Кулинарная Австрия
Попробуйте оригинальность на вкус
Страна, полная оригинальности
Оригинальность прослеживается во всем кулинарном мире Австрии: от венского шницеля и кнедлей с абрикосами до знаменитых шеф-поваров, таких как Хайнц Райтбауэр и Эвелина Вильд. От региональных продуктов – паннонского шафрана и васаби – до культуры сервировки стола изделиями из Гмундена и Вены. От традиционных таверн и хойригеров до изысканных ресторанов в ангаре или прямо на берегу озера.
Кулинарные впечатления в Австрии разнообразны, но ключевой ингредиент всегда один – потрясающая природа. От снежных Альп до пологих склонов с виноградниками: австрийский ландшафт отражается во всех продуктах и блюдах.
Узнайте, как ощущается на вкус это уникальное сочетание продуктов и природы и познакомьтесь с оригинальной стороной Австрии, которая выходит далеко за пределы знакомой классики.
Насладитесь вашим отпуском в Австрии в особенных местах с дополнительной порцией гостеприимства!
Именитые шеф-повара, региональные продукты, блюда, вино
Ein Hoch auf Österreichs Haubenköch:innen
Kleines Land, großartige Köch:innen: Die Dichte an charismatischen, kreativen Top-Gastronom:innen in Österreich ist beachtlich.
Сырные деликатесы из Австрии
Мягкий или твердый, нежный или пикантный – сыровары создают из молока своих животных разнообразные сыры (как правило, органические).
Блюда из свежей рыбы
В ресторане Bootshaus на озере Траунзее звездный шеф-повар Лукас Нагль подает оригинальные рыбные блюда.
Познаем кулинарную Австрию
Кулинарный Форарльберг
Vorarlberg schmeckt nach frischer Natur, handgemachter Qualität und kreativer Küche. Entdeckt regionale Spezialitäten, besondere Genussorte und kulinarische Erlebnisse.
Кулинарный Тироль
Tirol weiß, wie es geht: Geschickt und über viele Generationen hinweg verbindet das Land Tiroler Spezialitäten mit neuen, ideenreichen Kreationen.
Кулинарный Зальцбургский край
Kostbare Momente: Im SalzburgerLand trifft wertvolle Tradition auf Kreativität und schafft so eine Kulinarik, die zum Staunen einlädt.
Кулинарная Каринтия
In der Slow Food Travel Region in Kärnten blicken Gäste regionalen Produzent:innen bei der Ausübung ihres traditionellen Handwerks über die Schulter.
Кулинарная Штирии
Zwischen Apfelbäumen, Weinbergen und Kürbisfeldern, zwischen Seen und dem Gletscher lockt die Steiermark mit ihrer Genussvielfalt.
Кулинарная Верхняя Австрия
Kreative Köch:innen in Oberösterreich verarbeiten Hopfen, Kräuter und Gemüse zu feinen Gerichten in der Wirtshaus- und Haubenküche.
Кулинарная Нижняя Австрия
Niederösterreichs Kulinarik ist so vielfältig wie die Region selbst: Zwischen Donau, Wäldern und Weinbergen wachsen Marillen und Mohn.
Кулинарная Вена
Wien ist eine Millionenstadt, nach der eine Küche – die „Wiener Küche“ – benannt ist. So ist es nicht überraschend, dass Wien kreative Haubenköch:innen anzieht.
Кристиану Хальперу нравится спокойствие у воды в своей гостинице Strandhotel на озере Вайсензее. А еще он считает морковь главной звездой на тарелке. В его вегетарианско-веганском ресторане шеф-повар Андреас Ляйб демонстрирует, насколько разнообразными на вкус могут быть блюда из растений.
Австрия предлагает самые качественные продукты для «зеленой кухни»: сочные овощи, свежие фрукты, ароматные травы, хрустящий хлеб. И это еще не все. В этой плодородной стране выращивают виноград, хмель и даже бобовые, киноа и сою.
Лучшие рестораны, гостевые дома и таверны
Top-Adressen: Die besten Restaurants in Vorarlberg
Hier findet ihr eine Auswahl an kulinarischen Hotspots in Vorarlberg – vom urigen Gasthaus bis zum High-End-Haubenrestaurant.
Ein Hochgenuss: Die besten Restaurants in Tirol
Urig, echt und unfassbar gut: Erlebt die berühmte Tiroler Gastfreundschaft beim Einkehren in ein typisches Wirtshaus oder renommiertes Spitzenrestaurant.
Erste Ess-Klasse: Die besten Restaurants im SalzburgerLand
Von High-End-Restaurants über Adressen am See bis zu zeitgeistigen Gasthäusern: In Salzburg gibt es viele Top-Restaurants, die einen Besuch wert sind.
Für Gourmets: Die besten Restaurants in Kärnten
Auf der Suche nach einem Top-Restaurant in Kärnten? Das sind unsere Empfehlungen – vom Wirtshaus bis zum Nobelrestaurant.
Einfach gut: Die besten Restaurants in der Steiermark
Vorzüglich essen in den Top-Restaurants und Gasthäusern in der Steiermark: Erlebt Gaumenfreuden auf hohem Niveau!
