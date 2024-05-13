Regiuni de schi pentru familie în Austria

În regiunile de schi din Austria ideale pentru familii, atât mici, cât și cei mari vor avea parte de momente de neuitat!

Regiunile de schi din Austria facilitează familiilor timpul petrecut împreună pe pârtii: o zi de schi în Austria este un tărâm al minunilor de iarnă cu zăpadă strălucitoare, pârtii ideale pentru începători și cabane primitoare, care creează amintiri de neuitat atât pentru părinți, cât și pentru copii.

În zăpada strălucitoare, părinții și copiii trăiesc împreună bucuria schiatului. Pentru că, uneori, este frumos să experimentezi împreună lucrurile mărunte din viață. De exemplu, atunci când copiii fac primele viraje pe schiurile lor noi, sar temerari peste obstacole sau se aventurează pentru prima dată pe pârtia de culoare roșie. Regiunile de schi pentru familie din Austria sunt parcă special create pentru a trăi momente de neuitat în zăpadă. Pentru multe familii, mărimea unei regiuni de schi nu reprezintă factorul decisiv - adesea stațiunile de schi mai mici și mai liniștite, departe de agitație, sunt cele care apropie și mai mult copiii și părinții.

Regiuni de schi pentru familie în Austria

Kärnten

Katschberg Lieser-Maltatal

Die Skischaukel Katschberg-Aineck verbindet Kärnten und das SalzburgerLand und hält neben breiten Pisten auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten bereit.

Katschberg Lieser-Maltatal

Nassfeld

Am Nassfeld erleben Familien abwechslungsreiche Pisten, die Kids-Slope, den Snowpark und eigene Kinderbereiche, ideal für unvergessliche Wintertage.

Nassfeld

Turracher Höhe

Das Hochplateau mit vielen sanften Pisten ist ideal für Anfänger:innen. Auf Freestyler:innen wartet einer der weltweit größten Funslopes.

Turracher Höhe

Niederösterreich

Annaberg

Skivergnügen pur für Familien in Annaberg mit 12 km Pisten, den Fun-Park Anna-Land für die Abwechslung und der Anna-Alm, der perfekte Stopp für Genuss mit Panoramablick.

Annaberg

Wexl Arena St. Corona

St. Corona begeistert Familien mit 9 Pisten, Funslope und Zauberteppichen für Anfänger. Die Wexl Arena bietet zusätzlich Rodelspaß und coole Aktivitäten für jedes Alter.

Wexl Arena St. Corona

Mönichkirchen

Die Erlebnisalm Mönichkirchen: Familien genießen 13 km Pisten, Zauberteppiche, lustige Wellenbahnen und Skihütten. Ideal für Anfänger, mit Aussicht auf die Wiener Alpen.

Mönichkirchen

Oberösterreich

Hochficht

Hochficht ist die perfekte Mischung aus Skispaß, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten, 20 km Pisten, Funparks und einem spannenden Kinderbereich.

Hochficht

Feuerkogel

Der Feuerkogel lockt mit sonnigen Abfahrten, Kinderland und weitläufigen Pisten. Der Mix aus Schneespaß und entspannter Atmosphäre macht jeden Skitag unvergesslich.

Feuerkogel

Kasberg

Am Kasberg treffen breite Pisten auf Abenteuer im Zwergenland. Familien finden hier alpine Erlebnisse, eingebettet in die Bergwelt des Almtals.

Kasberg

SalzburgerLand

Gasteiner Tal

Hier finden Eltern für ihre Kinder eine Vielfalt an Familien-Pisten. Entspannung wartet in zwei Thermen.

Gasteiner Tal

Hochkönig

Skivergnügen mit viel Freiraum und mit imposanter Naturkulisse ist für Familien garantiert. Tolle Angebote laden zu einem entspannten Skiurlaub ein.

Hochkönig

Salzburger Saalachtal

Die mehrfach ausgezeichneten Anfänger:innen-Skipisten in der Almenwelt Lofer und dem idyllischen Unkener Heutal sind der perfekte Spielplatz für die gesamte Familie.

Salzburger Saalachtal

Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg

Ein Geheimtipp, abseits des großen Skirummels! Ein Skigebiet für alle Könner-Stufen mit vielen Highlights für Familien.

Neukirchen und Bramberg

Steiermark

Schladming

Gleich 24 Funparks oder -slops warten hier auf Skifahrer:innen ob Groß oder Klein – in diesem Skigebiet kommt garantiert keine Langweile auf.

