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Pamiątki z Austrii – co przywieźć?

Manufaktura kapeluszy w Grazu
Czasem zastanawiamy się, co najlepiej przywieźć z podróży – kolejny magnes, brelok, pocztówka? Nic z tych rzeczy! Twoich bliskich bardziej ucieszą unikatowe specjały.

Morelowy chutney od Stauda - producenta wykwintnych przysmaków z owoców, ekologiczne wino od Lunzera, czekolady Zottera albo aromatyczny olej z pestek dyni - prezenty dla siebie i dla innych to ważny element każdej podróży.

„Mam coś dla ciebie!” - to chyba najpiękniejsze słowa, jakie mogą usłyszeć ci, którzy zostali w domu i czekali na nasz powrót z wojaży. Jakiś drobiazg z miejsca, gdzie oczy cieszył widok gór, nos otaczały niebiańskie aromaty, a życie wydawało się po prostu idealne, może sprawić naprawdę wielką radość.

Ale jakie warunki powinien spełniać dobry albo wręcz idealny upominek z podróży? Naszym zdaniem łączyć musi trzy cechy. Po pierwsze – nie być zbyt duży. Po drugie – ma przypominać o kraju, w którym byliśmy, i kojarzyć się z nim. Po trzecie - i chyba najważniejsze – musi podobać się nam do tego stopnia, że z chęcią byśmy go sami sobie podarowali. Chyba najlepszym wyborem okazują się lokalne produkty kulinarne – smakołyki charakterystyczne dla danego miejsca i nierozerwalnie z nim związane. Wytwarzane z pasją i szacunkiem do otaczającej przyrody.

Wręczanie wysokiej jakości pamiątek i stylowych prezentów to wyjątkowa sztuka. Dobrze, że w Austrii jest wiele manufaktur, które oferują duży wybór upominków i pamiątek. Dla wszystkich, którzy cenią sobie wysokiej jakości materiały, zrównoważone rzemiosło i metkę "Made in Austria", jest tu wiele propozycji. Możesz po prostu zabrać austriacki styl życia ze sobą do domu. Sprawdź, co kupić w Wiedniu i innych regionach Austrii!

Kulinarne przysmaki na prezent

Austriackie specjały, którymi można się delektować w domu

Staranne rzemiosło, wysokiej jakości surowce i tradycyjne metody przetwarzania - to właśnie sprawia, że niektóre specjały z Austrii są tak wyjątkowe. Naturalne składniki, czysta woda źródlana i wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie odgrywają tu ważną rolę. Autentyczne produkty regionalne są tworzone z jakością, a nie masowo, bez sztucznych dodatków i aromatów oraz z wielką dbałością o szczegóły.

Ryby, owoce, sery z Austrii

Wędzony pstrąg z Karyntii: Gospodarstwo rybne Marzi

Produkty morelowe z Weinviertel: Marillenhof Hackl

Wyjątkowe maliny: ekologiczna plantacja jagód Conny's

"Sura Kees" z Montafon: ser z górskiej farmy Ganahl

Staud’s Wiedeń - pamiątki z najlepszych upraw

Kojarzenie warzyw w słoikach tylko z zapasami na czarną godzinę byłoby niesprawiedliwością wobec produktów Stauda. Na pewno się z tym zgodzicie, jeżeli tylko zajrzycie do pawilonu Stauda na wiedeńskim rynku Brunnenmarkt.

W miejscu, gdzie w 1947 roku Johanna Staud sprzedawała świeże owoce i warzywa, dzisiaj dumnie prezentują się na półkach wyborne warzywa w słoikach, a także wspaniałe owocowe konfitury, kompoty i syropy.

Syn Johanny, Hans, jest pomysłodawcą tej smakowitej linii produktów, która oprócz klasycznego asortymentu obejmuje dziś także limitowane edycje - z najlepszych upraw, najlepszych odmian i roczników.

Marmolada morelowa z ogrodu Wenus w Wachau? To brzmi równie zachęcająco, jak smakuje - a to tylko pierwszy z brzegu przykład spośród wielu smaków, jakie oferuje Staud’s.

