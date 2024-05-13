Podersdorf nad jeziorem Nezyderskim, zima

Burgenland zimą
Zimowe ferie na łonie natury, wellness i spa

Poznaj Burgenland latem
Od odnowy biologicznej w spa termalnym po jazdę na łyżwach lub zimowe spacery wzdłuż Jeziora Nezyderskiego. Burgenland to austriacka oaza spokoju.

Wellness i kąpiele termalne – odprężenie w sercu Burgenlandu

Burgenland słynie z długiej tradycji wykorzystywania uzdrawiającej mocy wody w kąpielach termalnych. Miłośnicy wellness mogą wybierać spośród wielu ośrodków termalnych, dostosowanych do różnych potrzeb i preferencji. Woda siarkowa, dostępna m.in. w Allegria Resort Therme Stegersbach, wzmacnia układ odpornościowy, natomiast kąpiele solankowe w St. Martins Therme działają kojąco i relaksująco – ich skuteczność została potwierdzona naukowo.

Pary szukające spokoju, osoby podróżujące solo czy rodziny z dziećmi – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Uzdrowiska termalne w Burgenlandzie oferują spersonalizowane usługi i szeroką gamę atrakcji – od stref relaksu po aktywne formy wypoczynku. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest zdrowie, kondycja i sport, czy też błogi odpoczynek i chwile przyjemności, Spa termalne w Burgenlandzie zapewnią odprężenie w ciepłej wodzie po zimowym spacerze lub dniu spędzonym na lodowisku.

Informacje o Burgenlandzie
Stolica:Eisenstadt
Powierzchnia:42,91 km²
Populacja:około 301 000 (stan na 2024 r.)
Parki narodowe:1
Parki przyrody:6
Kąpieliska termalne:6

Wydarzenia w Burgenlandzie
Tradycyjne i współczesne atrakcje są zamieszczone w Kalendarzu wydarzeń.

Burgenland ze wszystkich perspektyw

Najciekawsze

Jezioro Nazyderskie

Eisenstadt zimą

Zamek Esterházy

Rust

Zamek Forchtenstein

Dzielnica piwniczna Heiligenbrunn

Łaźnie termalne St. Martin

Uzdrowisko termalne Stegersbach

Aktywności w Burgenlandzie

Lecznicze źródła i radość z kąpieli

Uzdrowiska termalne w Burgenlandzie

Wycieczki w Burgenlandzie

Najpiękniejsze regiony

Północny Burgenland

Burgenland Północny zachwyca różnorodnością – łączy malowniczą przyrodę, bogatą kulturę i wyjątkowe smaki, tworząc idealne miejsce na niezapomnianą podróż.

Północny Burgenland

Burgenland Środkowy-Rosalia

Podnóża Alp, winnice Blaufränkisch, parki przyrody, a także zamki i pałace to cechy charakterystyczne regionu.

Burgenland Środkowy-Rosalia

Południowy Burgenland

Poszukiwacze rekreacji i miłośnicy kultury będą zachwyceni leczniczymi źródłami termalnymi, malowniczą przyrodą i ciągle żywą tradycją.

Południowy Burgenland

Najpiękniejsze miasta i miejscowości

Eisenstadt

Ojczyzna Haydna łączy w sobie dworską elegancję i nowoczesność. Otoczona winnicami, przyciąga odwiedzających historycznymi miejscami i wydarzeniami.

Eisenstadt

Freistadt Rust

Rust prezentuje barokowe i renesansowe fasady i jest domem dla największej kolonii bocianów w kraju.

Rust

Mörbisch

Czy to w alejkach, czy na historycznych dziedzińcach Streckhöfe, czy też na Festival am See - tutaj goście mogą poczuć panoński styl życia na każdym rogu.

Mörbisch

Güssing

Otoczony winnicami i w pobliżu wygasłym wulkanem, zabytkowy zamek góruje nad miastem i oferuje nieoczekiwane widoki.