Schladming

Stuhleck

Nur 100 Kilometer von Wien entfernt, ist das Stuhleck wegen seiner breiten Pisten beliebt. Flutlichtanlage, Kinderland und mehr.

Stuhleck

Tauplitz

Eine stille Zauberwelt und eines der schneesichersten Alpengebiete. Einzigartig in Österreich: das autofreie Tauplitzalm-Dorf.

Tauplitz

Tirol

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Die Region blickt auf eine lange Tradition als Familienskigebiet zurück. Viele Hotels bieten maßgeschneiderte Angebote.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Serfaus Fiss Ladis

Ein ausgedehntes Skigebiet mit umfangreichem Kinderangebot: Übungslifte, Hütten, Wellenbahnen, Funpark und mehr.

Serfaus Fiss Ladis

Wilder Kaiser

Wintervergnügen für Familien: Skifahren, Kinderwelt, Funparks, Eislaufen oder Pferdekutschenfahrten bieten Abenteuer und Spaß für alle.

Wilder Kaiser

Vorarlberg

Brandnertal

Abwechslungsreiche Bergwelt mit Pisten für Anfänger:innen und Entdecker:innen, Spaß und Entspannung für alle – auch abseits der Pisten.

Brandnertal

Damüls-Mellau

Das Skigebiet im idyllischen Bregenzerwald heißt nicht umsonst „Schneereich“: Ganze 9,30 Meter fallen hier durchschnittlich pro Winter.

Damüls-Mellau

Kleinwalsertal

Hier werden Kindheitserinnerungen wach: Tief verschneite, stille Dörfer, heimelige Bauernstuben – ganz so, wie es früher war.

Kleinwalsertal

Lista de bagaje pentru vacanța la schi cu familia

Echipament

  • Schiuri, bețe și clăpari: în majoritatea cazurilor pot fi închiriate și din regiunea de schi

  • Cască: în Austria se impune obligativitatea purtării căștii pentru minorii sub 15 ani inclusiv

Îmbrăcăminte pentru schiat

  • Lenjerie funcțională și bluză/hanorac de fleece

  • Cască

  • Jachetă de iarnă impermeabilă și pantaloni și cizme de iarnă

  • Șosete de schi

  • Ochelari de schi

  • Mănuși de schi

Pentru alte tipuri de activități în zăpadă

  • Rucsac mic

  • Încălzitor de mâini pentru geantă sau pantofi

  • Ochelari de soare

  • Balsam de buze și cremă de soare cu factor ridicat de protecție

  • Șapcă/bandană/eșarfă

Pentru interior

  • Papuci de casă

  • Jocuri de societate

  • Instrumente pentru desenat

  • Cărți

  • Animăluț de pluș

  • Lanternă

Regiuni de schi ideale pentru familii, din întreaga țară

Carintia

Austria Inferioară

Austria Superioară

SalzburgerLand

Stiria

Tirol

Vorarlberg

Știai că…

... în Austria există peste 600 de școli de schi și 18000 de instructori de schi și de snowboarding?

… oamenii din Austria se tutuiesc atunci când se află la o altitudine de peste 1.000 de metri deasupra nivelului mării - indiferent de statut și vârstă?

… regiunile de schi din Austria însumează peste 22.000 de kilometri de pârtii?

… Zăpada proaspătă este compusă din 90% aer? Nu este deloc bună pentru o sesiune de bulgăreală, însă este ideală pentru schiat.

… cea mai apreciată specialitate din cabanele austriece este Kaiserschmarren? Urmat la mică distanță de Käsespätzle (spätzle cu brânză dură) și Kaspressknödelsuppe (supa cu găluște presate). Cel mai bine îți recomandăm să te bucuri de ele în ordinea inversă de pe podium!

… sezonul de schi din Austria poate dura chiar și până în mai în anumite regiuni aflate la o altitudine mare?

în sezonul de schi, fiecare al treilea turist din Austria are sub 30 de ani?

… satul pe nume Damüls din Vorarlberg este satul cu cel mai înalt nivel de zăpadă din lume? Aici cad în medie nouă metri de zăpadă în fiecare iarnă.

Klimaschutz-Tipp

Wie können wir Klimaschutz und Winterurlaub vereinbaren?

#1: Nachhaltige Skigebiete wählen

#2: Umweltzertifizierte Hotels buchen

#3: Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen

#4: Anreise mit dem Zug planen

#5: Nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen

#6: Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen

#7: Der Natur zuliebe: Auf der Piste bleiben!

#8: Regional, saisonal und biologisch genießen

#9: Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria