Kulinarska ponudba Spodnje Avstrije je tako raznolika kot regija sama: med Donavo, gozdovi in vinogradi rastejo marelice, vino in mak.

Kdor se pelje navzgor po Donavi ali kolesari ob njej, ostane brez besed, ko prispe v Wachau: Bele plaže, sadovnjaki, vinogradi, idilične vasi in gozdovi z gradovi in samostani, kamor seže pogled. V Wachauju cenijo okus marelic, ki jih predelujejo v manufakturah, restavracijah in gostilnah. Waldviertel diši po zeliščih, začimbah in oljih, rdeča polja makovih cvetov svetijo med temno zelenimi gozdovi in ribniki za krape. Weinviertel in Mostviertel že v imenih razkrivata svoje ključne pridelke. Most se v teh krajih proizvaja iz hrušk, kmetje pa so še posebej ponosni na drenove jagode, ki jih ljubkovalno imenujejo "dirndln". V tej rodovitni pokrajini se lahko živi in uživa. Prepustite se toku, posedite v gostilnah in vinotekah ter se udeležite družabnega življenja med obedovanjem v vinogradu ali na praznovanjih v kletnih ulicah.

Zvezna dežela Spodnja Avstrija je razdeljena na šest regij, ki imajo vsaka svoj edinstven značaj: Waldviertel, Weinviertel, Donava z Wachaujem, Mostviertel, Dunajski gozd in Dunajske Alpe.