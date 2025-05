Wygodne buty turystyczne to podstawa – zapobiegają one otarciom i pęcherzom. Pamiętaj także o ochronie przed słońcem i deszczem, apteczce z podstawowym wyposażeniem medycznym oraz kijkach turystycznych. Z pewnością przyda Ci się odzież turystyczna, a także coś bardziej eleganckiego na wieczór – jeśli planujesz odwiedzić restaurację lub zwiedzać miasto. Staraj się, aby plecak był jak najlżejszy. Na niektórych szlakach dostępna jest usługa przewozu bagażu do kolejnego punktu noclegowego, co może znacznie ułatwić wędrówkę.