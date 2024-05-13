Самые красивые достопримечательности Вены
Вена имперская, Вена современная!
Любой, кто посещает город, погружается в поразительное единение истории и культуры. Река Дунай формирует красоту города, также как и Венский лес, образующий "зеленое легкое" на западе. Исторические здания Вены напоминают о славном прошлом. Великолепный дворец Шенбрунн и Хофбург переносят посетителей в эпоху Габсбургов, а собор Святого Стефана величественно возвышается над Старым городом.
Но Вена также является центром искусства и современности. В музеях, таких как Художественно-исторический музей или Бельведер, хранятся всемирно известные коллекции. Венский модернизм оживает в Музейном квартале, одном из крупнейших культурных комплексов в мире. Во многих кофейнях города, известных своим уютом и литературными традициями, вы воочию познакомитесь с венским шармом и культурой.
Венский Пратер с его знаменитым колесом обозрения сочетает в себе природу и развлечения. Как и великолепные здания в стиле барокко, современные стороны Вены очаровывают: здесь сочетаются традиции и дух времени, что делает город по-настоящему уникальным.
Столица Вена
Вена уникальна: это и столица Австрии, и одна из девяти федеральных земель страны, что делает её одновременно и городом, и федеральной землей.
Город на Дунае открывает захватывающую главу между имперским прошлым и современным мегаполисом. 650 лет здесь правили Габсбурги, и следы их эпохи до сих пор характерны для Вены. Прогулка по городу напоминает путешествие в прошлое: от дворца Хофбург до дворца Шёнбрунн и Бельведера — великолепные имперские здания и барочные площади рассказывают о славном прошлом. На великолепном венском бульваре Рингштрассе имперское великолепие отражается во впечатляющих фасадах.
Но Вена не останавливается на достигнутом, а смотрит в будущее. Город постоянно развивается и удивляет архитектурными шедеврами и современными культурными учреждениями. Современное искусство и современная культура объединяются в Музейном квартале, а музыкальное наследие города продолжает жить в Государственной опере и Музикферайне.
Вена — город контрастов: между традициями и современностью, барокко и современной архитектурой — мегаполис раскрывается во всех своих достоинствах. И поэтому город не только предлагает заглянуть в прошлое, но и смело открывает двери в будущее — всегда в гармонии со своей богатой имперской историей.
Другие достопримечательности Вены
Испанская школа верховой езды
Занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ей более 400 лет: это старейшая в мире школа верховой езды, где обучают классическому мастерству со времен Ренессанса.
Дворец Бельведер
Дворец в стиле барокко был построен на холме, в то время еще за городом, и поэтому носит название "Прекрасный вид". Картинная галерея обязательна к посещению!
Венский дворец Хофбург
Имперский центр города и императорская резиденция в самом сердце Вены: он расширялся на протяжении 700 лет. Сегодня это один из крупнейших дворцовых комплексов в мире!
Дворец Шёнбрунн
Здесь на протяжении веков проживала императорская семья Габсбургов. Дворец Шёнбрунн был построен как летняя резиденция — с обширным парком и зоопарком.
Музей Сиси
В музее Сиси можно познакомиться с жизнью императрицы: здесь представлены такие экспонаты, как её халат или посмертная маска, которые помогли сформировать "миф о Сиси".
Склеп капуцинов
С 1633 года в склепе капуцинов хоронят правителей Габсбургов. Особенно впечатляет саркофаг Марии Терезии, единственной женщины на троне Габсбургов.
Музеи Вены
Вена и её искусство
Крупнейшую в мире коллекцию Брейгеля и самый красивый поцелуй в истории искусства, созданный художником Густавом Климтом, можно увидеть только в Вене. Город может предложить и другие культурные мероприятия: здесь насчитывается более 100 музеев самой разной тематической направленности — от Технического музея до Музея естественной истории, от самой значительной в мире коллекции графики до впечатляющей картинной галереи со знаменитыми художниками всех эпох.
В Вене наблюдается плотное сочетание различных стилей и художественных вкусов: пышность барокко вступает в противоречие с трезвым авангардом.
Музей истории искусств, в котором хранятся предметы, относящиеся к семи тысячелетиям от Древнего Египта до конца 18-го века, является одним из крупнейших и наиболее значимых музеев мира. Даже постоянный гость снова и снова удивляется количеству шедевров, особенно эпохи Возрождения и барокко.
