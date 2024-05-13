Pamiątki z Austrii – co przywieźć?
Introduction
Morelowy chutney od Stauda - producenta wykwintnych przysmaków z owoców, ekologiczne wino od Lunzera, czekolady Zottera albo aromatyczny olej z pestek dyni - prezenty dla siebie i dla innych to ważny element każdej podróży.
„Mam coś dla ciebie!” - to chyba najpiękniejsze słowa, jakie mogą usłyszeć ci, którzy zostali w domu i czekali na nasz powrót z wojaży. Jakiś drobiazg z miejsca, gdzie oczy cieszył widok gór, nos otaczały niebiańskie aromaty, a życie wydawało się po prostu idealne, może sprawić naprawdę wielką radość.
Ale jakie warunki powinien spełniać dobry albo wręcz idealny upominek z podróży? Naszym zdaniem łączyć musi trzy cechy. Po pierwsze – nie być zbyt duży. Po drugie – ma przypominać o kraju, w którym byliśmy, i kojarzyć się z nim. Po trzecie - i chyba najważniejsze – musi podobać się nam do tego stopnia, że z chęcią byśmy go sami sobie podarowali. Chyba najlepszym wyborem okazują się lokalne produkty kulinarne – smakołyki charakterystyczne dla danego miejsca i nierozerwalnie z nim związane. Wytwarzane z pasją i szacunkiem do otaczającej przyrody.
Wręczanie wysokiej jakości pamiątek i stylowych prezentów to wyjątkowa sztuka. Dobrze, że w Austrii jest wiele manufaktur, które oferują duży wybór upominków i pamiątek. Dla wszystkich, którzy cenią sobie wysokiej jakości materiały, zrównoważone rzemiosło i metkę "Made in Austria", jest tu wiele propozycji. Możesz po prostu zabrać austriacki styl życia ze sobą do domu. Sprawdź, co kupić w Wiedniu i innych regionach Austrii!
Austriackie specjały, którymi można się delektować w domu
Staranne rzemiosło, wysokiej jakości surowce i tradycyjne metody przetwarzania - to właśnie sprawia, że niektóre specjały z Austrii są tak wyjątkowe. Naturalne składniki, czysta woda źródlana i wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie odgrywają tu ważną rolę. Autentyczne produkty regionalne są tworzone z jakością, a nie masowo, bez sztucznych dodatków i aromatów oraz z wielką dbałością o szczegóły.
Ryby, owoce, sery z Austrii
Staud’s Wiedeń - pamiątki z najlepszych uprawKojarzenie warzyw w słoikach tylko z zapasami na czarną godzinę byłoby niesprawiedliwością wobec produktów Stauda. Na pewno się z tym zgodzicie, jeżeli tylko zajrzycie do pawilonu Stauda na wiedeńskim rynku Brunnenmarkt.
W miejscu, gdzie w 1947 roku Johanna Staud sprzedawała świeże owoce i warzywa, dzisiaj dumnie prezentują się na półkach wyborne warzywa w słoikach, a także wspaniałe owocowe konfitury, kompoty i syropy.
Syn Johanny, Hans, jest pomysłodawcą tej smakowitej linii produktów, która oprócz klasycznego asortymentu obejmuje dziś także limitowane edycje - z najlepszych upraw, najlepszych odmian i roczników.
Marmolada morelowa z ogrodu Wenus w Wachau? To brzmi równie zachęcająco, jak smakuje - a to tylko pierwszy z brzegu przykład spośród wielu smaków, jakie oferuje Staud’s.
Austriackie wędliny, boczek, szynka
Płynne upominki z alkoholem i bez
Płynne prezenty z Austrii, od bezalkoholowych po wysokoprocentowe, oferują różnorodne doznania smakowe - przetworzone w naturalne, owocowe soki, najlepsze wina austriackie, orzeźwiający cydr, brandy i likiery. Specjały te produkowane są w większości w tradycyjnych przedsiębiorstwach, które kładą duży nacisk na jakość i regionalność. W ten sposób do każdej butelki trafia kawałek austriackiej kultury i natury, które warto przywieźć z Austrii do swojego domu.
Soki owocowe, wino, cydr, likiery i inne alkohole z Austrii
Szlachetne wódki z AustriiOd kosodrzewiny po prawdziwki - austriaccy producenci szlachetnych wódek chwytają naturę w jej czystej postaci i wytwarzają najwyższej jakości produkty, których można spróbować na miejscu.