Sprawdź produkty Staud's

Austriackie wędliny, boczek, szynka

Tradycyjny tyrolski speck z Osttirol

Peklowany bekon z Innviertel

Własna produkcja boczku z Gailtal w Schloss Lerchenhof

Szynka ze Styryjskiej Krainy Wulkanów

Specjalne napoje i trunki na prezent

Płynne upominki z alkoholem i bez

Płynne prezenty z Austrii, od bezalkoholowych po wysokoprocentowe, oferują różnorodne doznania smakowe - przetworzone w naturalne, owocowe soki, najlepsze wina austriackie, orzeźwiający cydr, brandy i likiery. Specjały te produkowane są w większości w tradycyjnych przedsiębiorstwach, które kładą duży nacisk na jakość i regionalność. W ten sposób do każdej butelki trafia kawałek austriackiej kultury i natury, które warto przywieźć z Austrii do swojego domu.

Soki owocowe, wino, cydr, likiery i inne alkohole z Austrii

Soki owocowe ze Styrii: Obsthof Schneeflock

Degustacja regionów: wino z Austrii

Moszcz i cydr z Traunviertel: piwniczki Höllhuber

Likiery owocowe z południowej Styrii: Maurers Manufaktur

Likiery i poncz z Salzburga: Manufaktur Sporer

Szlachetne brandy z Mostviertel: Fuxsteiner Dirndlmanufaktur

Szlachetne wódki z Austrii

Od kosodrzewiny po prawdziwki - austriaccy producenci szlachetnych wódek chwytają naturę w jej czystej postaci i wytwarzają najwyższej jakości produkty, których można spróbować na miejscu.

"Typowa Austria" jako prezent

Klasyki, które po prostu należą do Austrii

Istnieją kulinarne klasyki, które są nierozerwalnie związane z Austrią. Zna je i uwielbia niemal każde dziecko, a dorosłym kojarzą się z nostalgicznymi wspomnieniami z dzieciństwa. Na przestrzeni pokoleń produkty takie jak wiedeńskie wafelki Manner Schnitten czy Almdudler osiągnęły w kraju status kultowych - produkowanych według tradycyjnych receptur i niepowtarzalnych w smaku. Te klasyki gwarantują, że przywieziesz ze sobą do domu kawałek Austrii.

Klasyki i obowiązkowe pamiątki z Austrii

Tort Sachera

Zaunerstollen

Oryginalne salzburskie kulki Mozarta

Ziołowa lemoniada Almdudler

Chwile przyjemności do podarowania

Słodkie upominki z Austrii na przekąskę

Austria to kraj tysiąca wypieków, a tradycja podjadania słodkich przysmaków jest tu bardzo długa. Co powiesz to, by kupić w Wiedniu na pamiątkową kolekcję miodowych pierników, delikatnych herbatników albo zupełnie niezwykłych wynalazków, takich jak austriacka czekolada Punschkrapferl?

Austriackie ciastka, słodycze, pierniki i czekolada

Wiedeńska fabryka herbatników

Pierniki z Mariazell: Lebzelterei Pirker

Czekolada Punschkrapferl Gerstner, nadwornego cukiernika

Manufaktura czekolady Zotter

W latach 90. XX wieku żył sobie mistrz cukierniczy, któremu znudziły się znane czekoladowe kreacje. Po zamknięciu sklepu zaszywał się więc w pokoju na tyłach swojej cukierni w Grazu i zaczynał eksperymentować...

Josef Zotter eksperymentował z ręcznie wyrabianymi czekoladami i nieznanymi dotychczas kombinacjami smakowymi. Po marcepanie z pestkami dyni przyszedł czas na konopną mokkę, a zaraz potem na własną fabrykę czekolady, w której słynny badacz czekolady i kreator smaku wkrótce stworzył prawdziwe czekoladowe imperium.

W kreacjach Zottera obok inspiracji i radości eksperymentowania znajdujemy też dbałość o najwyższą jakość - bezwzględnie przestrzegane są zasady ekologii i fair trade, podobnie jak jedyna w swoim rodzaju filozofia „bean-to-bar” - manufaktura produkuje czekoladę prosto z ziarna!

