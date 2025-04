Hotel Landhofmühle na južnem Gradiščanskem

Claudia Fartek živi trajnost in regionalnost iz prepričanja. Vodja hotela Landhofmühle v gradiščanskem naravnem parku Raab deluje že 30 let trajnostno. Zakaj? Ker je to zanjo že takrat in še danes smiselno in logično. Trajnost, regionalnost in stalnost so v zadnjih letih postali vedno pomembnejši razlogi za odločitev pri izbiri počitnic. Družina Fartek te ideale živi že od nekdaj s samoumevnostjo in povsem naravnim pristopom, ki ga narekuje tudi lega Landhofmühle sredi Naravnega parka Raab na Gradiščanskem.

Njihova prizadevanja so se obrestovala: Hotel Landhofmühle je postal prvi t. i. „Naturidyll Hotel“ na Gradiščanskem in s tem tudi prvi nosilec okoljskega znaka.

Poleg odlike “Naturidyll Hotels” je hotel Landhofmühle sedaj certificiran tudi z oznako oz. pečatom kakovosti AMA GENUSS REGION, ki zagotavlja nadzorovano kakovost in regionalni izvor.