В достойных рамках здесь представлены Тициан, Веронезе и Тинторетто. Через несколько залов широкие кожаные ложи приглашают к изучению фламандских мастеров, а „Крестьянскую свадьбу" Брейгеля, как и „Вавилонскую башню“, можно спокойно изучить до мельчайших деталей.
Знакомство с Кунсткамерой
Кунсткамера Вены, расположенная в Художественно-историческом музее, является самой значительной в своем роде во всем мире. Камеры искусства и диковинок эпохи Возрождения и барокко были энциклопедическими универсальными коллекциями, которые стремились охватить все знания своего времени. Редкие, любопытные и необычные вещи считались желанными. С конца Средневековья до эпохи барокко габсбургские императоры и принцы собирали здесь экзотические и редкие предметы и артефакты, которым часто приписывали магические эффекты — например, драгоценные камни, страусиные яйца, кораллы или акульи зубы, которые считались языками дракона. Художники использовали эти природные продукты для создания виртуозных произведений Кунсткамеры. В Кунсткамере Вены представлено около 2200 восхитительных предметов, среди которых знаменитая "Сальера" Бенвенуто Челлини, высшие достижения скульптуры, такие как "Мадонна Крумау", искусные бронзовые статуэтки, тонкие и причудливые работы из слоновой кости, виртуозные каменные сосуды, а также ценные часы, сложные автоматы, диковинные научные приборы, драгоценные игры и многое другое.
Другие музеи
Альбертина
В Альбертине хранится одна из самых значительных коллекций графики в мире. Здесь находится знаменитый заяц работы Альбрехта Дюрера.
Бельведер
Архитектура в стиле барокко впечатляет не меньше, чем 800 лет искусства. Изюминкой галереи является "Поцелуй" Густава Климта, одна из самых популярных картин.
Музей естественной истории
В этом музее представлены впечатляющие экспонаты естественной истории. Венера Виллендорфская, возрастом 29 500 лет, — самый старый и самый впечатляющий экспонат.
Музей истории искусств
В картинной галерее представлены работы знаменитых художников: Рубенса, Тициана, Рембрандта, Рафаэля и Веласкеса. А также самая большая в мире коллекция Брейгеля!
Музейный квартал
Музейный квартал, где в одном месте собрано около 60 культурных учреждений, — настоящий рекордсмен! Самая большая "культурная гостиная" в Вене!
Музей Леопольда
В Музее Леопольда представлена крупнейшая в мире коллекция Эгона Шиле. Здесь можно увидеть сотни шедевров венского модернизма.
Технический музей
Технический музей предлагает 22 000 квадратных метров пространства для необычных открытий. Изюминка: поющий трансформатор Теслы и шахта.
Всемирный музей
В увлекательном путешествии по всем континентам представлены сокровища из коллекции Габсбургов. Страсть Франца Фердинанда к коллекционированию не имела предела.
MПИ
Искусство, дизайн, архитектура и современное искусство: выставки от исторической мебели до современного искусства и инновационного дизайна со всего мира.
Кунсткамера Исторического музея
Вас ждут необыкновенные сокровища — от знаменитой Сальеры и Крумауской мадонны до изысканных изделий из слоновой кости, восхитительных часов и диковинных автоматов.
Кунстхаус — музей Хундертвассера
Разноцветные поверхности и неровности вместо прямых линий. Дом, не соответствующий общепринятым стандартам, — проект Фриденсрайха Хундертвассера.
Вена и музыка
Вена имеет блестящую историю как мировая столица музыки. Вена всегда была музыкальным центром империи Габсбургов. Здесь писали свои произведения такие всемирно известные композиторы, как Моцарт, Бетховен и Густав Малер. Стили и влияния слились в многонациональном государстве и породили культурные достижения мирового уровня.
Сегодня вы можете насладиться музыкой там, где она была создана: например, в почтенных залах Венского Музикферайна или в великолепных залах Венской государственной оперы. Традиции непревзойденны: Венский филармонический оркестр существует уже более 180 лет.
Венские музыкальные фестивали и концерты привлекают любителей музыки со всего мира круглый год. Вряд ли найдется другой город, где музыкальное разнообразие было бы таким живым и ощутимым, как здесь. Посетить Вену — значит погрузиться в звуковой мир великих мастеров и ощутить эту уникальную традицию на собственном опыте.
Новогодний концерт Венской филармонии в Золотом зале Музикферайн — всемирно известное событие, символизирующее начало нового года. Каждый год он радует миллионы людей по всему миру. Золотой зал с его фантастической акустикой и величественной архитектурой — идеальное место для этого музыкального события. Билеты на концерт очень желанны и распределяются по лотерее.
