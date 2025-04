Dovolenka v Rakúsku v skratke

Hory, jazerá, regióny, mestá: každé miesto v Rakúsku – a jeho obyvatelia – vo vás zanechajú špeciálny životný pocit. Stačí sa len nechať unášať, vnímať a užívať si!

NAJ miesta v Rakúsku pre každý životný pocit

Čo robí dovolenku v Rakúsku takou výnimočnou? Kde môžete najlepšie zažiť typický rakúsky životný pocit? – Je to nedotknutá príroda s horami, jazerami, vodopádmi, riekami a lesmi, ktoré formujú krajinu do krásy. Zároveň sú to regióny a mestá s bohatou históriou, kultúrou, pamiatkami a kulinárskymi špecialitami, ktoré robia Rakúsko zaujímavým, sympatickým a veľmi kvalitným miestom na život.

A napokon sú to otvorení a pohostinní domáci, vďaka ktorým sa dovolenka stáva nezabudnuteľným zážitkom po každej stránke. Hostia v Rakúsku si totiž môžu užívať pocit pohody presne podľa seba. A nato nájdete u nás veľa nápadov a inšpirácii.