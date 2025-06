W Hiszpańskiej Szkole Jazdy w Wiedniu już od renesansu kultywuje się klasyczną jeździecką sztukę z lipicanami – precyzyjnie i pod ochroną UNESCO.

Gdy białe ogiery kroczą w rytm muzyki przez Zimową Szkołę Jazdy w Hofburgu, historia ożywa. Hiszpańska Szkoła Jazdy w Wiedniu to jednak nie miejsce nostalgii – to żywa kultura, dynamiczna tradycja i nieustanne dążenie do doskonałości.

Założona w XVI wieku, dziś jest jedyną na świecie instytucją tego typu i stale pielęgnuje austriackie dziedzictwo kulturowe. Jej początki sięgają 1565 roku. Początkowo szkoliła konie oraz młodzież arystokratyczną. Nazwa „Hiszpańska Szkoła Jazdy” odnosi się do iberyjskich ras koni, z których wywodzą się szlachetne lipicany – zwierzęta będące sercem każdej prezentacji. Od ponad 460 lat kultywuje się tu klasyczną sztukę jeździecką Wysokiej Szkoły, gdzie jeździec i koń tworzą harmonijną, precyzyjną całość.

Podróż ogierów zaczyna się w stadninie Piber w Styrii, przechodzi przez centrum treningowe Heldenberg i kulminuje w Wiedniu. Szkolenie odbywa się etapami, opierając się na zaufaniu, cierpliwości i wyczuciu. Tylko wyjątkowo utalentowane konie opanowują słynne figury, takie jak levade czy kapriole. Fascynacja tradycją łączy się tutaj z nowoczesnym podejściem: kobiety od dawna są integralną częścią zespołu jeźdźców, a innowacyjne formy edukacji udostępniają to dziedzictwo szerokiej publiczności.

Każdy, kto uczestniczy w pokazie lub zajrzy za kulisy, od razu to poczuje: tutaj tradycja nie stoi w miejscu, lecz żyje i zachwyca ruchem, elegancją i naturalnością. To miejsce pokazujące, jak dziedzictwo kulturowe Austrii można pielęgnować w sposób współczesny, zrównoważony i autentyczny – bez zbędnego patosu, ale z wielkim szacunkiem.