Exquisite Kleinode: Die besten Restaurants in Oberösterreich
Es gibt so einige bodenständige Gasthäuser, Lokale mit besonderer Aussicht und Top-Restaurants in Oberösterreich, die entdeckt werden wollen. Ganz große Klasse!
Spitzenniveau: Restaurants in Niederösterreich
Traditionelle Landgasthäuser, gemütliche Wirtshäuser und Top-Restaurants mit ausgezeichneter Küche: Niederösterreich hat ein kräftiges kulinarisches Herz.
Eine Klasse für sich: Die besten Restaurants in Wien
Wir präsentieren eine Auswahl der besten kulinarischen Adressen in Wien: Vom exklusiven Fine Dining von Weltrang bis zu erstklassigen Wiener Wirtshäusern.
Изготовлено вручную
Керамика из Гмундена: «зеленая полоса» – старинный популярный узор керамической мануфактуры, расположенной прямо у озера Траунзее в регионе Зальцкаммергут в Верхней Австрии. И сегодня вся продукция производится вручную, поэтому каждое изделие уникально.
Бокалы Zalto: изящный дизайн бокалов требует от стеклодувов высочайшего мастерства. Бокалы Zalto изготавливаются с использованием сложной традиционной ремесленной техники из отборного сырья.
Техника окраски ткани «блаудрук» в Бургенланде – это древняя традиционная техника, которая сохранилась в Бургенланде по сей день. Благодаря своей уникальности она входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Leitner Leinen: льняная ткацкая фабрика в Мюльфиртеле производит ткани с особенными узорами для носовых платков, салфеток, подушек и постельного белья. Каждое изделие подшивается ажурной каймой – вышивкой ручной работы.
Австрийские продукты и деликатесы
Неожиданные региональные продукты
От шафрана до улиток и васаби: попробуйте продукты, которые выращиваются и производятся в Австрии, но которые совсем не ожидаешь здесь увидеть.
Зерновые и бобовые
Не только пшеница: все больше производителей выращивают такие растения, как киноа, кукурузу и даже рис. Бобовые также становятся все более популярны.
Почему травам так хорошо в Австрии?
Ландшафтное разнообразие не только радует глаз, но и создает отличные условия для роста трав.
Черное золото
От темно-зеленого до черного, густой консистенции, с терпким свежим ароматом и интенсивным вкусом.
Фруктовые рощи и сладкие фрукты
Вишня, абрикосы, инжир, сливы и яблоки: фруктовые деревья растут по всей стране. Некоторые сорта культивируют уже тысячи лет.
Продукты из озер, ручьев и прудов
От гольца и озерной форели до альпийских креветок: в австрийских водоемах водится много всего вкусного.
Гостиная искусств
Стефан Цвейг писал: «Венская кофейня – это институт особого рода, не сравнимый ни с каким другим в мире».
Зигмунд Фрейд делал это, а еще Энди Уорхол и Густав Климт. Все они проводили бесчисленное количество часов в венских кофейнях. И легко понять, почему. Приходящие и уходящие посетители, особенный кофейный ритуал, встречи с друзьями и коллегами – все это создает уникальную атмосферу.
В стране тысячи десертов
Более ста лет назад в Вене было несколько кондитеров, сделавших себе имя. Лучшие из них были удостоены чести поставлять сладости к императорскому двору. Сегодня Эвелина Вильд, чемпионка мира по кондитерскому искусству из Штирии, балует гостей своими творениями в ресторане «Der wilde Eder».
Торты, штрудели и кнедли, за которые можно продать душу
Линцский торт
Секрет этого торта кроется в его тесте, которое готовится по рецепту, признанному одним из самых старых в мире.
Яблочный штрудель
Императрица Мария Терезия сыграла ключевую роль в том, что яблочный штрудель стал популярным десертом и сегодня считается национальным блюдом Австрии.
Торт «Захер»
Рецепт оригинального торта «Захер» – это сладкая тайна, которая надежно хранится в сейфе семьи Захер.
Абрикосовые кнедли из Вахау
Фермеры из Вахау, выращивающие абрикосы, получили на сорт абрикосов Wachauer Marille сертификат контролируемого наименования по месту происхождения.
За большинством любимых блюд австрийцев стоит длинная история. Многие рецепты берут свое начало во времена Австрийской Империи, когда сталкивалось множество культурных влияний.
Меню австрийских ресторанов – это увлекательный экскурс в историю европейской культуры. Большинство блюд, которые сегодня считаются типично австрийскими, были придуманы в других странах, а в Австрии усовершенствованы.
Рецепты на все времена года
Geräucherte Forelle
Wer schon einmal einen noch warmen, saftigen Fisch direkt aus dem Räucherofen probiert hat, weiß um den Genuss.
Вам может понравиться
Rezepte aus Österreich
Über den Tellerrand zu blicken und mit den regionalen Spezialitäten köstliche Gerichte zu veredeln, ist eine Leidenschaft, die wir Österreicher:innen gerne teilen.
Sehenswürdigkeiten in Österreich
Österreichs Geschichte hat eine Fülle an kulturellen Sehenswürdigkeiten hervorgebracht. Gleichzeitig schuf die topographische Vielfalt des Landes großartige Naturwunder.