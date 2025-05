Burgenland oficjalnie stał się częścią Austrii 4 października 1921 roku.

Do 1918 r. dzisiejszy Burgenland był częścią węgierskiej części monarchii austro-węgierskiej. Po upadku Cesarstwa Austro-Węgierskiego pod koniec I wojny światowej, przynależność terytorium została zreorganizowana na mocy traktatu z Saint-Germain w 1919 roku. Ustalił on, że obszar, znany wówczas jako Niemieckie Zachodnie Węgry, powinien zostać włączony do Republiki Austrii. Jednak faktyczne włączenie Burgenlandu do Austrii zostało opóźnione do przełomu lat 1921/22, kiedy to ostatecznie stał się częścią Republiki Austrii jako "niezależna prowincja federalna z równymi prawami".