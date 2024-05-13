Верхняя Австрия
Летний отдых у озёр, в горах и с культурными мероприятиями
Верхняя Австрия: скалы и красота
Типичные квадратные фермы в холмистом регионе Мюльфиртель, уникальный Шлёгенер Шлинге на Дунае и культурная столица Бад-Ишль Зальцкаммергут — самые разные места создают гармоничный образ Верхней Австрии.
Линц: современная столица региона на Дунае
От промышленного города до оживленной культурной столицы и модного города будущего: Линц не перестает удивлять своих гостей. Сегодня он является городом медиа-искусства ЮНЕСКО: в нем проводится ежегодный фестиваль технологического искусства Ars Electronica, а ещё в Линце находится Музей будущего — так город служит пионером в области цифровой революции.
Кулинарные изыски
Линцерский торт с характерным ромбовидным узором над сочным смородиновым джемом — самая популярная сладость столицы провинции. Самый старый в мире рецепт торта, датируемый 1653 годом, ссылается на Линцерский пирог.
Карты Верхней Австрии
Карты отдыха в курортных городах Верхней Австрии — это ключ к доступному отдыху. Пользуйтесь канатными дорогами бесплатно, посещайте достопримечательности по сниженным ценам, совершайте круизы по озерам и рекам по выгодным ценам.
Верхняя Австрия со всех ракурсов
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Регионы
Зальцкаммергут
67 озер, 15 гор высотой более 1 500 метров: природная красота. А культура — это глазурь на торте.
Аттерзее-Аттергау
Голубовато-зеленый сверкающий водный рай. И место вдохновения для таких художников, как Густав Климт.
Мондзее-Иррзее
Чистейшее удовольствие от купания в самом теплом озере Зальцкаммергута, спортивные состязания на Драхенванде, памятники культуры и чистая природа.
Траунзее-Альмталь
"Темно-синяя чернильница", самое глубокое озеро Австрии, сильные ветра для яхтсменов. На западе лежит долина Альмталь — идеальное место для пеших и велосипедных прогулок.
Озеро Хальштатт
С видом на Дахштайн, Бад-Гойзерн и Хальштатт — одноиз самых популярных мест для фотографий во всем мире, объект Всемирного наследия.
Озеро Вольфгангзее
Как будто оно отдыхает само в себе — совершенное спокойствие и красота: так оно лежит среди лесных, луговых и горных пейзажей.
Мюльфиртель
Зеленые, холмистые гранитные нагорья на севере лучше всего исследовать на велосипеде или верхом. Весной здесь очень красиво: цветут фруктовые деревья!
Верхние Австрийские Альпы
Этот регион нравится тем, кто любит природу: среди горных достопримечательностей — леса национального парка Калкальпен и горы Пюрн-Приэль.
Города
Линц
Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.
Эннс
Старейший город Австрии — первый "медленный город": спокойствие, разнообразие и региональность преобладают в Эннсе над суетливой и стремительной жизнью.
Штайр
Один из старейших городов Австрии: первый камень в его основание был заложен в 980 году на месте слияния рек Эннс и Штайр при строительстве замка Ламберг.
Браунау-на-Инне
Центр региона Иннфиртель с его историческим старым городом и готической городской площадью — место встречи для любителей велоспорта.
Вельс
Вельс-ан-дер-Траун — уютный культурный городок с римских времен. Башня Ледерер, достопримечательность города, является воротами к городским домам в историческом центре.
От весеннего пробуждения до Рождества
Либштатзонтаг (четвёртое воскресенье Великого поста): в Гмундене 30 марта 2025 года посетители получают в подарок пряничное сердце. Этот обычай берет свое начало в 1641 году и является частью "Нематериального культурного наследия".
Глёклерские бега: 5 января люди бегают по Зальцкаммергуту в ярких шапочках. Шёнперхтен отгоняет "злых духов".
Карнавал в Эбензее: с 1604 года красочные парады украшают улицы Эбензее-на-Траунзее в конце февраля.
Альпийские фестивали и перегоны скота: в конце лета с горных пастбищ провожают красочно украшенных коров.
Адвентские рынки: в Штайре или в замке Вайнберг, в Мюльфиртеле и в Санкт-Вольфганге рождественские рынки пользуются особой популярностью.
Футуристические технологии сочетаются с романтическими замками и уникальными впечатлениями.
Известные люди
Сиси: императрица Елизавета
Даже спустя 125 лет после ее смерти восхищение жизнью Сиси не ослабевает. Если вы хотите узнать про нее побольше, отправляйтесь по следам ее любимых мест.
День рождения Франца Иосифа I
В любимой летней резиденции "Его Величества" и сегодня живет дух императорской семьи. Император Франц Иосиф I и императрица Елизавета увековечили себя в курортном городке Бад-Ишль с его великолепными зданиями и праздниками в их честь. Самым ярким событием являются торжества по случаю дня рождения императора 18 августа.
Познакомьтесь с кулинарными изысками в Верхней Австрии! Наслаждайтесь вкуснейшими блюдами!
Уникальные гостиницы
Регион с биоразнообразием
На территории объекта Всемирного наследия царит природа с её пышным биоразнообразием. Знакомство с ней ошеломляет.
Что мы можем сделать для сохранения биоразнообразия?
Уважать природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.
Используйте устойчивые средства передвижения. Пользуйтесь общественным транспортом или просто ездите на велосипеде.
Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.
Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.
Защищайте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия имеет решающее значение для экологического баланса.
Построен из натурального камня
Между Эннсом, Штайром, Вельсом и Линцем на холмистой местности со времен Средневековья располагаются мощные квадратные фермы. От их формы они и получили свое название: в центре лесов и полей стоят усадьбы, создающие классический образ альпийских предгорий. В зависимости от региона четырехугольники строились из песчаника, известняка или гранита. Стены толщиной до одного метра сохраняют тепло зимой и охлаждают в жаркие летние дни.
На первый взгляд кажется, что квадратное здание было построено исключительно для сельскохозяйственных целей. Однако в деталях можно обнаружить элементы барокко и декоративные украшения в стиле модерн. Двери и ворота в некоторых местах также искусно украшены.
Вопросы и ответы
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