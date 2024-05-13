Кулинарная Австрия
Попробуйте оригинальность на вкус

В Альпах, на высокогорных пастбищах, у озер, вдоль Дуная, в лесах и на виноградниках трудятся люди, у которых есть миссия: делать ценные продукты еще лучше.

Страна, полная оригинальности

Оригинальность прослеживается во всем кулинарном мире Австрии: от венского шницеля и кнедлей с абрикосами до знаменитых шеф-поваров, таких как Хайнц Райтбауэр и Эвелина Вильд. От региональных продуктов – паннонского шафрана и васаби – до культуры сервировки стола изделиями из Гмундена и Вены. От традиционных таверн и хойригеров до изысканных ресторанов в ангаре или прямо на берегу озера.

Кулинарные впечатления в Австрии разнообразны, но ключевой ингредиент всегда один – потрясающая природа. От снежных Альп до пологих склонов с виноградниками: австрийский ландшафт отражается во всех продуктах и блюдах.

Узнайте, как ощущается на вкус это уникальное сочетание продуктов и природы и познакомьтесь с оригинальной стороной Австрии, которая выходит далеко за пределы знакомой классики.

Насладитесь вашим отпуском в Австрии в особенных местах с дополнительной порцией гостеприимства!

Именитые шеф-повара, региональные продукты, блюда, вино

Ein Hoch auf Österreichs Haubenköch:innen

Kleines Land, großartige Köch:innen: Die Dichte an charismatischen, kreativen Top-Gastronom:innen in Österreich ist beachtlich.

Österreichs Spitzenköch:innen

Сырные деликатесы из Австрии

Мягкий или твердый, нежный или пикантный – сыровары создают из молока своих животных разнообразные сыры (как правило, органические).

Сырные впечатления в Австрии

Блюда из свежей рыбы

В ресторане Bootshaus на озере Траунзее звездный шеф-повар Лукас Нагль подает оригинальные рыбные блюда.

Ресторан Bootshaus

Винная культура Австрии

Нигде более австрийский характер не проявляется так ярко, как в хойригере: вино, сытные блюда, уютная атмосфера и вид на виноградники.

Вино и игристое из региона

Познаем кулинарную Австрию

Отправьтесь в гастрономическое путешествие по всему Дунайскому и Альпийскому региону – от Форарльберга до Бургенланда.

Кулинарный Форарльберг

Vorarlberg schmeckt nach frischer Natur, handgemachter Qualität und kreativer Küche. Entdeckt regionale Spezialitäten, besondere Genussorte und kulinarische Erlebnisse.

Наслаждайтесь креативным

Кулинарный Тироль

Tirol weiß, wie es geht: Geschickt und über viele Generationen hinweg verbindet das Land Tiroler Spezialitäten mit neuen, ideenreichen Kreationen.

Наслаждайтесь первозданным

Кулинарный Зальцбургский край

Kostbare Momente: Im SalzburgerLand trifft wertvolle Tradition auf Kreativität und schafft so eine Kulinarik, die zum Staunen einlädt.

Наслаждайтесь традиционным

Кулинарная Каринтия

In der Slow Food Travel Region in Kärnten blicken Gäste regionalen Produzent:innen bei der Ausübung ihres traditionellen Handwerks über die Schulter.

Смаковать медленно

Кулинарная Штирии

Zwischen Apfelbäumen, Weinbergen und Kürbisfeldern, zwischen Seen und dem Gletscher lockt die Steiermark mit ihrer Genussvielfalt.

Наслаждайтесь гостеприимством

Кулинарная Верхняя Австрия

Kreative Köch:innen in Oberösterreich verarbeiten Hopfen, Kräuter und Gemüse zu feinen Gerichten in der Wirtshaus- und Haubenküche.

Наслаждайтесь подлинным

Кулинарная Нижняя Австрия

Niederösterreichs Kulinarik ist so vielfältig wie die Region selbst: Zwischen Donau, Wäldern und Weinbergen wachsen Marillen und Mohn.

Наслаждайтесь общением

Кулинарная Вена

Wien ist eine Millionenstadt, nach der eine Küche – die „Wiener Küche“ – benannt ist. So ist es nicht überraschend, dass Wien kreative Haubenköch:innen anzieht.

Попробуйте что-то необычное

Кулинарный Бургенланд

Die Burgenländer:innen zelebrieren das pannonische Lebensgefühl: Entspannt genießen und gastfreundlich sein.

