В Альпах, на высокогорных пастбищах, у озер, вдоль Дуная, в лесах и на виноградниках трудятся люди, у которых есть миссия: делать ценные продукты еще лучше.

Страна, полная оригинальности

Оригинальность прослеживается во всем кулинарном мире Австрии: от венского шницеля и кнедлей с абрикосами до знаменитых шеф-поваров, таких как Хайнц Райтбауэр и Эвелина Вильд. От региональных продуктов – паннонского шафрана и васаби – до культуры сервировки стола изделиями из Гмундена и Вены. От традиционных таверн и хойригеров до изысканных ресторанов в ангаре или прямо на берегу озера.

Кулинарные впечатления в Австрии разнообразны, но ключевой ингредиент всегда один – потрясающая природа. От снежных Альп до пологих склонов с виноградниками: австрийский ландшафт отражается во всех продуктах и блюдах.

Узнайте, как ощущается на вкус это уникальное сочетание продуктов и природы и познакомьтесь с оригинальной стороной Австрии, которая выходит далеко за пределы знакомой классики.