Czasem zastanawiamy się, co najlepiej przywieźć z podróży – kolejny magnes, brelok, pocztówka? Nic z tych rzeczy! Twoich bliskich bardziej ucieszą unikatowe specjały.

Morelowy chutney od Stauda - producenta wykwintnych przysmaków z owoców, ekologiczne wino od Lunzera, czekolady Zottera albo aromatyczny olej z pestek dyni - prezenty dla siebie i dla innych to ważny element każdej podróży.

„Mam coś dla ciebie!” - to chyba najpiękniejsze słowa, jakie mogą usłyszeć ci, którzy zostali w domu i czekali na nasz powrót z wojaży. Jakiś drobiazg z miejsca, gdzie oczy cieszył widok gór, nos otaczały niebiańskie aromaty, a życie wydawało się po prostu idealne, może sprawić naprawdę wielką radość.

Ale jakie warunki powinien spełniać dobry albo wręcz idealny upominek z podróży? Naszym zdaniem łączyć musi trzy cechy. Po pierwsze – nie być zbyt duży. Po drugie – ma przypominać o kraju, w którym byliśmy, i kojarzyć się z nim. Po trzecie - i chyba najważniejsze – musi podobać się nam do tego stopnia, że z chęcią byśmy go sami sobie podarowali. Chyba najlepszym wyborem okazują się lokalne produkty kulinarne – smakołyki charakterystyczne dla danego miejsca i nierozerwalnie z nim związane. Wytwarzane z pasją i szacunkiem do otaczającej przyrody.

Wręczanie wysokiej jakości pamiątek i stylowych prezentów to wyjątkowa sztuka. Dobrze, że w Austrii jest wiele manufaktur, które oferują duży wybór upominków i pamiątek. Dla wszystkich, którzy cenią sobie wysokiej jakości materiały, zrównoważone rzemiosło i metkę "Made in Austria", jest tu wiele propozycji. Możesz po prostu zabrać austriacki styl życia ze sobą do domu. Sprawdź, co kupić w Wiedniu i innych regionach Austrii!