Wynikiem tej polityki jest doceniana i wielokrotnie nagradzana różnorodność produktów, o których oprawę graficzną dba przyjaciel i pokrewna artystyczna dusza Zottera - Andreas h. Gratze. Jeśli więc masz chęć na ręcznie robioną austriacką czekoladę z orzeszkami ziemnymi i ketchupem, Josef Zotter zaprasza - dla niego nie ma rzeczy niemożliwych! Królestwo czekoladowych kreacji można zwiedzać w ramach trzech różnych tematycznych wycieczek.

Wejdź na stronę www.zotter.at
Pyszne składniki na prezent z Austrii

Wyśmienite produkty do gotowania

Gotowanie z produktami z Austrii, gdy wakacje już dawno się skończyły, jest świetną zabawą. Idealne na wynos i do zabrania ze sobą: świeżo tłoczone oleje i ryż jakości ekologicznej z Ziemi Salzburskiej, specjały musztardowe z Bad Goisern i sól z austriackich kopalń.

Austriackie oleje, ryż, sól i musztarda

Świeżo tłoczone organiczne oleje z Waldviertel: Gilli-Mühle

Ekologiczny ryż Ziemi Salzburskiej: Schmetterlingshof

Sól z Bad Ischl: Salinen Austria

Musztardowe specjały z Bad Goisern: Senferei Annamax

Styryjski olej z pestek dyni

Ciemnozielone złoto ze Styrii - wyjątkowa i unikatowa pamiątka.

Ciekawostki

Ciemnozielony olej o intensywnym smaku jest wyjątkowym przysmakiem w skali światowej. Szczególna cecha: orzechowy posmak i aromat uszlachetnia nie tylko zupy i sałatki, ale także sery i desery.

Przed wynalezieniem maszyny do zbiorów i wyłuskiwania olej z pestek dyni był kosztownym rarytasem, zupełnie nieznanym poza granicami południowej Styrii. Dawniej łupiny pestek dyni były znacznie twardsze, aż do czasu zastąpienia ich w latach 50-tych nowymi odmianami. Przez długi czas zbieranie i łuskanie dyni było żmudną ręczną robotą.

Za to proces produkcji oleju nie uległ zmianie do dziś: po zebraniu pestki są czyszczone i suszone. Potem miesza się mączkę ze zmielonych pestek ze słoną wodą - wówczas olej oddziela się od białka. Następnie wilgotna jeszcze mąka poddawana jest procesowi starannego prażenia w 60oC. Podgrzewanie służy nie tylko nadaniu intensywnego, orzechowego aromatu, ale pozwala na zachowanie cennych składników. Ostatnim etapem procesu jest wytłaczanie na zimno.

Styryjskie olejarnie można dziś zwiedzać, a przy okazji nabyć wiele różnych produktów na bazie oleju.

Do rozpropagowania styryjskiego specjału na całym świecie przyczynił się przed kilku laty przewodnik dla smakoszy „Gault Millau”, polecający najlepsze oleje z pestek dyni jako składnik niezbędny w wyszukanych potrawach eleganckiej kuchni. Wybierać można spośród 300 różnych olejów noszących znak jakości „styryjski olej z pestek dyni PGI” (chronione oznaczenie geograficzne). Znak gwarantuje także, że oleje pochodzą z pierwszego tłoczenia prażonych pestek.

Suszone pestki łatwo dają się przechowywać, a przetwarzanie na olej może odbywać się przez cały rok.

Austriackie olejarnie:

Wysokiej jakości rękodzieło na prezent

Wyroby z austriackich manufaktur

Austria słynie z tradycyjnego rzemiosła i mistrzowskich producentów, którzy wytwarzają swoje unikalne przedmioty z troską i dbałością o szczegóły. Od ręcznie drukowanych tekstyliów i kapeluszy po biżuterię Swarovski i szlachetną austriacką ceramikę - każdy z tych ręcznie robionych elementów jest prezentem z historią i jakością. Zwłaszcza w dziedzinie tekstyliów, biżuterii i zastawy stołowej, prawdziwe rzemiosło jest tu żywe i ma się dobrze.

