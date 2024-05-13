Kärnten
Vintersemester med snö, skoj och solsken
Södra Österrike förtrollar vinterbesökare med sitt imponerande bergs- och sjölandskap. Omgiven av Hohe Tauern och Nockberge erbjuder Kärnten både små familjevänliga skidorter och större vintersportområden. Vintervandringar, snöskovandringar genom snötäckta skogar och skridskoåkning på frusna sjöar ger oförglömliga naturupplevelser, medan spa- och wellness-anläggningar erbjuder avkoppling.
Regionen präglas av slow food-filosofin, med specialiteter som karintiska ostnudlar och färsk fisk i fokus. Dessutom skyddar nationalparken Hohe Tauern, Nockberge biosfärpark och naturparken Dobratsch Kärntens unika natur.
Kärnten Card:
Konst och kultur, fritidsaktiviteter för hela familjen, äventyrsvärldar - med Kärnten Card finns det mycket att uppleva.
Kärnten ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Julmarknader i Kärnten
De vackraste regionerna
Nationalparken Hohe Tauern
Nationalparkens mest mystiska platser inkluderar de vidsträckta glaciärfälten, glaciärdalarna och den fascinerande floran och faunan.
Naturpark Weissensee
Naturparken Weissensee erbjuder mycket för aktiv avkoppling: ett litet skidområde, skridskoåkning på sjön och vintervandring.
Nockberge
Förankrad i biosfärparken Nockberge erbjuder den mjukt kuperade semesterregionen otaliga möjligheter för vintervandring och snöskovandring.
Regionen Wörthersee
Inbäddad mellan Alperna i norr och Adriatiska havet i söder ligger Kärntens största badsjö, där vintersport och avkoppling står i fokus.
Villach - Faaker See - Ossiacher See
Sjöar, berg och stad – runt Villach ligger naturupplevelser och urban Lebensgefühl nära varandra. En region som inte behöver vara högljudd för att fastna i minnet.
Städer och platser du inte får missa
Villach
Den livliga gamla staden förenar Alpe-Adria-kulturen och är känd för sin typiskt karintiska gästfrihet.
Velden am Wörthersee
Utsökt mat, avslappnade ställen och fantastiska hotell: Velden är en exklusiv plats vid Wörthersee.
Regionala recept
Kasnudel från Kärnten
Upplev den autentiska smaken av Kärntens kasnudel, förfinad med den milda pastamyntan från regionen. Ett recept som tar dig direkt till Kärnten med varje tugga.
Glühwein och punsch
Glögg och punsch är förmodligen två av de mest populära vinterdryckerna i Österrike. Doften av rödvin kryddat med nejlika och kanel skapar julstämning.
Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås
Den klassiska vinterdesserten "Buchteln" är ugnsbakade vetebullar, fyllda med antingen plommon- eller aprikosmarmelad, och serveras med vaniljsås. Men vad är den "rätta" fyllningen egentligen? Debatten har pågått i årtionden över hela Österrike, och vi säger varför välja? Både plommon och aprikos är lika ljuvliga! Testa själv och upptäck din favorit.
Boenden utöver det vanliga
Värna om miljön
Respektera naturen: Håll dig till markerade stigar och ta alltid med dig ditt skräp.
Använd hållbara färdsätt: Utforska området med kollektivtrafik eller cykla.
Visa hänsyn mot vilda djur: Observera dem på säkert avstånd.
Välj medveten och ekologisk njutning: Satsa på lokala och hållbara livsmedel och produkter.
Stärk den biologiska mångfalden: Skydd och bevarande av biodiversiteten är avgörande för den ekologiska balansen.