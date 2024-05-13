SalzburgerLand är den idealiska regionen för alla som älskar musik, konst och natur. Staden Salzburg, som ett fulländat konstverk, är kronan på verket.

Sevärdheter i Mozartstaden

Konst, kultur och en unik historia gör Salzburgs historiska centrum till ett t UNESCO:s världsarvslista – en världsberömd skattkista av sevärdheter. Från Hohensalzburgs fästning, Mozartstadens ikoniska landmärke, får du en fantastisk vy över den barocka gamla stan, med residenset och ärkebiskoparnas katedral, och vidare till de vackra palatsträdgårdarna vid slottet Mirabell. På den charmiga Getreidegasse finner du Wolfgang Amadeus Mozarts födelseplats och "Naturens hus".

Berg och vatten så långt ögat kan nå

SalzburgerLand bjuder på några av sina mest imponerande sevärdheter i form av storslagna naturupplevelser, där mäktiga berg och brusande vatten står i centrum. Längs Grossglockner High Alpine Road, vid Kitzsteinhorn och Weißsee, erbjuder den 3 000 meter höga alpvärlden en fantastisk utsikt – här är till och med glaciärerna inom räckhåll. Historieälskare kan beundra Hohenwerfen fästning, som tronar högt över Salzachdalen. För en enastående 360-graders vy över Salzburgs omgivande berg, ta linbanan upp till Untersberg. Och vattnets kraft kan upplevas vid Krimml-vattenfallen och i Ice Giant World i Tennengebirge.