Güssing

Forchtenstein

W sercu Parku Przyrody Rosalia, Forchtenstein zachwyca odwiedzających swoim zamkiem, siedmioma szlakami długodystansowymi oraz bogatą ofertą wydarzeń.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

Historyczne miasto uzdrowiskowe przyciąga odwiedzających leczniczymi źródłami mineralnymi, relaksującymi spacerami po Rosarium i bogatą historią i kulturą (wellness).

Bad Sauerbrunn

Naturalnie zrównoważony

Hotel Landhofmühle w południowym Burgenlandzie

Claudia Fartek, kierownik hotelu, od 30 lat prowadzi hotel Landhofmühle w Parku Przyrody Raab w Burgenlandzie, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i regionalności. Dla niej od zawsze jest to naturalny i logiczny wybór, który zyskał na znaczeniu także wśród turystów. Zauważa się, że w ostatnich latach zrównoważony rozwój, regionalność i spójność stają się coraz ważniejszymi powodami, dla których urlopowicze podejmują decyzję dotyczące przyjazdu.

Rodzina Claudii Fartek zawsze żyła tymi ideałami, co się opłaciło, ponieważ  Landhofmühle był pierwszym „Hotelem idylli przyrodniczej" w Burgenlandzie i pierwszym obiektem wyróżnionym certyfikatem ekologicznym. Hotel otrzymał także Znak jakości AMA GENUSS REGION, potwierdzający kontrolowaną jakość i lokalne pochodzenie produktów.

Hotel LandhofmühleYoutube

Wyjątkowe wydarzenia

Jarmark adwentowy w pałacu Esterhazy

12.12.2025 – 14.12.2025
Zamek Esterhazy

Rynek adwentowy Zamek Lackenbach

6.12.2025 – 8.12.2025
Zamek Lackenbach

Słynne postaci

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Haydn pracował przez 30 lat jako kapelmistrz u rodziny Esterházy. Swoimi dziełami zdefiniował wiedeński klasycyzm.

Dom Haydna w Eisenstadt

Rodzina Esterházy

Ród Esterházy, jedna z najważniejszych rodzin szlacheckich, ukształtował region poprzez mecenat kulturalny oraz budowę imponujących zamków.

Rodzina książęca Esterházy

Franciszek Liszt (1811-1886)

Kompozytor i pianista urodzony w Raiding w Burgenlandzie był bardzo barwną postacią epoki, który miał wyjątkową karierą.

Od komety do rapsodii

Erwin Moser

Muzeum Erwina Mosera w Gols uhonorowało tego wyjątkowego autora książek dla dzieci wystawą prezentującą jego twórcze dokonania.

Erwin Moser

Przepisy

Rozbratel Esterházy

Rozbratel Esterházy, danie z duszonej wołowiny, zawdzięczamy dynastii magnackiej. Oto prosty przepis dla szczególnie wymagających smakoszy.

Rozbratel Esterházy

Panońska zupa rybna

Ugotowana według tego przepisu zupa rybna z karpia, szczupaka lub innych gatunków ryb smakuje jak oryginał znad Jeziora Nezyderskiego w Burgenlandzie.

Panońska zupa rybna

Wyjątkowe zakwaterowanie

Scheiblhofer

Kellerstöckl

Zamek Bernstein

Taubenkobel

Posiadłość Purbach

Nils

Träumerei

Ratschen

Wskazówka dotycząca ochrony klimatu

Jak pogodzić ochronę klimatu z zimowymi feriami?

  • Wybierz zrównoważone ośrodki narciarskie.

  • Rezerwuj hotele z certyfikatem ekologicznym.

  • Spędź zimowe wakacje na ekologicznej farmie.

  • Zaplanuj podróż pociągiem.

  • Korzystaj ze zrównoważonej mobilności w ośrodku narciarskim.

  • Wypożyczaj sprzęt narciarski (zgodnie ze standardami ekologicznymi).

  • W trosce o przyrodę - pozostań na stoku!

  • Ciesz się regionalną, sezonową i ekologiczną żywnością.

  • Wypróbuj aktywności zimowe w rytmie slow!

