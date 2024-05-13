Podziwiaj zapierających dech w piersiach dzieła austriackiej natury.

Imponujące cuda natury i ukryte skarby kultury

Ludzie od zawsze tworzą niesamowite dzieła kultury, ale żadne z nich nie może równać się z zapierającym dech w piersiach spektaklem natury. Austria skrywa wiele prawdziwych cudów natury: gigantyczne granitowe olbrzymy, grzmiące wodospady, wąwozy i meandrujące rzeki - to one zachwycają i wzbudzają szacunek.

Mieszkańcy i władze poszczególnych regionów bardzo poważnie traktują swój kulturowy, ekologiczny i zrównoważony obowiązek dbania o cuda natury, z których słynie ich kraj. Między innymi po to, aby zachować piękno Austrii na dłużej.