Styria: słodkie owoce z Krainy Wulkanów: www.goelles.at
Karyntia: wódki na bazie jabłek w dolinie Lavanttal: www.spendel-schnaps.at
Ziemia Salzburska: aromaty lasu: www.mandlberggut.com
Dolna Austria: od gruszek po buraki: www.die-schnapsidee.at
Tyrol: płynne owoce z doliny Alpbachtal: www.natur-edelbrand.at
Tyrol: destylarnia Alfreda Legensteina: www.tirolwest.at
Styria: słodkie owoce z Krainy Wulkanów: www.goelles.at
Karyntia: wódki na bazie jabłek w dolinie Lavanttal: www.spendel-schnaps.at
Ziemia Salzburska: aromaty lasu: www.mandlberggut.com
Dolna Austria: od gruszek po buraki: www.die-schnapsidee.at
Tyrol: płynne owoce z doliny Alpbachtal: www.natur-edelbrand.at
Tyrol: destylarnia Alfreda Legensteina: www.tirolwest.at
Klasyki, które po prostu należą do Austrii
Istnieją kulinarne klasyki, które są nierozerwalnie związane z Austrią. Zna je i uwielbia niemal każde dziecko, a dorosłym kojarzą się z nostalgicznymi wspomnieniami z dzieciństwa. Na przestrzeni pokoleń produkty takie jak wiedeńskie wafelki Manner Schnitten czy Almdudler osiągnęły w kraju status kultowych - produkowanych według tradycyjnych receptur i niepowtarzalnych w smaku. Te klasyki gwarantują, że przywieziesz ze sobą do domu kawałek Austrii.
Klasyki i obowiązkowe pamiątki z Austrii
Słodkie upominki z Austrii na przekąskę
Austria to kraj tysiąca wypieków, a tradycja podjadania słodkich przysmaków jest tu bardzo długa. Co powiesz to, by kupić w Wiedniu na pamiątkową kolekcję miodowych pierników, delikatnych herbatników albo zupełnie niezwykłych wynalazków, takich jak austriacka czekolada Punschkrapferl?
Austriackie ciastka, słodycze, pierniki i czekolada
Manufaktura czekolady ZotterW latach 90. XX wieku żył sobie mistrz cukierniczy, któremu znudziły się znane czekoladowe kreacje. Po zamknięciu sklepu zaszywał się więc w pokoju na tyłach swojej cukierni w Grazu i zaczynał eksperymentować...
Josef Zotter eksperymentował z ręcznie wyrabianymi czekoladami i nieznanymi dotychczas kombinacjami smakowymi. Po marcepanie z pestkami dyni przyszedł czas na konopną mokkę, a zaraz potem na własną fabrykę czekolady, w której słynny badacz czekolady i kreator smaku wkrótce stworzył prawdziwe czekoladowe imperium.
W kreacjach Zottera obok inspiracji i radości eksperymentowania znajdujemy też dbałość o najwyższą jakość - bezwzględnie przestrzegane są zasady ekologii i fair trade, podobnie jak jedyna w swoim rodzaju filozofia „bean-to-bar” - manufaktura produkuje czekoladę prosto z ziarna!
Wynikiem tej polityki jest doceniana i wielokrotnie nagradzana różnorodność produktów, o których oprawę graficzną dba przyjaciel i pokrewna artystyczna dusza Zottera - Andreas h. Gratze. Jeśli więc masz chęć na ręcznie robioną austriacką czekoladę z orzeszkami ziemnymi i ketchupem, Josef Zotter zaprasza - dla niego nie ma rzeczy niemożliwych! Królestwo czekoladowych kreacji można zwiedzać w ramach trzech różnych tematycznych wycieczek.
Josef Zotter eksperymentował z ręcznie wyrabianymi czekoladami i nieznanymi dotychczas kombinacjami smakowymi. Po marcepanie z pestkami dyni przyszedł czas na konopną mokkę, a zaraz potem na własną fabrykę czekolady, w której słynny badacz czekolady i kreator smaku wkrótce stworzył prawdziwe czekoladowe imperium.
W kreacjach Zottera obok inspiracji i radości eksperymentowania znajdujemy też dbałość o najwyższą jakość - bezwzględnie przestrzegane są zasady ekologii i fair trade, podobnie jak jedyna w swoim rodzaju filozofia „bean-to-bar” - manufaktura produkuje czekoladę prosto z ziarna!
