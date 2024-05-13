Австрийские ванильные рогалики

  • Classics
  • Sweet
  • Vegetarian
  • dessert

Ванильные рогалики – один из самых известных и традиционных видов австрийской рождественской выпечки. Особенно уместно печь их на Рождество самим, наполняя дом ароматами сдобы и ванили.

Приготовление

  • Время приготовления: 60 мин.
  • 2 Противень
Шаг 1

Из просеянной муки, сахарной пудры и сливочного масла сделать тесто, вымесить до гладкости, быстро ввести грецкий орех, придать тесту форму валика и оставить в прохладном месте на 30 минут.

Шаг 2

Из теста сделать шарики; шарикам придать форму колбасок с зауженными концами и свернуть в виде рогаликов.

Шаг 3

Выложить на противень. Выпекать в предварительно разогретой духовке при средней температуре (ок. 200 °C).

Шаг 4

Еще теплыми снять с противня и обвалять в сахарной смеси.

Совет: приготовление подходит и для детей. Детям нравится есть ванильные рогалики, для них это также отличный способ попробовать себя в выпечке.

Ингредиенты
Для ванильных рогаликов