Tekstylia, buty, naczynia i dekoracje z Austrii

Nadrukowane, naszyte, ostemplowane: ręczny druk z Altaussee

Rękodzieło z Grundlsee: oryginalny plecak Ausseer Waidsack

Manufaktura kapeluszy w Grazu: Kepka

Buty na miarę z tradycją od 1875 r.: Der Goiserer

Ręcznie robiona ceramika od 1492 r.: Gmundner Keramik

Emaliowane naczynia kuchenne: RIESS Emaille Manufaktur

Oryginalne wiedeńskie kule śnieżne

Romantyczne kryształowe prezenty: Swarovski

Piękne rzeczy wykonane z rogu: Hornmanufaktur Petz

Kieliszki Riedla: klasyka i elegancja

Pamiątki z Wiednia: Hedwig Rotter i jej ceramika mano design

Humor, wdzięk i ciekawe koncepcje intelektualne zaprowadziły wiedeńskich projektantów do czołówki światowego designu.

Pod nazwą manodesign – od łacińskiego „manus” – ręka – kryją się unikatowe wyroby z porcelany autorstwa Hedwig Rotter. Naczynia, dodatki i dekoracje są produkowane wyłącznie ręcznie. Absolwentce Uniwersytetu Sztuki Stosowanej w Wiedniu w klasie mistrzowskiej Matteo Thuna bardzo zależy na odcięciu się od przemysłowej produkcji.

Projekty wszystkich produktów powstają w jej własnej manufakturze w dzielnicy Wiednia Ottakring i tam też są realizowane; doskonale sprawdzą się jako pamiątki z Wiednia. W niczym nie przypominają wyrobów z masowej produkcji, niektóre unikaty są wręcz niezwykle kruche. Nic w tym dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę zamiłowanie Hedwig Rotter do najwyższej jakości porcelany, wypalanej w temperaturze 1260 °C.

Odwiedź stronę mano design
Dobre samopoczucie, które można podarować w prezencie

Wysokiej jakości kosmetyki, zioła i naturalne zapachy

Lokalne zioła są duszą wielu produktów pielęgnacyjnych z Austrii. Uwalniają swoją moc w pachnących mydłach, naturalnych olejkach i ręcznie robionych kosmetykach - od uspokajającej lawendy po ożywczą miętę. Tradycyjna wiedza i zrównoważona produkcja sprawiają, że te dobre na samopoczucie produkty są wyjątkowymi pamiątkami z Austrii dla wszystkich zmysłów.

Mydła, zapachy i produkty pielęgnacyjne

Naturalne mydła bez dodatków chemicznych: Wienerseife

Aromaty stepów: panońska manufaktura zapachów

Ręcznie mieszane kosmetyki organiczne: Schau auf di

Produkty z koziej serwatki z Montafon: Metzler Naturhautnah

Alpejski balsam dla ciała i duszy: Tiroler Steinöl®

Gdzie kupić pamiątki w Austrii

Zakupy w Austrii w skrócie. Ulice z butikami, targi przy krętych uliczkach, sklepy z pamiątkami i luksusowe delikatesy oraz wielkie centra handlowe - w zakupowym raju Austrii każdy znajdzie coś dla siebie.

Najważniejsze ulice zakupowe na:

  • pamiątki w Wiedniu: Kärntner Straße, Mariahilfer Straße

  • pamiątki w Grazu: Herrengasse, Annenstraße

  • pamiątki w Linzu: Landstraße i okolice, Taubenmarkt

  • pamiątki w Salzburgu: Getreidegasse, Linzergasse

  • pamiątki w Innsbrucku: Maria-Theresien-Straße

  • pamiątki w Klagenfurcie: Alter Platz

  • pamiątki w Bregencji: Kaiserstraße, Kornmarktplatz

  • pamiątki w Eisenstadt: Hauptstraße

  • pamiątki w St. Pölten: Kremser Gasse

Regionalne, trwałe, bliskie naturze

Dlaczego austriackie rzemiosło jest zrównoważone?

  1. Zakorzenione w tradycji
    Rzemiosło w Austrii jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, zachowując starożytną wiedzę.

  2. Regionalne surowce naturalne
    Krajowe surowce i produkty naturalne wzmacniają gospodarkę i naszą bliskość z naturą.

  3. Jakość przed ilością
    Trwałe, starannie wykonane produkty oznaczają zrównoważony rozwój i uznanie.

  4. Wiedza i tożsamość
    Rzemiosło utrzymuje przy życiu technologię i tradycję oraz charakteryzuje dziedzictwo kulturowe Austrii daleko poza jej granicami.

Zrównoważone podróżowanie

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