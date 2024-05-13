De främsta sevärdheterna i SalzburgerLand
Sevärdheter i Mozartstaden
Konst, kultur och en unik historia gör Salzburgs historiska centrum till ett t UNESCO:s världsarvslista – en världsberömd skattkista av sevärdheter. Från Hohensalzburgs fästning, Mozartstadens ikoniska landmärke, får du en fantastisk vy över den barocka gamla stan, med residenset och ärkebiskoparnas katedral, och vidare till de vackra palatsträdgårdarna vid slottet Mirabell. På den charmiga Getreidegasse finner du Wolfgang Amadeus Mozarts födelseplats och "Naturens hus".
Berg och vatten så långt ögat kan nå
SalzburgerLand bjuder på några av sina mest imponerande sevärdheter i form av storslagna naturupplevelser, där mäktiga berg och brusande vatten står i centrum. Längs Grossglockner High Alpine Road, vid Kitzsteinhorn och Weißsee, erbjuder den 3 000 meter höga alpvärlden en fantastisk utsikt – här är till och med glaciärerna inom räckhåll. Historieälskare kan beundra Hohenwerfen fästning, som tronar högt över Salzachdalen. För en enastående 360-graders vy över Salzburgs omgivande berg, ta linbanan upp till Untersberg. Och vattnets kraft kan upplevas vid Krimml-vattenfallen och i Ice Giant World i Tennengebirge.
Huvudstaden Salzburg
Den 900 år gamla fästningen Hohensalzburg är det största helt bevarade slottskomplexet i Europa och tornar upp sig högt över Salzburgs historiska centrum. Den byggdes år 1077 av ärkebiskop Gebhard och byggdes om till ett adelsresidens i slutet av 1400-talet.
Det magnifikt restaurerade fästningsmuseet visar rustningar, ett slottskök och till och med ett värmesystem. De kungliga rummen är en speciell plats - natthimlen och den gyllene salongen är väl värda att se.
Andra sevärdheter i staden Salzburg
Naturupplevelser i SalzburgerLand
Den alpina vägen Grossglockner High Alpine Road
Österrikes högsta utsikt: Österrikes mest kända alpväg förbinder provinserna Salzburg och Kärnten på en 48 kilometer lång sträcka. En imponerande resa genom alla vegetationszoner: Alpina ängar, bergsskogar, mäktiga klippor och slutligen glaciären är bland följeslagarna längs vägen. I synfältet Großglocknerpå 3.798 meter, det högsta berget i landet. Höjdpunkten på resan är på Hochtor med utsikt över mer än 30 tretusenmeterstoppar.
Ytterligare naturhöjdpunkter i SalzburgerLand
Sevärdheter för familjer
Salzburgs friluftsmuseum
Över 100 historiska byggnader från olika regioner i SalzburgerLand har uppförts mellan skogarna och ängarna. De har monterats ned på sin ursprungliga plats och byggts upp på nytt i enlighet med originalet i friluftsmuseet: Från ståtliga bondgårdar till skolhus visas originalbyggnader från jordbruk, hantverk, handel och industri. En tidsresa genom sex århundraden, där det lantliga förflutna i SalzburgerLand kan upptäckas i alla sina älskvärda detaljer.
Ytterligare utflyktsmål för barn
Varför är det alpina jordbruket så viktigt?
Alpjordbruket bidrar till att bevara kulturlandskapet och dalarnas säkerhet. Skötta alpina betesmarker skyddar mot laviner och lerflöden.
Alpin betesdrift förhindrar igenväxning av buskar och främjar därmed den biologiska mångfalden.
På alpina ängar växer upp till 70 olika örter per kvadratmeter (i genomsnitt bara sju på dalbottnen). Denna biologiska mångfald är viktig för naturen.
Alpjordbrukare och mjölkbönder producerar värdefulla mejeriprodukter från kor, får och getter, oftast av ekologisk kvalitet.
Alpina betesmarker är ett energigivande rekreationsområde i ett vackert bergslandskap, oförstört och enkelt.