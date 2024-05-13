Kärnten
Vintersemester med snö, skoj och solsken

Alpernas sydsida är som gjord för vintern: soliga skidområden, frusna sjöar och mycket av den alpina livsstilen.

Södra Österrike förtrollar vinterbesökare med sitt imponerande bergs- och sjölandskap. Omgiven av Hohe Tauern och Nockberge erbjuder Kärnten både små familjevänliga skidorter och större vintersportområden. Vintervandringar, snöskovandringar genom snötäckta skogar och skridskoåkning på frusna sjöar ger oförglömliga naturupplevelser, medan spa- och wellness-anläggningar erbjuder avkoppling.

Regionen präglas av slow food-filosofin, med specialiteter som karintiska ostnudlar och färsk fisk i fokus. Dessutom skyddar nationalparken Hohe Tauern, Nockberge biosfärpark och naturparken Dobratsch Kärntens unika natur.

Info om Kärnten
Huvudstad:Klagenfurt vid Wörthersee
Yta:9.538 km²
Invånare:ca. 570.000 (2024)
Nationalparker:1
Naturparker:3
Wellness- och spaanläggningar:5

Kärnten Card:
Konst och kultur, fritidsaktiviteter för hela familjen, äventyrsvärldar - med Kärnten Card finns det mycket att uppleva.

Evenemang i Kärnten:
 I vår evenemangskalender hittar du allt som händer i Kärnten.

Kärnten ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Skidåkning

Skridskoåkning på Weissensee

Pyramidenkogel: Bästa utsikten över Kärnten

Gerlitzen Alperna: Natur och upplevelser

Julmarknader

Termalbad och wellness

Aktiviteter i Kärnten

Utvalda turer och utflykter

Fackelvandring Dobratsch: I facklornas sken

Sternlan schaun: Astronomisk visning

Tur i nationalparken Hohe Tauern: Boka en guide

Dobratsch: Med snöskor i månljuset

Julmarknader i Kärnten

Jultid i Kärnten

Utflyktstips i Kärnten

De vackraste regionerna

Nationalparken Hohe Tauern

Nationalparkens mest mystiska platser inkluderar de vidsträckta glaciärfälten, glaciärdalarna och den fascinerande floran och faunan.

Nationalpark Hohe Tauern

Naturpark Weissensee

Naturparken Weissensee erbjuder mycket för aktiv avkoppling: ett litet skidområde, skridskoåkning på sjön och vintervandring.

Naturpark Weissensee

Nockberge

Förankrad i biosfärparken Nockberge erbjuder den mjukt kuperade semesterregionen otaliga möjligheter för vintervandring och snöskovandring.

Nockberge

Regionen Wörthersee

Inbäddad mellan Alperna i norr och Adriatiska havet i söder ligger Kärntens största badsjö, där vintersport och avkoppling står i fokus.

Regionen Wörthersee

Villach - Faaker See - Ossiacher See

Sjöar, berg och stad – runt Villach ligger naturupplevelser och urban Lebensgefühl nära varandra. En region som inte behöver vara högljudd för att fastna i minnet.

Villach

Naturpark Dobratsch

Det kalkstensformade berget imponerar med sina mäktiga klippformationer och utsikten över det snöklädda Gailtal.

Naturpark Dobratsch

Städer och platser du inte får missa

Klagenfurt

Huvudstaden vid östra stranden av det vinterliga Wörthersee ger utrymme för egentid.

Klagenfurt

Villach

Den livliga gamla staden förenar Alpe-Adria-kulturen och är känd för sin typiskt karintiska gästfrihet.

Villach

Velden am Wörthersee

Utsökt mat, avslappnade ställen och fantastiska hotell: Velden är en exklusiv plats vid Wörthersee.

Velden am Wörthersee

Millstatt am See

De nostalgiska villorna från 1800-talet pryder Millstätter Sees strand, i sjörestaurangerna steks färska Reinanke, och i "Badehaus" står wellness i fokus.

Millstatt am See

Regionala recept

Kasnudel från Kärnten

Upplev den autentiska smaken av Kärntens kasnudel, förfinad med den milda pastamyntan från regionen. Ett recept som tar dig direkt till Kärnten med varje tugga.

Kasnudel från Kärnten

Glühwein och punsch

Glögg och punsch är förmodligen två av de mest populära vinterdryckerna i Österrike. Doften av rödvin kryddat med nejlika och kanel skapar julstämning.

Glühwein och punsch

Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås

Den klassiska vinterdesserten "Buchteln" är ugnsbakade vetebullar, fyllda med antingen plommon- eller aprikosmarmelad, och serveras med vaniljsås. Men vad är den "rätta" fyllningen egentligen? Debatten har pågått i årtionden över hela Österrike, och vi säger varför välja? Både plommon och aprikos är lika ljuvliga! Testa själv och upptäck din favorit.

Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås

Boenden utöver det vanliga

der daberer.das biohotel

Genießerhotel Die Forelle

Trattlers Hof-Chalets

Werzers Hotels vid Wörthersee

Mountain Resort Feuerberg

Värna om miljön

Vad vi kan göra för att bevara biodiversiteten

Respektera naturen: Håll dig till markerade stigar och ta alltid med dig ditt skräp.

Använd hållbara färdsätt: Utforska området med kollektivtrafik eller cykla.

Visa hänsyn mot vilda djur: Observera dem på säkert avstånd.

Välj medveten och ekologisk njutning: Satsa på lokala och hållbara livsmedel och produkter.

Stärk den biologiska mångfalden: Skydd och bevarande av biodiversiteten är avgörande för den ekologiska balansen.

Vanliga frågor

Nassfeld: Ett av de största och soligaste skidområdena i Kärnten, med 110 kilometer pister och 30 moderna liftar.

Bad Kleinkirchheim: Känd för sina termiska bad och ett brett utbud av pister, inklusive 103 km utförsåkning och världscupbanor.

Mölltal Glacier: Skidåkning på upp till 3 122 meters höjd, med 17 km pister.

Gerlitzen Alpe: Ett familjevänligt skidområde med 45 km pister och en magnifik utsikt över sjön Ossiach.

Katschberg: En populär skidort på gränsen till Salzburg med 70 km pister.

Turracher Höhe: En pittoresk skidort på gränsen till Steiermark, som når upp till 2.205 meter över havet.

Heiligenblut am Großglockner: Erbjuder 55 km pister nedanför Österrikes högsta berg, Großglockner.

Kärnten är särskilt attraktivt på vintern tack vare sin kombination av snösäkerhet och många soltimmar, särskilt i skidorter som Nassfeld. Förutom skidåkning erbjuder de frusna sjöarna, till exempel Weissensee, perfekta förhållanden för skridskoåkning. Välbefinnande och skidåkning kan också kombineras perfekt, till exempel i Bad Kleinkirchheim.

