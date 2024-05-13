Alpernas sydsida är som gjord för vintern: soliga skidområden, frusna sjöar och mycket av den alpina livsstilen.

Södra Österrike förtrollar vinterbesökare med sitt imponerande bergs- och sjölandskap. Omgiven av Hohe Tauern och Nockberge erbjuder Kärnten både små familjevänliga skidorter och större vintersportområden. Vintervandringar, snöskovandringar genom snötäckta skogar och skridskoåkning på frusna sjöar ger oförglömliga naturupplevelser, medan spa- och wellness-anläggningar erbjuder avkoppling.

Regionen präglas av slow food-filosofin, med specialiteter som karintiska ostnudlar och färsk fisk i fokus. Dessutom skyddar nationalparken Hohe Tauern, Nockberge biosfärpark och naturparken Dobratsch Kärntens unika natur.