Kuchnia i wino w Styrii

Styryjska kuchnia alpejska

Zjedz knedle serowe z serem styryjskim, pieczeń jagnięcą Ennstal lub pączki wiejskie w tradycyjnej górskiej gospodzie z widokiem na góry. Zjedz śniadanie w drewnianej łodzi nad jeziorem lub delektuj się pstrągiem z jeziora Aussee, pstrągiem potokowym lub krewetkami górskimi ze świeżej wody źródlanej na tarasie nad jeziorem. To jednak tylko niewielki wybór styryjskiego menu w Alpach. W ramach styryjskiego programu „Almkulinarik by Richard Rauch” w regionie Schladming-Dachstein wielokrotnie nagradzany szef kuchni Richard Rauch wspólnie z właścicielami górskich gospód tworzy zaskakujące dania z regionalnych produktów. A ponieważ wspinacze odkryli w sobie zamiłowanie nie tylko do piwa, ale także do wina, do każdego nowego dania polecane jest odpowiednie styryjskie wino.