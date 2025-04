W Austrii, podczas wizyty w tradycyjnej winiarni (Heuriger) z widokiem na krajobraz winnic, serwowana jest dodatkowa porcja pasji.

Wizyta u winiarki i winiarza

Od dwóch dekad wino z Austrii stale zyskuje na jakości. W efekcie austriackie wino, czy to Grüner Veltliner z Dolnej Austrii, styryjski Sauvignon Blanc, czy Blaufränkisch z Burgenlandu, stało się prawdziwym sekretem dla miłośników, znanym nawet w Tokio i Nowym Jorku. Osoby spędzające wakacje w Austrii mają okazję zbliżyć się do wina jeszcze bardziej, a jak wiadomo do celu prowadzi wiele dróg.

Najbardziej relaksująca, ale na pewno nie nudna, to wizyta u winiarzy. Młode pokolenie łączy wielowiekową tradycję winiarską z ostrym duchem innowacyjności, co widać nie tylko w piwnicach winiarskich, ale także w architekturze: obok urokliwych, klasycznych domków winiarskich położonych wśród winnic do coraz to częściej śmiałych nowych formy architektury winiarskiej. Tworzą one harmonijne połączenie natury, tradycji i współczesnej sztuki budowlanej, które koneserzy wina odczuwają z każdym łykiem.