Дополнительные сведения о музыке
Венский концертный зал
В атмосфере Концертхауса в стиле модерн вы можете послушать музыку от Средневековья до классических произведений и самых прогрессивных звуков современности.
Венский филармонический оркестр
Знатоки классической музыки знают: послушать Венский филармонический оркестр — уникальное удовольствие, ведь его игру отличают точность, гармония и виртуозность.
Венская государственная опера
Венская опера — одна из культурных достопримечательностей Вены. Это один из значительнейших оперных театров в мире, является местом для проведения Оперного бала.
Венский хор мальчиков
Голоса Венского хора мальчиков вот уже более 500 лет очаровывают слушателей по всему миру. Почувствуйте это уникальное чудо звука на незабываемом концерте!
Дом Штраусов
Мир династии Штраусов: посетите увлекательные выставки, посвященные знаменитым вальсовым композициям и незабываемым музыкальным произведениям.
Дом музыки
Хотите по-настоящему ударить в барабан? Дирижировать оркестром? Здесь прослушивание превращается в опыт и открывает творческий простор для воображения.
Вена и её архитектура
Вена имеет множество архитектурных лиц – так много, что они могут удивить вас снова и снова. Те, кто хочет исследовать множество стилей и эпох, найдут в каждом месте потрясающие экскурсии и захватывающие встречи с архитектурой. Архитектурный центр, например, находится в Музейном квартале, площади, которая отражает характер и многогранный характер Вены. Здесь традиции сочетаются с современностью, а именно барокко сочетается с современной архитектурой. То же самое происходит на Стефансплац и на Михаэльерплац: готический стиль соответствует революционным представлениям того времени – собор Святого Стефана - Хаасу, церковь Святого Михаила - Лооса-Хаусу. И много золота! Стиль модерн, как никакой другой стиль, украшает фасады города.
Уход в современность
Это было более ста лет назад, когда в венских ежедневных газетах разгорелся скандал. Адольф Лоос (1870 – 1933), известный сегодня как пионер венского модернизма, построил революционное здание прямо напротив Императорского Хофбурга: Дом Лооса. Император Франц Иосиф I был чрезвычайно возмущен тем, что у него был такой безукоризненный фасад прямо у его порога. Во времена историзма было принято украшать фасады домов роскошным декором. Здесь фасад и украшения отсутствовали совсем. Поэтому он коротко и осуждающе говорил о „доме без бровей“!
Несмотря на прогрессивные вкусы того времени, этот путь продолжился, и переход к современности был осуществлен. Новые художественные течения также преобладали в живописи и декоративно-прикладном искусстве. Около 1900 года группа венских сецессионистов решительно преследовала свои цели. Они были направлены против консервативного академического стиля и имели в представлениях что-то новое. Их учредительным зданием является Сецессион, в Музее прикладного искусства (МАК) представлены его основные представители.
Достопримечательность Вены: собор Святого Стефана
Собор Святого Стефана находится в самом центре Вены и пользуется большим уважением у жителей города как достопримечательность. Венцы любят свой собор и называют его просто "Штеффль". Даже его колокол имеет свое имя: "Пуммерин", расположенный высоко на северной башне, является вторым по величине свободно качающимся церковным колоколом в Европе. Главный строитель собора увековечил себя в интерьере церкви портретом, высеченным в камне. Его называют "смотрящим в окно", поскольку он с любопытством смотрит через свое каменное окно у подножия готической кафедры в большой центральный неф.
Другие архитектурные достопримечательности
Архитектура сегодняшнего дня
Современное лицо Вены можно увидеть вдоль Дуная с башнями, с одной стороны, и в непосредственной близости от Зеленого Пратера с новым университетским кампусом — с другой.
Дом Хундертвассера
Фриденсрайху Хундертвассеру нравился зеленый цвет. Что он не любил: прямые углы! Ни в одном из его зданий их нет.
Отто Вагнер и модерн
Ни один другой архитектор не характеризовал городской пейзаж так, как Отто Вагнер. По его проекту были построены здания бывшей городской Ж/Дороги и церкви в Штайнхофе.
Венская Рингштрассе
Раньше здесь находилась городская стена. Поэтому великолепный бульвар имеет форму кольца, по сторонам которого расположены красивейшие дворцы и достопримечательности.
Сецессион
В 1897 году группа, возглавляемая Густавом Климтом, откололась от венской художественной сцены. Это привело к появлению Венского Сецессиона, венской версии модерна.
