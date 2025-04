Pasy trzcin, słone bagna i łąki w Parku Narodowym przeplatają się z winnicami i słonecznymi kąpieliskami: to tutaj naturalny raj łączy się z wyjątkowym stylem życia.

Raj dla ptaków i wielkość: magia Jeziora Nezyderskiego

Jezioro Nezyderskie to wyjątkowe jezioro stepowe, którego płytkie, porośnięte trzciną wody dają poczucie ogromu i spokoju. W przeciwieństwie do austriackich jezior alpejskich Jezioro Nezyderskie urzeka odwiedzających swoim otwartym, pozornie niekończącym się krajobrazem. Otoczone jest falistymi wzgórzami i winnicami. Tutaj wczasowicze doświadczają mieszanki natury i kultury, a do tego Burgenland to regionem znanym z produkcji doskonałych win. Przytulne restauracje tuż nad jeziorem są idealnym miejscem przyjemne chwile przy zachodzie słońca.

Jeśli wolisz coś bardziej aktywnego, skorzystaj z dobrze rozwiniętych ścieżek rowerowych lub żegluj i surfuj - bardzo często panują tu świetne warunki wiatrowe.

Obserwacja ptaków w Parku Narodowym

Kilka szeleszczących kępek trawy zwiastuje jego przybycie. A potem wyłania się biała głowa z zadziornym grzebieniem i spogląda prosto w kierunku lunety - precyzyjnej lunety, za pomocą której można dokładnie obserwować każdy szczegół: to czajka, która lęgnie się każdej wiosny na bagnach nad brzegiem Jeziora Nezyderskiego.