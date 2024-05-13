Летом Верхняя Австрия вбирает в себя неописуемую "летнюю свежесть", кристально чистые озёра и горы в Зальцкаммергуте — лучший летний отдых!

Верхняя Австрия: скалы и красота

Типичные квадратные фермы в холмистом регионе Мюльфиртель, уникальный Шлёгенер Шлинге на Дунае и культурная столица Бад-Ишль Зальцкаммергут — самые разные места создают гармоничный образ Верхней Австрии.

Линц: современная столица региона на Дунае

От промышленного города до оживленной культурной столицы и модного города будущего: Линц не перестает удивлять своих гостей. Сегодня он является городом медиа-искусства ЮНЕСКО: в нем проводится ежегодный фестиваль технологического искусства Ars Electronica, а ещё в Линце находится Музей будущего — так город служит пионером в области цифровой революции.

Кулинарные изыски

Линцерский торт с характерным ромбовидным узором над сочным смородиновым джемом — самая популярная сладость столицы провинции. Самый старый в мире рецепт торта, датируемый 1653 годом, ссылается на Линцерский пирог.