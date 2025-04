Wiedeń: miasto muzyki

W Mieście muzyki orkiestra Wiedeńska Orkiestra Filharmoniczna jest wizytówką miasta. Dyrygenci z całego świata uważają za zaszczyt wykonanie koncertu noworocznego w "Złotej Sali" wiedeńskiej Musikverein Vienna Musikverein akustycznym arcydziele. The Wiedeński Chór Chłopięcy również zachwyca publiczność na całym świecie swoim śpiewem.

Ale Wiedeń oferuje więcej niż muzykę klasyczną: w klubie jazzowym Klubie jazzowym Porgy & Bess scena tętni życiem, a elektroniczne bity pulsują wzdłuż kanału Dunaju.

Na Boże Narodzenie wiedeńskie kościoły przekształcają swoje wspaniałe sale w miejsca magicznego dźwięku. Czy to klasyczne chóry, czy uroczysta muzyka organowa - koncerty kościelne Koncerty kościelne wprowadzają kontemplacyjną atmosferę do miasta i wnoszą magię Bożego Narodzenia do serca Wiednia.