Австрийские ванильные рогалики
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
Ванильные рогалики – один из самых известных и традиционных видов австрийской рождественской выпечки. Особенно уместно печь их на Рождество самим, наполняя дом ароматами сдобы и ванили.
Приготовление
- Время приготовления: 60 мин.
- 2 Противень
Из просеянной муки, сахарной пудры и сливочного масла сделать тесто, вымесить до гладкости, быстро ввести грецкий орех, придать тесту форму валика и оставить в прохладном месте на 30 минут.
Из теста сделать шарики; шарикам придать форму колбасок с зауженными концами и свернуть в виде рогаликов.
Выложить на противень. Выпекать в предварительно разогретой духовке при средней температуре (ок. 200 °C).
Еще теплыми снять с противня и обвалять в сахарной смеси.
Совет: приготовление подходит и для детей. Детям нравится есть ванильные рогалики, для них это также отличный способ попробовать себя в выпечке.