Контактные данные Австрийского туристического офиса

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На нашем сайте вы найдете исчерпывающую информацию и полезные советы, которые помогут вам спланировать вашу следующую поездку в Австрию.

Практическая информация

В Австрию на самолете

Австрия предлагает оптимальное авиасообщение. Наряду с Веной, воздушным хабом, в стране есть и другие аэропорты, откуда выполняются международные рейсы.

Самолетом в Австрию

Въездные и таможенные правила

Путешествуйте без препятствий: здесь представлена самая важная информация о таможенных правилах, пограничных формальностях и въезде в страну с домашними животными.

Больше о въезде и таможне
Контакты в Австрийском национальном туристическом офисе

Австрийский национальный туристический офис
Вордере Золламтштрассе, 13
1030 Вена

info@austria.info

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Горнолыжный и зимний отдых в Австрии

Австрийский национальный туристический офис предоставляет информацию на сайте www.austria.info и его подстраницах/страницах о предложениях третьих лиц, которые можно забронировать исключительно на соответствующих интернет-сайтах третьих лиц. Мы не являемся договорным партнером ни одного из представленных здесь туристических предложений.