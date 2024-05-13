Three cyclists on a path through vineyards, Danube and Weißenkirchen in background, Wachau.
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De Donau
Cultuurlandschap, kastelen, abdijen

Langs 350 kilometer rivier heeft de Donau in Oostenrijk een van de mooiste cultuurlandschappen van Europa gecreëerd.

Tussen Passau en Bratislava stroomt de Donau door Oberösterreich, Niederösterreich en Wenen. De Schlögener Lus is de beroemdste lus van de Donau en een meesterwerk van de evolutie, een coproductie van wind en water en een paar miljoen jaar tijd.

Zelfs de Romeinen gebruikten de rivier als waterweg en ook toen al werden goederen en wereldbeelden via de Donau het land binnengebracht. Het feit dat de rivier een mild microklimaat met vruchtbare grond creëerde, trok al vroeg mensen naar de oevers. Ze bouwden Kastelen en paleizen en Abdijen stichtten dorpen en planden steden. Ze creëerden een uniek cultuurlandschap.

Info over de Donau
Lengte:2.850 rivierkilometer, waarvan er 350 door Oostenrijk stromen
Bron:in het Zwarte Woud in Duitsland
Monding:Zwarte Zee
Loop:van west naar oost
Stroomt behalve door Oostenrijk door 9 landen:Duitsland, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Roemenië, Bulgarije, Oekraïne, Moldavië

"Op de mooie blauwe Donau" - de wals van Johann Strauss Sohn begon zijn triomftocht over de wereld al snel na de première op 15 februari 1867. Vandaag de dag is het het geheime volkslied van Oostenrijk en een vast programmaonderdeel tijdens het Nieuwjaarsconcert in de Grote Zaal van de Wiener Musikverein.

De Donau vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Uitzicht op de Donau in Schlögen

Prachtige uitzichten langs de Donau

Augustijner klooster St Florian

Kasteelruïne Aggstein

Abdij Göttweig

Krems aan de Donau

Abdij Klosterneuburg

Activiteiten langs de Donau

Unieke plekken om te verblijven

Designhotel Spinnerei in Linz

Steigenberger Hotel & Spa, Krems

Hotel Dürnstein

Hotel Schloss Dürnstein in de Wachau

Hotel Wenen

Hilton Wenen Waterkant

Vrije rivier. Wild bos

Nationaal Park Donauvlakte

Het Nationaal Park Donau-Auen strekt zich uit van Wenen tot de monding van de rivier de Morava op de grens met Slowakije. De Donau, die hier nog steeds over een lengte van ongeveer 36 kilometer vrij stroomt, mag het landschap vormgeven en is de thuisbasis van meer dan 60 vissoorten, ijsvogels, zeearenden, bevers, waterschildpadden, zeldzame orchideeën en ontelbare soorten insecten.

Het natuurreservaat is vrij toegankelijk, hoewel het niet is toegestaan om de wandelpaden en toegestane fietsroutes te verlaten. Begeleide wandelingen en boottochten onder begeleiding van rangers van het nationale parkbieden een bijzonder intense natuurervaring.

Nationaal Park Donau Wetlands

FAQs

De Donau stroomt van west naar oost en doorkruist Oostenrijk over een lengte van ongeveer 350 kilometer, waardoor het een belangrijke levensader voor het land is. Ze verbindt historische steden, natuurreservaten en culturele schatten.

Ze komt het land binnen bij Jochenstein in Oberösterreich en stroomt eerst door de stad Linz naar de Schlögener Schlinge.

Verder naar het oosten slingert de rivier door de beroemde Wachau, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, bekend om zijn schilderachtige wijngaarden en kasteelruïnes.

Vervolgens bereikt de route Wenen en gaat verder door het Nationaal Park Donau-Auen nationaal Park en verlaat het land uiteindelijk bij Hainburg op de grens met Slowakije.

Deze plaatsen laten de diversiteit van de Donau-regio in Oostenrijk zien:

  • Linz de hoofdstad van Oberösterreich, de "Stad van de Mediakunst", maakt indruk met zijn moderne culturele aanbod, waaronder het Ars Electronica Centrum en het Lentos Kunstmuseum.

  • Abdij Melk het barokke benedictijnenklooster torent hoog boven de Donau uit.

  • Wachau Vallei: UNESCO Werelderfgoed, tussen Melk en Krems staat bekend om zijn steile wijngaarden en historische kastelen, zoals de ruïnes van Dürnstein en Aggstein.

  • Krems: maakt indruk met zijn oude stadscentrum, de kunstgalerie Kunsthalle Krems en kleine wijnmakerijen.

  • Wenen: De hoofdstad combineert de oevers van de Donau met het stadsleven. Het Donaukanaal is een hotspot voor kunst en cuisine, terwijl de Oude Donau bezoekers aantrekt met zijn boten en stranden. Het Donau-eiland is een populair lokaal recreatiegebied.

  • Nationaal Park Donau Wetlands tussen Wenen en Bratislava ligt een van de laatste grote uiterwaardenbossen in Centraal-Europa, dat een fascinerende flora en fauna herbergt en ideaal is voor natuurwandelingen.

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