Zrównoważone podróżowanieDojazd pociągiem
Co jeszcze Burgenland ma do zaoferowania

Dialekt i język ojczysty

Dialekt w Burgenlandzie

Kuh staje się Khui – w Burgenlandzie mówi się dialektem Ui. Tak zwany „Hianzisch” to odmiana dialektu środkowobawarskiego, używanego w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego aż po Wiedeń. Mieszkańcy Burgenlandu mówili tym samym dialektem co cesarzowa Elżbieta, co sprawiało, że doskonale się rozumieli.

Dziś burgenlandzki dialekt stopniowo zanika pod wpływem językowych tendencji z Wiednia i Dolnej Austrii.

Często zadawane pytania

Burgenland oficjalnie stał się częścią Austrii 4 października 1921 roku.

Do 1918 roku obszar ten należał do węgierskiej części monarchii austro-węgierskiej. Po upadku Cesarstwa Austro-Węgierskiego pod koniec I wojny światowej, jego przynależność została określona w traktacie z Saint-Germain z 1919 roku. Ustalono wówczas, że terytorium znane jako Niemieckie Zachodnie Węgry zostanie przyłączone do Republiki Austrii.

Jednak ostateczne włączenie Burgenlandu do Austrii zostało opóźnione do przełomu lat 1921-1922, kiedy to stał się częścią Austrii jako „niezależna prowincja federalna z równymi prawami”.

Jezioro Nezyderskie - jedno z największych jezior stepowych w Europie. Park narodowy z unikalną florą i fauną został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kultura - Burgenland to bogactwo historii i kultury. Na jego terenie znajduje się wiele zamków i pałaców, jest też miejscem licznych wydarzeń kulturalnych i festiwali.

Umiarkowany klimat kontynentalny sprawia, że region ten jest idealny do uprawy winorośli i jest jednym z wiodących austriackich regionów uprawy winorośli.

Dzięki karcie Burgenland Card możesz podczas pobytu skorzystać z wielu bezpłatnych usług i zniżek. Jest ona wliczona w cenę noclegu w obiektach partnerskich Burgenland Card.

Burgenland Card

W Burgenlandzie, znanym z bogatej historii i kultury, znajduje się wiele zamków i pałaców, które są rozsianych po całej prowincji. Chociaż dokładna liczba nie jest znana, mówi się, że jest ich od 100 do 120. Zamki i pałace różnią się między sobą. Mamy wśród nich dobrze zachowane fortece oraz romantyczne ruiny. Prezentują także szeroki zakres stylów architektonicznych i okresów historycznych. Do najbardziej znanych należą: zamek Forchtenstein, zamek Bernstein, zamek Friedensburg Schlaining, zamek Güssing i zamek Lockenhaus, które odgrywały ważną rolę w regionalnej historii Burgenlandu.

Burgenland, gdy należał jeszcze do Królestwa Węgier w ramach monarchii austro-węgierskiej, był znany jako „Niemieckie Zachodnie Węgry”.

Tak, w Burgenlandzie są dwa małe, idealne dla rodzin i początkujących, ośrodki narciarskie. Są to: teren narciarski Rettenbach i teren narciarski Kukmirn / Zellenberg.

W Austrii jest 40 Uzdrowisk termalnych, gdzie bąbelki płyną i parują.

Woda termalna zawiera minerały i pierwiastki śladowe, które mają działanie prozdrowotne. Należą do nich: solanka, siarka, wapń, magnez, jod i selen. Dodatkowo termalne wody lecznicze rozluźniają mięśnie, a ciepło wspomaga krążenie krwi i rozluźnia ciało.

Kąpielisko można nazwać „kąpieliskiem termalnym" wtedy, gdy ma własne źródło i wody gruntowe o temperaturze wylotowej powyżej 20°C.

Zaleca się, aby nie przekraczać 15-20 minut kąpieli. Najlepiej jest postępować zgodnie z instrukcjami.

To też może Cię zainteresować

Burgenland zimą

Od odnowy biologicznej w spa termalnym po jazdę na łyżwach lub zimowe spacery wzdłuż Jeziora Nezyderskiego. Burgenland to austriacka oaza spokoju.

Ferie zimowe w Burgenlandzie
Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje