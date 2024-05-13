Верхняя Австрия
Летний отдых у озёр, в горах и с культурными мероприятиями

Для зимнего отдыха
Летом Верхняя Австрия вбирает в себя неописуемую "летнюю свежесть", кристально чистые озёра и горы в Зальцкаммергуте — лучший летний отдых!

Верхняя Австрия: скалы и красота

Типичные квадратные фермы в холмистом регионе Мюльфиртель, уникальный Шлёгенер Шлинге на Дунае и культурная столица Бад-Ишль Зальцкаммергут самые разные места создают гармоничный образ Верхней Австрии.

Линц: современная столица региона на Дунае

От промышленного города до оживленной культурной столицы и модного города будущего: Линц не перестает удивлять своих гостей. Сегодня он является городом медиа-искусства ЮНЕСКО: в нем проводится ежегодный фестиваль технологического искусства Ars Electronica, а ещё в Линце находится Музей будущего — так город служит пионером в области цифровой революции.

Кулинарные изыски

Линцерский торт с характерным ромбовидным узором над сочным смородиновым джемом самая популярная сладость столицы провинции. Самый старый в мире рецепт торта, датируемый 1653 годом, ссылается на Линцерский пирог.

Краткая информация о Верхней Австрии
Столица:Линц
Площадь:11.982 км²
Население:ок. 1,53 миллиона человек (по состоянию на 2024 год)
Озера для купания:70
Самое глубокое озеро:Траунзее (191 м)
Природные парки:4

Карты Верхней Австрии
Карты отдыха в курортных городах Верхней Австрии это ключ к доступному отдыху. Пользуйтесь канатными дорогами бесплатно, посещайте достопримечательности по сниженным ценам, совершайте круизы по озерам и рекам по выгодным ценам.

События в Верхней Австрии
Традиционные и современные яркие события можно найти в календаре событий.

Верхняя Австрия со всех ракурсов

Самые интересные места

Зальцкаммергут: летний отдых между Альпами и озерами

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Вдоль Дуная: от Пассау через Линц до Грайна

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Пиво — культурное достояние Верхней Австрии

Скалолазание на самой длинной трассе в Австрии в Пирн-Приеле

Линц: город будущего

Развлечения в Верхней Австрии

Экскурсионные направления в Верхней Австрии

Регионы

Зальцкаммергут

67 озер, 15 гор высотой более 1 500 метров: природная красота. А культура — это глазурь на торте.

Зальцкаммергут

Аттерзее-Аттергау

Голубовато-зеленый сверкающий водный рай. И место вдохновения для таких художников, как Густав Климт.

Аттерзее-Аттергау

Мондзее-Иррзее

Чистейшее удовольствие от купания в самом теплом озере Зальцкаммергута, спортивные состязания на Драхенванде, памятники культуры и чистая природа.

Мондзее-Иррзее

Траунзее-Альмталь

"Темно-синяя чернильница", самое глубокое озеро Австрии, сильные ветра для яхтсменов. На западе лежит долина Альмталь — идеальное место для пеших и велосипедных прогулок.

Траунзее-Альмталь

Озеро Хальштатт

С видом на Дахштайн, Бад-Гойзерн и Хальштатт — одноиз самых популярных мест для фотографий во всем мире, объект Всемирного наследия.

Озеро Хальштатт

Озеро Вольфгангзее

Как будто оно отдыхает само в себе — совершенное спокойствие и красота: так оно лежит среди лесных, луговых и горных пейзажей.

Озеро Вольфгангзее

Мюльфиртель

Зеленые, холмистые гранитные нагорья на севере лучше всего исследовать на велосипеде или верхом. Весной здесь очень красиво: цветут фруктовые деревья!

Мюльфиртель

Верхние Австрийские Альпы

Этот регион нравится тем, кто любит природу: среди горных достопримечательностей — леса национального парка Калкальпен и горы Пюрн-Приэль.

Верхние Австрийские Альпы

Дунайский регион

Пешие и велосипедные прогулки, сказочные виды вдоль голубой артерии Европы — особенно природная мощь Шлёгенер Шлинге.

Дунайский регион

Города

Линц

Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.

Линц

Эннс

Старейший город Австрии — первый "медленный город": спокойствие, разнообразие и региональность преобладают в Эннсе над суетливой и стремительной жизнью.

Эннс

Штайр

Один из старейших городов Австрии: первый камень в его основание был заложен в 980 году на месте слияния рек Эннс и Штайр при строительстве замка Ламберг.

Штайр

Браунау-на-Инне

Центр региона Иннфиртель с его историческим старым городом и готической городской площадью — место встречи для любителей велоспорта.

Браунау-на-Инне

Вельс

Вельс-ан-дер-Траун — уютный культурный городок с римских времен. Башня Ледерер, достопримечательность города, является воротами к городским домам в историческом центре.

Вельс

Гмунден на озере Траунзее

Курортный город с историей: множество великолепных вилл свидетельствуют об имперской эпохе прошлого. Керамика Гмундена — его зелено-белый флагман.

