Beroemde persoonlijkheden uit Oostenrijk
Op het spoor van mensen die grootse dingen hebben gecreëerd.

Het is zeer inspirerend om het leven en werk te volgen van mensen die iets belangrijks hebben gecreëerd. Er zijn veel interessante plaatsen en locaties in Oostenrijk.

Oostenrijk heeft in de loop van zijn geschiedenis talloze opmerkelijke figuren voortgebracht, die een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op kunst, muziek, literatuur en politiek. Het leven van keizerin Elisabeth blijft boeien, met sporen van haar verhaal in paleis Schönbrunn en andere historische locaties. De Habsburgers bepaalden eeuwenlang de Europese aangelegenheden en hun nalatenschap is levendig bewaard gebleven in het Kunsthistorisches Museum en de Hofburg.

Muzikale genieën zoals Mozart, Schubert, Liszt en Bruckner brachten een revolutie teweeg in de muziekwereld en hun werken werden uitgevoerd in culturele locaties in het hele land. Artistieke pioniers als Gustav Klimt, Egon Schiele en Friedensreich Hundertwasser inspireren bezoekers in het Belvedere en het Leopold Museum. Literaire grootheden zoals Thomas Bernhard en Peter Rosegger boden diepgaande inzichten in de Oostenrijkse ziel, elk op hun eigen unieke manier.

Beroemde persoonlijkheden uit de geschiedenis

Keizerin Elisabeth: De ongetemde keizerin

Vrijheidslievend en raadselachtig: Keizerin Elisabeth van Oostenrijk, bekend als Sisi, gefascineerd door haar schoonheid, poëzie en rebelse aard.

Keizerin Elisabeth (1837-1898)

De Habsburgers: Dynastie van het wereldrijk

Bouwer van Europa: De Oostenrijkse regerende familie heeft eeuwenlang vorm gegeven aan Europa door middel van politiek, cultuur en architectuur.

De Habsburgers (1273-1918)

Prins Eugene: Visionair met zwaard en pen

Strategische mecenas: De generaal en mecenas drukte een blijvende stempel op Europa met zijn militaire vaardigheden en liefde voor kunst.

Prins Eugene (1663-1736)

Beroemde persoonlijkheden uit de muziekwereld

Wolfgang Amadeus Mozart: Muzikaal genie uit Salzburg

Emotie en genialiteit: De muziek en opera's van deze uitzonderlijke componist ontroeren de hele wereld op tijdloze wijze.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Johann Strauss (zoon): Wereldberoemde walskoning

Johann Strauss zoon (1825-1899)

Franz Liszt: gevierd virtuoos van de Romantiek

Drama en schittering: De klaviertovenaar, virtuoos en componist zorgde voor een revolutie in de pianomuziek en wordt beschouwd als de eerste superster in de muziekgeschiedenis.

Franz Liszt (1811-1886)

Anton Bruckner: Klankarchitect van de ziel

Meester van de harmonie: De componist van monumentale symfonieën en nieuwe klankwerelden geïnspireerd met spirituele diepgang en unieke harmonieën.

Anton Bruckner (1824-1896)

Ludwig van Beethoven: De vrije geest van de muziek

Een revolutionair op het gebied van geluid: Een titaan van de klassieke muziek die de muziekgeschiedenis herschreef met zijn baanbrekende werk en onvergelijkbare kracht.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Franz Schubert: Meester van de melancholie

De stem van de Romantiek: een componist van liederen wiens werken diepe emoties en schoonheid verenigen en de Romantiek muzikaal definiëren.

Franz Schubert (1797-1828)

Beroemde persoonlijkheden uit de literatuur

Thomas Bernhard: de provocateur van de literatuur

Schrijver van tegenstellingen: De schrijver ontleedde de ziel van Oostenrijk met scherpe kritiek en een onmiskenbare stijl.

Thomas Bernhard (1931-1989)

Peter Rosegger: Dichter van de Stiermarkse bergen

De chroniqueur van het eenvoudige leven: De schrijver uit Stiermarken schetste in zijn streekromans en gedichten een authentiek beeld van het plattelandsleven.

Peter Rosegger (1843-1918)

Beroemde persoonlijkheden uit de wereld van de schilderkunst

Gustav Klimt: de pracht van het Weense modernisme

De alchemist van het goud: De Weense kunstenaar creëerde iconen van de kunstgeschiedenis met zijn sensuele portretten en ornamenten.

Gustav Klimt (1862-1918)

Egon Schiele: de expressieve rebel

Radicaal en intens: hij zocht de grenzen van de kunst op met zijn botte afbeeldingen van lichaam en ziel.

Egon Schiele (1890-1918)

Friedensreich Hundertwasser: Kleurintensieve utopist

Ecologie ontmoet kunst: De Weense kunstenaar en architect sloeg nieuwe wegen in met organische vormen en visies op milieubescherming.

F. Hundertwasser (1928-2000)

Angelika Kauffmann: icoon van het classicisme

Als schilder en pionier zette de in Vorarlberg geboren vrouw de standaard voor vrouwen in de kunst en verwierf internationale faam.

Angelika Kauffmann (1741-1807)

Beroemde persoonlijkheden uit architectuur, mode en film

Josef Hoffmann: Architect van de Art Nouveau

Pionier van de Art Nouveau: Hij combineerde design en functie met een duidelijke vormentaal en vakmanschap en stelde nieuwe normen voor modern design.

Josef Hoffmann (1870-1956)

Emilie Flöge: De elegante muze van de moderniteit

Mode-visionair: Klimts partner en mode-icoon gaf vorm aan de Weense modewereld met haar avant-gardistische stijl.

Emilie Flöge (1874-1952)

Hedy Lamarr: Hollywoodster en uitvindster

Filmdiva en uitvindster: Naast haar carrière gaf het Weense filmicoon uit Hollywood vorm aan moderne communicatie met haar technologische visies.

Hedy Lamarr (1914-2000)

