Beroemde persoonlijkheden uit Oostenrijk
Op het spoor van mensen die grootse dingen hebben gecreëerd.
Oostenrijk heeft in de loop van zijn geschiedenis talloze opmerkelijke figuren voortgebracht, die een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op kunst, muziek, literatuur en politiek. Het leven van keizerin Elisabeth blijft boeien, met sporen van haar verhaal in paleis Schönbrunn en andere historische locaties. De Habsburgers bepaalden eeuwenlang de Europese aangelegenheden en hun nalatenschap is levendig bewaard gebleven in het Kunsthistorisches Museum en de Hofburg.
Muzikale genieën zoals Mozart, Schubert, Liszt en Bruckner brachten een revolutie teweeg in de muziekwereld en hun werken werden uitgevoerd in culturele locaties in het hele land. Artistieke pioniers als Gustav Klimt, Egon Schiele en Friedensreich Hundertwasser inspireren bezoekers in het Belvedere en het Leopold Museum. Literaire grootheden zoals Thomas Bernhard en Peter Rosegger boden diepgaande inzichten in de Oostenrijkse ziel, elk op hun eigen unieke manier.
Beroemde persoonlijkheden uit de geschiedenis
Keizerin Elisabeth: De ongetemde keizerin
Vrijheidslievend en raadselachtig: Keizerin Elisabeth van Oostenrijk, bekend als Sisi, gefascineerd door haar schoonheid, poëzie en rebelse aard.
De Habsburgers: Dynastie van het wereldrijk
Bouwer van Europa: De Oostenrijkse regerende familie heeft eeuwenlang vorm gegeven aan Europa door middel van politiek, cultuur en architectuur.
Beroemde persoonlijkheden uit de muziekwereld
Wolfgang Amadeus Mozart: Muzikaal genie uit Salzburg
Emotie en genialiteit: De muziek en opera's van deze uitzonderlijke componist ontroeren de hele wereld op tijdloze wijze.
Franz Liszt: gevierd virtuoos van de Romantiek
Drama en schittering: De klaviertovenaar, virtuoos en componist zorgde voor een revolutie in de pianomuziek en wordt beschouwd als de eerste superster in de muziekgeschiedenis.
Anton Bruckner: Klankarchitect van de ziel
Meester van de harmonie: De componist van monumentale symfonieën en nieuwe klankwerelden geïnspireerd met spirituele diepgang en unieke harmonieën.
Ludwig van Beethoven: De vrije geest van de muziek
Een revolutionair op het gebied van geluid: Een titaan van de klassieke muziek die de muziekgeschiedenis herschreef met zijn baanbrekende werk en onvergelijkbare kracht.
Beroemde persoonlijkheden uit de literatuur
Thomas Bernhard: de provocateur van de literatuur
Schrijver van tegenstellingen: De schrijver ontleedde de ziel van Oostenrijk met scherpe kritiek en een onmiskenbare stijl.
Beroemde persoonlijkheden uit de wereld van de schilderkunst
Gustav Klimt: de pracht van het Weense modernisme
De alchemist van het goud: De Weense kunstenaar creëerde iconen van de kunstgeschiedenis met zijn sensuele portretten en ornamenten.
Egon Schiele: de expressieve rebel
Radicaal en intens: hij zocht de grenzen van de kunst op met zijn botte afbeeldingen van lichaam en ziel.
Friedensreich Hundertwasser: Kleurintensieve utopist
Ecologie ontmoet kunst: De Weense kunstenaar en architect sloeg nieuwe wegen in met organische vormen en visies op milieubescherming.
Beroemde persoonlijkheden uit architectuur, mode en film
Josef Hoffmann: Architect van de Art Nouveau
Pionier van de Art Nouveau: Hij combineerde design en functie met een duidelijke vormentaal en vakmanschap en stelde nieuwe normen voor modern design.
Emilie Flöge: De elegante muze van de moderniteit
Mode-visionair: Klimts partner en mode-icoon gaf vorm aan de Weense modewereld met haar avant-gardistische stijl.