Wynikiem tej polityki jest doceniana i wielokrotnie nagradzana różnorodność produktów, o których oprawę graficzną dba przyjaciel i pokrewna artystyczna dusza Zottera - Andreas h. Gratze. Jeśli więc masz chęć na ręcznie robioną austriacką czekoladę z orzeszkami ziemnymi i ketchupem, Josef Zotter zaprasza - dla niego nie ma rzeczy niemożliwych! Królestwo czekoladowych kreacji można zwiedzać w ramach trzech różnych tematycznych wycieczek.
Wyśmienite produkty do gotowania
Gotowanie z produktami z Austrii, gdy wakacje już dawno się skończyły, jest świetną zabawą. Idealne na wynos i do zabrania ze sobą: świeżo tłoczone oleje i ryż jakości ekologicznej z Ziemi Salzburskiej, specjały musztardowe z Bad Goisern i sól z austriackich kopalń.
Austriackie oleje, ryż, sól i musztarda
Styryjski olej z pestek dyniCiemnozielone złoto ze Styrii - wyjątkowa i unikatowa pamiątka.
Ciekawostki
Ciemnozielony olej o intensywnym smaku jest wyjątkowym przysmakiem w skali światowej. Szczególna cecha: orzechowy posmak i aromat uszlachetnia nie tylko zupy i sałatki, ale także sery i desery.
Przed wynalezieniem maszyny do zbiorów i wyłuskiwania olej z pestek dyni był kosztownym rarytasem, zupełnie nieznanym poza granicami południowej Styrii. Dawniej łupiny pestek dyni były znacznie twardsze, aż do czasu zastąpienia ich w latach 50-tych nowymi odmianami. Przez długi czas zbieranie i łuskanie dyni było żmudną ręczną robotą.
Za to proces produkcji oleju nie uległ zmianie do dziś: po zebraniu pestki są czyszczone i suszone. Potem miesza się mączkę ze zmielonych pestek ze słoną wodą - wówczas olej oddziela się od białka. Następnie wilgotna jeszcze mąka poddawana jest procesowi starannego prażenia w 60oC. Podgrzewanie służy nie tylko nadaniu intensywnego, orzechowego aromatu, ale pozwala na zachowanie cennych składników. Ostatnim etapem procesu jest wytłaczanie na zimno.
Styryjskie olejarnie można dziś zwiedzać, a przy okazji nabyć wiele różnych produktów na bazie oleju.
Do rozpropagowania styryjskiego specjału na całym świecie przyczynił się przed kilku laty przewodnik dla smakoszy „Gault Millau”, polecający najlepsze oleje z pestek dyni jako składnik niezbędny w wyszukanych potrawach eleganckiej kuchni. Wybierać można spośród 300 różnych olejów noszących znak jakości „styryjski olej z pestek dyni PGI” (chronione oznaczenie geograficzne). Znak gwarantuje także, że oleje pochodzą z pierwszego tłoczenia prażonych pestek.
Suszone pestki łatwo dają się przechowywać, a przetwarzanie na olej może odbywać się przez cały rok.
Wyroby z austriackich manufaktur
Austria słynie z tradycyjnego rzemiosła i mistrzowskich producentów, którzy wytwarzają swoje unikalne przedmioty z troską i dbałością o szczegóły. Od ręcznie drukowanych tekstyliów i kapeluszy po biżuterię Swarovski i szlachetną austriacką ceramikę - każdy z tych ręcznie robionych elementów jest prezentem z historią i jakością. Zwłaszcza w dziedzinie tekstyliów, biżuterii i zastawy stołowej, prawdziwe rzemiosło jest tu żywe i ma się dobrze.
Tekstylia, buty, naczynia i dekoracje z Austrii
Pamiątki z Wiednia: Hedwig Rotter i jej ceramika mano design
Humor, wdzięk i ciekawe koncepcje intelektualne zaprowadziły wiedeńskich projektantów do czołówki światowego designu.
Pod nazwą manodesign – od łacińskiego „manus” – ręka – kryją się unikatowe wyroby z porcelany autorstwa Hedwig Rotter. Naczynia, dodatki i dekoracje są produkowane wyłącznie ręcznie. Absolwentce Uniwersytetu Sztuki Stosowanej w Wiedniu w klasie mistrzowskiej Matteo Thuna bardzo zależy na odcięciu się od przemysłowej produkcji.
