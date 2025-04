Chociaż te dwa terminy są dziś często używane zamiennie, istnieją między nimi istotne różnice: klasztor to wspólnota mnichów lub mniszek, którzy zobowiązują się do życia zgodnie z zasadami ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Wspólnoty te mieszczą się w zamkniętym kompleksie budynków. To odosobnienie ma na celu promowanie duchowego pogłębienia i życia we wspólnocie.

Z drugiej strony, klasztor był pierwotnie instytucją założoną z powodów religijnych lub politycznych. Z jednej strony opactwa miały na celu ochronę zbawienia założycieli poprzez modlitwy i msze, ale z drugiej strony spełniały również zadania świeckie. Wpływały na polityczne relacje władzy, zabezpieczały granice i prawa, a często służyły także jako ośrodki edukacyjne. Członkowie klasztoru mogli posiadać własny majątek i mieli możliwość ponownego opuszczenia wspólnoty.