Regiuni de schi pentru familie în Austria
Regiunile de schi din Austria facilitează familiilor timpul petrecut împreună pe pârtii: o zi de schi în Austria este un tărâm al minunilor de iarnă cu zăpadă strălucitoare, pârtii ideale pentru începători și cabane primitoare, care creează amintiri de neuitat atât pentru părinți, cât și pentru copii.
În zăpada strălucitoare, părinții și copiii trăiesc împreună bucuria schiatului. Pentru că, uneori, este frumos să experimentezi împreună lucrurile mărunte din viață. De exemplu, atunci când copiii fac primele viraje pe schiurile lor noi, sar temerari peste obstacole sau se aventurează pentru prima dată pe pârtia de culoare roșie. Regiunile de schi pentru familie din Austria sunt parcă special create pentru a trăi momente de neuitat în zăpadă. Pentru multe familii, mărimea unei regiuni de schi nu reprezintă factorul decisiv - adesea stațiunile de schi mai mici și mai liniștite, departe de agitație, sunt cele care apropie și mai mult copiii și părinții.
Regiuni de schi pentru familie în Austria
Kärnten
Katschberg Lieser-Maltatal
Die Skischaukel Katschberg-Aineck verbindet Kärnten und das SalzburgerLand und hält neben breiten Pisten auch zahlreiche Aktivitäten abseits der Pisten bereit.
Nassfeld
Am Nassfeld erleben Familien abwechslungsreiche Pisten, die Kids-Slope, den Snowpark und eigene Kinderbereiche, ideal für unvergessliche Wintertage.
Niederösterreich
Annaberg
Skivergnügen pur für Familien in Annaberg mit 12 km Pisten, den Fun-Park Anna-Land für die Abwechslung und der Anna-Alm, der perfekte Stopp für Genuss mit Panoramablick.
Wexl Arena St. Corona
St. Corona begeistert Familien mit 9 Pisten, Funslope und Zauberteppichen für Anfänger. Die Wexl Arena bietet zusätzlich Rodelspaß und coole Aktivitäten für jedes Alter.
Oberösterreich
Hochficht
Hochficht ist die perfekte Mischung aus Skispaß, gemütlichen Einkehrmöglichkeiten, 20 km Pisten, Funparks und einem spannenden Kinderbereich.
Feuerkogel
Der Feuerkogel lockt mit sonnigen Abfahrten, Kinderland und weitläufigen Pisten. Der Mix aus Schneespaß und entspannter Atmosphäre macht jeden Skitag unvergesslich.
SalzburgerLand
Gasteiner Tal
Hier finden Eltern für ihre Kinder eine Vielfalt an Familien-Pisten. Entspannung wartet in zwei Thermen.
Hochkönig
Skivergnügen mit viel Freiraum und mit imposanter Naturkulisse ist für Familien garantiert. Tolle Angebote laden zu einem entspannten Skiurlaub ein.
Salzburger Saalachtal
Die mehrfach ausgezeichneten Anfänger:innen-Skipisten in der Almenwelt Lofer und dem idyllischen Unkener Heutal sind der perfekte Spielplatz für die gesamte Familie.
Steiermark
Schladming
Gleich 24 Funparks oder -slops warten hier auf Skifahrer:innen ob Groß oder Klein – in diesem Skigebiet kommt garantiert keine Langweile auf.
Stuhleck
Nur 100 Kilometer von Wien entfernt, ist das Stuhleck wegen seiner breiten Pisten beliebt. Flutlichtanlage, Kinderland und mehr.
Tirol
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Die Region blickt auf eine lange Tradition als Familienskigebiet zurück. Viele Hotels bieten maßgeschneiderte Angebote.
Serfaus Fiss Ladis
Ein ausgedehntes Skigebiet mit umfangreichem Kinderangebot: Übungslifte, Hütten, Wellenbahnen, Funpark und mehr.
Vorarlberg
Brandnertal
Abwechslungsreiche Bergwelt mit Pisten für Anfänger:innen und Entdecker:innen, Spaß und Entspannung für alle – auch abseits der Pisten.
Damüls-Mellau
Das Skigebiet im idyllischen Bregenzerwald heißt nicht umsonst „Schneereich“: Ganze 9,30 Meter fallen hier durchschnittlich pro Winter.
Lista de bagaje pentru vacanța la schi cu familia
Echipament
Schiuri, bețe și clăpari: în majoritatea cazurilor pot fi închiriate și din regiunea de schi
Cască: în Austria se impune obligativitatea purtării căștii pentru minorii sub 15 ani inclusiv
Îmbrăcăminte pentru schiat
Lenjerie funcțională și bluză/hanorac de fleece
Cască
Jachetă de iarnă impermeabilă și pantaloni și cizme de iarnă
Șosete de schi
Ochelari de schi
Mănuși de schi
Pentru alte tipuri de activități în zăpadă
Rucsac mic
Încălzitor de mâini pentru geantă sau pantofi
Ochelari de soare
Balsam de buze și cremă de soare cu factor ridicat de protecție
Șapcă/bandană/eșarfă
Pentru interior
Papuci de casă
Jocuri de societate
Instrumente pentru desenat
Cărți
Animăluț de pluș
Lanternă
Regiuni de schi ideale pentru familii, din întreaga țară
Știai că…
... în Austria există peste 600 de școli de schi și 18000 de instructori de schi și de snowboarding?
… oamenii din Austria se tutuiesc atunci când se află la o altitudine de peste 1.000 de metri deasupra nivelului mării - indiferent de statut și vârstă?
… regiunile de schi din Austria însumează peste 22.000 de kilometri de pârtii?
… Zăpada proaspătă este compusă din 90% aer? Nu este deloc bună pentru o sesiune de bulgăreală, însă este ideală pentru schiat.
… cea mai apreciată specialitate din cabanele austriece este Kaiserschmarren? Urmat la mică distanță de Käsespätzle (spätzle cu brânză dură) și Kaspressknödelsuppe (supa cu găluște presate). Cel mai bine îți recomandăm să te bucuri de ele în ordinea inversă de pe podium!
… sezonul de schi din Austria poate dura chiar și până în mai în anumite regiuni aflate la o altitudine mare?
… în sezonul de schi, fiecare al treilea turist din Austria are sub 30 de ani?
… satul pe nume Damüls din Vorarlberg este satul cu cel mai înalt nivel de zăpadă din lume? Aici cad în medie nouă metri de zăpadă în fiecare iarnă.
Klimaschutz-Tipp
#1: Nachhaltige Skigebiete wählen
#2: Umweltzertifizierte Hotels buchen
#3: Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen
#4: Anreise mit dem Zug planen
#5: Nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen
#6: Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen
#7: Der Natur zuliebe: Auf der Piste bleiben!
#8: Regional, saisonal und biologisch genießen