Глоток солнца
Веганская и вегетарианская кухня в Австрии

Кристиану Хальперу нравится спокойствие у воды в своей гостинице Strandhotel на озере Вайсензее. А еще он считает морковь главной звездой на тарелке. В его вегетарианско-веганском ресторане шеф-повар Андреас Ляйб демонстрирует, насколько разнообразными на вкус могут быть блюда из растений.

Австрия предлагает самые качественные продукты для «зеленой кухни»: сочные овощи, свежие фрукты, ароматные травы, хрустящий хлеб. И это еще не все. В этой плодородной стране выращивают виноград, хмель и даже бобовые, киноа и сою.

Отель Strandhotel на озере Вайсензее

Лучшие рестораны, гостевые дома и таверны

Звезды и колпаки с востока на запад: высокая кухня обосновалась во всех уголках Австрии.

Top-Adressen: Die besten Restaurants in Vorarlberg

Hier findet ihr eine Auswahl an kulinarischen Hotspots in Vorarlberg – vom urigen Gasthaus bis zum High-End-Haubenrestaurant.

Restaurants in Vorarlberg

Ein Hochgenuss: Die besten Restaurants in Tirol

Urig, echt und unfassbar gut: Erlebt die berühmte Tiroler Gastfreundschaft beim Einkehren in ein typisches Wirtshaus oder renommiertes Spitzenrestaurant.

Restaurants in Tirol

Erste Ess-Klasse: Die besten Restaurants im SalzburgerLand

Von High-End-Restaurants über Adressen am See bis zu zeitgeistigen Gasthäusern: In Salzburg gibt es viele Top-Restaurants, die einen Besuch wert sind.

Restaurants im SalzburgerLand

Für Gourmets: Die besten Restaurants in Kärnten

Auf der Suche nach einem Top-Restaurant in Kärnten? Das sind unsere Empfehlungen – vom Wirtshaus bis zum Nobelrestaurant.

Restaurants in Kärnten

Einfach gut: Die besten Restaurants in der Steiermark

Vorzüglich essen in den Top-Restaurants und Gasthäusern in der Steiermark: Erlebt Gaumenfreuden auf hohem Niveau!

Restaurants in der Steiermark

Exquisite Kleinode: Die besten Restaurants in Oberösterreich

Es gibt so einige bodenständige Gasthäuser, Lokale mit besonderer Aussicht und Top-Restaurants in Oberösterreich, die entdeckt werden wollen. Ganz große Klasse!

Restaurants in Oberösterreich

Spitzenniveau: Restaurants in Niederösterreich

Traditionelle Landgasthäuser, gemütliche Wirtshäuser und Top-Restaurants mit ausgezeichneter Küche: Niederösterreich hat ein kräftiges kulinarisches Herz.

Restaurants in Niederösterreich

Eine Klasse für sich: Die besten Restaurants in Wien

Wir präsentieren eine Auswahl der besten kulinarischen Adressen in Wien: Vom exklusiven Fine Dining von Weltrang bis zu erstklassigen Wiener Wirtshäusern.

Restaurants in Wien

Rares und Erdiges: Restaurants im Burgenland

Vom klassischen Gasthaus bis zum herausragenden Gourmetrestaurant: Es folgt ein Streifzug durch die besten kulinarischen Adressen im Burgenland.

Restaurants im Burgenland

Изготовлено вручную

Культура сервировки в Австрии

Керамика из Гмундена: «зеленая полоса» – старинный популярный узор керамической мануфактуры, расположенной прямо у озера Траунзее в регионе Зальцкаммергут в Верхней Австрии. И сегодня вся продукция производится вручную, поэтому каждое изделие уникально.

Бокалы Zalto: изящный дизайн бокалов требует от стеклодувов высочайшего мастерства. Бокалы Zalto изготавливаются с использованием сложной традиционной ремесленной техники из отборного сырья.

Техника окраски ткани «блаудрук» в Бургенланде – это древняя традиционная техника, которая сохранилась в Бургенланде по сей день. Благодаря своей уникальности она входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Leitner Leinen: льняная ткацкая фабрика в Мюльфиртеле производит ткани с особенными узорами для носовых платков, салфеток, подушек и постельного белья. Каждое изделие подшивается ажурной каймой – вышивкой ручной работы.

