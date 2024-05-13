Зальцбург — один из самых известных культурных городов мира. Очаровательный барочный город с крепостью, собором и достопримечательностями поразит вас своей красотой!

Крепость Хоэнзальцбург как центр города

Река Зальцах неспешно протекает через центр Зальцбурга и делит город на романтический исторический Старый город и шумный современный Новый город. Крепость Хоэнзальцбург возвышается над крышами домов на горе Фестунгсберг, к которой примыкает ещё одна "местная гора". Вдали от городской суеты Мёнхсберг — популярное место отдыха на природе с прекрасными видами и пешеходными дорожками.

Моцарт и музыкальное наследие

Концерты, музеи и ежегодный фестиваль Моцарта делают город объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и мировым центром выдающихся музыкальных представлений. Ведь Зальцбург неразрывно связан с Вольфгангом Амадеем Моцартом, и его музыкальное творчество продолжает характеризовать город и по сей день. Следы этого гения можно обнаружить повсюду: Зальцбургский собор, где Моцарт был крещен, место рождения Моцарта в живописном районе Гетрайдегассе и резиденция Моцарта, где композитор прожил восемь лет.