Впечатления от природы в Вене
В этом отношении Вена явно не имеет себе равных: Вена стоит того, чтобы в ней жить, ведь она зеленая! Ни в одном другом городе мира не выращивают такое количество виноградников, и нигде больше нет такого количества зеленых насаждений. Около половины площади города — зеленые насаждения. 850 парков приглашают вас на прогулку, а трамвай доставляет вас прямо к местам отдыха. Венский Пратер именно поэтому еще называют "легкими" Вены.
Но не только обилие зелени и, следовательно, хороший воздух делают жилое пространство Вены таким ценным, вода также имеет решающее значение для качества жизни. В городе не только самая лучшая родниковая вода с гор, но и его расположение прямо на воде. 42 километра пляжей тянутся вдоль Дунайского острова. В солнечные дни на Старом Дунае можно увидеть моряков, серферов, пловцов и гребцов. Знатоки проводят время в уютных ресторанчиках на берегу, а любители природы отправляются в длительные пешие прогулки по обширным дунайским водно-болотным угодьям.
Прямо в центре города вы можете насладиться красочной суетой вдоль Дунайского канала. В течение всего лета здесь открыто множество уютных пляжных баров.
Вена стоит того, чтобы в ней жить, и является самым зеленым городом в мире
Зеленее Вены не бывает: из более чем 100 мегаполисов Вена была признана победителем в рейтинге "10 самых зеленых городов мира 2020".
Экскурсионное направление с панорамой: Каленберг
На высоте 484 метров находится местная гора венцев — Каленберг. Она расположена в Венском лесу, зеленой зоне на западе города. Легко объяснить, почему она так популярна: отсюда открывается просто потрясающий вид, а в хорошие дни он доходит даже до Шнееберга! Чтобы добраться до самой высокой точки и 22-метровой смотровой площадки Штефаниварте, потребуется около четырех часов ходьбы.
Дальнейшие впечатления от природы
Зеленый Пратер
Всего в трех километрах от центра города вы можете прогуляться по аллеям и пробежаться по большим лугам или просто насладиться тишиной и покоем на лоне природы.
Дунай, Старый Дунай и Дунайский остров
Дунайский остров, Донаупарк и Альте Донау — это зеленые оазисы с ресторанами, местами для отдыха и естественного купания в воде, которые популярны летом.
Зоопарк Шёнбрунна
Окунитесь в увлекательный мир экзотических животных в старейшем зоопарке мира. Захватывающие встречи и незабываемые моменты для маленьких и взрослых.
Национальный парк Донау Ауэн
Джунгли у ворот Вены, самого зеленого города в мире? Это факт! Свободно текущий здесь Дунай является местом обитания многочисленных исчезающих видов животных.
Первый Трубопровод Венского высокого источника
Первый венский Хай-Спринг Трубопровод и сегодня снабжает Вену свежей питьевой водой.
Дворцовые сады и парки
в Вене 850 парков и садов: Фольксгартен, Бурггартен и Штадтпарк в центре. Совет: Ботанический сад возле дворца Бельведер!
Советы по защите климата
Чтобы защита окружающей среды не прерывалась во время отпуска:
Путешествие в Австрию и обратно: Австрия на поезде.
Пользуйтесь общественным транспортом: метро, трамвай, (региональный) автобус, S-Bahn или ÖBB.
Возьмите напрокат городские велосипеды.
Воспользуйтесь услугой проката велосипедов в отелях.
Используйте многоразовые бутылки для питья.
Тщательно утилизируйте мусор (салфетки, упаковки, одноразовые бутылки и т.д.).
Откажитесь от ежедневной уборки номеров и смены полотенец.
Вам может понравиться
Wien
Wien vereint Architektur, Musik und Charme – eine Stadt, die alte und neue Avantgarde inspiriert.
Eine Klasse für sich: Die besten Restaurants in Wien
Wir präsentieren eine Auswahl der besten kulinarischen Adressen in Wien: Vom exklusiven Fine Dining von Weltrang bis zu erstklassigen Wiener Wirtshäusern.
Erlebt Kulinarik in Wien
Wien ist eine Millionenstadt, nach der eine Küche – die „Wiener Küche“ – benannt ist. So ist es nicht überraschend, dass Wien kreative Haubenköch:innen anzieht.
Wiener Kaffeehäuser und ihre Kultur
Kaffeehäuser gehören zu Wien wie Mozart zu Salzburg. Zeit im Kaffeehaus zu verbringen ist vielmehr eine Kultur, in der es um entspanntes Sinnieren geht.