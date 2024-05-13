Burgenland zimą

Wellness i kąpiele termalne – odprężenie w sercu Burgenlandu
Burgenland słynie z długiej tradycji wykorzystywania uzdrawiającej mocy wody w kąpielach termalnych. Miłośnicy wellness mogą wybierać spośród wielu ośrodków termalnych, dostosowanych do różnych potrzeb i preferencji. Woda siarkowa, dostępna m.in. w Allegria Resort Therme Stegersbach, wzmacnia układ odpornościowy, natomiast kąpiele solankowe w St. Martins Therme działają kojąco i relaksująco – ich skuteczność została potwierdzona naukowo.
Pary szukające spokoju, osoby podróżujące solo czy rodziny z dziećmi – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Uzdrowiska termalne w Burgenlandzie oferują spersonalizowane usługi i szeroką gamę atrakcji – od stref relaksu po aktywne formy wypoczynku. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest zdrowie, kondycja i sport, czy też błogi odpoczynek i chwile przyjemności, Spa termalne w Burgenlandzie zapewnią odprężenie w ciepłej wodzie po zimowym spacerze lub dniu spędzonym na lodowisku.
Północny Burgenland
Burgenland Północny zachwyca różnorodnością – łączy malowniczą przyrodę, bogatą kulturę i wyjątkowe smaki, tworząc idealne miejsce na niezapomnianą podróż.
Burgenland Środkowy-Rosalia
Podnóża Alp, winnice Blaufränkisch, parki przyrody, a także zamki i pałace to cechy charakterystyczne regionu.
Najpiękniejsze miasta i miejscowości
Eisenstadt
Ojczyzna Haydna łączy w sobie dworską elegancję i nowoczesność. Otoczona winnicami, przyciąga odwiedzających historycznymi miejscami i wydarzeniami.
Freistadt Rust
Rust prezentuje barokowe i renesansowe fasady i jest domem dla największej kolonii bocianów w kraju.
Mörbisch
Czy to w alejkach, czy na historycznych dziedzińcach Streckhöfe, czy też na Festival am See - tutaj goście mogą poczuć panoński styl życia na każdym rogu.
Güssing
Otoczony winnicami i w pobliżu wygasłym wulkanem, zabytkowy zamek góruje nad miastem i oferuje nieoczekiwane widoki.
Forchtenstein
W sercu Parku Przyrody Rosalia, Forchtenstein zachwyca odwiedzających swoim zamkiem, siedmioma szlakami długodystansowymi oraz bogatą ofertą wydarzeń.
Bad Sauerbrunn
Historyczne miasto uzdrowiskowe przyciąga odwiedzających leczniczymi źródłami mineralnymi, relaksującymi spacerami po Rosarium i bogatą historią i kulturą (wellness).
Naturalnie zrównoważony
Hotel Landhofmühle w południowym Burgenlandzie
Claudia Fartek, kierownik hotelu, od 30 lat prowadzi hotel Landhofmühle w Parku Przyrody Raab w Burgenlandzie, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i regionalności. Dla niej od zawsze jest to naturalny i logiczny wybór, który zyskał na znaczeniu także wśród turystów. Zauważa się, że w ostatnich latach zrównoważony rozwój, regionalność i spójność stają się coraz ważniejszymi powodami, dla których urlopowicze podejmują decyzję dotyczące przyjazdu.
Rodzina Claudii Fartek zawsze żyła tymi ideałami, co się opłaciło, ponieważ Landhofmühle był pierwszym „Hotelem idylli przyrodniczej" w Burgenlandzie i pierwszym obiektem wyróżnionym certyfikatem ekologicznym. Hotel otrzymał także Znak jakości AMA GENUSS REGION, potwierdzający kontrolowaną jakość i lokalne pochodzenie produktów.
Słynne postaci
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
Haydn pracował przez 30 lat jako kapelmistrz u rodziny Esterházy. Swoimi dziełami zdefiniował wiedeński klasycyzm.
Rodzina Esterházy
Ród Esterházy, jedna z najważniejszych rodzin szlacheckich, ukształtował region poprzez mecenat kulturalny oraz budowę imponujących zamków.
Franciszek Liszt (1811-1886)
Kompozytor i pianista urodzony w Raiding w Burgenlandzie był bardzo barwną postacią epoki, który miał wyjątkową karierą.
Rozbratel Esterházy
Rozbratel Esterházy, danie z duszonej wołowiny, zawdzięczamy dynastii magnackiej. Oto prosty przepis dla szczególnie wymagających smakoszy.
Wskazówka dotycząca ochrony klimatu
Jak pogodzić ochronę klimatu z zimowymi feriami?
Wybierz zrównoważone ośrodki narciarskie.
Rezerwuj hotele z certyfikatem ekologicznym.
Spędź zimowe wakacje na ekologicznej farmie.
Zaplanuj podróż pociągiem.
Korzystaj ze zrównoważonej mobilności w ośrodku narciarskim.
Wypożyczaj sprzęt narciarski (zgodnie ze standardami ekologicznymi).
W trosce o przyrodę - pozostań na stoku!
Ciesz się regionalną, sezonową i ekologiczną żywnością.
Wypróbuj aktywności zimowe w rytmie slow!
Dialekt w Burgenlandzie
Kuh staje się Khui – w Burgenlandzie mówi się dialektem Ui. Tak zwany „Hianzisch” to odmiana dialektu środkowobawarskiego, używanego w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego aż po Wiedeń. Mieszkańcy Burgenlandu mówili tym samym dialektem co cesarzowa Elżbieta, co sprawiało, że doskonale się rozumieli.
Dziś burgenlandzki dialekt stopniowo zanika pod wpływem językowych tendencji z Wiednia i Dolnej Austrii.