Projekty wszystkich produktów powstają w jej własnej manufakturze w dzielnicy Wiednia Ottakring i tam też są realizowane; doskonale sprawdzą się jako pamiątki z Wiednia. W niczym nie przypominają wyrobów z masowej produkcji, niektóre unikaty są wręcz niezwykle kruche. Nic w tym dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę zamiłowanie Hedwig Rotter do najwyższej jakości porcelany, wypalanej w temperaturze 1260 °C.
Humor, wdzięk i ciekawe koncepcje intelektualne zaprowadziły wiedeńskich projektantów do czołówki światowego designu.
Pod nazwą manodesign – od łacińskiego „manus” – ręka – kryją się unikatowe wyroby z porcelany autorstwa Hedwig Rotter. Naczynia, dodatki i dekoracje są produkowane wyłącznie ręcznie. Absolwentce Uniwersytetu Sztuki Stosowanej w Wiedniu w klasie mistrzowskiej Matteo Thuna bardzo zależy na odcięciu się od przemysłowej produkcji.
Projekty wszystkich produktów powstają w jej własnej manufakturze w dzielnicy Wiednia Ottakring i tam też są realizowane; doskonale sprawdzą się jako pamiątki z Wiednia. W niczym nie przypominają wyrobów z masowej produkcji, niektóre unikaty są wręcz niezwykle kruche. Nic w tym dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę zamiłowanie Hedwig Rotter do najwyższej jakości porcelany, wypalanej w temperaturze 1260 °C.
Wysokiej jakości kosmetyki, zioła i naturalne zapachy
Lokalne zioła są duszą wielu produktów pielęgnacyjnych z Austrii. Uwalniają swoją moc w pachnących mydłach, naturalnych olejkach i ręcznie robionych kosmetykach - od uspokajającej lawendy po ożywczą miętę. Tradycyjna wiedza i zrównoważona produkcja sprawiają, że te dobre na samopoczucie produkty są wyjątkowymi pamiątkami z Austrii dla wszystkich zmysłów.
Mydła, zapachy i produkty pielęgnacyjne
Gdzie kupić pamiątki w AustriiZakupy w Austrii w skrócie. Ulice z butikami, targi przy krętych uliczkach, sklepy z pamiątkami i luksusowe delikatesy oraz wielkie centra handlowe - w zakupowym raju Austrii każdy znajdzie coś dla siebie.
Najważniejsze ulice zakupowe na:
pamiątki w Wiedniu: Kärntner Straße, Mariahilfer Straße
pamiątki w Grazu: Herrengasse, Annenstraße
pamiątki w Linzu: Landstraße i okolice, Taubenmarkt
pamiątki w Salzburgu: Getreidegasse, Linzergasse
pamiątki w Innsbrucku: Maria-Theresien-Straße
pamiątki w Klagenfurcie: Alter Platz
pamiątki w Bregencji: Kaiserstraße, Kornmarktplatz
pamiątki w Eisenstadt: Hauptstraße
pamiątki w St. Pölten: Kremser Gasse
Najważniejsze ulice zakupowe na:
pamiątki w Wiedniu: Kärntner Straße, Mariahilfer Straße
pamiątki w Grazu: Herrengasse, Annenstraße
pamiątki w Linzu: Landstraße i okolice, Taubenmarkt
pamiątki w Salzburgu: Getreidegasse, Linzergasse
pamiątki w Innsbrucku: Maria-Theresien-Straße
pamiątki w Klagenfurcie: Alter Platz
pamiątki w Bregencji: Kaiserstraße, Kornmarktplatz
pamiątki w Eisenstadt: Hauptstraße
pamiątki w St. Pölten: Kremser Gasse
Dlaczego austriackie rzemiosło jest zrównoważone?
Zakorzenione w tradycji
Rzemiosło w Austrii jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, zachowując starożytną wiedzę.
Regionalne surowce naturalne
Krajowe surowce i produkty naturalne wzmacniają gospodarkę i naszą bliskość z naturą.
Jakość przed ilością
Trwałe, starannie wykonane produkty oznaczają zrównoważony rozwój i uznanie.
Wiedza i tożsamość
Rzemiosło utrzymuje przy życiu technologię i tradycję oraz charakteryzuje dziedzictwo kulturowe Austrii daleko poza jej granicami.