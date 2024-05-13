Najpiękniejsze miejsca wśród natury
Introduction
Imponujące cuda natury i ukryte skarby kultury
Ludzie od zawsze tworzą niesamowite dzieła kultury, ale żadne z nich nie może równać się z zapierającym dech w piersiach spektaklem natury. Austria skrywa wiele prawdziwych cudów natury: gigantyczne granitowe olbrzymy, grzmiące wodospady, wąwozy i meandrujące rzeki - to one zachwycają i wzbudzają szacunek.
Mieszkańcy i władze poszczególnych regionów bardzo poważnie traktują swój kulturowy, ekologiczny i zrównoważony obowiązek dbania o cuda natury, z których słynie ich kraj. Między innymi po to, aby zachować piękno Austrii na dłużej.
Najpiękniejsze miejsca w Alpach
Piękno alpejskiego spektaklu przyrody najlepiej można poczuć w górach, na alpejskich łąkach, w lasach i wzdłuż górskich rzek. Masywy austriackich Alp rozciągają się z zachodu na wschód i od tysięcy lat stanowią ważne siedlisko dla ludzi, zwierząt i roślin.
Tutaj strome szczyty spotykają się z łagodnymi alpejskimi pastwiskami. Gdy słońce o poranku wpada do doliny, natura budzi się do życia. Czyste górskie powietrze orzeźwia, gdy wzrok wędruje po łąkach i lasach. Tam, gdzie pogwizdują świstaki, a orły majestatycznie krążą wśród chmur, bliski związek człowieka z naturą - i legendarny alpejski styl życia - jest wręcz namacalny.
Inne cuda alpejskiej natury
Wąwóz Liechtensteinklamm w Wysokich Taurach
Spiralne schody sięgają 30 metrów w głąb ziemi i pozwalają odwiedzającym doświadczyć cudów natury wszystkimi zmysłami.
Wąwóz Kitzlochklamm w górach Salzach
Przez wąwóz Kitzlochklamm prowadzą szlaki turystyczne i mosty. Strome klify i rycząca woda to nieodłączne składniki tego naturalnego spektaklu.
Kaisertal w Alpach Kitzbühelskich
Do 2008 r. ta dolina w Tyrolu była dostępna tylko pieszo. Do dziś pozostaje niemal wolna od samochodów. 285 schodków prowadzi do kaplicy św. Antoniego.
Ahornboden w górach Karwendel
Dno doliny porastają 600-letnie klony jawory, które w 1927 r. uznano za pomnik przyrody. Połączenie alpejskiego piękna i potężnego pasma górskiego Karwendel budzi podziw.
Najpiękniejsze miejsca nad wodą
W Austrii góry i woda są nierozłącznie ze sobą związane. Potęgi żywiołu wody można doświadczyć w górskich potokach, rwących rzekach, lśniących jeziorach i grzmiących wodospadach. Przejrzysta i czysta, ponieważ w Austrii woda pochodzi ze źródeł i wód gruntowych - bogactwo, którymi kraj, jako jeden z najbardziej zasobnych w wodę krajów na świecie, dosłownie opływa.
Wodospad Krimml w Parku Narodowym Wysokich Taurów jest jednym z najwyższych wodospadów w Europie, a jego spadek wynosi 380 metrów. Woda spada tu po trzech stopniach w głębiny i oferuje imponujący naturalny spektakl. Jeśli chcesz zrobić coś dobrego dla siebie i swojego układu oddechowego, rozkoszuj się delikatną mgiełką: kropelki wody mają podobno prozdrowotny wpływ na płuca i układ odpornościowy.
Więcej wodnych skarbów natury
Jezioro Formarinsee i szczyt Rote Wand
Jezioro Formarinsee leży na wysokości 1793 m i słynie z intensywnego niebieskiego koloru. Uderzający szczyt Rote Wand wznosi się w tle - ciekawy kontrast.
Wąwóz Gadaunerer w Bad Hofgastein
Tunel o długości 50 metrów oferuje bezpieczne przejście przez spektakularny wąwóz. Strome klify, piękne widoki przed i za wodospadem.
