
Wat begon als huiskamerconcerten groeide uit tot het belangrijkste Schubertfestival ter wereld.
Kasteel Steyregg
Ave Maria is gebaseerd op Walter Scotts gedicht en werd vermoedelijk hier uitgevoerd voor gravin Weissenwolff.
Kremsmünster Abdij
Hier speelde hij met pater Heinrich Hassak. Manuscripten en vroege drukken zijn hier nog bewaard.
Steyr – Das Stalzerhaus
Hier schreef hij het beroemde Forellenkwintet tijdens een zomervakantie op het platteland.
Abdij van St. Florian
Hier werd zijn werk vaak opgevoerd, mede dankzij vriend/librettist Johann Mayrhofer.
Luisteren naar Schubert: concerten en festivals
Schubertiades
Schubert had het vaak financieel moeilijk. Hij logeerde bij vrienden en had lang geen eigen piano.
Zijn muziek leefde vooral in kleine kring – tijdens gezellige, muzikale avonden met vrienden: de beroemde Schubertiades. In het Wenen van de 19e eeuw waren deze bijeenkomsten al snel hét gesprek van de dag.
Er werd gedanst, gezongen, gedronken, gedicht, gespeeld – en natuurlijk muziek gemaakt. Schubert kwam in deze intieme sfeer echt tot leven.
Die geest leeft voort tijdens het Schubertiade Festival in Vorarlberg, begonnen in 1976 in Hohenems. Het doel: Schuberts plek in de muziekgeschiedenis verstevigen.
Vandaag is het festival in Hohenems en Schwarzenberg het grootste in zijn soort. Nergens anders hoor je in korte tijd zoveel topuitvoeringen van zijn liederen. Toch blijft de sfeer trouw aan het origineel: intiem, kleinschalig en van hoog artistiek niveau.
Wist je dat...
Slapen met zijn bril op
Volgens de legende sliep Schubert zelfs met zijn bril op, zodat hij meteen ideeën kon noteren als hij wakker werd.
Meest productieve componist aller tijden
Met meer dan 600 liederen bewees Schubert veruit de meest creatieve componist in de muziekgeschiedenis te zijn als het gaat om prachtige melodieën.
Hij zette poëzie om in muziek, zoals Goethe's"De Erlking" en"Gretchen aan het spinnewiel". Deze liederen dragen een krachtige ondertoon van mysterie, licht en duisternis met zich mee, zoals je nog nooit eerder gehoord hebt.
Een muzikaal icoon geëerd door vrienden
Tegenwoordig wordt Franz Schubert beschouwd als een sleutelfiguur in zowel de klassieke als de romantische muziek.
Na zijn dood in 1829 wijdden zijn vrienden een gedenkteken aan hem met een inscriptie van de dichter Franz Grillparzer: "Hier heeft de muziek een rijke erfenis te ruste gelegd; maar nog mooiere hoop."
Het verhaal achter Die Forelle
Er wordt gezegd dat Schubert op een avond zijn nieuwe lied "Die Forelle" ten gehore bracht en dat iemand in het publiek opmerkte dat het hem deed denken aan Beethovens Coriolan Ouverture.
Schubert was zo overstuur dat hij bijna het manuscript verscheurde. Gelukkig werd hij overgehaald om niet te vernietigen wat nu een van zijn beroemdste liederen is.
Was Schubert homoseksueel?
“In Schuberts tijd was biseksualiteit normaal. Niemand gaf er echt om. Hij identificeerde zich niet als homo of hetero – hij wás gewoon seksueel.” – Leon Botstein
Citaten van en over Schubert
“Ik ben voor niets anders geboren dan om te componeren.” – Franz Schubert
“Mozart en Beethoven reiken naar de hemel – Schubert komt ervandaan.” – Oskar Werner
“Schubert is de meest poëtische muzikant die ooit geleefd heeft.” – Franz Liszt
“Een echt goede melodie schrijven is het moeilijkste wat er is – en Schubert was daar een meester in.” – Leon Botstein