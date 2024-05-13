Контактные данные Австрийского туристического офиса
На нашем сайте вы найдете исчерпывающую информацию и полезные советы, которые помогут вам спланировать вашу следующую поездку в Австрию.
Практическая информация
В Австрию на самолете
Австрия предлагает оптимальное авиасообщение. Наряду с Веной, воздушным хабом, в стране есть и другие аэропорты, откуда выполняются международные рейсы.
Въездные и таможенные правила
Путешествуйте без препятствий: здесь представлена самая важная информация о таможенных правилах, пограничных формальностях и въезде в страну с домашними животными.
Австрийский национальный туристический офис
Вордере Золламтштрассе, 13
1030 Вена
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Позвольте себе долгожданный отдых
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