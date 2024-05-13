Burgenland zimą

Od odnowy biologicznej w spa termalnym po jazdę na łyżwach lub zimowe spacery wzdłuż Jeziora Nezyderskiego. Burgenland to austriacka oaza spokoju.

Wellness i kąpiele termalne – odprężenie w sercu Burgenlandu

Burgenland słynie z długiej tradycji wykorzystywania uzdrawiającej mocy wody w kąpielach termalnych. Miłośnicy wellness mogą wybierać spośród wielu ośrodków termalnych, dostosowanych do różnych potrzeb i preferencji. Woda siarkowa, dostępna m.in. w Allegria Resort Therme Stegersbach, wzmacnia układ odpornościowy, natomiast kąpiele solankowe w St. Martins Therme działają kojąco i relaksująco – ich skuteczność została potwierdzona naukowo.

Pary szukające spokoju, osoby podróżujące solo czy rodziny z dziećmi – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Uzdrowiska termalne w Burgenlandzie oferują spersonalizowane usługi i szeroką gamę atrakcji – od stref relaksu po aktywne formy wypoczynku. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest zdrowie, kondycja i sport, czy też błogi odpoczynek i chwile przyjemności, Spa termalne w Burgenlandzie zapewnią odprężenie w ciepłej wodzie po zimowym spacerze lub dniu spędzonym na lodowisku.