Австрийские продукты и деликатесы

Своим кулинарным богатством мы обязаны нашим фермерам, которые все чаще поставляют с полей на фермерские рынки и в меню ресторанов разнообразные сорта овощей и фруктов, травы и злаки органического качества.

Неожиданные региональные продукты

От шафрана до улиток и васаби: попробуйте продукты, которые выращиваются и производятся в Австрии, но которые совсем не ожидаешь здесь увидеть.

Неожиданные продукты

Зерновые и бобовые

Не только пшеница: все больше производителей выращивают такие растения, как киноа, кукурузу и даже рис. Бобовые также становятся все более популярны.

Зерновые и бобовые

Почему травам так хорошо в Австрии?

Ландшафтное разнообразие не только радует глаз, но и создает отличные условия для роста трав.

Травы

Черное золото

От темно-зеленого до черного, густой консистенции, с терпким свежим ароматом и интенсивным вкусом.

Штирийское тыквенное масло

Фруктовые рощи и сладкие фрукты

Вишня, абрикосы, инжир, сливы и яблоки: фруктовые деревья растут по всей стране. Некоторые сорта культивируют уже тысячи лет.

Овощи

Продукты из озер, ручьев и прудов

От гольца и озерной форели до альпийских креветок: в австрийских водоемах водится много всего вкусного.

Рыба

От пастбищ до степей

Соль, огонь, воздух и специи необходимы для сохранения мяса при помощи вяления, сушки или копчения. Ремесло, в котором нам нет равных.

Ветчина, бекон и колбаски

Гостиная искусств

Кофейни

Стефан Цвейг писал: «Венская кофейня – это институт особого рода, не сравнимый ни с каким другим в мире».

Зигмунд Фрейд делал это, а еще Энди Уорхол и Густав Климт. Все они проводили бесчисленное количество часов в венских кофейнях. И легко понять, почему. Приходящие и уходящие посетители, особенный кофейный ритуал, встречи с друзьями и коллегами – все это создает уникальную атмосферу.

Венские кофейни и их культура

В стране тысячи десертов

Торты и десерты из Австрии

Более ста лет назад в Вене было несколько кондитеров, сделавших себе имя. Лучшие из них были удостоены чести поставлять сладости к императорскому двору. Сегодня Эвелина Вильд, чемпионка мира по кондитерскому искусству из Штирии, балует гостей своими творениями в ресторане «Der wilde Eder».

Десерты

Торты, штрудели и кнедли, за которые можно продать душу

Линцский торт

Секрет этого торта кроется в его тесте, которое готовится по рецепту, признанному одним из самых старых в мире.

Рецепт

Яблочный штрудель

Императрица Мария Терезия сыграла ключевую роль в том, что яблочный штрудель стал популярным десертом и сегодня считается национальным блюдом Австрии.

Рецепт

Торт «Захер»

Рецепт оригинального торта «Захер» – это сладкая тайна, которая надежно хранится в сейфе семьи Захер.

Рецепт

Абрикосовые кнедли из Вахау

Фермеры из Вахау, выращивающие абрикосы, получили на сорт абрикосов Wachauer Marille сертификат контролируемого наименования по месту происхождения.

Рецепт

Пинцгауэрские шоттены

Именитый альпийский шеф Андреас Дёллерер представляет публике новую интерпретацию этого регионального десерта.

Рецепт
Австрийские блюда и их рецепты

За большинством любимых блюд австрийцев стоит длинная история. Многие рецепты берут свое начало во времена Австрийской Империи, когда сталкивалось множество культурных влияний.

Меню австрийских ресторанов – это увлекательный экскурс в историю европейской культуры. Большинство блюд, которые сегодня считаются типично австрийскими, были придуманы в других странах, а в Австрии усовершенствованы.

Откройте для себя все рецепты

Рецепты на все времена года

Смотреть за пределы тарелки и улучшать вкусные блюда при помощи местных ингредиентов – это страсть, которой мы с радостью делимся.

Kräuterpalatschinken

Spinatpalatschinken mit der Fülle von Wildkräutern und geräuchertem Schafkäse.

Kräuterpalatschinken

Geräucherte Forelle

Wer schon einmal einen noch warmen, saftigen Fisch direkt aus dem Räucherofen probiert hat, weiß um den Genuss.

Geräucherte Forelle

Kürbis-Cordon-Bleu

Elegant aus dünnen Kürbisscheiben geformt, mit Rohschinken gefüllt.

Kürbis-Cordon-Bleu

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

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