Jezioro Lünersee we Wschodnich Alpach
Naturalne górskie jezioro w Alpach Wschodnich, położone w Großer Walsertal na wysokości 1 970 m n.p.m. Idealny punkt wyjścia do wędrówek.
Jezioro Grüner See w górach Hochschwab
Wiosną jezioro wypełnia się krystalicznie czystą wodą z lodowca i osiąga głębokość ponad 10 m. Zimą niemal całkowicie znika. Magiczne!
Zalew Schiederweiher w Stodertal
Zbudowany w latach 1897-1902 przez nadwornego architekta cesarskiego Johanna Schiedera, zalew Schiederweiher jest miejscem mocy z przepiękną panoramą.
Jezioro Wiegensee w górach Verwall
Rezerwat przyrody Wiegensee w Montafon leży na wysokości około 2000 m i jest jednym z najcenniejszych krajobrazów torfowisk w Vorarlbergu.
Jezioro Körbersee w Bregenzerwald
Położone na wysokości 1 656 metrów, otoczone imponującymi szczytami i głębokie do 8 metrów. Nawet latem alpejskie jezioro osiąga temperaturę zaledwie 14°C.
Naturalne skarby geologii
Formacje i obiekty z austriackiego profilu krajobrazowego, których nie wymyśliłby nikt poza naturą. Skład geologiczny, epoki lodowcowe, strefa klimatyczna, fauna i flora - wiele czynników wpłynęło na imponującą mieszankę krajobrazową, która dziś prezentuje się nam jako najczystsza (naturalna) skrzynia pełna skarbów.
Jednym z cudów krajobazu są meandry na Dunaju, Schlögener Donau-Schlinge - spektakularne zakole Dunaju w Górnej Austrii. Znana ze swojego wyjątkowego naturalnego piękna pętla oferuje rozległe widoki na dolinę rzeki i jest popularnym celem wędrówek, wycieczek rowerowych i rejsów statkiem. Schlögener Donau-Schlinge jest częścią rezerwatu biosfery UNESCO i symbolem naturalnego piękna i geologicznej historii regionu.
Więcej geologicznych skarbów
Jaskinia Eisriesenwelt w Werfen
Krystalicznie czyste piękno w lodowym labiryncie jaskiń po tysiącach lat formowania: fascynujący cud natury w salzburskim Werfen.
Ukryte skarby kultury
Austria obfituje w ukryte perełki kultury - do znalezienia często poza utartymi szlakami. Wiele mniejszych miast i wiosek skrywa dobrze zachowane zamki, małe kościółki, przykłady tradycyjnego rzemiosła i historyczne zabytki. Skarby te pozwalają zajrzeć do historii i kultury tego obszaru.
Zamek Landskron w Karyntii, który góruje nad Villach, jest jednym z takich miejsc. Wspaniałe widoki, wykwintna restauracja i pokazy ptaków drapieżnych to główne dostępne tam atrakcje. Centrum Ptakow Drapieżnych na zamku to szanowana na całym instytucja zajmująca się ochroną przyrody.
Więcej ukrytych skarbów
Kościółek Friedenskircherl na Stoderzinken
Kościółek Friedenskircherl został zbudowany 120 lat temu wysoko na południowej ścianie Stoderzinken nad doliną Enns, aby łączyć ludzi różnych wyznań.
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Zabierz i wyrzuć wszystko, co wnosisz na górę - chusteczki, opakowania, butelki z wodą itp.
Zawsze podążaj oznakowanymi szlakami turystycznymi! W ten sposób zwierzęta i młode lasy pozostaną nienaruszone.
Uważaj na dziką przyrodę! Krowy, owce i dzikie zwierzęta należy obserwować z pewnej odległości i nie zbliżać się do nich.
Korzystaj z dobrze rozwiniętej sieci kolei regionalnych i autobusów turystycznych.
Wybieraj schroniska, które dbają o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.
Zachęć swoje dzieci do obcowania z naturą!
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