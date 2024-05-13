De Donau
Cultuurlandschap, kastelen, abdijen
Introduction
Tussen Passau en Bratislava stroomt de Donau door Oberösterreich, Niederösterreich en Wenen. De Schlögener Lus is de beroemdste lus van de Donau en een meesterwerk van de evolutie, een coproductie van wind en water en een paar miljoen jaar tijd.
Zelfs de Romeinen gebruikten de rivier als waterweg en ook toen al werden goederen en wereldbeelden via de Donau het land binnengebracht. Het feit dat de rivier een mild microklimaat met vruchtbare grond creëerde, trok al vroeg mensen naar de oevers. Ze bouwden Kastelen en paleizen en Abdijen stichtten dorpen en planden steden. Ze creëerden een uniek cultuurlandschap.
"Op de mooie blauwe Donau" - de wals van Johann Strauss Sohn begon zijn triomftocht over de wereld al snel na de première op 15 februari 1867. Vandaag de dag is het het geheime volkslied van Oostenrijk en een vast programmaonderdeel tijdens het Nieuwjaarsconcert in de Grote Zaal van de Wiener Musikverein.
De Donau vanuit alle perspectieven
Top hoogtepunten
Unieke plekken om te verblijven
Nationaal Park Donauvlakte
Het Nationaal Park Donau-Auen strekt zich uit van Wenen tot de monding van de rivier de Morava op de grens met Slowakije. De Donau, die hier nog steeds over een lengte van ongeveer 36 kilometer vrij stroomt, mag het landschap vormgeven en is de thuisbasis van meer dan 60 vissoorten, ijsvogels, zeearenden, bevers, waterschildpadden, zeldzame orchideeën en ontelbare soorten insecten.
Het natuurreservaat is vrij toegankelijk, hoewel het niet is toegestaan om de wandelpaden en toegestane fietsroutes te verlaten. Begeleide wandelingen en boottochten onder begeleiding van rangers van het nationale parkbieden een bijzonder intense natuurervaring.