Гмунден на озере Траунзее

От весеннего пробуждения до Рождества

Обычаи в Верхней Австрии

  • Либштатзонтаг (четвёртое воскресенье Великого поста): в Гмундене 30 марта 2025 года посетители получают в подарок пряничное сердце. Этот обычай берет свое начало в 1641 году и является частью "Нематериального культурного наследия".

  • Глёклерские бега: 5 января люди бегают по Зальцкаммергуту в ярких шапочках. Шёнперхтен отгоняет "злых духов".

  • Карнавал в Эбензее: с 1604 года красочные парады украшают улицы Эбензее-на-Траунзее в конце февраля.

  • Альпийские фестивали и перегоны скота: в конце лета с горных пастбищ провожают красочно украшенных коров.

  • Адвентские рынки: в Штайре или в замке Вайнберг, в Мюльфиртеле и в Санкт-Вольфганге рождественские рынки пользуются особой популярностью.

Футуристические технологии сочетаются с романтическими замками и уникальными впечатлениями.

Достопримечательности Верхней Австрии

Известные люди

Сиси: императрица Елизавета

Даже спустя 125 лет после ее смерти восхищение жизнью Сиси не ослабевает. Если вы хотите узнать про нее побольше, отправляйтесь по следам ее любимых мест.

Сиси: императрица Елизавета

Антон Брукнер

В 2024 году Верхняя Австрия отметит 200-летие композитора Антона Брукнера блестящей программой под девизом "Брукнер возвращается домой!".

Антон Брукнер

День рождения Франца Иосифа I

Императорские дни в Бад-Ишле

В любимой летней резиденции "Его Величества" и сегодня живет дух императорской семьи. Император Франц Иосиф I и императрица Елизавета увековечили себя в курортном городке Бад-Ишль с его великолепными зданиями и праздниками в их честь. Самым ярким событием являются торжества по случаю дня рождения императора 18 августа.

Императорские дни

Познакомьтесь с кулинарными изысками в Верхней Австрии! Наслаждайтесь вкуснейшими блюдами!

Еда и напитки в Верхней Австрии

Уникальные гостиницы

Особое жилье в Верхней Австрии

Спа-курорт Термы Гайнберг

Бергергут в Мюльфиртеле

Отдых на ферме в Верхней Австрии

Регион с биоразнообразием

Национальный парк Калкалпен

На территории объекта Всемирного наследия царит природа с её пышным биоразнообразием. Знакомство с ней ошеломляет.

Что мы можем сделать для сохранения биоразнообразия?

  1. Уважать природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.

  2. Используйте устойчивые средства передвижения. Пользуйтесь общественным транспортом или просто ездите на велосипеде.

  3. Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.

  4. Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.

  5. Защищайте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия имеет решающее значение для экологического баланса.

Национальный парк Калкалпен

Построен из натурального камня

Квадратный фермерский дом в Верхней Австрии

Между Эннсом, Штайром, Вельсом и Линцем на холмистой местности со времен Средневековья располагаются мощные квадратные фермы. От их формы они и получили свое название: в центре лесов и полей стоят усадьбы, создающие классический образ альпийских предгорий. В зависимости от региона четырехугольники строились из песчаника, известняка или гранита. Стены толщиной до одного метра сохраняют тепло зимой и охлаждают в жаркие летние дни.

На первый взгляд кажется, что квадратное здание было построено исключительно для сельскохозяйственных целей. Однако в деталях можно обнаружить элементы барокко и декоративные украшения в стиле модерн. Двери и ворота в некоторых местах также искусно украшены.

Фиркантхоф

Вопросы и ответы

Федеральная земля Верхняя Австрия с её

  • кристально чистыми озерами (например, Аттерзее, Траунзее, Мондзее, Иррзее, Вольфгангзее, Хальштеттерзее) и горами (например, Хоэр Дахштайн (2 995 м), Торштайн (2 948 м), Гросер Приль (2 523 м), Траунштайн (1 691 м), Хоэр Нок (1 961 м), Шафберг (1 783 м) в Зальцкаммергут,

  • культурной столицей Бад-Ишль Зальцкаммергут,

  • прогрессивной столицей провинции Линц на Дунае со своим сладким флагманом Линцерским тортом,

  • квадратными фермами в холмистой местности Мюльфиртель,

  • 50 пивоварнями и 100 сортами пива,

  • уникальным Шлёгенер Шлинге на Дунае,

    является настоящей находкой для искателей природы, а также для любителей культуры и кулинарии.

Название провинции происходит от названия её территории-предшественницы Архигерцогства Австрия-об-дер-Энн, одной из наследственных земель Габсбургов.

Верхняя Австрия со столицей в городе Линц это подходящее место для тех, кто ищет сочетание современного искусства, футуристических технологий и особых впечатлений от природы.

Здесь собраны самые красивые достопримечательностей Верхней Австрии:

центр Ars Electronica, Музей Лентоса, Замок-музей, Пёстлингберг в Линце, культурная столица Бад-Ишль-Зальцкаммергут и аббатства и монастыри (августинский монастырь Святого Флориана, аббатство Шлагль, аббатство Шлиербах).

Самая высокая гора в Верхней Австрии Хоэ Дахштайн (2 995 м), самая высокая вершина горного массива Дахштайн.

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